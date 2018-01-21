20:50 21 января

Восстановленный Т-34 займет место в эстонском музее

Советский танк Т-34 провезли по дорогам находящегося на границе с РФ эстонского региона Ида-Вирумаа, корпус машины был почти полностью восстановлен силами энтузиастов, передает ТАСС.



Член правления военно-исторического клуба Otsing Игорь Седунов рассказал, что танк подняли со дна местного озера еще в 2000 году, но работы по его восстановлению начались лишь 4 месяца назад.


На нем были немецкие кресты – он был трофейный. И также были надписи. Танк принадлежал Эстонскому стрелковому корпусу, и в боях под Нарвой он перешел к немцам. Такая уникальная история,
сказал Седунов.



Реставрация машины проходила в цехах предприятия Metall Ehitus при поддержке Эстонского военного музея и частных предприятий.

Целью было ни в коем случае не испортить и не сделать при этом новый танк. Нам нужно было его сохранить, поэтому очень важно было постоянно согласовывать, чтобы понять, что мы все правильно делаем,
сказал один из руководителей предприятия Максим Перескоков.



Он отметил, что «пока рабочим удалось восстановить лишь корпус машины, который оказался на удивление в хорошем состоянии». Следующая задача – восстановить ходовую часть танка, что по плану должно быть завершено до конца года. После этого танк займет свое место в музее в эстонском городе Синимяэ.

Все-таки танк должен быть в музее. Это история нашего Ида-Вирумаа,
убежден Седунов.

Использованы фотографии: Рене Кундла/ERR
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Комментарии 63

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  1. 210окв Сегодня, 13:20
    Ребята занимаются нужным делом.Спасибо им.Лишь бы тамошнее руководство не заставило немецкие кресты нанести..
    210окв
    1. 264 Сегодня, 13:27
      Или демонтировать,как это давно там практикуется... hi
      264
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:34
        Зачем демонтировать, танк ведь в музее стоять будет. Как к примеру танк «Шерман», поднятый со дня Баренцева моря в 2014 году, стоит на внешней экспозиции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в г. Санкт-Петербург

        танк до реставрации
        Аристарх Людвигович
        1. 264 Сегодня, 13:38
          Уверен?Что будет стоять в музее ихнем?Как он-..?Я вот тоже не уверен.
          264
          1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:45
            В музее то танк будет стоять. Вот на этом же ресурсе писали про эстонских коллекционеров. В 1993 году местные власти решили снести мемориал в городе Мякса, а танк Т-34-85 распилить на металлолом. Микк Лыхмус вступился за технику и выменял раритет на автомобиль "Москвич-2140".
            Гражданин Эстонии Микк Лыхмус спас от разрезки на металл единственный сохранившийся танк Т-34, участвовавший в исторической встрече союзников на Эльбе в апреле 1945 года, передает РИА Новости сообщение пресс-службы «Уралвагонзавода».
            Пока Лыхмусу ничего не удалось выяснить о судьбе экипажа. Известно лишь, что перед установкой на постамент на башне танка был указан номер 021. "Когда я узнал, что танк прошел такой военный путь, решил, что его нужно показать общественности. В конце апреля откроется новый сезон работы Авиационного музея. Я считаю, что люди должны помнить и хранить историю. У кого нет памяти об истории, у того нет будущего",
            цитирует коллекционера пресс-служба.

            https://topwar.ru/113124-estonskiy-kollekcioner-s
            pas-ot-utilizacii-t-34-uchastvovavshiy-vo-vstrech
            e-na-elbe.html
            Аристарх Людвигович
            1. 264 Сегодня, 13:49
              Так это инициатива Гражданина(с Большой Буквы),а не политика государства(с махонькой буковки).Интересы государства всегда превалируют над интересами Граждан.Любую страну возьмите. wink
              264
              1. Shurik70 Сегодня, 17:46
                Вот скажите, каким образом на танке, пролежавшем в озере до 2000 года, смогли найти нарисованные кресты и надписи "танк трофейный, собственность Эстонского стрелкового корпуса". Там же слой ржавчины в сантиметр, если не больше.
                Лажу гонят.
                Shurik70
        2. EwgenyZ Сегодня, 13:52
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Зачем демонтировать, танк ведь в музее стоять будет. Как к примеру танк «Шерман», поднятый со дня Баренцева моря в 2014 году, стоит на внешней экспозиции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в г. Санкт-Петербург

          танк до реставрации

          Это у нас так, "там" совсем другие "ценности", там все перевёрнуто "с ног на голову"...
          EwgenyZ
    2. влад66 Сегодня, 13:41
      Цитата: 210окв
      Лишь бы тамошнее руководство не заставило немецкие кресты нанести..

      А вот за этим может дело и не встать.Вот Дмитрий смотрите такой момент
      На нем были немецкие кресты – он был трофейный. И также были надписи. Танк принадлежал Эстонскому стрелковому корпусу, и в боях под Нарвой он перешел к немцам.

      И такой момент
      Цитата: 210окв
      что танк подняли со дна местного озера еще в 2000 году, но работы по его восстановлению начались лишь 4 месяца назад

      То ли денег не было,то ли согласования какие то не понятные.А ребятам конечно огромное спасибо за их нужное дело. hi
      влад66
    3. Мар.Тира Сегодня, 13:49
      Правильно.Пусть стоит в засаде.Похоже придётся ему ещё тряхнуть стариной.Американские солдаты вошли в эстонскую Нарву под дулом Т-34 .Да и в Африке он ещё воюет вовсю.
      Мар.Тира
    4. Svist Сегодня, 15:53
      Вы действительно думаете, что на него нанесут советскую символику? Ё-о-о-о... Я Вас умоляю!
      Svist
    5. Оверлок Сегодня, 16:06
      с языка сняли, первая мысль была об этом
      Оверлок
  2. rotmistr60 Сегодня, 13:22
    в боях под Нарвой он перешел к немцам
    Не совсем понятно - сам (с экипажем) " перешел" или был захвачен немцами как трофей? Если первое, то точно попадет в музей, а если второе, то под большим вопросом.
    rotmistr60
  3. Gladius Сегодня, 13:26
    Не понятно, восстановят танк как советский, или как трофейный с крестами. Учитывая, что дело обстоит в Эстонии.
    Gladius
    1. МИХАН Сегодня, 13:55
      Цитата: Gladius
      Не понятно, восстановят танк как советский, или как трофейный с крестами. Учитывая, что дело обстоит в Эстонии.

      Конечно с крестами..Что тут непонятного..! Чтобы Россию позлить! angry
      МИХАН
  4. Геркулесыч Сегодня, 13:28
    Лишь бы они на нем опять фашистские кресты не намулевали! am Ума хватит! !!! fool
    Геркулесыч
  5. БЛОНДИН Сегодня, 13:34
    Пусть восстанавливают!
    Т-34 отличный танк! И движок отличный и всё "железо" не подводило...
    Но Вы не поверите насколько дефицитный товар к нему снаряды...
    Лето 2014-го Донбасс снял с постаментов, всё что могло двигаться, даже не стреляя!
    БЛОНДИН
    1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:14
      Это в Луганске было. Патрулировал город, Т-34, номер 237
      Генерал Песчаных Карьеров
      1. БЛОНДИН Сегодня, 15:20
        Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
        Это в Луганске было. Патрулировал город, Т-34, номер 237

        Танк Т-34, установленный возле городского дома культуры имени Ленина в память об освободителях Антрацита от немецко-фашистских захватчиков, был отреставрирован специалистами Казачьей Национальной Гвардии. Боевой единице спустя 70 лет вернули возможность снова стать на защиту народа от фашистов. Эта та самая площадь где украинцы заметили российскую технику. Т-34 действительно русский,а точнее-советский танк.

        Номер 135 Обеспечение порядка Антрацитовский р-н ЛНР
        БЛОНДИН
        1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:25
          В Лутугино еще бы восстановить Т-34 под номером 242...
          Генерал Песчаных Карьеров
          1. БЛОНДИН Сегодня, 16:01
            Наш (Антрацитовский) назад на постамент поставили!
            БЛОНДИН
            1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:08
              Наш тоже стоит, но всегда готов)) soldier
              Генерал Песчаных Карьеров
  6. sabakina Сегодня, 13:36
    Это точно Т-34? Мелковат как то...Больше на Т-50 смахивает...
    sabakina
    1. Paranoid50 Сегодня, 13:52
      Нет,не смахивает.
      Paranoid50
      1. sabakina Сегодня, 14:03
        Всё равно, габариты как у автомобиля S класса...Придётся пересмотреть кинохронику.
        sabakina
        1. Paranoid50 Сегодня, 14:16
          Цитата: sabakina
          Всё равно, габариты как у автомобиля

          А он действительно весьма компактный. К тому же, на фото только корпус без гуслей,ленивцев, ведущих,башни,брызговиков, - всего,что визуально увеличивает габариты.
          Paranoid50
    2. svp67 Сегодня, 14:11
      Цитата: sabakina
      Это точно Т-34?

      Да же сомнений нет...
      Цитата: sabakina
      Мелковат как то...

      Ну какой уродился.
      Цитата: sabakina
      Больше на Т-50 смахивает...

      Что бы понять неправильность Вашего суждения достаточно посмотреть на катки этого танка.
      svp67
      1. sabakina Сегодня, 14:45
        Сергей, бодрова дня! Я спросил с точки зрения фотографа-любителя. Понимаю, что Т-34, но что не так, понять не могу. Может мужики слишком рослые?
        sabakina
        1. svp67 Сегодня, 15:08
          Цитата: sabakina
          Сергей, бодрова дня!

          И Вам не хворать.... hi
          Цитата: sabakina
          Понимаю, что Т-34, но что не так, понять не могу. Может мужики слишком рослые?

          Танк просто без башни....С башней оно по иному смотрится.
          svp67
          1. sabakina Сегодня, 15:50
            Сергей, значит ракурс такой. И спасибо за фото, т.к. давно мучал вопрос, сколько всего башень было у 34-ки? Везде инфа, что две, под 76 мм орудие, и под 85 мм орудие. Судя по Вашей фотографии, 3, плюс под 85 мм. Всего 4 вида башни.
            sabakina
            1. мордвин 3 Сегодня, 16:08
              Чтой то озадачил. У Т-34-76 -одна башня с одним люком на двоих. К Т-34-85 прибавили командирскую башенку. Или я вопрос не понял?
              мордвин 3
              1. sabakina Сегодня, 16:12
                Цитата: мордвин 3
                Чтой то озадачил. У Т-34-76 -одна башня с одним люком на двоих. К Т-34-85 прибавили командирскую башенку. Или я вопрос не понял?

                Володя, извиняюсь, на первом танке правый люк закрыт. Значит, минус одна версия. Получается, две под 76 мм и одна под 85 мм.
                sabakina
                1. мордвин 3 Сегодня, 16:22
                  Ага, понял. Так каждый завод по своему делал. Главное, что бы башня от одного завода подходила к корпусу другого. И на Т-34-76 после одного тяжеленного люка ставили два, но без башенки командирской, потом её добавили. Как то так. О, вон, Сергей пониже ответил уже.
                  мордвин 3
                  1. svp67 Сегодня, 16:40
                    Цитата: мордвин 3
                    Главное, что бы башня от одного завода подходила к корпусу другого.

                    К слову заводов делавших заготовки корпусов, у нас было значительно меньше чем башен.
                    svp67
            2. svp67 Сегодня, 16:08
              Цитата: sabakina
              И спасибо за фото, т.к. давно мучал вопрос, сколько всего башень было у 34-ки?

              Их много, все зависело от завода, вернее от имеющегося оборудования. Кому то легче было их лить, кому то сваривать, а кому то даже штамповать
              svp67
              1. sabakina Сегодня, 16:22
                Сергей, спасибо за информацию. Просто меня поразил кадр из фильма, по моему, "Битва за Москву". Там башня была чуть ли не треугольной. Жаль, скрин не сохранился после переустановки винды.
                sabakina
            3. Оверлок Сегодня, 16:10
              когда то читал, что Сталин разрешил каждому заводу делать свою башню. Поэтому так много отличий
              Оверлок
        2. igordok Сегодня, 15:32
          Может Вы привыкли видеть Т-34-85, а этот по скромнее, с 76мм пушкой. Поэтому и кажется маленьким.
          igordok
          1. sabakina Сегодня, 15:51
            Ничего я не привык. Я 30 лет Победы помню! В Курске отмечали. Правда газировкой и соком.
            sabakina
  7. poquello Сегодня, 13:37
    Это история нашего Ида-Вирумаа

    история предательства что-ли, как то мутно переход изложен
    poquello
  8. Rusland Сегодня, 13:44
    Музей музею рознь, может попасть в музей советской оккупации, тогда звезда на борт точно обеспечена.
    Rusland
  9. svp67 Сегодня, 13:47
    Судя по каткам, танк выпуска до 1943 года...
    svp67
    1. igor67 Сегодня, 14:39
      этот т 34 танк вроде то же в Эстонии подняли
      igor67
      1. sabakina Сегодня, 15:01
        Игорь, интересно было бы узнать, зачем немцы его в водоём загнали?
        sabakina
        1. igor67 Сегодня, 15:07
          Цитата: sabakina
          Игорь, интересно было бы узнать, зачем немцы его в водоём загнали?

          думаю при отступлении взорвать не могли по разным причинам,вот и утопили,но это моя версия.
          igor67
          1. sabakina Сегодня, 15:13
            Игорь, при наличие снарядов, как это видно из видео? Нет Игорь, немцы педанты, поэтому, они тупо утопили его, в надежде потом вытащить. Судя по видео, они включили скорость и направили его в водоём. Но, как известно, ВОВ закончилась не в Москве, а в Берлине.
            sabakina
      2. Svist Сегодня, 16:25
        Несомненно он! Не по несколько же раз в год у них вытаскивают танки из озёр.
        Svist
  10. МИХАН Сегодня, 13:50
    На нем были немецкие кресты – он был трофейный. И также были надписи. Танк принадлежал Эстонскому стрелковому корпусу, и в боях под Нарвой он перешел к немцам. Такая уникальная история,

    Как бы вы не старались все опошлить. но ЭТО РУССКИЙ ТАНК!
    Потом с вами разберемся обязательно.. за ВСЕ!
    МИХАН
  11. Mavrikiy Сегодня, 13:51
    Озеро было советское и все что оно дает, тоже советское. Россия приемник СССР. Гоните Т34, халявщики!
    Mavrikiy
  12. Masya Masya Сегодня, 14:14
    Тридцатьчетверка – танк Победы!
    В боях твой подвиг не забудем,
    И пред врагом - быстрей кометы,
    Не подведешь и живы будем!

    Мой «Т» под номером тринадцать,
    Пусть не счастливый говорят,
    Но мы не будем обижаться,
    Нас не нашел еще снаряд.

    И снова бой, мы выступаем,
    Навстречу фрицам и судьбе,
    Кто будет жить, никто не знает,
    И кто останется в земле…

    Вот показались вражьи танки,
    И завертелось все вокруг,
    Летят снаряды, пули, траки,
    И грохот взрывов режет слух.

    Вон «Тигр» вылез из-за склона,
    В смертельной битве мы сошлись,
    Два «Великана-Фараона»,
    Всерьез поспорили за жизнь.

    Немецкий танк мощней и больше,
    И в лоб так просто не возьмешь,
    Здесь нужно хитрости побольше,
    И вот тогда его сожжешь.

    И бьём врага мы за Отчизну,
    За мир и радость на Земле,
    За Жизнь и Свет, здоровье близких,
    За тех, кого уж больше нет…

    Мой верный друг, товарищ, воин,
    Стальной, огромный исполин,
    С тобой прошли огонь и воду,
    С тобой возьмем еще Берлин! love
    Masya Masya
  13. bogart047 Сегодня, 14:18
    если на танке были кресты, то это свершившийся факты и при реставрации имеет смысл восстановить их. Что плохого? Это уже было, игнорируя этот факт историю не изменит.
    bogart047
    1. 32363 Сегодня, 16:02
      Цитата: bogart047
      если на танке были кресты, то это свершившийся факты и при реставрации имеет смысл восстановить их. Что плохого? Это уже было, игнорируя этот факт историю не изменит.

      это и будет правильная реставрация, восстанавливать нужно так, каким он был в своей последней жизни.
      32363
      1. sabakina Сегодня, 16:26
        Наши тоже воевали на трофейных Т-3, Т-4. И чё? Бум или не бум?
        sabakina
        1. 32363 Сегодня, 16:33
          Цитата: sabakina
          Наши тоже воевали на трофейных Т-3, Т-4. И чё? Бум или не бум?

          шо ты бум? русский забыла, нормально свою мысль отобрази буквами.
          32363
  14. Altona Сегодня, 14:24
    Цитата: 210окв
    Ребята занимаются нужным делом.Спасибо им.Лишь бы тамошнее руководство не заставило немецкие кресты нанести..

    --------------------------------
    Скорее всего так и будет, установят немецкое орудие и командирскую башенку. Такие Т-34 служили в вермахте.
    Altona
    1. sabakina Сегодня, 16:29
      Сами то поняли чего сказали?: Какое немецкое орудие? 88-мм что ль? fool
      sabakina
      1. мордвин 3 Сегодня, 16:43
        Цитата: sabakina
        Какое немецкое орудие? 88-мм что ль

        Оно самое. Было и такое.
        мордвин 3
  15. APASUS Сегодня, 16:03
    Такая странная ситуация сложилась вокруг танка.
    Танк русского производства служил немцам,но интересна его дальнейшая судьба .Как его поставят на постамент ,как обклеенный крестами защитника или как захватчика со звездами ? Для современных властей Эстонии я даже не сомневаюсь в том что его возвеличат как оружие победы над коммунизмом.
    APASUS
    1. Оверлок Сегодня, 16:17
      Цитата: APASUS
      Танк русского производства служил немцам


      Было и наоборот. Рота "ПАнтер" 1944 год
      Оверлок
    2. sabakina Сегодня, 16:31
      Pavo, извини, но логики не наблюдаю.
      sabakina
      1. APASUS Сегодня, 16:32
        Цитата: sabakina
        Pavo, извини, но логики не наблюдаю.

        Какая логика Вам нужна
        Мы в Эстонии оккупанты,дальше продолжать?
        APASUS
  16. ЦУС-ВВС Сегодня, 16:27
    требую вернуть его на Родину! По программе декомунизации!!! а то что это,9 мая марш недобитков СС пойдёт кланяться или плевать на нашу 34-ку? НЭ НГЭ НЭ ребята так не пойдёт
    ЦУС-ВВС
  17. серж сибиряк Сегодня, 20:27
    Не уже ль и в самом деле без крестов,со звёздами стоять будет в стране лизунов наты.?
    Дай бог что бы со звёздами. hi Молодцы ребята! hi good
    серж сибиряк
Картина дня