20:59 22 января

Индия испытывает лёгкий ударный вертолёт (LCH) в условиях пустыни

Индийская компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) проводит испытания лёгкого ударного вертолёта (LCH). Изучение возможностей индийской винтокрылой машины проводится на Покранском полигоне близ города Джайсалмер (штат Раджастан). Испытания LCH осуществляются при совместном участии специалистов исследовательской оборонной организации DRDO, командования ВВС Индии и представителей компании-производителя.

Отмечается, что в ходе испытаний проверяется функционал ударного вертолёта в условиях пустыни. В частности, отрабатывается нанесение ударов по наземным целям с различных высот. Ранее огневые возможности нового индийского вертолёта оценивались в тропических условиях.

Индийское военное командование сообщает, что в ходе огневых испытаний применяются ракеты. В частности, наносятся удары по целям, которые имитируют танки и бронетранспортёры.


Сообщается, что 5,5-тонная машина способна эффективно вести огонь не только по наземным целям. Отмечается, что вертолёт может быть использован по летящим с относительно невысокой скоростью самолётам. Кроме того, заявлено, что LCH от Hindustan Aeronautics Limited можно использовать даже в качестве противолодочного вертолёта.

Фото Indian Defense News:
Индия испытывает лёгкий ударный вертолёт (LCH) в условиях пустыни


Производители сообщают, что при соответствующем переоборудовании вертолёт может применяться для проведения поисково-спасательных и наблюдательных миссий.

Предел высоты составляет около 6500 м. На вооружении стоят ракеты (70 мм) и 20-мм пулемёт.

В компании HAL заявили, что новая модель обладает более широким спектром полезных характеристик (включая полезную нагрузку по топливу и боеприпасам) в сравнении с аналогами.

Важной особенностью ударного вертолёта от HAL названо то, что его можно применять как над морем, там и в условиях Гималайских высот (до упомянутого 6,5-км предела) при существенном перепаде температур.

Использованы фотографии: www.indiandefensenews.in
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Комментарии 23

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  1. с-т Petrov Сегодня, 13:33
    сейчас испытания не удовлетворят - и поступит заказ на Ми или Ка.



    с-т Petrov
    1. Shurik70 Сегодня, 13:36
      ипытывает ударный вертолёт в условиях пустыни

      У Пакистана с Индией половина границы - пустыня.
      what
      Shurik70
      1. Перейра Сегодня, 19:13
        Видел я их границу сверху. Татуин.
        Перейра
    2. oldseaman1957 Сегодня, 13:36
      Цитата: с-т Petrov
      ... и поступит заказ на Ми или Ка
      - Индусы гордые, будут упираться до последнего. А нашим надо и Ми и Ка совершенствовать, чтобы Индия их брала без раздумий.
      oldseaman1957
    3. сибиралт Сегодня, 13:42
      Похоже, Индия намеревается монгольскую Гоби захватить. belay
      сибиралт
    4. Incvizitor Сегодня, 14:19
      На какой нить ка 52, потом будет "передайте технологии", потом их пошлют и так по кругу.
      Incvizitor
    5. Bongo Сегодня, 14:43
      Цитата: с-т Petrov
      сейчас испытания не удовлетворят - и поступит заказ на Ми или Ка.

      Это вряд ли no Ми-28Н проиграл индийский конкурс АН-64D. Да и серийных вертолётных ПТУР сравнимых с последними вариантами AGM-114 Hellfire, у нас пока нет. request
      Bongo
      1. Conserp Сегодня, 17:28
        вертолётных ПТУР сравнимых с последними вариантами AGM-114 Hellfire, у нас пока нет.

        У вас - это у кого?
        Conserp
  2. svp67 Сегодня, 13:36
    На вооружении стоят ракеты (70 мм) и 20-мм пулемёт.
    И все? А где же крики индийских патриотов: "МАЛОВАТО!!!!!"
    svp67
    1. Pivot Сегодня, 13:45
      Наверно все таки 20 мм пушка, для пулемета калибр великоват.
      Pivot
      1. svp67 Сегодня, 13:53
        Цитата: Pivot
        Наверно все таки 20 мм пушка, для пулемета калибр великоват.

        Не в том вопрос то. А ПТУРы ГДЕ?
        svp67
        1. Oleg7700 Сегодня, 14:08
          Якобы это. Israel Aerospace Industries.
          Oleg7700
        2. Лексус Сегодня, 14:11
          На базе индийской ПТУР «Наг», принятой на вооружение сухопутных войск Индии в варианте базирования на бронемашинах, ведется отработка ПТУР вертолетного базирования HELINA (HELIicopter-mounted NAg).

          Также ведутся работы по интеграции израильских ПТУР LAHAT ATGM.
          Лексус
        3. Bongo Сегодня, 14:44
          Цитата: svp67
          Не в том вопрос то. А ПТУРы ГДЕ?

          Завтра - послезавтра, выйдет статья на эту тему. hi
          Bongo
          1. svp67 Сегодня, 15:24
            Цитата: Bongo
            Завтра - послезавтра

            svp67
  3. Мих1974 Сегодня, 14:09
    "странный он" (с) love Вроде похож (на картине) на Ми-28 ну хотя бы в концепции lol . Вот только почему он у них такой легкий? belay Движка - два , человеков - два, они его совсем без бронирования или без вооружения решили делать что ли?
    Да и по части три де рисования их укробендеровцы уделают, так что пока в живую и летаюшего не увидим - можно прекратить "растекаться мыслями по древу".
    Мих1974
    1. собаковод Сегодня, 14:14
      Боян веший, если кому-то хотел сложить песнь, растекался мысию по дереву, серым волком по земле, сизым орлом под облаками
      собаковод
    2. Conserp Сегодня, 18:06
      Вроде похож (на картине) на Ми-28 ну хотя бы в концепции

      На Кобру он похож по концепции. Только переделка не из UH-1, а из Dhruv, который переделан из немецкого BK117.

      Вам осталось только ляпнуть, что буханка на Белаз похожа по концепции, потому что тоже 4 колеса.

      Ми-28 - тяжелый бронированный ударный вертолет, а LCH, как и Апач, просто летающий ПТРК.
      Conserp
  4. Лексус Сегодня, 14:15
    Индийцы испытывают серьёзные проблемы, как с собственными разработками, так и с локализацией продукции сторонних поставщиков.
    Лексус
  5. san4es Сегодня, 14:48
    India's Stealthy Light Combat Helicopter (LCH)
    Кабина и остекление вертолёта способно выдерживать попадания 12,7-мм бронебойных пуль. Шасси неубираемое энергопоглощающее, для безопасности при аварийной посадке.
    2 турбовальных двигателя TM333-2C2 «Шакти» с цифровой системой управления типа FADEC, разработанных совместно компаниями HAL и «Турбомека».
    Несущий и рулевой винты 4-х лопастные. Лопасти выполнены из композитных материалов.
    Длина, м: 15,8
    Диаметр несущего винта, м: 13,3
    Высота, м: 4,7
    Размах крыла, м: 4,6
    Масса пустого вертолета, кг: 3000
    Максимальная взлетная масса, кг: 5500
    Масса полезной нагрузки, кг: н/д
    Максимальная скорость полета, км/ч: 330
    Крейсерская скорость, км/ч: 260
    Максимальная скороподъемность, м/с: 12,0
    Практический потолок, м: 6500
    Дальность полёта, км: 550
    Перегоночная дальность, км: 700
    Силовая установка: 2 х ТМ333-2С2 «Шакти»
    Мощность двигателей, л.с.: 2 х 1200
    Пушка: 1 × 20-мм M621 (20×102 мм)
    Wiki...

    san4es
  6. Oleg7700 Сегодня, 14:48
    Вроде летает уже.
    Oleg7700
  7. Николай Р-ПМ Сегодня, 15:10
    Любопытно, несмотря на то, что индийцы давно эксплуатируют ми-25/35 свой вертолет они делают на западный манер. Неужели наши вертушки с более надежным бронированием не отвечают их требованиям? Или борются за тяговооруженность на высокогорье и высоких температурах за счет меньшей массы пустого вертолета
    Николай Р-ПМ
    1. Bongo Сегодня, 15:45
      Цитата: Николай Р-ПМ
      Любопытно, несмотря на то, что индийцы давно эксплуатируют ми-25/35 свой вертолет они делают на западный манер.

      Добрый вечер, Николай!
      Ми-25 в Индии уже все списали, а несколько экземпляров передали безвозмездно Афганистану. Ми-35 близки к завершению жизненного цикла. Чем закончилась эпопея с индийским тендером на новый боевой вертолёт, Вам наверняка известно.
      Цитата: Николай Р-ПМ
      Неужели наши вертушки с более надежным бронированием не отвечают их требованиям? Или борются за тяговооруженность на высокогорье и высоких температурах за счет меньшей массы пустого вертолета

      Именно ! yes Индийской армии нужен вертолёт с хорошими высотными характеристиками, пусть даже в ущерб защищённости и скорости полёта.
      Bongo
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