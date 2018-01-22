08:59 22 января

128-я бригада ВСУ в полном составе покинула Донбасс

Информационное агентство РИА Новости Украина со ссылкой на украинское военное командование сообщает о выводе из Донбасса бойцов 128-й огпб (отдельной горно-пехотной бригады) ВСУ. В украинских документах бригада проходит под названием «Закарпатский легион».

128-я бригада ВСУ в полном составе покинула Донбасс


На данный момент, как сообщается, «легион» в полном составе вернулся к постоянному месту дислокации – в воинскую часть, расположенную на территории Закарпатской области. Туда же из Донбасса перемещена военная техника бригады.


По последним данным, речь идёт о возможной ротации украинских войск. Отмечено, что в Закарпатье личный состав бригады пробудет до лета текущего года. Вернётся ли бригада снова на Донбасс, - официальные источники не сообщают. Также нет данных о том, что кто-либо заменил военнослужащих 128-й бригады на позициях в так называемой зоне "АТО".

Между тем, на Украине продолжают обсуждать закон о так называемой реинтеграции Донбасса. Нардепы из фракций, находящихся в оппозиции к Порошенко, заявляют, что президент продолжает предпринимать меры, чтобы сконцентрировать власть в своих руках. Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что Порошенко «провёл тайные встречи с Путиным».

Отвечая на вопрос российских журналистов о том, имеют ли место контакты президента РФ с президентом Украины, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (в эфире ТК "Россия-1") ответил, что рабочий день президента насыщеннее того, что можно увидеть по телевизору, и что «контакты имеют место».

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 32

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  1. Александр 3 Сегодня, 06:52
    Порошенко бы ещё покинул бы страну в неизвестном направлении
    Александр 3
    1. dsk Сегодня, 07:14
      «Закарпатский легион».
      Недавно там открыли месторождение золота, возможно боятся что венгры его к рукам приберут.
      dsk
      1. zyzx Сегодня, 07:56
        Там золота....
        zyzx
        1. dsk Сегодня, 08:30
          Цитата: zyzx
          Там
          Болезненная реакция украинского руководства на возмущение венгерского национального меньшинства в Закарпатской области хорошо известна. Мало кто мог предсказать, что это возмущение приведет к срочной переброске войск из "горячего региона" в "потенциально горячий". 128-я бригада является одной из наиболее многочисленных и хорошо укомплектованных во всей украинской армии.
          dsk
    2. Piramidon Сегодня, 07:21
      Цитата: Александр 3
      Порошенко бы ещё покинул бы страну в неизвестном направлении

      Свято место пусто не бывает. Назначат нового. Чем лучше будет какой нибудь Парубий, Луценко или Геращенко?
      Piramidon
    3. Alex-a832 Сегодня, 08:21
      Свалит Порошенко, его место тут же займёт другой "достойный" олигарх при поддержке демократизаторов. Думаю, что списки кандидатов на замещение уже утверждены фашингтоном.
      Alex-a832
    4. BABAY22 Сегодня, 08:32
      "Ростов не резиновый" (с)
      BABAY22
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:53
    Дмитрий Песков (в эфире ТК "Россия-1") ответил, что рабочий день президента насыщеннее того, что можно увидеть по телевизору, и что «контакты имеют место».


    Говорящая голова как всегда напустила туману...а вообще новость ни о чем...ну покинула эта бригада район ДОНБАССА дальше что... what что дальше то обсуждать?...как они в сортир бегают что ли?
    Другое дело если бы указали полный перечень вооружения и техники,личного состава ...пофамильно ком.состав...кому приданы и оперативные планы по поводу этой бригады...тогда можно было бы оценить боевые возможности этого военного формирования.
    Тот же ЛЕХА
    1. cariperpaint Сегодня, 07:04
      и что вам это даст? )
      cariperpaint
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:07
        и что вам это даст? )

        smile
        Правду и ничего кроме правды.

        Как обывателю ничего ...как гражданину РОССИИ поддерживающему действия ополченцев в ЛДНР дает знания об их противнике...только и всего. smile
        Тот же ЛЕХА
        1. cariperpaint Сегодня, 07:55
          ну так для этого разведка и существует и что то сомневаюсь что разведанные кто то будет озвучивать)
          cariperpaint
        2. Alex-a832 Сегодня, 08:41
          Определённому кругу заинтересованных лиц эти данные наверняка известны и предоставлены в ЛНР и ДНР. Не только США разведданными с ВСУ делятся... Обывателю от этих данных пользы нет.
          Alex-a832
    2. 210окв Сегодня, 07:05
      Вот если бы они направились на место дислокации "небесной сотни",это была бы радость..
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Дмитрий Песков (в эфире ТК "Россия-1") ответил, что рабочий день президента насыщеннее того, что можно увидеть по телевизору, и что «контакты имеют место».


      Говорящая голова как всегда напустила туману...а вообще новость ни о чем...ну покинула эта бригада район ДОНБАССА дальше что... what что дальше то обсуждать?...как они в сортир бегают что ли?
      Другое дело если бы указали полный перечень вооружения и техники,личного состава ...пофамильно ком.состав...кому приданы и оперативные планы по поводу этой бригады...тогда можно было бы оценить боевые возможности этого военного формирования.
      210окв
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:11
        Ага ... smile скучновато им поди в компании с БАНДЕРОЙ в аду без побратимов...по новому ИЛЛОВАЙСКОМУ КОТЛУ скучают.
        Тот же ЛЕХА
    3. Svist Сегодня, 07:15
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      что дальше то обсуждать?...

      А по какой причине перевели? Что, просто ротация? А не потому ли что в Закарпатье зреют "сепаратистские" настроения и на Украине может появиться ещё одна горячая точка? 8% населения уже получили венгерские паспорта, это по официальной статистике. Свои интересы имеет и Польша. Правый сектор и прочие нацики там уже отметились, что только накалило обстановку.
      Svist
  3. Мар.Тира Сегодня, 06:53
    Кастрюли стали спадать что ли?Или на всех не хватило?
    Мар.Тира
  4. Uncle Lee Сегодня, 06:58
    Ну ушла бригада, все о ней было известно, а вот кто будет вместо нее ? Вот интересный вопрос !
    Uncle Lee
  5. Горный стрелок Сегодня, 07:01
    Выводят с передовой "западенцев"? А кем заменят? Харьковчанами? Все равно не верю ни в какие наступательные возможности ВСУ.
    Горный стрелок
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:05
    ...в полном составе покинула Донбасс
    Прочитаешь заголовок и первая мысль - сбежали, что ли? Оказывается вывели, а на замену все равно придут другие. Вот, что значит "правильно" выбрать заголовок, чтобы твою статью прочитали.
    rotmistr60
    1. AlexVas44 Сегодня, 08:11
      Цитата: rotmistr60
      Вот, что значит "правильно" выбрать заголовок, чтобы твою статью прочитали.

      Вот и я "повелся" на заголовок, подумал что самовольно ушли, заинтересовался. А в итоге пустая заметка.
      AlexVas44
  7. Симон Сегодня, 07:10
    Цитата: Александр 3
    Порошенко бы ещё покинул бы страну в неизвестном направлении

    Ага, в Сибирь, под стражу! laughing
    Симон
  8. собаковод Сегодня, 07:13
    США начнёт снабжать джавелинами, может на обучение?
    собаковод
  9. Симон Сегодня, 07:13
    Цитата: Uncle Lee
    Ну ушла бригада, все о ней было известно, а вот кто будет вместо нее ? Вот интересный вопрос !

    Нациков наверно! Видимо этим не доверяют. request
    Симон
  10. Merin Сегодня, 07:14
    Извечный вопрос: имеют ли право украинцы защищать Украину?
    Merin
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:20
      smile Извечный вопрос: имеют ли право сербы защищать КОСОВО?
      или сирийцы СИРИЮ...

      игра слов и подмена понятий на суть вопроса не влияют.
      Тот же ЛЕХА
    2. dsk Сегодня, 08:36
      Цитата: Merin
      Извечный вопрос: имеют ли право
      русские защищать русских где бы они не проживали? hi
      dsk
  11. Пленник Сегодня, 07:15
    Будут беженцев от западной границы отгонять. Если в конце концов их желания сбудутся и РФ введет войска на Донбасс.
    Пленник
  12. Михаил м Сегодня, 07:21
    Командование ВСУ поняло, что горы на Донбассе насыпать не удалось и перевело горных пехотинцев в ареал естественного обитания. Моральное состояние страдает, когда глаз в горы не упирается. Предполагаю, что на смену придёт морская пехота, которая будет пытаться выкопать море. Ну или хотя бы озеро. До великих укров уже не дотягивают. Измельчал народ.
    Михаил м
    1. kirgiz58 Сегодня, 08:26
      Какие там горы!? Все что ниже 3000 метров, так , холмы. smile Поэтому и название у них будет бугорковые пехотинцы. laughing
      kirgiz58
  13. Геркулесыч Сегодня, 07:27
    Вот, если бы оттуда ушли как минимум половина из находящихся там войск, стало бы понятно, что укроинцам реально надоела война! А так это обычная ротация -на их место придут другие. ..
    Геркулесыч
  14. ded100 Сегодня, 08:16
    Цитата: Александр 3
    Порошенко бы ещё покинул бы страну в неизвестном направлении

    Лутьше бы в известном и спожизненым!
    ded100
  15. pvv113 Сегодня, 08:35
    Порошенко «провёл тайные встречи с Путиным».

    Собирается сдаться?
    pvv113
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