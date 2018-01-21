Чтиво выходного дня. Наступает враг - возьми же макуахуитль!

В рубрике «Чтиво выходного дня» «Военное обозрение» представляет небольшой материал об оружии, которым пользовалась цивилизация, многие загадки развития и упадка которой не разгаданы до сих пор. Речь идёт о цивилизации ацтеков, которая существовала в период с XIV по XVI века на территории Центральной Америки.Благодаря сохранившимся многочисленным письменам ацтеков (самоназвание – «мешика», от которого происходит названием современного государства Мексика), а также художественным изображениям, историкам известно о том, каким оружием пользовались воины этой цивилизации.Один из весьма оригинальных оружейных образцов в переводе на русский язык звучит как «ручная палка». На языке-оригинале звучание названия оружия такое: макуауитль (часто – макуахуитль) от «Mācuahuitl».К большому сожалению, до наших дней не дошло ни одного экземпляра этого оружия ацтеков. Историки утверждают, что подлинный образец макуауитля до середины XIX века хранился в Мадриде – в Испанском королевском арсенале. Хранился до крупного пожара, во время которого «ручную палку», выполненную из дерева, ожидала ровно та же участь, что и все деревянные образцы вооружений.Что же представлял собой макуауитль? Это, как уже было сказано, деревянная палка, имевшая плоскую форму. У веслоподобной палки было несколько рядов, как бы сейчас сказали, поражающих элементов. Эти элементы представляли собой заострённые осколки и обломки обсидиана (горная порода вулканического происхождения). Обсидиан ацтеки использовали по той причине, что из этого материала можно изготовлять лезвия с кромкой крайне малой толщины – вплоть до наноединиц. Конечно, до наноединиц ацтеки заострить эти осколки не могли чисто технически, но им хватало и заострения до уровня «микро». Вполне хватало.Заострённые обломки обсидиана приклеивались к деревянному основанию с помощью древесных смол.Длина макуауитля находилась в «математической» зависимости от роста использовавшего это оружие воина. По записям ацтекам удалось выяснить, что максимальная длина оружия составляла примерно 122 см при ширине до 15 см. При этом сохранилась и информация о так называемом двуручном макуауитле длиной под два метра.Один удар оружия макуауитль приводил к множественным колотым, резаным и рваным ранам. При этом раны могли быть настолько глубокими, что необратимо поражали кости человеческого скелета одновременно в нескольких местах.Нередко макуауитль применялся при ударе плашмя – для того, чтобы обездвижить противника с последующим захвата в плен.Из исторических документов известно, что макуауитль пережил цивилизацию ацтеков. Утверждаются, что испанские конкистадоры, привезя макуауитль в Европу, дали ему продолжение жизни - в Старом Свете.