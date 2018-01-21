Восстановленный Т-34 займет место в эстонском музее
Советский танк Т-34 провезли по дорогам находящегося на границе с РФ эстонского региона Ида-Вирумаа, корпус машины был почти полностью восстановлен силами энтузиастов, передает ТАСС.
Член правления военно-исторического клуба Otsing Игорь Седунов рассказал, что танк подняли со дна местного озера еще в 2000 году, но работы по его восстановлению начались лишь 4 месяца назад.
Реставрация машины проходила в цехах предприятия Metall Ehitus при поддержке Эстонского военного музея и частных предприятий.
Он отметил, что «пока рабочим удалось восстановить лишь корпус машины, который оказался на удивление в хорошем состоянии». Следующая задача – восстановить ходовую часть танка, что по плану должно быть завершено до конца года. После этого танк займет свое место в музее в эстонском городе Синимяэ.
Член правления военно-исторического клуба Otsing Игорь Седунов рассказал, что танк подняли со дна местного озера еще в 2000 году, но работы по его восстановлению начались лишь 4 месяца назад.
На нем были немецкие кресты – он был трофейный. И также были надписи. Танк принадлежал Эстонскому стрелковому корпусу, и в боях под Нарвой он перешел к немцам. Такая уникальная история,сказал Седунов.
Реставрация машины проходила в цехах предприятия Metall Ehitus при поддержке Эстонского военного музея и частных предприятий.
Целью было ни в коем случае не испортить и не сделать при этом новый танк. Нам нужно было его сохранить, поэтому очень важно было постоянно согласовывать, чтобы понять, что мы все правильно делаем,сказал один из руководителей предприятия Максим Перескоков.
Он отметил, что «пока рабочим удалось восстановить лишь корпус машины, который оказался на удивление в хорошем состоянии». Следующая задача – восстановить ходовую часть танка, что по плану должно быть завершено до конца года. После этого танк займет свое место в музее в эстонском городе Синимяэ.
Все-таки танк должен быть в музее. Это история нашего Ида-Вирумаа,убежден Седунов.
Использованы фотографии: Рене Кундла/ERR
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