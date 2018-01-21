Восстановленный Т-34 займет место в эстонском музее

На нем были немецкие кресты – он был трофейный. И также были надписи. Танк принадлежал Эстонскому стрелковому корпусу, и в боях под Нарвой он перешел к немцам. Такая уникальная история,

Целью было ни в коем случае не испортить и не сделать при этом новый танк. Нам нужно было его сохранить, поэтому очень важно было постоянно согласовывать, чтобы понять, что мы все правильно делаем,

Все-таки танк должен быть в музее. Это история нашего Ида-Вирумаа,