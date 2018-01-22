09:06 22 января

Русские не так страшны, как их малюет пропаганда: мнение американского народа

Оказывается, для простых американцев самое страшное — не русские орды. Куда страшнее другой враг — терроризм.



Адам Тейлор (Adam Taylor) в газете «The Washington Post» рассказал об американцах, которые вовсе не считают, что главный враг для США — русские.


Пентагон в лице министра Дж. Мэттиса нынче утверждает, что Китай и Россия находятся среди приоритетов в сфере угроз нацбезопасности США. Террористы представляют куда меньшую угрозу. Американские избиратели могут с этим утверждением не согласиться, указывает Адам Тейлор.

Свежий стратегический документ от Пентагона предложил «новое видение» приоритетов национальной безопасности Америки: противостоянию с Китаем и Россией уделяется первоочередное внимание, а борьба с международным терроризмом отступает на третий план.

Но согласятся ли с новой стратегией американские избиратели?

Возможно, нет, пишет журналист. Ряд опросов, проведённых за прошедший год, показывает, что американцы по-прежнему глубоко обеспокоены угрозой международного терроризма, но едва ли считают, что «растущий Китай» или «воюющая Россия» сулят им проблемы.

Тем не менее, министр Мэттис заявил, что новый документ отражает реальные приоритеты для Соединённых Штатов.

И сегодня первыми соперниками Вашингтона и конкурентами объявлены Пекин и Москва.

Между тем, согласно опросу, проведённому Чикагском советом по глобальным вопросам в июне прошлого года, 75% респондентов отметили в ответах такую критическую угрозу Соединённым Штатам, как международный терроризм. Только 38 процентов указали на военную мощь Китая (ещё одна критическая угроза) и всего 30 процентов указали на «территориальные амбиции России».

Опрос исследовательского центра Pew, проведённый в феврале и марте прошлого года, дал аналогичный результат: 74% американцев назвали «Исламское государство» (запрещено в РФ) серьёзной угрозой для Соединённых Штатов. 47 процентов опрошенных указали на влияние и мощь России и 41 процент отметил на влияние и мощь Китая.

Среди объяснений этого «феномена», заметим, самым простым является осязаемость террористической угрозы в США: любой теракт — это кровавое трагическое зрелище, которое широко освещается СМИ, и теракты эти время от времени происходят не только в Европе, но и в самих США, а это пугает американцев. Что до мифической агрессии России на Украине или крымской «аннексии», то это гораздо меньше заботит американцев, и заботило бы ещё меньше, если бы не пропаганда, сделавшая ставку на «русскую угрозу». Но даже при усиленной пропаганде Пентагон не может преодолеть нужную «планку»: для избирателей самой страшной угрозой по-прежнему являются террористы, а не русские. Очевидно, что в будущем американские власти столкнутся с недоверием общественных масс, и это скажется и на итогах выборов в Конгресс, и на итогах президентских выборов 2020 года.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 18

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  1. Krasnodar Сегодня, 07:38
    Китай угроза, но его самый большой торговый партнёр это Штаты...Бред какой-то.
    Krasnodar
    1. Teberii Сегодня, 07:46
      Они тоже люди и им эта клоунада тоже порядком надоела.
      Teberii
      1. Logall Сегодня, 08:16
        Цитата: Teberii
        Они тоже люди и им эта клоунада тоже порядком надоела.

        На 47% американцы считают нас врагами... А это тоже цифра не маленькая... Тем более, что это люди которые считают нас угрозой номер один... Но остальные неизвестно как считают. Просто мы у них не на первом месте!
        Logall
    2. Chertt Сегодня, 07:57
      Пропагандисты США, явно потеряли квалификацию . Столько денег вбухивают в фейкНьюс, а простые американцы все не верят, что "Русские идут". Учитесь у РТ. , сто тысяч долларов вложили в соц. сети, и готово, выбрали американского президента
      Chertt
    3. Spartanez300 Сегодня, 08:03
      Для партии войны США в лице Дж. Мэттиса конечно выгоднее всего продвигать в главные враги Россию и Китай , много выгоды поиметь можно .
      Spartanez300
    4. dsk Сегодня, 08:14
      Американский посол в России Джон Хантсман окунулся в ледяную воду купели Новоиерусалимского мужского монастыря в Подмосковье. Вместе с ним крещенское купание приняли семь мужчин и две женщины из посольства США. Как сообщается, посол преодолел путь к купели в белых валенках. После купания посла его жена укутала его в полотенце, подав мужу кружку с горячим чаем. "Это незабываемый опыт", - рассказал дипломат о своих впечатлениях. Очень сильные впечатления от ваших традиций", - добавил он. После этого делегация посольства во главе с Хантсманом совершила по собору Новоиерусалимского мужского монастыря подробную экскурсию. Как сообщалось ранее, генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс окунулся на Крещение в прорубь. Купание совершили и другие сотрудники дипмиссии. РИА Новости, 21.01.18.
      dsk
  2. Uncle Lee Сегодня, 07:40
    угрозой по-прежнему являются террористы, а не русские.
    на так страшен черт, как его малютки..... lol
    Uncle Lee
  3. БЛОНДИН Сегодня, 07:41
    Свежий стратегический документ от Пентагона предложил «новое видение» приоритетов национальной безопасности Америки: противостоянию с Китаем и Россией уделяется первоочередное внимание...

    В наше время римское:
    Разделяй и влавствуй

    поменялось... полосатики весь Мир "шинкуют" уже как капусту
    Агония у них! (ИМХО)
    БЛОНДИН
  4. Altona Сегодня, 07:43
    Левацкие идеи глобалистов, легальные наркотики, простой доступ к огнестрельному оружию сделали хорошую почву для массовых расстрелов людей в школах, на концертах, в аэропортах, в магазинах, на соревнованиях. Причем счет жертв идет в несколько десятков или даже сотен. Сколько мы уже видели массовых расстрелов в США. Но тем не менее вместо террористической угрозы США хотят видеть врагов не там, где они есть на самом деле.
    Altona
    1. Vard Сегодня, 07:54
      А вы покопайтесь в Интернете... на тему влияния владения личным оружием на уровень преступности...
      Vard
  5. Михаил м Сегодня, 07:46
    Простые американцы не могут понять, что Россия и Китай способны обрушить империю доллара, не учат их этому. И не поймут, пока кормушка не опустеет. И только тогда прозреют. Политики и экономисты владеют гораздо большей информацией, им видна вся картина. Так что мнение "простого человека" ни в одной стране не соответствует реальности. А в случае войны пойдут на фронт и будут делать, что прикажут. И мнение станет соответствовать мнению сержанта в течение ближайших часов.
    Михаил м
  6. iliitchitch Сегодня, 07:46
    Всё равно они тупые . Вот это для них самих угроза .
    iliitchitch
    1. Krasnodar Сегодня, 07:53
      Цитата: iliitchitch
      Всё равно они тупые . Вот это для них самих угроза .

      Самые лучшие универы, самые лучшие ученые (в т.ч. российские), самые лучшие библиотеки и т.д.
      В каком месте они тупые? )))
      Krasnodar
      1. Vard Сегодня, 08:26
        Мы легко можем догнать и обогнать США... сделав такие же зарплаты... А то на сборке ракет платят по десять тысяч рублей и хотят что бы он летали...
        Vard
      2. iliitchitch Сегодня, 08:30
        Цитата: Krasnodar
        Самые лучшие универы, самые лучшие ученые (в т.ч. российские), самые лучшие библиотеки и т.д.

        Можно чёрта лысого купить за нарисованные баксы , или украсть , или отобрать , да вот только : "Воевать хочешь ? Как был ты полковник , полковником и остался." .
        iliitchitch
  7. rocket757 Сегодня, 07:54
    Да кто эти реальные опросы проводит???
    Что заказали, то и получат ... и врать не приходится, правильно составленные вопросы и вуаля, нужный ответ получен!!!
    В принципе, украинские хлопцы поначалу тож возмущались, что воевать со своими братьями не будут ... и что теперь???
    А перед ВОВ советский народ убедили, что немецкий рабочий не будет стрелять в своего брата рабочего страны советов!!!
    А вот теперь поверь? Проверь? Чего они там наговорили!!!
    Короче, думать своей башкой и ВНИМАТЕЛЬНО смотреть на реальные дела "партнёров"!!!!!!!!
    rocket757
    1. Vard Сегодня, 08:29
      К сожалению большинство людей думает только на тему как повкуснее покушать... Здесь наверное было бы полезно использовать пропаганду...
      Vard
  8. Серж72 Сегодня, 08:10
    Не так страшен черт, как его малютка))
    Серж72
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