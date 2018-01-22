Русские не так страшны, как их малюет пропаганда: мнение американского народа
Оказывается, для простых американцев самое страшное — не русские орды. Куда страшнее другой враг — терроризм.
Адам Тейлор (Adam Taylor) в газете «The Washington Post» рассказал об американцах, которые вовсе не считают, что главный враг для США — русские.
Пентагон в лице министра Дж. Мэттиса нынче утверждает, что Китай и Россия находятся среди приоритетов в сфере угроз нацбезопасности США. Террористы представляют куда меньшую угрозу. Американские избиратели могут с этим утверждением не согласиться, указывает Адам Тейлор.
Свежий стратегический документ от Пентагона предложил «новое видение» приоритетов национальной безопасности Америки: противостоянию с Китаем и Россией уделяется первоочередное внимание, а борьба с международным терроризмом отступает на третий план.
Но согласятся ли с новой стратегией американские избиратели?
Возможно, нет, пишет журналист. Ряд опросов, проведённых за прошедший год, показывает, что американцы по-прежнему глубоко обеспокоены угрозой международного терроризма, но едва ли считают, что «растущий Китай» или «воюющая Россия» сулят им проблемы.
Тем не менее, министр Мэттис заявил, что новый документ отражает реальные приоритеты для Соединённых Штатов.
И сегодня первыми соперниками Вашингтона и конкурентами объявлены Пекин и Москва.
Между тем, согласно опросу, проведённому Чикагском советом по глобальным вопросам в июне прошлого года, 75% респондентов отметили в ответах такую критическую угрозу Соединённым Штатам, как международный терроризм. Только 38 процентов указали на военную мощь Китая (ещё одна критическая угроза) и всего 30 процентов указали на «территориальные амбиции России».
Опрос исследовательского центра Pew, проведённый в феврале и марте прошлого года, дал аналогичный результат: 74% американцев назвали «Исламское государство» (запрещено в РФ) серьёзной угрозой для Соединённых Штатов. 47 процентов опрошенных указали на влияние и мощь России и 41 процент отметил на влияние и мощь Китая.
Среди объяснений этого «феномена», заметим, самым простым является осязаемость террористической угрозы в США: любой теракт — это кровавое трагическое зрелище, которое широко освещается СМИ, и теракты эти время от времени происходят не только в Европе, но и в самих США, а это пугает американцев. Что до мифической агрессии России на Украине или крымской «аннексии», то это гораздо меньше заботит американцев, и заботило бы ещё меньше, если бы не пропаганда, сделавшая ставку на «русскую угрозу». Но даже при усиленной пропаганде Пентагон не может преодолеть нужную «планку»: для избирателей самой страшной угрозой по-прежнему являются террористы, а не русские. Очевидно, что в будущем американские власти столкнутся с недоверием общественных масс, и это скажется и на итогах выборов в Конгресс, и на итогах президентских выборов 2020 года.
Адам Тейлор (Adam Taylor) в газете «The Washington Post» рассказал об американцах, которые вовсе не считают, что главный враг для США — русские.
Пентагон в лице министра Дж. Мэттиса нынче утверждает, что Китай и Россия находятся среди приоритетов в сфере угроз нацбезопасности США. Террористы представляют куда меньшую угрозу. Американские избиратели могут с этим утверждением не согласиться, указывает Адам Тейлор.
Свежий стратегический документ от Пентагона предложил «новое видение» приоритетов национальной безопасности Америки: противостоянию с Китаем и Россией уделяется первоочередное внимание, а борьба с международным терроризмом отступает на третий план.
Но согласятся ли с новой стратегией американские избиратели?
Возможно, нет, пишет журналист. Ряд опросов, проведённых за прошедший год, показывает, что американцы по-прежнему глубоко обеспокоены угрозой международного терроризма, но едва ли считают, что «растущий Китай» или «воюющая Россия» сулят им проблемы.
Тем не менее, министр Мэттис заявил, что новый документ отражает реальные приоритеты для Соединённых Штатов.
И сегодня первыми соперниками Вашингтона и конкурентами объявлены Пекин и Москва.
Между тем, согласно опросу, проведённому Чикагском советом по глобальным вопросам в июне прошлого года, 75% респондентов отметили в ответах такую критическую угрозу Соединённым Штатам, как международный терроризм. Только 38 процентов указали на военную мощь Китая (ещё одна критическая угроза) и всего 30 процентов указали на «территориальные амбиции России».
Опрос исследовательского центра Pew, проведённый в феврале и марте прошлого года, дал аналогичный результат: 74% американцев назвали «Исламское государство» (запрещено в РФ) серьёзной угрозой для Соединённых Штатов. 47 процентов опрошенных указали на влияние и мощь России и 41 процент отметил на влияние и мощь Китая.
Среди объяснений этого «феномена», заметим, самым простым является осязаемость террористической угрозы в США: любой теракт — это кровавое трагическое зрелище, которое широко освещается СМИ, и теракты эти время от времени происходят не только в Европе, но и в самих США, а это пугает американцев. Что до мифической агрессии России на Украине или крымской «аннексии», то это гораздо меньше заботит американцев, и заботило бы ещё меньше, если бы не пропаганда, сделавшая ставку на «русскую угрозу». Но даже при усиленной пропаганде Пентагон не может преодолеть нужную «планку»: для избирателей самой страшной угрозой по-прежнему являются террористы, а не русские. Очевидно, что в будущем американские власти столкнутся с недоверием общественных масс, и это скажется и на итогах выборов в Конгресс, и на итогах президентских выборов 2020 года.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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