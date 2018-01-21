20:58 21 января

Чтиво выходного дня. Наступает враг - возьми же макуахуитль!

В рубрике «Чтиво выходного дня» «Военное обозрение» представляет небольшой материал об оружии, которым пользовалась цивилизация, многие загадки развития и упадка которой не разгаданы до сих пор. Речь идёт о цивилизации ацтеков, которая существовала в период с XIV по XVI века на территории Центральной Америки.

Благодаря сохранившимся многочисленным письменам ацтеков (самоназвание – «мешика», от которого происходит названием современного государства Мексика), а также художественным изображениям, историкам известно о том, каким оружием пользовались воины этой цивилизации.

Один из весьма оригинальных оружейных образцов в переводе на русский язык звучит как «ручная палка». На языке-оригинале звучание названия оружия такое: макуауитль (часто – макуахуитль) от «Mācuahuitl».


К большому сожалению, до наших дней не дошло ни одного экземпляра этого оружия ацтеков. Историки утверждают, что подлинный образец макуауитля до середины XIX века хранился в Мадриде – в Испанском королевском арсенале. Хранился до крупного пожара, во время которого «ручную палку», выполненную из дерева, ожидала ровно та же участь, что и все деревянные образцы вооружений.
Что же представлял собой макуауитль? Это, как уже было сказано, деревянная палка, имевшая плоскую форму. У веслоподобной палки было несколько рядов, как бы сейчас сказали, поражающих элементов. Эти элементы представляли собой заострённые осколки и обломки обсидиана (горная порода вулканического происхождения). Обсидиан ацтеки использовали по той причине, что из этого материала можно изготовлять лезвия с кромкой крайне малой толщины – вплоть до наноединиц. Конечно, до наноединиц ацтеки заострить эти осколки не могли чисто технически, но им хватало и заострения до уровня «микро». Вполне хватало.

Чтиво выходного дня. Наступает враг - возьми же макуахуитль!


Заострённые обломки обсидиана приклеивались к деревянному основанию с помощью древесных смол.

Длина макуауитля находилась в «математической» зависимости от роста использовавшего это оружие воина. По записям ацтекам удалось выяснить, что максимальная длина оружия составляла примерно 122 см при ширине до 15 см. При этом сохранилась и информация о так называемом двуручном макуауитле длиной под два метра.

Один удар оружия макуауитль приводил к множественным колотым, резаным и рваным ранам. При этом раны могли быть настолько глубокими, что необратимо поражали кости человеческого скелета одновременно в нескольких местах.

Нередко макуауитль применялся при ударе плашмя – для того, чтобы обездвижить противника с последующим захвата в плен.

Из исторических документов известно, что макуауитль пережил цивилизацию ацтеков. Утверждаются, что испанские конкистадоры, привезя макуауитль в Европу, дали ему продолжение жизни - в Старом Свете.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 64

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:54
    В инете предлагают купить...
    https://www.youtube.com/watch?list=SRMacuahuitl&a
    mp;time_continue=67&v=RDRaVOx-22M
    интересно к какому виду оружия его отнесут наши правоохранительные органы what
    Тот же ЛЕХА
    1. МИХАН Сегодня, 14:06
      макуауитль пережил цивилизацию ацтеков.

      Я смог только скопировать, а вот выговорить не смог..! Это что было такое тут ?
      Ну в Чинганчгука играл в детстве , но это чересчур в воскресенье , перед работой !
      вот НАШ макуктель..Русский!
      МИХАН
      1. igordok Сегодня, 15:27
        Цитата: МИХАН
        а вот выговорить не смог..!

        За ненормативную лексику потом засудят. recourse
        igordok
        1. Владимир16 Сегодня, 16:46
          Сначала у индейцев были обычные казачьи шашки.
          Затем война "индейцев" поистрепала. Тут и пришла на выручку смекалка. Появилось данное оружие. Как говориться на безрыбье и рак рыба.
          А название невыговариваемое для европейцев произошло от простого русского высказывания в момент боя: матьвашукуйвам!!! wassat
          Так же "индейцы" часто приветствовали европейцев
          - идите накуй это МоЯ территория.

          Испанцы поняли лишь МАЯ, так и стали звать индейцы племени МАЯ laughing
          Владимир16
          1. Shurik70 Сегодня, 17:36
            Страшное оружие. Вот видео. Момент удара по тушке мяса: 3 мин.40 сек

            И сделать не сложно
            Shurik70
        2. БАРХАН Сегодня, 19:09
          Цитата: igordok
          Цитата: МИХАН
          а вот выговорить не смог..!

          За ненормативную лексику потом засудят. recourse

          Я тоже сначала подумал,что надо махать чем то нецензурным....Махуа хуитль!
          БАРХАН
    2. poquello Сегодня, 14:06
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      В инете предлагают купить...
      https://www.youtube.com/watch?list=SRMacuahuitl&a
      mp;a
      mp;time_continue=67&v=RDRaVOx-22M
      интересно к какому виду оружия его отнесут наши правоохранительные органы what

      а палка с гвоздями не?
      poquello
    3. Андрей К Сегодня, 14:11
      У каждого народа свой макуахуитль, название-то какое чудноеgood
      У нас тоже есть чем отмакуахуитлить laughing
      Андрей К
      1. Вежливый Лось Сегодня, 14:28
        Цитата: Андрей К
        У каждого народа свой макуахуитль, название-то какое чудное

        У нас это слово значительно короче. laughing
        Вежливый Лось
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:57
          Как же название этого оружия перекликается с названием вулкана в Исландии: эйяфьятлайокудль. Почему-то я сразу про него вспомнил. wassat
          СРЦ П-15
    4. влад66 Сегодня, 14:13
      На самом деле чтиво выходного дня laughing
      макуауитль (часто – макуахуитль) от «Mācuahuitl».

      Не выговорить без соточки,пойду ка накачу. laughing
      влад66
      1. Андрей К Сегодня, 14:24
        Цитата: влад66
        ...Не выговорить без соточки,пойду ка накачу...laughing

        Дружище, после стопарика точно не выговоришь. Домашние подумают, что материшься laughing
        Андрей К
        1. влад66 Сегодня, 14:44
          Цитата: Андрей К
          Дружище, после стопарика точно не выговоришь. Домашние подумают, что материшься

          Андрей! hi Все так и произошло laughing Получил выговор,что ругаюсь при детях. request Просьба к редакторам.больше таких слов не писать,нас за них банят. drinks hi
          влад66
          1. Андрей К Сегодня, 14:52
            Цитата: влад66
            ...Все так и произошло laughing Получил выговор,что ругаюсь при детях. request

            Влад! hi
            До меня сейчас только дошло...
            Моя благоверная, однажды, не хотела отпускать меня на Кавказ (уже вторая кампания была). Ну а так как аргументов больше не было - схватила мебель в руку (скалку) и разок перекрестила, думала, что поможет. Естественно я сбежал, в эшелоне ребята ржали, как кони...
            Так вот: я так и знал, что она в руках держала макуахуитль laughing
            Андрей К
            1. Grenader Сегодня, 16:21
              Что ни говори
              - ахуитль штука в хозяйстве полезная.
              Grenader
              1. Андрей К Сегодня, 16:31
                Цитата: Grenader
                ...Что ни говори
                - ахуитль штука в хозяйстве полезная...

                Ну да laughing
                Андрей К
      2. Red_Hamer Сегодня, 15:01
        Индейцы, они туда, в Америку, из Сибири перебрались!
        макуахуитль
        Явно прослеживается, такое родное, русское ! Маку, часом не от (могу, мочь, смочь) произошло? laughing
        Red_Hamer
        1. Red_Hamer Сегодня, 15:28
          Нет, все же логичнее, маку это макушка, все остальное и так понятно wink
          Red_Hamer
    5. birs Сегодня, 14:51
      Какое же это оружие, когда оно весло? laughing
      birs
      1. Red_Hamer Сегодня, 15:30
        Какое же это оружие, когда оно весло?
        ну дык, а кто, собственно против то? laughing Одно, другого не исключает, опять в русской традиции!
        Red_Hamer
      2. Ин100грамм Сегодня, 16:43
        Цитата: birs
        Какое же это оружие, когда оно весло?

        Многофункциональный предмет good
        Ин100грамм
    6. sabakina Сегодня, 15:25
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      В инете предлагают купить...
      https://www.youtube.com/watch?list=SRMacuahuitl&a
      mp;a
      mp;time_continue=67&v=RDRaVOx-22M
      интересно к какому виду оружия его отнесут наши правоохранительные органы what

      Лёха, а нормально вставить видео не судьба? Меня по твоей ссылке чуть ли не на порносайт занесло!
      sabakina
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:46
        Лёха, а нормально вставить видео не судьба? Меня по твоей ссылке чуть ли не на порносайт занесло!


        Виноват... hi прошу прощения.
        Тот же ЛЕХА
    7. Scoun Сегодня, 16:57
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      интересно к какому виду оружия его отнесут

      Цитата: sabakina
      Лёха, а нормально вставить видео не судьба?

      Может так лучше?)))
      Правда на видео матрасники тупят, думая что это режущее оружие а это по сути дубина которая ещё колото-рваные раны наносит ну кости по случаю ломает.
      Scoun
  2. 210окв Сегодня, 13:54
    Конкистадоры привезли..И кофе и табак и...скалку. wassat
    210окв
  3. Vard Сегодня, 13:55
    У нас в деревне до сих пор мы иногда применяемых аналог.. И называем его оглоблей...
    Vard
    1. Александр 3 Сегодня, 14:00
      Игровая версия-лапта
      Александр 3
  4. voyaka uh Сегодня, 13:56
    Наступает враг, возьми же марихуань! belay , пардон макуауитля! wassat
    voyaka uh
    1. Deadушка Сегодня, 14:00
      Цитата: voyaka uh
      же марихуань! , пардон макуауитля!

      Deadушка
    2. LSA57 Сегодня, 14:05
      Цитата: voyaka uh
      Наступает враг, возьми же марихуань!

      а так же героины и коксы laughing
      LSA57
  5. Волька Сегодня, 13:57
    не иначе как прапрадедушка типичного меча, занятно
    Волька
  6. Комментарий был удален.
  7. Горный стрелок Сегодня, 14:00
    Неприятное оружие. Осколки обсидиана наверняка оставались в ране... И заживали такие раны наверняка плохо. В условиях джунглей - мучительная смерть от сепсиса...
    Горный стрелок
  8. rotmistr60 Сегодня, 14:01
    макуауитль (часто – макуахуитль)
    Пока выговоришь уже язык сломаешь без всякого макуахуитля.
    rotmistr60
    1. LSA57 Сегодня, 14:06
      Цитата: rotmistr60
      Пока выговоришь уже язык сломаешь без всякого макуахуитля.

      а зачем много говорить? бей первый laughing
      LSA57
    2. ul_vitalii Сегодня, 14:06
      Забанят, пока тренеруешься, пусть войдут в наше положение.
      ul_vitalii
      1. Стропорез Сегодня, 14:11
        Молодец Штирлиц! good laughing
        Стропорез
        1. 264 Сегодня, 14:13
          Забанят-зарегистрируйся опять,но себе не изменяй!!! wink
          264
          1. Стропорез Сегодня, 14:16
            Цитата: 264
            Забанят-зарегистрируйся опять,но себе не изменяй!!!

            Офигенный лозунг! good drinks
            О чем свидетельствует генерал-полковник Михан wassat Аватарка только не айс, в дырявой каске ему было симпатичней laughing
            Стропорез
            1. 264 Сегодня, 14:22
              У меня такая же история.А вот почему его банят-вопрос для меня без ответа так и остаётся...Ведь выражает все чаянья уряпатриётив-обязательно бахнем,весь мир в труху. laughing Ладно меня они не хотят здесь видеть,а его за что....Свой же в доску для них?Война!!!Всех победим!!!Шапок много-всех ими забросаем!!! recourse laughing laughing laughing
              264
              1. Стропорез Сегодня, 14:33
                Цитата: 264
                А вот почему его банят-вопрос для меня без ответа так и остаётся...Ведь выражает все чаянья уряпатриётив-обязательно бахнем,весь мир в труху.

                laughing +100500
                Просто Виталя выпадал из тренда wassat
                Он своё тОпит, как малахольный, а векторы то , меняются laughing
                Вопрос в другом, за что его реабилитировали ? belay what
                Стропорез
    3. МИХАН Сегодня, 14:13
      Цитата: rotmistr60
      макуауитль (часто – макуахуитль)
      Пока выговоришь уже язык сломаешь без всякого макуахуитля.

      Аха сейчас многие пытаются выговорить это слово и кто не смог бегут в магазин ..))) Тоже пойду сбегаю(ведь ночью не усну , пытаясь выговорить и понять..)))) drinks
      МИХАН
      1. Стропорез Сегодня, 14:38
        Цитата: МИХАН
        Тоже пойду сбегаю

        Виталя , ты комп на спине носишь? belay Паспорт Михана не забудь, ведь могут в долг то не дать drinks
        Виталь топИ за то, чтобы инет стал ,как 3д принтер и по сети можно было бы водофку перегонять wink
        Я за свободу Михана- он наш президент! yes
        Стропорез
        1. ul_vitalii Сегодня, 14:44
          Тоже биография подпорчена, шар с единичной как бельмо на глазу, крестник с форума. Правила есть правила. hi
          ul_vitalii
          1. Стропорез Сегодня, 14:48
            кескесе это
            Цитата: ul_vitalii
            шар с единичной

            ???
            А шо разве вас трое? belay
            Стропорез
  9. Геркулесыч Сегодня, 14:02
    Древний аналог палицы! Или его прямой предок! hi Эх, коротка кольчужка, в смысле, маленькая статеечка crying !Ждем может быть и кто то из "сайтовых экспертов "по Мексике даст больше информации! !! hi
    Геркулесыч
    1. LSA57 Сегодня, 14:07
      Цитата: Геркулесыч
      Или его прямой предок!

      ну да. laughing когда палица была на Руси и когда про ацтеков узнали
      LSA57
  10. григорьевич Сегодня, 14:11
    Цитата: 210окв
    Конкистадоры привезли..И кофе и табак и...скалку. wassat

    Не кофе,а какао и картофель,кукурузу,помидоры,сифилис.
    григорьевич
  11. Комментарий был удален.
    1. сибиралт Сегодня, 14:31
      Ну, хотя бы колесо можно было сделать из дерева? laughing
      сибиралт
  12. pafegosoff Сегодня, 14:16
    После извержения Huaynaputina, Mācuahuitl ушёл в небытие....
    pafegosoff
    1. Вежливый Лось Сегодня, 14:44
      Цитата: pafegosoff
      После извержения Huaynaputina, Mācuahuitl ушёл в небытие....

      Huay na putina? Коллега, осторожнее с мексиканскими названиями. Март не за горами.
      Вежливый Лось
  13. Altona Сегодня, 14:19
    Цитата: Андрей К
    У нас тоже есть чем отмакуахуитлить

    --------------------------
    По описанию, обыкновенная булава(или палица) или вид булавы с забубенным названием и некоторыми особенностями, лезвия-шипы из обсидиана. Причем булава с элементами секиры, лезвия были не шипообразные, а плоские. Такой вот боевой мультитул.
    Altona
  14. Вежливый Лось Сегодня, 14:37
    На языке-оригинале звучание названия оружия такое: макуауитль

    Если произнести это слово без горячей картошки во рту, то в переводе на литературный язык оно будет означать: "зачем нам этот бесполезный итль?"
    Вежливый Лось
  15. Дормидонт Сегодня, 14:38
    Конкистадоры привезли в Европу, а цээуропэйцi, вырвавшись из свинарников, стали строить ими свидомию
    Дормидонт
  16. bubalik Сегодня, 14:47
    см. с 02:30 ,,

    ,,,тушки не хило рубит,,
    bubalik
  17. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:19
    Могли бы назвать просто - "Дрын", без матов)))
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. sabakina Сегодня, 15:31
      Жора, Вы таки считаете, что и там русские наследили? wink
      sabakina
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:52
        "Дрын" звучит гармоничнее, чем набор матюков)))
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. sabakina Сегодня, 16:01
          Жора, я таки не понял, это русские заселили Мексику или россияне?
          sabakina
            1. sabakina Сегодня, 16:40
              Жора, и я там не был. Но, откуда то русский язык они знают!
              sabakina
  18. sabakina Сегодня, 15:30
    Ну, для кого то это наверно интересно было бы. Но, лично мне, было бы гораздо интереснее, если бы ВО предоставило небольшой материал о том, как советская батарейка типа элемент 373 оказалась в прошлом? Давненько уже писали, что археологи её откопали и проверили возраст...
    sabakina
  19. тасха Сегодня, 16:02
    В свете последних открытий сторонников альтернативной истории самоназвание "мешика" произошло от старорусского "мешок" - видите, на картинке мешки какие-то. Или искаженного "мишка" или, что более вероятно "макушка". Отчего и название оружия - "Макушка - куитль.." Есть ещё русская присказка "куитлем по лбу". И тут же же данные о двуручном макуакуитле длиной под два метра... Вот оно как...
    тасха
    1. voyaka uh Сегодня, 18:24
      Это неверно. stop Есть новейшие исследования, еще не опубликованные.
      "Мака" - на иврите "удар".
      макуа -куитле "куитле" - о...куительный.. ( "o-фиги...тельный" )
      "Офигительный удар" в общем, если ей врезать. am
      штуковину еврейские купцы, путешествовавшие с финикийскими моряками
      во времена царя Соломона, втюхали индейцам (вместе с названием).
      voyaka uh
      1. тасха Сегодня, 18:41
        Может быть. Но в Вашей версии есть изъян. По некоторым причинам на каждый Макуакуитль еврейского купца найдётся Макуакуитль чуточку длиннее..... Т.е. макуа-куитле (о-фигительный) превращается в искажённое временем мега-куитле (мега-офигительный). Разница в миллиметрики, но всё же.. wink Правый хвост - длинее.. smile
        тасха
  20. sounddoc Сегодня, 19:09
    Сразу вспомнил анекдот: Сколько стоит ваш чихуа-хуа? - Десять штук баксов....- Нихуа-хуа!!!!!
    sounddoc
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