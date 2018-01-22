128-я бригада ВСУ в полном составе покинула Донбасс
Информационное агентство РИА Новости Украина со ссылкой на украинское военное командование сообщает о выводе из Донбасса бойцов 128-й огпб (отдельной горно-пехотной бригады) ВСУ. В украинских документах бригада проходит под названием «Закарпатский легион».
На данный момент, как сообщается, «легион» в полном составе вернулся к постоянному месту дислокации – в воинскую часть, расположенную на территории Закарпатской области. Туда же из Донбасса перемещена военная техника бригады.
По последним данным, речь идёт о возможной ротации украинских войск. Отмечено, что в Закарпатье личный состав бригады пробудет до лета текущего года. Вернётся ли бригада снова на Донбасс, - официальные источники не сообщают. Также нет данных о том, что кто-либо заменил военнослужащих 128-й бригады на позициях в так называемой зоне "АТО".
Между тем, на Украине продолжают обсуждать закон о так называемой реинтеграции Донбасса. Нардепы из фракций, находящихся в оппозиции к Порошенко, заявляют, что президент продолжает предпринимать меры, чтобы сконцентрировать власть в своих руках. Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что Порошенко «провёл тайные встречи с Путиным».
Отвечая на вопрос российских журналистов о том, имеют ли место контакты президента РФ с президентом Украины, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (в эфире ТК "Россия-1") ответил, что рабочий день президента насыщеннее того, что можно увидеть по телевизору, и что «контакты имеют место».
На данный момент, как сообщается, «легион» в полном составе вернулся к постоянному месту дислокации – в воинскую часть, расположенную на территории Закарпатской области. Туда же из Донбасса перемещена военная техника бригады.
По последним данным, речь идёт о возможной ротации украинских войск. Отмечено, что в Закарпатье личный состав бригады пробудет до лета текущего года. Вернётся ли бригада снова на Донбасс, - официальные источники не сообщают. Также нет данных о том, что кто-либо заменил военнослужащих 128-й бригады на позициях в так называемой зоне "АТО".
Между тем, на Украине продолжают обсуждать закон о так называемой реинтеграции Донбасса. Нардепы из фракций, находящихся в оппозиции к Порошенко, заявляют, что президент продолжает предпринимать меры, чтобы сконцентрировать власть в своих руках. Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что Порошенко «провёл тайные встречи с Путиным».
Отвечая на вопрос российских журналистов о том, имеют ли место контакты президента РФ с президентом Украины, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (в эфире ТК "Россия-1") ответил, что рабочий день президента насыщеннее того, что можно увидеть по телевизору, и что «контакты имеют место».
Использованы фотографии: Фейсбук
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