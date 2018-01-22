21:03 22 января

Инженерные войска ВВО получили новую технику

Соединение инженерных войск Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае получило партию новой спецтехники, сообщила в понедельник пресс-служба ВВО.

Инженерные войска ВВО получили новую технику


Так, военные инженеры приступили к эксплуатации нового комплекта тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 на шасси автомобиля "КамАЗ". Также на вооружение специалистов соединения инженерных войск округа поступила новая боевая машина разминирования БМР-3МА на базе танка
- говорится в сообщении.


Тяжелый механизированный мост ТММ-3М2 предназначен для устройства мостовых переходов через различные преграды на путях движения войск, комплект состоит из четырех машин. Собирают и разбирают мост с помощью гидравлической лебедки. Чтобы обеспечить обзор места работ, машина оборудована камерой заднего вида.

На корпусе боевой машины разминирования БМР-3МА установлены восемь гранатометов системы постановки дымовой завесы "Туча" для стрельбы 81-миллиметровыми дымовыми гранатами. Она может работать в трех режимах: экипажный, программируемый и при дистанционном управлении. В последнем случае машиной может управлять один оператор с пульта дистанционного управления.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Rusland Сегодня, 14:15
    Очень пригодится при ликвидации чрезвычайных ситуаций, не дай бог конечно.
    Rusland
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:31
      Президент ответил за свои слова. И офицеры стали достойно жить и достойно получать

      В армию поступает ГСМ, техника и офицером стало быть почетно и перспективно. Славно.

      Напомню что было вначале. Когда никто не верил в то, что армия будет на достойном обеспечении


      Женщина. Владимир Владимирович! А вы знаете, сколько получает офицер?
      Путин. Да, мне сказали, что в среднем денежное содержание офицера...
      Выкрик. Лейтенанта?
      Путин. Нет, лейтенант не знаю, но среднее денежное довольствие офицера... секундочку... около 3 тысяч рублей.
      Взрыв эмоций в зале. Сколько?!
      Крики. А капитана?
      Путин. Нет? Ой, 6 тысяч рублей.
      Крики. Сколько?! Да вы что?!
      Путин. Я вам читаю справку, которая у меня...
      (Шум в зале.)
      Путин. Пожалуйста, чуть-чуть потише, а то я не слышу.
      Женщина. (Неразборчиво) ...он получал две с половиной тысячи. Это разве деньги? Для офицера это позор!
      Путин. Да, это позор.
      Крики. Льготы!.. Не можем три месяца заплатить...
      Путин. Надо, чтобы это были не льготы, а живые деньги. Надо, чтобы офицеров в городах России не выбрасывали из автобусов за то, что они не заплатили за проезд. Надо, чтобы они получали достойное денежное содержание. На полторы-две тысячи жить невозможно.
      Крики. Правильно!
      Путин. А я поэтому и говорю, что поэтому у нас армия должна быть не так большой, но так, чтобы офицеры и их семьи жили достойно.
      с-т Petrov
    2. toha124 Сегодня, 14:39
      Конкретно ТММ очень редко применяются при ликвидации катаклизмов. По крайней мере, по телевизору редко мелькают в этом контексте. При наводнениях чаще замечаешь плавающие транспортеры линейки ПТС. Реже - звенья из комплектов понтонно-мостовых парков. При лесных пожарах часто видно путепрокладчики БАТ-М и БАТ-2, реже - траншейные машины.Товарищи из войск меня поправят. А так да - "ликвидаторские" возможности у инженерных войск очень большие. От расчистки завалов до снабжения электричеством.
      toha124
      1. vladimirZ Сегодня, 17:18
        военные инженеры приступили к эксплуатации нового комплекта тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 на шасси автомобиля "КамАЗ". - из статьи

        А что нового в механизированных мостах ТММ, кроме автомобильной базы с КрАЗа на КамАЗ?
        Мосты ТММ применяется в основном для прокладки мостов через маленькие мелководные реки и овраги. "Ликвидаторские" возможности ТММ могут использоваться только при наводнениях, и то в пределах их ТТХ.
        vladimirZ
  2. Лексус Сегодня, 17:03
    Давно уже пора КрАЗы на помойку выкинуть.
    Лексус
  3. FalconD Сегодня, 17:47
    С профессиональным праздником инженеры!!!
    FalconD
  4. Conserp Сегодня, 18:23
    Надо же. Про наличие системы "Туча" написали, а про наличие бревна написать забыли. Позор!
    Conserp
Картина дня