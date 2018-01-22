Инженерные войска ВВО получили новую технику

Так, военные инженеры приступили к эксплуатации нового комплекта тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 на шасси автомобиля "КамАЗ". Также на вооружение специалистов соединения инженерных войск округа поступила новая боевая машина разминирования БМР-3МА на базе танка

Соединение инженерных войск Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае получило партию новой спецтехники, сообщила в понедельник пресс-служба ВВО.- говорится в сообщении.Тяжелый механизированный мост ТММ-3М2 предназначен для устройства мостовых переходов через различные преграды на путях движения войск, комплект состоит из четырех машин. Собирают и разбирают мост с помощью гидравлической лебедки. Чтобы обеспечить обзор места работ, машина оборудована камерой заднего вида.На корпусе боевой машины разминирования БМР-3МА установлены восемь гранатометов системы постановки дымовой завесы "Туча" для стрельбы 81-миллиметровыми дымовыми гранатами. Она может работать в трех режимах: экипажный, программируемый и при дистанционном управлении. В последнем случае машиной может управлять один оператор с пульта дистанционного управления.