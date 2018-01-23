В Британии высмеяли слова начальника Генштаба об "агрессии России"
Начальник генерального штаба вооружённых сил Британии Николас Картер заявил о том, что Россия может быстро начать «враждебные действия», причём так, как никто от Москвы не ожидает. Картер, которого цитирует издание The Telegraph ,заявил о том, что «агрессия России» может оказаться направленной на европейскую инфраструктуру по обеспечению безопасности, а также на подрыв доверия к Североатлантическому военному блоку.
Глава генштаба Вооруженных сил Великобритании генерал Николас Картер предположил, что Россия «продолжит вести целенаправленные действия по дискредитации западных союзов».
РИА Новости приводит комментарии британских пользователей, которые в большинстве своём высмеяли заявления Картера. Вот несколько из них:
Tondor
Bigbadbob
Barry
Есть и комментарии, в которых пользователи считают слова британского генерала правильными и предлагают «начать гражданские войны в России и Китае, чтобы режимы начали падать как домино».
Глава генштаба Вооруженных сил Великобритании генерал Николас Картер предположил, что Россия «продолжит вести целенаправленные действия по дискредитации западных союзов».
РИА Новости приводит комментарии британских пользователей, которые в большинстве своём высмеяли заявления Картера. Вот несколько из них:
Tondor
Я бы голосовал за такого как Путин, чтобы он избрался в парламент вместо того мусора, что там сейчас. Холодная война позади, а мы пытаемся развязать новую, чтобы прикрыть наши неудачи.
Bigbadbob
Те россияне, с кем я знаком, положительно настроены по отношению к Британии и благодарны за помощь во Второй мировой войне. Не верьте этой ерунде.
Barry
НАТО тратит на вооружения в 15 раз больше России. Кто кому угрожает?
Есть и комментарии, в которых пользователи считают слова британского генерала правильными и предлагают «начать гражданские войны в России и Китае, чтобы режимы начали падать как домино».
Использованы фотографии: Википедия
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