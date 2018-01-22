Третий китайский авианосец получит электромагнитную катапульту

Перспективный китайский авианосец Type 002A, строительство которого ведется в настоящее время в Даляне, будет оснащен электромагнитной катапультой. Как пишет Defence Talk, разработка этого устройства уже завершена; проект был реализован под руководством Ма Вэймина, члена Академии наук Китая.По неподтвержденным данным, Китай занимается разработкой собственной электромагнитной катапульты с конца 1990-х годов. С 2002 года в стране велось строительство наземного испытательного комплекса с опытной электромагнитной катапультой; оно завершилось в 2014 году. Ранее было известно, что оно испытывалось «мертвым грузом», а достоверной информации о запусках самолетов не появлялось.Длина китайской катапульты составляет около 120 метров при длине электромагнитных направляющих около ста метров. Лабораторный прототип китайской электромагнитной катапульты был построен в масштабе 1 к 1 в 2008 году. Где именно расположен комплекс, не раскрывается.В начале 2010-х годов китайские СМИ неоднократно сообщали, что электромагнитную катапульту получит второй по счету авианосец (Type 001A), однако в апреле прошлого года этот корабль спустили на воду без катапульты; с него самолеты будут взлетать с помощью трамплина.В ноябре прошлого года руководитель консультационной комиссии ВМС Китая контр-адмирал Инь Чжо заявил, что предприятия китайского оборонно-промышленного комплекса завершили разработку электромагнитной катапульты для перспективных авианосцев. По его словам, устройство уже прошло программу испытаний, включая запуски боевых самолетов, передает издание "N+1"