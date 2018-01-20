20:42 20 января

О чём Сергей Шойгу договорился с коллегой в Мьянме?

У российских военных кораблей появляется возможность упрощённого захода и пополнения материальных запасов в портах ещё одной страны Юго-Восточной Азии. Страной этой является Мьянма. Сегодня между представителями правительств России и Мьянмы подписано соответствующее соглашение.

Документ подразумевает упрощение процедуры захода кораблей ВМФ РФ в порты указанного государства.

Свои подписи под соглашением в присутствии министров обороны двух стран – Сергея Шойгу и Мин Аунг Хлайна - поставили заместители руководителей оборонных ведомств. С российской стороны – генерал-лейтенант Александр Фомин, со стороны Мьянмы – контрадмирал Мьинт Нве.


Делегация российского оборонного ведомства находится в Мьянме с рабочим визитом. Министры обороны обсуждают вопросы развития военно-технического сотрудничества.

О чём Сергей Шойгу договорился с коллегой в Мьянме?


Из заявления Сергея Шойгу:
Мы настроены на укрепление партнёрства и повышение боеготовности армий двух стран. Мы планируем развивать военно-техническое сотрудничество с партнёрами из Мьянмы.


Ранее стало известно о том, что после посещения Мьянмы российские чиновники Минобороны отправятся в Лаос и Вьетнам. Турне по странам Юго-Восточной Азии делегации министерства обороны РФ завершится 23 января.

Для справки: правительство Мьянмы (численность населения страны примерно 53 млн человек) тратит на содержание армии около 2,2% ВВП. Самый обширный по численность вид войск – сухопутные: около 375 тыс. военнослужащих, в число которых включены представители народной полиции. Численность военнослужащих ВМС и ВВС страны составляет примерно 30 тыс. человек. На вооружении ВВС Мьянмы среди прочего находится несколько видов средств российской (советской) авиации, включая самолёты Як-130, МиГ-29 и вертолёты Ми-17 .

Использованы фотографии: Фейсбук
23

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 41

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 11:35
    Бирма всегда была одним из главных потребителей нашего оружия.
    210окв
    1. oldseaman1957 Сегодня, 11:43
      Наша победа в Сирии - гарант "сердечной" дружбы ещё со многими странами.
      oldseaman1957
      1. Кроу Сегодня, 11:57
        Цитата: oldseaman1957
        Наша победа в Сирии

        Какая Победа? Где она? Не знаю, не видел.
        Победа ознаменует прекращение военных действий. Что-то я подобного не наблюдаю.
        Кроу
        1. Muvka Сегодня, 12:04
          Тогда сходите к офтальмологу, раз не видите. А лучше к проктологу.
          Muvka
          1. Кроу Сегодня, 12:15
            Цитата: Muvka
            Тогда сходите ..., раз не видите... к проктологу.

            То что вы имели позитивный опыт с проктологом, ещё не означает, что это универсальное средство! Просто порадуйтесь, но не стоит предлагать другим.
            А что касается Победы, Я не вижу прекращение боевых действий. Каждый день совершаются вылет авиации, происходят бомбардировки, сухопутные столкновения.. Наш контингент выводили выводили, а в итоге переформировались и военных в данной республике стало еще больше.
            Кроу
            1. vovanpain Сегодня, 12:37
              Цитата: Кроу
              Я не вижу прекращение боевых действий. Каждый день совершаются вылет авиации, происходят бомбардировки, сухопутные столкновения..

              Может вспомните Кавказ?Зрячий вы наш,ведь до сих пор стреляют там и гибнут люди и окромя ИГИЛ,всякой шушеры полно,но решающий вклад в разгром ИГИЛ внесли именно САА с помощью российских ВКС,что бы там не голосили всякие Трампы с Макронами и их любители,но кроме игилы есть еще джебхат ан нусра и аффилированые с ней зинки и шашы которых те же америконы умеренными считают. hi
              vovanpain
              1. Кроу Сегодня, 12:51
                Владимир, какой Кавказ? Там, что, до сих пор идут военные столкновения с применением тяжелой техники? Применяются системы залпового огня или, Упаси Господь, происходят зачистки с применением авиации?
                Пожалуйста, не нужно путать контртеррористические операции Министерства внутренних дел с военными операциями Министерства обороны!
                Кроу
                1. vovanpain Сегодня, 13:32
                  Цитата: Кроу
                  Владимир, какой Кавказ? Там, что, до сих пор идут военные столкновения с применением тяжелой техники? Применяются системы залпового огня или, Упаси Господь, происходят зачистки с применением авиации?

                  Александр,Кавказ к слову пришлось,согласен с вами что до полной Победы в Сирии как до Луны и воевать с бармалеями будем очень долго,вообще Победа достигается только дипломатией и до этого тоже как до Луны,но повторюсь маленько
                  Цитата: vovanpain
                  решающий вклад в разгром ИГИЛ внесли именно САА с помощью российских ВКС,что бы там не голосили всякие Трампы с Макронами и их любители,но кроме игилы есть еще джебхат ан нусра и аффилированые с ней зинки и шашы которых те же америконы умеренными считают

                  Игилов в Сирии именно войска Асада разгромили при помощи наших ВКС и ССО и оружейными заказами ведь все больше интересуются другие страны. hi
                  vovanpain
                  1. Кроу Сегодня, 13:54
                    Владимир, с тем, что решающий вклад в разгром игил внесли сирийская армия и российские ВКС, никто не спорит! Но разгром это ещё не победа. Но выше меня пытаются убедить в том, что Победа уже произошла.
                    Кроу
              2. cniza Сегодня, 12:52
                Влад , доброго времени! hi drinks , основная работа там сделана , но США так просто не угомонятся .
                cniza
              3. zyzx Сегодня, 13:26
                Ну вы войну с зачисткой не путайте.
                zyzx
            2. zivXP Сегодня, 13:37
              Да победы в Сирии еще далеко, еще пол-станы нужно "замирять".
              zivXP
          2. zyzx Сегодня, 13:25
            Обама помню тоже с победой поздравлял,Путин в этом отношении не уникален. До победы там еще годы и годы.
            zyzx
        2. Ныробский Сегодня, 12:16
          Цитата: Кроу
          Какая Победа? Где она? Не знаю, не видел. Победа ознаменует прекращение военных действий. Что-то я подобного не наблюдаю.
          Наличие зрения не гарантирует наличие логики, в этом и заключается ваша проблема. hi
          Ныробский
        3. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:30
          Какая Победа? Где она? Не знаю, не видел.


          Можно подумать, вы воевали в Сирии.
          Победа есть, ИГ обескровлено. А недобитков и после ВОВ десятилетиями добивали.
          Генерал Песчаных Карьеров
        4. MOSKVITYANIN Сегодня, 18:04
          Цитата: Кроу
          Цитата: oldseaman1957
          Наша победа в Сирии

          Какая Победа? Где она? Не знаю, не видел.
          Победа ознаменует прекращение военных действий. Что-то я подобного не наблюдаю.

          САР обратилось за помощью к РФ с целью разгрома группировок ИГИЛ на территории страны, что мы и сделали... laughing

          Вдобавок ко всему на 49 лет с правом пролонгацией на 25 лет мы получили ВВБ в Хмеймим и право на расширения ПМТО до полноценной ВМБ с тем же сроком аренды...
          Мы контролируем Восточное Средиземноморье и с нами вынуждены считаться теперь на БВ, если считаешь, что Западная коалиция добилась большего расскажи нам.... laughing fool
          MOSKVITYANIN
  2. Logall Сегодня, 11:35
    Ну тут только два варианта... Либо дружить с Россией, Ну или будь оккупированным армией США, и подчиняйся их диктату! Третьего не дано...
    Logall
    1. Chertt Сегодня, 11:43
      Цитата: Logall
      Третьего не дано.

      Не сомневаюсь в ваших знаниях, но в ситуации с Мьянмой третье, таки дано. В современной Геополитической ситуации, это зона ответственности скорее Китая. Визит Шойгу просто рабочий, в рамках большого Ю.Восточного турне
      Chertt
      1. Logall Сегодня, 11:53
        Цитата: Chertt
        В современной Геополитической ситуации, это зона ответственности скорее Китая

        Не спорю, но Независимый Китай существуют Только благодаря соседству и дружбе с РФ! Убери Россию с карты военных действий и не будет Китая!
        Logall
        1. sabakina Сегодня, 11:59
          Саша, прЮветствую! Не зря же Китай переместил свои ракеты к нашей границе, от греха подальше.
          sabakina
          1. Logall Сегодня, 12:26
            Славик, привет!
            Цитата: sabakina
            ! Не зря же Китай переместил свои ракеты к нашей границе, от греха подальше

            Ну дык, теперь их ракеты защищают наши ПВо! Хитрые, чихуахуа...
            Logall
            1. Идущий Сегодня, 12:35
              Приветствую честной народ! hi , как бы там ни было , а юго - восточная Азия всегда была зоной наших интересов , да и рынок там большой и растущий.
              Идущий
            2. Лексус Сегодня, 14:48
              Ну дык, теперь их ракеты защищают наши ПВо! Хитрые, чихуахуа...

              Это правда, но не вся. Стартующая МБР - это "цистерна" массой 40-200 тонн - очень хрупкое и нежное создание. Ей нужен продолжительный разгонный полётный участок до момента отделения боевых блоков, свободный от ПРО. Логично, что китайцы рассматривают пролёт своих ракет через нашу территорию. Это лучше, чем через Японию и Гуам. Полагаю, что наши, планируя принять на вооружение "Сармат", способный атаковать фша с плохо прикрытого ПРО "юга", прокладывают свои трассы через Казахстан и Китай. Поэтому взаимные договорённости и гарантии безопасности с этими странами критически важны для обеспечения неотвратимости нанесения неприемлемого ущерба агрессору.
              Лексус
        2. Chertt Сегодня, 12:01
          Цитата: Logall
          Убери Россию с карты военных действий и не будет Китая!

          Да, эта мысль озвучивается все чаще. Но здесь можно уйти в дебри Евразийства и Пассионарности wink
          Chertt
          1. Logall Сегодня, 12:32
            Цитата: Chertt
            Пассионарности

            Гумилёв Forever?
            Logall
  3. Anyone Сегодня, 11:39
    Позитивно. С Мьянмой, которая удачно расположена между Китаем, Таиландом и Малайзией, надо поддерживать хорошие военно-технические отношения. Реклама нашему ВПК в ЮВА сегодня не повредит. Во времена СССР такой страной был Вьетнам, а сейчас можно сотрудничать с Мьянмой.
    Anyone
  4. Перейра Сегодня, 11:43
    Как бы теперь у Бирмы не начались продблемы с правами человека.
    Перейра
    1. Вежливый Лось Сегодня, 11:58
      Цитата: Перейра
      Как бы теперь у Бирмы не начались продблемы с правами человека.

      Там по соседству есть 2 гаранта того, что с правами человека в Мьянме все в порядке. Первые хорошо поют и танцуют (на любителя, конечно), вторые на парадах не моргают и в разведку ходят группами по 50-100 тыс. чел.
      Вежливый Лось
    2. sabakina Сегодня, 12:03
      Где есть права, там нет человека. Где есть человек, там нет прав.
      sabakina
  5. Masya Masya Сегодня, 11:43
    прогресс на лицо...
    Masya Masya
    1. sabakina Сегодня, 12:05
      Мариночка, наше Вам с кисточкой! love . Может сгоняем с Мьянму на денёк? wink
      sabakina
      1. Masya Masya Сегодня, 12:15
        приветик, Вячеслав! love
        Цитата: sabakina
        . Может сгоняем с Мьянму на денёк?

        да нас и тут неплохо кормят!!! laughing
        Masya Masya
  6. APASUS Сегодня, 12:00
    У российских военных кораблей появляется возможность упрощённого захода и пополнения материальных запасов в портах ещё одной страны Юго-Восточной Азии

    Честно говоря всегда удивлялся таким новостям,ведь для местных властей такие заходы исключительно выгодная штука.Обслуживания мало ,а денег приносит реально.
    APASUS
  7. Геркулесыч Сегодня, 12:04
    Наше присутствие в этом регионе очень слабое. Нам нужно иметь там несколько своих баз, и постоянно держать группу боевых кораблей именно в одном из портов тех стран региона, где мы сможем создать свою базу!
    Геркулесыч
    1. cniza Сегодня, 12:49
      Цитата: Геркулесыч
      Наше присутствие в этом регионе очень слабое. Нам нужно иметь там несколько своих баз!


      Можно начинать просто с пунктов постоянного захода , но присутствие надо увеличивать.
      cniza
  8. cniza Сегодня, 12:48
    Ранее стало известно о том, что после посещения Мьянмы российские чиновники Минобороны отправятся в Лаос и Вьетнам. Турне по странам Юго-Восточной Азии делегации министерства обороны РФ завершится 23 января.


    Впечатляющее турне по забытым местам , пора нам восстанавливать присутствие в Юго - Восточной Азии.
    cniza
  9. Симон Сегодня, 12:50
    Цитата: Кроу
    Цитата: oldseaman1957
    Наша победа в Сирии

    Какая Победа? Где она? Не знаю, не видел.
    Победа ознаменует прекращение военных действий. Что-то я подобного не наблюдаю.

    Видимо ослеп наверно! fool Сирия уже полностью почти освобождена - 1% территории остался только под боевиками. yes
    Симон
    1. donavi49 Сегодня, 15:00
      ИГ? В принципе у ИГ до недавнего времени было 3 очага:
      1) Юг c городом Тасил.
      2) Дамаск - южные кварталы и Ярмук.
      3) Хама - карман откуда их выжали из Акребата.

      Сейчас идет большое наступление на проамериканский SDF со стороны Ирака. В провинциях Хасака и ДеЗ.

      Однако противников у Асада масса и территории они имеют огромные:
      американский SDF от восточных границ Сирии до города миллионника Манбиджа. Почти 400км в длину и 150-200 в ширину их государство, которое имеет несколько богатейших полей Нефти и Газа. Асада они не признают.

      от Ярабулуса до Азаза находится зона Султана. 130 на 40 км. Они с улыбками на лицах пойдут воевать на того, кого укажет Султан. И это сейчас делают - выдвигаясь на Арфин.

      Арфинский кантон - курды, которые торговались, торговались да не выторговались. В скором времени это будет зона Султана. Небольшой курдский анклав 70х40км.

      Идлибский муравейник. Там куча группировок, от тех кого бомбить нельзя, до всяких ХТШ и Валь Ансар (беглецы из Имарата Кавказ). У них есть поставки вооружений через Турцию. Бронетехника (в попытке срезать/остановить тигра на Духтур они ввели в бой 8-9 танков и 5-6 БМП + 2 ШахидБМП).

      Растанский анклав - родственный идлибским. Занимает стратегически важную позицию между Хамой и Хомсом, блокируя прямое сообщение и ключевую трассу М5. 45х20км.

      Южные группировки в Дараа - 100х50км. Ведут упорные бои, их поддерживает так или иначе Иордания и Израиль (в том, что регулярно накрывает сирийцев, если те собираются идти в наступление).

      Сам Дамаск - мощная группировка с танками в Думе, Джобаре. Именно эта группировка смогла отрезать базу в Харасте и сирийская армия понесла очень значительные потери (на сотни, плюс 3 генерала и 1 посмертный генерал), вынуждена была перебрасывать подкрепы ото-всюду, включая и Хаму - где шло главное наступление. Плюс города спутники Думейр и Аль-Рабия тоже под бабахами.

      Так - что еще работы масса.
      donavi49
  10. Дормидонт Сегодня, 13:15
    А вот, чтобы этот договор не состоялся и был затеян цирк с "геноцидом" рохинджа (или как их там правильно кличут)
    Дормидонт
  11. Лексус Сегодня, 14:54
    Мьянма (Бирма) - входит в "Золотой треугольник". Можно фша герычем завалить в знак "благодарности" за их "миротворчество" в Афганистане.
    Лексус
  12. Старый26 Сегодня, 19:30
    Цитата: 210окв
    Бирма всегда была одним из главных потребителей нашего оружия.

    Да ну, камрад! Вы так всерьез считаете? А может быть китайского оружия?
    Старый26
Картина дня