О чём Сергей Шойгу договорился с коллегой в Мьянме?

Мы настроены на укрепление партнёрства и повышение боеготовности армий двух стран. Мы планируем развивать военно-техническое сотрудничество с партнёрами из Мьянмы.

У российских военных кораблей появляется возможность упрощённого захода и пополнения материальных запасов в портах ещё одной страны Юго-Восточной Азии. Страной этой является Мьянма. Сегодня между представителями правительств России и Мьянмы подписано соответствующее соглашение.Документ подразумевает упрощение процедуры захода кораблей ВМФ РФ в порты указанного государства.Свои подписи под соглашением в присутствии министров обороны двух стран – Сергея Шойгу и Мин Аунг Хлайна - поставили заместители руководителей оборонных ведомств. С российской стороны – генерал-лейтенант Александр Фомин, со стороны Мьянмы – контрадмирал Мьинт Нве.Делегация российского оборонного ведомства находится в Мьянме с рабочим визитом. Министры обороны обсуждают вопросы развития военно-технического сотрудничества.Из заявления Сергея Шойгу:Ранее стало известно о том, что после посещения Мьянмы российские чиновники Минобороны отправятся в Лаос и Вьетнам. Турне по странам Юго-Восточной Азии делегации министерства обороны РФ завершится 23 января.Для справки: правительство Мьянмы (численность населения страны примерно 53 млн человек) тратит на содержание армии около 2,2% ВВП. Самый обширный по численность вид войск – сухопутные: около 375 тыс. военнослужащих, в число которых включены представители народной полиции. Численность военнослужащих ВМС и ВВС страны составляет примерно 30 тыс. человек. На вооружении ВВС Мьянмы среди прочего находится несколько видов средств российской (советской) авиации, включая самолёты Як-130, МиГ-29 и вертолёты Ми-17 .