Украина отклонила предложение России о возвращении техники из Крыма
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин дал понять, что Киев не будет забирать свою военную технику из Крыма в ответ на предложение Москвы. Об этом глава внешнеполитического ведомства Украины заявил сегодня журналистам.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, хотя она в плачевном состоянии. Позднее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что этот вопрос требует "очень тщательного изучения". В свою очередь в МИД Украины отметили, что прорабатывают этот вопрос. Позднее премьер-министр страны Владимир Гройсман дал понять, что Киев не готов согласиться на возврат украинской военной техники из Крыма в том виде, как это предлагает Москва, передает ТАСС.
Военные корабли, принадлежащие Украине, в Стрелецкой бухте, Севастополь
У нас [с Россией] нет никакого диалога по вопросам, что касаются статуса Крыма, и мы не будет делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу юридическую или политическую позицию- заявил Климкин. Кроме того, министр указал, что Киев не получал официального обращения от России, и назвал предложение Москвы "трюком".
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, хотя она в плачевном состоянии. Позднее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что этот вопрос требует "очень тщательного изучения". В свою очередь в МИД Украины отметили, что прорабатывают этот вопрос. Позднее премьер-министр страны Владимир Гройсман дал понять, что Киев не готов согласиться на возврат украинской военной техники из Крыма в том виде, как это предлагает Москва, передает ТАСС.
Использованы фотографии: © Сергей Мальгавко/ТАСС
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