21:10 22 января

Третий китайский авианосец получит электромагнитную катапульту

Перспективный китайский авианосец Type 002A, строительство которого ведется в настоящее время в Даляне, будет оснащен электромагнитной катапультой. Как пишет Defence Talk, разработка этого устройства уже завершена; проект был реализован под руководством Ма Вэймина, члена Академии наук Китая.

По неподтвержденным данным, Китай занимается разработкой собственной электромагнитной катапульты с конца 1990-х годов. С 2002 года в стране велось строительство наземного испытательного комплекса с опытной электромагнитной катапультой; оно завершилось в 2014 году. Ранее было известно, что оно испытывалось «мертвым грузом», а достоверной информации о запусках самолетов не появлялось.

Третий китайский авианосец получит электромагнитную катапульту



Длина китайской катапульты составляет около 120 метров при длине электромагнитных направляющих около ста метров. Лабораторный прототип китайской электромагнитной катапульты был построен в масштабе 1 к 1 в 2008 году. Где именно расположен комплекс, не раскрывается.

В начале 2010-х годов китайские СМИ неоднократно сообщали, что электромагнитную катапульту получит второй по счету авианосец (Type 001A), однако в апреле прошлого года этот корабль спустили на воду без катапульты; с него самолеты будут взлетать с помощью трамплина.

В ноябре прошлого года руководитель консультационной комиссии ВМС Китая контр-адмирал Инь Чжо заявил, что предприятия китайского оборонно-промышленного комплекса завершили разработку электромагнитной катапульты для перспективных авианосцев. По его словам, устройство уже прошло программу испытаний, включая запуски боевых самолетов, передает издание "N+1"


Использованы фотографии: Simon YANG / Flickr
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Комментарии 64

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  1. МИХАН Сегодня, 17:53
    Молодцы китайцы все же ,мощь набирают стремительно, но пока они нам не угроза , для США да...
    МИХАН
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:54
      Виталя , привет ! hi
      Перспективный китайский авианосец Type 002A, строительство которого ведется в настоящее время в Даляне, будет оснащен электромагнитной катапультой.

      Матрасы ещё вой не подняли что Китай у них катапульту слямзил ? wink А если серьёзно - завидую китайцам .
      bouncyhunter
      1. Logall Сегодня, 18:03
        Павел, hi, что им завидовать? Их полтора миллиарда живущих на побережье... Остальная страна пустует!
        Тут не китайцам, А китайской промышленности завидовать надо... А трудолюбивость и изобретательность перенимать! Хотя, наши смекалка и изобретательность не хуже будет, только применение им правительство не ищет! А зря...
        Logall
        1. Doliva63 Сегодня, 18:14
          Разрешите встрянуть? drinks Завидовать им стоит хотя бы потому, что они пока не отказались от социализма(хотя я там не был, не представляю как это - "одна страна, два пути"). А трудолюбия и -особенно- изобретательности нам точно не занимать - взять, к примеру, наш капитализм. Такого нигде, по-моему, нет laughing drinks
          Doliva63
          1. Logall Сегодня, 18:17
            Цитата: Doliva63
            Такого нигде, по-моему, нет

            Дружище, наша, умом не понятая, Да аршином не измеренная, страна уникальна! Взять хотя бы эпитеты к ней...
            Logall
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:28
              Саня hi
              Цитата: Logall
              наша, умом не понятая, Да аршином не измеренная, страна уникальна! Взять хотя бы эпитеты к ней...

              Почему-то вспомнился анекдот , где ключевая фраза : "С таким бардаком мы - непобедимы !" . what
              bouncyhunter
              1. роман66 Сегодня, 18:32
                разрешите позанудствовать hi хорошая штука эл маг катапульта - напряжение побольше, болванку поменьше - рельсотрон!!!
                роман66
                1. bouncyhunter Сегодня, 18:37
                  Цитата: роман66
                  хорошая штука эл маг катапульта - напряжение побольше, болванку поменьше - рельсотрон!!!

                  Эпическая сила ! belay Так и до Звезды Смерти недалеко ...
                  bouncyhunter
                  1. роман66 Сегодня, 18:46
                    чур, я в джедаи!( ой! feel )
                    роман66
                    1. Logall Сегодня, 19:51
                      Други, извиняюсь, но мне больше ситхи по душе! При Владыке Ситиусе, как при Сталине, порядок был. Взяточничеством даже не пахло! А вот джедаи, В данной эпопее, слишком уж либеральны. С ними бы мы уж точно рельсотрон не построили, не говоря уж о звезде смерти! Без обид hi
                      Logall
                      1. роман66 Сегодня, 20:05
                        очень уж они несимпатичные, благостности не хватает
                        роман66
            2. Doliva63 Сегодня, 18:37
              Да нормальные эпитеты, чего уж! Почитаешь с утра, аж жить хочется! laughing drinks
              Doliva63
        2. МИХАН Сегодня, 18:24
          Цитата: Logall
          что им завидовать? Их полтора миллиарда живущих на побережье... Остальная страна пустует!
          Тут не китайцам, А китайской промышленности завидовать надо... А трудолюбивость и изобретательность перенимать!

          Так то все правильно Поэт, но есть такая традиция в Китае , расстреливать своих корупционеров и воров прилюдно и не взирая на их заслуги и капиталы ..Это тоже очень огромную роль играет в экономике и политике страны!

          Вот так нужно и у нас..Иначе бесполезно все !
          МИХАН
          1. Logall Сегодня, 18:28
            Ой согласен, Виталий, ой согласен! Запустили настолько, что если начнем расстреливать всех коррупционеров, то совсем без госаппарата останемся. Но с чего-то нужно начинать...
            Logall
            1. роман66 Сегодня, 18:35
              и побыстрее, чтоб хоть кто-то остался
              роман66
            2. Алексей 2016 Сегодня, 18:36
              Госаппарат и их ж-лизов не жалко, жалко что умных и честных людей там нет. А китайцы молодцы. Они работают, наши языком трясут.
              Алексей 2016
              1. TOPchymBA Сегодня, 18:50
                А кто определит умный или не очень? Например Тухачевский - он умный?
                Один профессор предложил справедливый отбор людей - Церебральный сортинг называется. Но это никому не нужно, да ещё и в фашизме обвинили.
                TOPchymBA
            3. Angel_and_Demon Сегодня, 18:49
              Цитата: Logall
              Но с чего-то нужно начинать...

              иначе скоро закончим........
              Angel_and_Demon
            4. yehat Сегодня, 18:49
              ну насчет госаппарата вы уверены, что он у нас есть?
              госаппарат распила - да, а вот насчет аппарата эффективного управления страной - вопрос!
              Хочется привести очень сильный исторический эпизод, показанный в фильме герой. Император признал убийцу, который отказался его убивать, своим единственным другом, который его понимает, но вынужден был казнить, потому что таков закон.
              А потом похоронил с почестями великого государственного героя. Это основа китайского государства. Они веками этот принцип усваивали.
              yehat
              1. Logall Сегодня, 21:01
                Да, смотрел этот фильм лет 10 назад... Заключена в нём Великая философия. Но нашим чиновникам ее не понять! Как и сытому голодного...
                Logall
          2. Оверлок Сегодня, 18:31
            как не хватает некоторых физиономий на этом фото!Остается только сокрушатся, увы
            Оверлок
      2. МИХАН Сегодня, 18:14
        Цитата: bouncyhunter
        Матрасы ещё вой не подняли что Китай у них катапульту слямзил ? А если серьёзно - завидую китайцам .

        Привет Паша! Китай вообще молодцы ..Грамотно свою экономику интегрировали, хотя строй у них Социалистический и Компартия у власти уже сколько лет..! Почудили конечно при Мао , чуть войну не устроили с СССР(хотя многим нам обязаны , технологиями и экономпомощью) Впору у них учиться ..хе хе
        МИХАН
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:30
          Цитата: МИХАН
          Впору у них учиться

          Это точно , да вот никак ...
          bouncyhunter
      3. yehat Сегодня, 18:14
        США уже давно знают, что китайцы у них всю техническую документацию с катапульты сперли.
        yehat
        1. Громобой Сегодня, 18:32
          Цитата: yehat
          США уже давно знают, что китайцы у них всю техническую документацию с катапульты сперли.

          Ещё один + в пользу китайцев.Значит не только руки умеют работать,но и китайская научно-техническая разведка оказалась как всегда на высоте.
          Громобой
        2. Doliva63 Сегодня, 18:40
          Подозреваю, что американцы знают, что китайцы у них спёрли гораздо больше laughing
          Doliva63
      4. Черный_Ватник Сегодня, 18:32
        Самый сок в том, что Китай очевидно делает акцент на строительстве-модернизации ВМФ. А всепропальщики до сих пор кричат, что со дня на день китайцы нападут на дальний Восток)
        Черный_Ватник
    2. Esoteric Сегодня, 18:40
      Цитата: МИХАН
      Молодцы китайцы все же ,мощь набирают стремительно, но пока они нам не угроза , для США да...

      Даже муравьи, когда их много угроза для человека... belay А, если они к тому же - огненные...Соседей по планете не надо делить на молодцов и молодиц. Их надо принимать либо, как друзей, либо игнорировать...
      Esoteric
    3. pafegosoff Сегодня, 20:07
      Сорвал мои слова с яЗЫКА...
      pafegosoff
    4. Ratmir_Ryazan Сегодня, 21:01
      Ага не угроза, про Даманский и другие провокации уже забыли?!
      Ratmir_Ryazan
  2. Gladius Сегодня, 17:54
    Китай больно наступает на пятки США во всех отраслях. Так не за горами тот день, когда экономика Китая будет на первом месте в мире.
    Gladius
    1. TOPchymBA Сегодня, 18:09
      Только вот в Китае живёт миллиард, а в США в три раза меньше.
      TOPchymBA
      1. Esoteric Сегодня, 18:45
        нас больше должен интересовать вопрос: "С какой целью Китай производит авианосцы? Кого он собрался ставить на колени?" Если память мне не изменяет, авианосцы - средство отнюдь не для обороны...
        Esoteric
        1. Doliva63 Сегодня, 19:21
          Авианосцы - средство активной обороны laughing drinks
          Doliva63
    2. dauria Сегодня, 20:30
      не за горами тот день, когда экономика Китая будет на первом месте в мире.


      Она уже 2 года на первом , если по ППС . А если ещё структуру посмотреть, то Китай- завод, США - торгово-развлекательный центр.
      dauria
  3. san4es Сегодня, 17:55
    Китай занимается разработкой собственной электромагнитной катапульты с конца 1990-х годов.


    Февр. 2015

    ...USA test
    san4es
    1. Серый брат Сегодня, 18:08
      На первом видео опытный стенд на сверхпроводниках? belay Жидким азотом охлаждают.
      Чёт мне кажется что в натуральную величину это будет слишком сложно.
      Серый брат
      1. yehat Сегодня, 18:21
        не совсем. американцы сперли технологию из СССР дешевого получения жидкого азота и ряд других изобретений.
        я вам так скажу - все последние новинки амеров в военной технике без воровства из СССР просто не получились бы - компактные фазированные решетки, интегральная аэродинамика, стелс технология, боинг с лазером и многое другое - это разработки СССР, причем часто с успешными опытными или даже серийными моделями. Даже новая натовская стрелковка почти вся берет принцип калаша за основу. SR-71 не построили бы без воровства патентованной технологии сварки титана. В США отличные инженеры, но так получалось, что прорывные решения в очень большой доле шли из СССР. Даже доширак советское изобретение )))
        yehat
      2. san4es Сегодня, 18:27
        Цитата: Серый брат
        На первом видео опытный стенд на сверхпроводниках? belay Жидким азотом охлаждают..


        request ...Наверное, перегрев катушек (на модели)
        R - маленькое для скорости (показательной) или для "смазки"
        san4es
        1. Серый брат Сегодня, 18:35
          Цитата: san4es
          ...Наверное, перегрев катушек (на модели)

          Для катушек, жидкий азот, это слишком жирно.
          Серый брат
          1. san4es Сегодня, 18:36
            what ...Для "смазки" или левитации может? laughing
            san4es
            1. Серый брат Сегодня, 18:39
              Цитата: san4es
              ...Для смазки модели может?

              Ну, типа того, трение убирают.
              Серый брат
              1. san4es Сегодня, 18:41
                ...Перезагрузись...добавил выше wink
                san4es
  4. starogil Сегодня, 17:55
    Молодцы китайцЫ!
    starogil
  5. svp67 Сегодня, 18:01
    Мысленно аплодирую. Браво КНР.
    svp67
    1. Logall Сегодня, 18:12
      Цитата: svp67
      Мысленно аплодирую. Браво КНР.

      Но, всё равно, пусть не рыпаются! Нас не так много, но мы рождаемся в тельняшках!
      Logall
      1. svp67 Сегодня, 18:18
        Цитата: Logall
        Но, всё равно, пусть не рыпаются!

        Да подождем и посмотрим, что у них получилось. Заявить, это ОДНО, а вот сделать, это совсем иное...
        svp67
        1. Logall Сегодня, 18:20
          Сергей, вот согласен с Вами! Их внедорожники по снегу буксуют там, где я на корейском седане проезжаю... Даже через тонированные стекла видно, как стыдно владельцам вышеуказанных авто!
          Logall
  6. Геркулесыч Сегодня, 18:10
    Не удевлюсь, если окажется, что там используются наши идеи и технологии!
    Геркулесыч
  7. Лексус Сегодня, 18:10
    Третий китайский авианосец получит электромагнитную катапульту

    Вот тебе и на.
    Где именно расположен комплекс, не раскрывается.

    Если я правильно понял, вот действующий образец. Фото с координатами

    и ссылку на Викимапию
    http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=30.983827&a
    mp;a
    mp;lon=121.341130&z=17&m=b
    прилагаю. hi
    Лексус
  8. Нормаль ок Сегодня, 18:17
    Китай имеет береговые противокорабельные комплексы, крылатые/баллистические ракеты и хорошие ВВС. НО, всё равно при этом строит авианосцы. Где вы, те кто доказывал, что при наличии всего вышеуказанного России авианосцы не нужны.
    Нормаль ок
    1. demiurg Сегодня, 19:17
      Когда у нас 80% населения будет жить в 100км от океана, тогда нам придется каким то образом отодвигать ПВО в море.
      demiurg
  9. Симон Сегодня, 18:19
    Цитата: МИХАН
    Молодцы китайцы все же ,мощь набирают стремительно, но пока они нам не угроза , для США да...

    Может пока и не угроза нам, но кто его знает? В конце шестидесятых годов прошлого века, они то же сначала были друзьями, а потом залезли на Даманский и расстреляли наших пограничников, пришлось их выкуривать потом "ураганами". Как говориться - "доверяй, но уши держи востро!" yes
    Симон
    1. МИХАН Сегодня, 18:46
      Цитата: Симон
      Может пока и не угроза нам, но кто его знает? В конце шестидесятых годов прошлого века, они то же сначала были друзьями, а потом залезли на Даманский

      Было дело , Мао чудил и эксперименты устраивал..А вообще китайцы Сталина уважали и после Хруща решили что мы предали идеи Социализма (что то так было, это у нас все замалчивалось )
      И пошли своим путем , пусть и крови много пролили ,но все же страна в экономическои и военном плане мощная стала при руководящей роли Коммунистической партии ! За это им огромный плюс! soldier
      МИХАН
  10. Маз Сегодня, 18:22
    У нас су- 57 и Армата, у китайцев катапульта, щас американы начнут искать ответ. Тррллизм засчитан.
    Маз
    1. yehat Сегодня, 18:40
      У китайцев далеко не только катапульта. Например, они активно развивают авиацию ДРЛО.
      Пока американцы еще лидеры, но отрыв уже очень небольшой. Флот Китая уже впечатляет.
      Плюс целый набор перспективных вооружений - от БМП и танков до гиперзвуковых ракет и самолетов.
      Но главное, что у Китая есть, это реальный 600 тысячный экспедиционный корпус, который оснащен инженерно для активной переброски (корабли-доки и другой широкий вспомогательный флот, корабли десанта, авианосцы, флот из сотни вымпелов не ниже эсминца, транспортная авиация и т.д.), в том числе и за границу, а так же сеть логистических терминалов по миру.
      yehat
  11. astepanov Сегодня, 18:28
    Жаль, нет ни слова о том, что за источник энергии для катапульты: маховик? индукционный накопитель? Электрохимические конденсаторы? Без этого новость ни о чем. У америкосов, кстати, маховик.
    astepanov
  12. Оверлок Сегодня, 18:34
    Цитата: yehat
    Даже доширак советское изобретение

    сшивающие аппараты в хирургии и фиброгастро-(колоно)скопы - тоже наше. Теперь покупаем у них.
    Где-то читал , что и памперс- тоже наше
    Оверлок
    1. TOPchymBA Сегодня, 19:30
      Напомнило анекдот.
      В ООН заседание определяют какая нация больше сделала для человечества. Выступает американец - наш великий соотечественник Маркони изобрел радио - благодаря чему у нас есть ТВ и интернет. Аплодисменты. Вскакивает русский - брехня за три года до Маркони радио изобрел Попов вот документы. Зал притих.
      Выходит англичанин - наш великий соотечественник изобрел паравоз - польза от чего колоссальна. Аплодисменты. Вскакивает русский - брехня за 30 лет до вашего паравоз был изобретён нашими братьями Черепановыми - вот документы.
      Вальяжно на трибуну выходит француз хитро поглядывая на русского. Наш великий соотечественник по фамилии "Миньет" изобрел всем известный способ секса - польза от чего не поддается исчислению. Бурные продолжительные аплодисменты. Вскакивает русский - брехня этот способ был известен за сто лет до вашего миннета - цитирую письмо Ивана Грозного боярам - "Я вас сволочей в рот имел и насквозь вижу". Последние слова относятся к немцам которые сейчас встанут и будут доказывать что они изобрели Рентген.
      TOPchymBA
  13. Altona Сегодня, 18:38
    Цитата: Logall
    Ой согласен, Виталий, ой согласен! Запустили настолько, что если начнем расстреливать всех коррупционеров, то совсем без госаппарата останемся. Но с чего-то нужно начинать...

    -----------------------
    Зачем расстреливать? Вначале посадить в клетку и заставить отдать бабло, а потом по комсомольской путевке на лесоповал или шитье рукавиц.
    Altona
    1. Комментарий был удален.
  14. Алексей 2016 Сегодня, 18:39
    Как-то раз промелькнуло на просторах форума предложение, о закупке кораблей у китайцев. Думаю доля резона в этом есть.
    Алексей 2016
    1. Roma-1977 Сегодня, 19:13
      Гораздо лучше китайских чиновников закупить централизованно. И полицию. А патроны ей уже на месте выдать поштучно, из советских запасов.
      Roma-1977
  15. donavi49 Сегодня, 19:27
    Суперкречет скоро пойдет в моря.
    donavi49
    1. donavi49 Сегодня, 19:29
      И вчера они спустили шестой десантный корабль вертолетоносец док типа 071. Этим серия завершилась.

      Новый десантный корабль - будет универсального типа, близкий к Уоспу - тип 075, его строительство уже ведется в Шанхае.
      donavi49
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