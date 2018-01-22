21:05 22 января

Украина отклонила предложение России о возвращении техники из Крыма

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин дал понять, что Киев не будет забирать свою военную технику из Крыма в ответ на предложение Москвы. Об этом глава внешнеполитического ведомства Украины заявил сегодня журналистам.

Украина отклонила предложение России о возвращении техники из Крыма

Военные корабли, принадлежащие Украине, в Стрелецкой бухте, Севастополь


У нас [с Россией] нет никакого диалога по вопросам, что касаются статуса Крыма, и мы не будет делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу юридическую или политическую позицию
- заявил Климкин. Кроме того, министр указал, что Киев не получал официального обращения от России, и назвал предложение Москвы "трюком".


Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, хотя она в плачевном состоянии. Позднее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что этот вопрос требует "очень тщательного изучения". В свою очередь в МИД Украины отметили, что прорабатывают этот вопрос. Позднее премьер-министр страны Владимир Гройсман дал понять, что Киев не готов согласиться на возврат украинской военной техники из Крыма в том виде, как это предлагает Москва, передает ТАСС.

Использованы фотографии: © Сергей Мальгавко/ТАСС
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 69

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  1. капрал Сегодня, 18:56
    Вот беда то, сами продадим на металлолом.
    капрал
    1. с-т Petrov Сегодня, 18:58
      у богатых свои причуды.

      хотя там вся страна с чудинкой - хоть и не богатые. странно это все конечно.
      с-т Petrov
      1. volodya Сегодня, 19:02
        Заберут! Они наверное уже подсчитали сколько металлолом стоит!
        volodya
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:11
          Цитата: volodya
          Украина отклонила предложение России о возвращении техники из Крыма

          Правильно! Зачем эти ржавые корыта таскать туда-сюда? Вот присоединится Украина к России, а корабли уже на месте! wassat
          СРЦ П-15
          1. 210окв Сегодня, 20:56
            Я в этом не то что не уверен,а даже теперь против..Зачем нам халявщики и потенциальные предатели?Нет,конечно есть русские регионы и тут стоит посмотреть.Но центр и запад и на фиг не нужен.
            Цитата: СРЦ П-15
            Цитата: volodya
            Украина отклонила предложение России о возвращении техники из Крыма

            Правильно! Зачем эти ржавые корыта таскать туда-сюда? Вот присоединится Украина к России, а корабли уже на месте! wassat
            210окв
        2. 210окв Сегодня, 20:53
          Там уже молдавские цыгане слюни пускают в очереди..
          Цитата: volodya
          Заберут! Они наверное уже подсчитали сколько металлолом стоит!
          210окв
      2. влад66 Сегодня, 19:03
        Ну не надо,так не надо wink на металлолом и сами перепи wink лим,ну а хохлы только анекдот:Всплывает где-то в штатах украинская подводная лодка. Ну, янки начинают над ними ржать, мол допотопная такая, даже плавать нормально не может и тут один из американцев между делом спрашивает:
        - А она 5 узлов сделает?
        Хохол:
        - Сделает
        - А 10?
        - Сделает!
        - А 15?
        - Если с нас ласты не послетают, то сделает.
        влад66
        1. bouncyhunter Сегодня, 19:09
          Украина отклонила предложение России о возвращении техники из Крыма

          Что-то тут не чисто : скакуасы и вдруг от своего отказались . Приказ хозяина ? what
          bouncyhunter
          1. Tusv Сегодня, 19:20
            Цитата: bouncyhunter
            Что-то тут не чисто : скакуасы и вдруг от своего отказались . Приказ хозяина ?

            Доброго вечера. Тут Паша понимаешь, они же на штраф стоянке загорают. За три года наверное на 3 нулевый фрегата ужо набежало. Вот и не разумиют, шо придумати drinks
            Tusv
            1. bouncyhunter Сегодня, 19:39
              Взаимно , Володя ! hi
              Цитата: Tusv
              Вот и не разумиют, шо придумати

              А там есть чем думать ? wink
              bouncyhunter
              1. Tusv Сегодня, 19:58
                Цитата: bouncyhunter
                А там есть чем думать ?

                Да ты чё. У холопов должны чубы трещать. Думкой богатеть запрещено. Смотри сам. Мало того, что за стоянку платить, так нема буксиров вывезти корыта. Нада опять к ахрессору на поклон пойтить. Как нормальному свидомиту это переварить. А тут Стокгольм обязал покупать хаз и заплатить зачем то. Брррр.
                Представляешь чё у них там творица. А ты про подумать чем то wassat
                Tusv
                1. bouncyhunter Сегодня, 20:02
                  Цитата: Tusv
                  Представляешь чё у них там творица

                  Если честно - я уже давно оставил все попытки понять происходящее в Украине ...
                  bouncyhunter
                  1. Tusv Сегодня, 20:33
                    Цитата: bouncyhunter
                    Если честно - я уже давно оставил все попытки понять происходящее в Украине ...

                    Что тут понимать то.Сплошные Русские народные пословицы и поговорки. Наш язык уже не разумеют, а на мове еще не научились. К тому же для нормального функционирования головного мозга, нужны голова, пальцы и ж.. сорри попа. А там фсё каком кверху. Было хорошо, но стало еще хуже. От них уже американцы бегут. Одна не хилая такая американская компания головной офис из Киева в Москву отправила вместе с основным персоналом. О боже!. Объясняешь на чистом Русском - там в ответ - я в налоговой работала, лучше знаю - в Какой? - Украинской.... Какое понимание происходящего, Паша wassat
                    Tusv
          2. влад66 Сегодня, 19:25
            Цитата: bouncyhunter
            Что-то тут не чисто : скакуасы и вдруг от своего отказались . Приказ хозяина ?

            Они думают,что вместе с полуостровом получат,сами то они вряд ли доплывут.Ну полуостров то им как своих ушей не видать,то похоже они так и сгниют. laughing Ну а серьезно на после 18 марта они надеются,что придут вернут,покаются и еще и заплатят. drinks hi
            влад66
            1. bouncyhunter Сегодня, 19:41
              Цитата: влад66
              они надеются,что придут вернут,покаются и еще и заплатят.

              А болт от колеса БелАЗа им не выписать ? Фантазёры , панимаишь ...
              bouncyhunter
          3. Ныробский Сегодня, 19:42
            Цитата: bouncyhunter
            Украина отклонила предложение России о возвращении техники из Крыма
            Что-то тут не чисто : скакуасы и вдруг от своего отказались . Приказ хозяина ? what
            Привет Паша. По ходу дела сообразили, что если дать согласие, то оконфузятся перед миром с ранее сделанными заявлениями о том, что воюют с Россией, которая абсолютно "бежважмезно" отдаёт их хлам. С другой стороны, всё равно укропы попали впросак, т.к.лишились темы для "нытья" на мировых подмостках по поводу того, что Россия этот хлам агрессивнно экспроприировала у уркаины. Куда не кинь, везде зрада.
            Ныробский
            1. bouncyhunter Сегодня, 19:49
              Привет , Дима ! hi
              Цитата: Ныробский
              Куда не кинь, везде зрада.

              Доскакались , болезные : кругом зрада на зраде и зрадой погоняет . До чего докатились , нет приличных слов уже давно ... fool
              bouncyhunter
      3. mig29mks Сегодня, 19:03
        Хотят что бы мы все по чинили и только тогда они по думают -забирать или нет)))
        mig29mks
    2. МИХАН Сегодня, 19:17
      Цитата: капрал
      Вот беда то, сами продадим на металлолом.

      Ну зачем же , на Донбасс отправим там мастера даже Т-34 с постаментов заводят ..хе хе Главное желание и Вера в Победу! А эти пусть ждут свои "джавелины" и хамеры списанные..Посмотрим кто кого..! soldier
      МИХАН
    3. svp67 Сегодня, 19:24
      Цитата: капрал
      сами продадим на металлолом.

      svp67
    4. Dedall Сегодня, 19:40
      Дорогие форумчане, а может всё-таки отправим всё в музеи. А то в США только государственных авиационных музеев около 120 штук, а у нас один-единственный в Монино. Но туда очень уж трудно добираться. А к тому же, уж очень гнетущее впечатление производит стоящее под открытым небом летная техника. Алюминий-то тоже ржавеет, превращаясь в белый порошок. Ещё десяток лет - и всё рассыплется.
      Dedall
    5. 73bor Сегодня, 19:43
      Предлагаю просто отбуксировать корабли в море и утопить на глазах хохлопограничников!
      73bor
    6. Серый брат Сегодня, 19:46
      Цитата: капрал
      Вот беда то, сами продадим на металлолом.

      Могу поспорить на пузырь что в этом случае хохлы начнут ныть за компенсацию))
      Лучше затопить на середине Чёрного моря - пускай оттуда забирают, раз из России забрать им свидомитская вера не позволяет))
      Серый брат
      1. rocket757 Сегодня, 20:32
        Топить нельзя, помиловать!!!
        Вы шо, зелёные заклюют и будут очень правы ... оно нам надо!
        Продать за один символически рупь туземцам на иголки!!! Избавиться от этого гем. с утилизацией ... поверьте, у на своего металлолома навалом, от него б избавиться без лишних затрат!!!!
        rocket757
  2. Черный_Ватник Сегодня, 18:57
    Намусорили ржавым железом, а убирать не хотят!
    Черный_Ватник
    1. с-т Petrov Сегодня, 18:59
      а сколько криков было по поводу "отъема" РФ чудо техники на триллионы фунтов
      с-т Petrov
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:01
        Цитата: с-т Petrov
        а сколько криков было по поводу "отъема" РФ чудо техники на триллионы фунтов

        китайцам отдать на иголки
        Angel_and_Demon
        1. с-т Petrov Сегодня, 19:02
          так это китайцам надо будет платить за утилизацию. Петро не кидается деньгами. Он же бизнесмен.

          Вот самому себе из бюджета заплатить за что нибудь - от цэ гарно
          с-т Petrov
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:03
            китайцы схомячут и не подавятся
            Angel_and_Demon
            1. Серый брат Сегодня, 19:48
              Цитата: Angel_and_Demon
              китайцы схомячут и не подавятся

              В черноморском регионе сейчас турки металлоломом заведуют.
              Серый брат
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:53
                Думаете разборки начнутся?
                Angel_and_Demon
                1. cniza Сегодня, 21:03
                  Разборки не разборки , но напряг будет.
                  cniza
  3. Utlan Сегодня, 18:58
    Не хотят... значит вообще ни чего не получат. Порезать все на металлолом.
    Utlan
    1. Юрий Я. Сегодня, 20:33
      )) Ну зачем вы так жёстко. )) Хотя резон есть, в виде болванок хранить легче. А то персонал чтоб следили, место занимают. А так какая им разница в каком виде они свой металлолом получат. )) Да и вообще можно не хранить а в дело пустить. )) Потом из текущих расходников отдать, если о приличиях.
      Юрий Я.
  4. 30 вис Сегодня, 18:58
    Позвали .преложили ? Не надо . Приличия соблюли . Можно спокойно решать ,что с этой техникой делать .
    30 вис
    1. с-т Petrov Сегодня, 19:00
      Можно спокойно решать ,что с этой техникой делать


      один прапорщик решит все быстрее, чем все государство украинское wassat
      с-т Petrov
  5. Балу Сегодня, 19:00
    премьер-министр страны Владимир Гройсман дал понять, что Киев не готов согласиться на возврат украинской военной техники из Крыма в том виде, как это предлагает Москва, передает ТАСС.


    Была бы честь предложена. Всю рухлядь в металолом из соображений экологической безопасности. Что может быть использовано (шлюпки, плотики и пр.) распродать на аукционе, за счет которого и провести утилизацию. Что-то придется резать на месте, а что-то бульдозером утрамбовать и в переплавку. А катстрюльки пусть скачут дальше.
    Балу
    1. 30 вис Сегодня, 19:05
      Цитата: Балу
      Всю рухлядь в металолом из соображений экологической безопасности.
      Не по хозяйски! Что то на зап . части . что то можно и отремонтировать . БДК к примеру ! С чистой совестью пользоваться . Им не надо!
      30 вис
      1. МИХАН Сегодня, 19:23
        Цитата: 30 вис
        Не по хозяйски!

        Власть в Киеве временная и они это прекрасно понимают ..Зачем им это все , вывозить восстанавливать ? США им оружие поставят ,на это надеются ..Бойню устроят и свалят в Канаду и т.д...
        МИХАН
  6. Бензорез Сегодня, 19:02
    "У нас [с Россией] нет никакого диалога по вопросам, что касаются статуса Крыма, и мы не будет делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу юридическую или политическую позицию".
    Вот эта часть статьи мне показалась главной.
    Бензорез
    1. Антон Болдаков Сегодня, 19:12
      Мне то-же. Походу Россия хочет наладить относительно нормальный диалог с Украиной и в качестве "дружеского жеста" и предложила вернуть военную технику, дабы начать хоть какой-то адекватный диалог.
      Антон Болдаков
  7. senima56 Сегодня, 19:03
    Хохлы исхитрились так, что, похоже, сами себя уже за задницу поймали!
    senima56
  8. Nord2015 Сегодня, 19:13
    Надо счет выставить за хранение чужого имущества.
    Nord2015
  9. 320423 Сегодня, 19:17
    Счет за хранение и утилизацию выставить, а так же штраф за нанесение вреда уникальной природы Крыма. Плюс гринпис натравить! ЗЫ
    320423
  10. Сергей-8848 Сегодня, 19:18
    Была бы честь предложена...
    Сергей-8848
  11. федоров Сегодня, 19:21
    Вобла Украине придется потратить немало. Кучу буксиров рухлядь тянуть, грузовики-тягачи нелетную ( там валом убитых самолетов ) часть тянуть, кое что придется резать на месте, а это не дешево совсем. Плюс горючки немало сот тонн. И пока допрут, что-то может утонуть. А потом еще и резать...Складировать, переправлять на переплавку, опять траты, охранять - людям зарплаты платить...И выигрыш в металобрухте получится с гулькин нос.
    Короче - фиг они что заберут при любых раскладах.
    федоров
  12. APASUS Сегодня, 19:22
    В этом вопросе изначально была допущена ошибка.По сути не требовалось спрашивать страну,требовалось назвать дату утилизации данной техники,до этой даты техника может быть забрана со "склада хранения".Обговариваются только транспортные услуги!
    А то сейчас Путин сам загнал ситуацию в тупик
    APASUS
  13. Геркулесыч Сегодня, 19:22
    Продать в Китай -может быть они из них сделают что-то толковое, с местным калоритом!
    Геркулесыч
  14. svp67 Сегодня, 19:22
    Украина отклонила предложение России о возвращении техники из Крыма
    Как? Что этот металлолом и им не нужен? Ну не знаю, может в Сирию отправим...
    svp67
    1. igor67 Сегодня, 19:34
      Цитата: svp67
      Украина отклонила предложение России о возвращении техники из Крыма
      Как? Что этот металлолом и им не нужен? Ну не знаю, может в Сирию отправим...

      как бы в статье написано. что официального предложения от России не поступало.только Путин сказал что есть такая возможность передать
      igor67
      1. svp67 Сегодня, 19:37
        Цитата: igor67
        что официального предложения от России не поступало.только Путин сказал что есть такая возможность передать

        Тогда КАК можно отклонить то, чего не поступало? Если бы им она была нужна, то представитель Украины, тот же Климкин, сказал бы, что Украина ЗАИНТЕРЕСОВАНА в данном предложении, а далее уже дело дипломатов и военных. А тут предложение отклонено. Ничего страшного, во всяком случае для нас
        svp67
        1. igor67 Сегодня, 19:42
          Цитата: svp67
          Цитата: igor67
          что официального предложения от России не поступало.только Путин сказал что есть такая возможность передать

          Тогда КАК можно отклонить то, чего не поступало? Если бы им она была нужна, то представитель Украины, тот же Климкин, сказал бы, что Украина ЗАИНТЕРЕСОВАНА в данном предложении, а далее уже дело дипломатов и военных. А тут предложение отклонено. Ничего страшного, во всяком случае для нас

          журналисты задали вопрос Климкину тот ответил,и сразу заголовки Украина отклонила
          igor67
          1. svp67 Сегодня, 19:54
            Цитата: igor67
            журналисты задали вопрос Климкину тот ответил,и сразу заголовки Украина отклонила

            Он ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО высшего эшелона. И думаю, что этот вопрос он уже заранее обсудил с Порошенко. А журналисты, очень часто задают НУЖНЫЕ вопросы....
            svp67
  15. рюрикович Сегодня, 19:49
    Нужно салом обмазать...Они ночью придут за запах и тихонечко перетянут к себе what
    рюрикович
  16. Лексус Сегодня, 19:50
    Украина отклонила предложение России о возвращении техники из Крыма

    В Одессе и тот "флот", что есть, а именно 1,5 корабля и 2/3 баржи, "парковать" негде.

    Переход ВМСУ из Крыма в Одессу
    Лексус
    1. Антарес Сегодня, 20:14
      Цитата: Лексус
      В Одессе и тот "флот", что есть, а именно 1,5 корабля и 2/3 баржи, "парковать" негде.

      хватало на весь ЧМП. А тут флотилия.
      Официального предложения не было. ЧТо там что там-были ответы на запросы журналистов. Там ответили-что возможность существует, а тут что возможность отклонят. laughing
      Антарес
    2. tihonmarine Сегодня, 20:23
      Извини Лексус, но это не юкраинские военморы, уж больно они измождённые. Где ты видел чтобы юкраиньцы так вкалывали ?
      tihonmarine
  17. лысова Сегодня, 19:53
    Предлагаю наземную технику отшаманить и передать её хозяевам --- ДЛНР !!! Всё по справедливости, чтоб потом не визжали( Киев ), мол затихарили.
    лысова
    1. Балу Сегодня, 20:25
      Цитата: лысова
      Предлагаю наземную технику отшаманить и передать её хозяевам --- ДЛНР !!! Всё по справедливости, чтоб потом не визжали( Киев ), мол затихарили.

      Или боеспособное, легкоремонтируемое подарить сирийцам
      Балу
  18. pafegosoff Сегодня, 20:03
    Та подавитесь! Металлолома на ой!
    pafegosoff
  19. Vincent Сегодня, 20:13
    Цэ зрада, або пэрэмога?
    Vincent
  20. Комментарий был удален.
  21. tihonmarine Сегодня, 20:19
    Украины "флот могучий" не нуждается в подачках ! На Юкраин самый современный и мощный Военно Морской Флот в Эвропе, чего только стоит подводная лодка "Запорожье" ( в степях Украины )!!!
    tihonmarine
    1. Балу Сегодня, 20:26
      У них на всех адмиралов даже плотиков не хватает, а они от такого подарунка отказались, ДБ.
      Цитата: tihonmarine
      Украины "флот могучий" не нуждается в подачках ! На Юкраин самый современный и мощный Военно Морской Флот в Эвропе, чего только стоит подводная лодка "Запорожье" ( в степях Украины )!!!
      Балу
  22. MOSKVITYANIN Сегодня, 20:30
    Можно передать ДНР, ее же никто еще РФ не признала, значит передали Украине...
    MOSKVITYANIN
  23. Incvizitor Сегодня, 20:30
    Надо с них денег на утилизацию тогда требовать.
    Incvizitor
  24. К-50 Сегодня, 20:34
    Отправить всё на переплавку с формулировкой "Брошенное ничейное имущество". yes
    К-50
  25. taiga2018 Сегодня, 20:37
    украина-щедрая душа...то целый лярд долларов отвалят для "управления",а теперь им и военная техника не нужна...
    taiga2018
  26. Влад5307 Сегодня, 20:42
    Позднее премьер-министр страны Владимир Гройсман дал понять, что Киев не готов согласиться на возврат украинской военной техники из Крыма в том виде, как это предлагает Москва

    Ага, предлагают что ли России отремонтировать весь металлолом за свой счет и безвозмездно передать укронацистам для АТО в Донбассе?! Ну очень хитропопые. laughing
    Влад5307
  27. razved Сегодня, 20:43
    Не хотят назад свою технику, значит на утилизацию её.
    razved
  28. Ratmir_Ryazan Сегодня, 20:56
    Путин развел киевскую хунту как школьников ))) Как же они теперь предъявят претензии если им предлагали забрать их корабли, а они не стали?! )))
    Ratmir_Ryazan
Картина дня