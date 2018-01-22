Сводка за неделю 13-19 января о военной и социальной ситуации в ДНР и ЛНР от военкора «Маг»

На этой неделе обстановка на фронте ДНР продолжала медленно ухудшаться. Если на прошлой неделе обстрелов официально зафиксировали 49 раз, то на этой, уже 66 раз. На фронте ЛНР, наоборот, обстрелов было зафиксировано меньше, 10 и 13 раз соответственно.Мирные жители и военные опасались, что после принятия Верховной Радой закона о «реинтеграции Донбасса», начнутся сильные обстрелы и возможно наступление. Но пока резкого обострения нет.По данным нашей разведки 10 января в зону ответственности бригады из Днепропетровска прибыла группа снайперов из состава 74-го орб (отдельного разведывательного батальона).Нашей разведкой получены данные, свидетельствующие накоплении сил и средств ВСУ на Мариупольском направлении. Так, в зоне ответственности 28-й омбр (отдельной механизированной бригады) выявлено прибытие подразделений 93-й омбр (отдельной механизированной бригады). Бригадная артиллерия, в составе десяти САУ «Гвоздика», перемещается скрытно в ночное время и маскируются в лесопосадках и на территориях ангаров в 22-23 км от линии фронта в районе н.п. Долгое и Свободное.Подразделения 1-го и 2-го батальонов 93-й бригады завершили размещение на позициях совместно с 28-й бригадой. Не обошлось без потерь. В процессе выгрузки с железнодорожной платформы, в результате короткого замыкания, сгорела БМП-1КШ командира батальона.Наша разведка продолжает выявлять вдоль линии фронта наличие вооружения и военной техники ВСУ, запрещенных Минскими соглашениями. Так, в районах населённых пунктов: - н.п. Новотошковское обнаружены огневые позиции двух минометных расчетов калибром 82-мм и один расчёт ЗУ 23-2; - н.п. Светлодарск обнаружена замаскированная гусеничная бронетехника ВСУ: три единицы БМП-1 и два танка Т-64;- н.п. Луганское обнаружена одна БМП-1 и позиции миномётного расчёта;- н.п. Новозвановка позиция минометной батареи, калибром 120-мм, два капонира с БМП-2 из состава 54-й бригады ВСУ. Кроме того, 18 января в районе населенного пункта Золотое зафиксировано передвижение колонны ВВТ противника из состава 109-го батальона 10-й отдельной бригады ВСУ в количестве трех единиц БМП-1 и двух единиц автомобильной техники с личным составом. Основное количество украинской техники и вооружения, находящегося на линии фронта, регулярно отражается в ежедневных официальных отчетах ОБСЕ, как отсутствующее в местах хранения. Так, на этой неделе мисси ОБСЕ зафиксировано отсутствие: Двух 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град»; Шести 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б»; Десяти 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б»;Тринадцати 152-мм самоходных гаубицы «Акация»; Четырех 122-мм буксируемых гаубиц Д30 «Лягушка»; Пятнадцати 120-мм миномётов М 120 и 2Б11; Девяти танков Т-64 и Т-72.09:40 на южном фронте бой с применением снайперских винтовок крупного калибра, к/к пулеметов, АГС и минометов калибром 82-мм.17:50 Петровский район Донецка бой с применением к/к пулеметов и минометов калибром 82-мм.18:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением к/к пулеметов, гранатометов и минометов калибром 82-мм и 120-мм.19:10 Верхнеторецкое под обстрелом из АГС и БМП-1.За прошедшие сутки, при защите рубежей нашей Республики, получил ранение один военнослужащий.В субботу ВСУ обстреляли ДНР 11 раз.На Донецком направлении по району н.п. Ясиноватая противник выпустил 6 мин калибром 120-мм, а по Петровскому району Донецка и району Аэропорта – 17 мин калибром 82-мм, кроме этого вел обстрел из стрелкового оружия.На Горловском направлении враг обстрелял н.п. Верхнеторецкое из вооружения БМП, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.На Мариупольском направлении по прилегающим районам четырех населенных пунктов противник выпустил 27 мин калибра 82-мм, а также применял гранатометы и стрелковое оружие.За прошедшие сутки ВСУ не обстреливали ЛНР.19:20 на южном фронте в районе Саханка бой с применением гранатометов, АГС и минометов калибром 82-мм и 120-мм.21:00 севернее Горловки в районах Зайцево и Гольмовский бои с применением к/к пулеметов и минометов калибром 82-мм и120-мм.22:10 на Светлодарской дуге в районах Логвиново и Калиновка минометный обстрел. 22:20 севернее Горловки продолжаются бои и сильные минометные обстрелы.22:45 в районе Раевка (ЛНР) минометный обстрел калибром 82-мм.За прошедшие сутки, при защите рубежей нашей Республики, погиб один и ранение получили трое военнослужащих ВС ДНР.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 13 раз.На Донецком направлении по районам трех населенных пунктов было выпущено 19 мин калибром 82-мм, а также применялись гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.На Горловском направлении по районам четырех населенных пунктов враг выпустил 19 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также применялись гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.На Мариупольском направлении по району н.п. Саханка враг выпустил 10 мин калибром 82-мм и 36 мин калибром 120-мм, кроме этого применил более 60 гранат из ручных и автоматических гранатометов.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз, применив минометы 82-мм. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Раевка.07:20 в районе Логвиново обстрел из БМП-1. Всего прилетело 23 снаряда калибром 73-мм.13:45 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов.21:00 на южном фронте н.п. Ленинское и Коминтерново под минометным обстрелом калибром 82-мм и 120-мм, также ВСУ применяли БМП-1.22:50 в районе Докучаевск – Еленовка бои с применением АГС, минометов калибром 82-мм и БМП-1.22:50 севернее Горловки в районе Зайцево бой с применением минометов.23:15 Докучаевск под обстрелом из БМП-1.В понедельник ВСУ обстреляли ДНР 7 раз.На Донецком направлении по районам трех населенных пунктов было выпущено 12 мин калибром 82-мм. В результате обстрелов из гранатометов повреждена кровля домостроения в н.п. Докучаевск по ул.Рабочая,90.На Горловском направлении, из гранатометов и стрелкового оружия, противник обстрелял район н.п. Зайцево.На Мариупольском направлении по району н.п. Ленинское враг выпустил 6 мин калибром 82-мм и 17 мин калибром 120-мм по району н.п. Коминтерново, а также вел огонь из вооружения БМП.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза, применив БМП и минометы. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Логвиново и Калиново.16:00 на южном фронте в районе Ленинское и Коминтерново обстрел наших позиций из минометов калибром 82-мм.17:40 севернее Горловки н.п. Зайцево под минометным обстрелом калибром 82-мм.18:00 в районе Аэропорта бой с применением к/к пулеметов, ЗУ, гранатометов и минометов.18:50 в районе Докучаевска обстрел из миномета калибром 82-мм и БМП-1.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 7 раз.На Донецком направлении по районам четырех населенных пунктов враг выпустил 19 мин калибром 82-мм и вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия.На Мариупольском направлении было выпущено 16 мин калибром 82-мм по районам н.п. Ленинское и Коминтерново.За прошедшие сутки ВСУ не обстреливали ЛНР.15:30 в районе Докучаевска начался обстрел наших позиций из стрелкового вооружения, минометов калибром 82-мм и 120-мм и БМП-1.18:50 на южном фронте в районе Коминтерново бой с применением к/к пулеметов, минометов калибром 82-мм, артиллерии калибром 152-мм (1 снаряд) и БМП-1.21:00 в районе н.п. Веселое обстрел из минометов.21:10 в районе Докучаевска и Ясное бой с применением к/к пулеметов, АГС и БМП-1.23:00 на Светлодарской дуге стрелково-минометный бой.В среду ВСУ обстреляли ДНР 9 раз.На Донецком направлении по районам трех населенных пунктов враг выпустил 20 мин калибром 82-мм и 120-мм и вел огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.В результате миномётного обстрела ВСУ:- в н.п. Веселое повреждение получил дом ул. Луговая д.82 остекление и стены; - в н.п. Докучаевск повреждение получили: ул. Центральная д.83 кв.2 остекление, переулок Травневый д.9 повреждена газовая труба, переулок Травневый д.10 электропровода; - в поселке Ясное повреждена высоковольтная линия в результате чего обесточено 560 частных домов, 1 котельная.На Мариупольском направлении, по району н.п. Коминтерново противник выпустил 8 мин калибром 82-мм и вел огонь из вооружения БМП, а также впервые с объявления «Новогоднего перемирия», на этом направлении, применил 152-мм артиллерию, выпустив 1 снаряд.За прошедшие сутки ВСУ не обстреливали ЛНР.00:00 на Светлодарской дуге продолжаются бои и обстрелы. ВСУ применяют к/к пулеметы, гранатометы, АГС, минометы и технику.00:10 Калиново (ЛНР) под сильным артиллерийским обстрелом калибром 122-мм. 01:40 на Светлодарской дуге н.п. Логвиново и Калиновка под обстрелом артиллерии.18:10 в районе Докучаевск бой с применением к/к пулеметов, гранатометов и БМП-1.20:05 в районе Веселогоровка (ЛНР) обстрел минометами калибром 120-мм и БМП-1. 23:10 в районе Логвиново сильные минометные калибром 120-мм и арт обстрелы калибром 122-мм, также работала БМП-1.23:10 Веселая Гора (ЛНР) минометный обстрел калибром 82-мм.В четверг ВСУ обстреляли ДНР 4 раза.На Донецком направлении по районам двух населенных пунктов. В результате обстрелов со стороны ВСУ в н.п. Докучаевск повреждения получили три домостроения. Противник применял вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберное и стрелковое оружие.В четверг ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза, применив артиллерию 122-мм, минометы 120 и 82-мм и БМП. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Веселогоровка, Логвиново, Веселая Гора.01:30 в районе Логвиново арт обстрел калибром 122-мм.15:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением минометов и артиллерии.18:50 севернее Горловки в районе Зайцево минометные обстрелы.19:30 юго-западнее, западнее и севернее Горловки бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС, СПГ-9 и минометов.21:00 на южном фронте в районе Саханка и Коминтерново бой с применением минометов калибром 82-мм и 120-мм, а также БМП-1.21:15 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов и минометов.22:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП минометные обстрелы калибром 82-мм и 120-мм.22:30 на южном фронте в районе н.п. Широкино в ходе действий диверсионно-разведывательной группы под прикрытием огня минометов один военнослужащий нашей Республики героически погиб, а второй получил тяжелые ранения и взят в плен.В пятницу сутки ВСУ обстреляли ДНР 4 раза.На Донецком направлении по району н.п. Спартак враг вел минометный огонь и из вооружения БМП.На Мариупольском направлении, по району н.п. Саханка противник выпустил 12 мин калибром 82-мм и 120-мм, и вел огонь из вооружения БМП по району н.п. Коминтерново.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза, в районах Логвиново и Калинино обстрелу подверглись наши позиции из минометов 120-мм и артиллерии 122-мм. Также применялось стрелковое вооружение и техника.- при обороне нашей Республики, погиб один и ранены четверо военнослужащих ВС ДНР.- ВСУ обстреляли ДНР 66 раз применив по территории Республики 308 мин калибром 82-мм и 120-мм., в том числе 1 артиллерийский снаряд калибром 152-мм.Обстрелу подвергались районы десяти населённых пунктов Республики. Разрушения получили одиннадцать домостроений в населенных пунктах Докучаевск и Веселое. В поселке Ясное перебиты линии электропередач, из-за чего были обесточены более 560 домов. В настоящее время электроснабжение поселка восстановлено.ВСУ обстреляли ЛНР 10 раз. Огонь велся из артиллерии 122-мм, минометов 82-мм и 120-мм, БМП и крупнокалиберного оружия. Всего по ЛНР было выпущено 181 единица снарядов, мин и гранат. По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ уменьшилось на три. В результате обстрелов жертв и разрушений не зафиксировано.