Я бы голосовал за такого как Путин, чтобы он избрался в парламент вместо того мусора, что там сейчас. Холодная война позади, а мы пытаемся развязать новую, чтобы прикрыть наши неудачи.

Те россияне, с кем я знаком, положительно настроены по отношению к Британии и благодарны за помощь во Второй мировой войне. Не верьте этой ерунде.

НАТО тратит на вооружения в 15 раз больше России. Кто кому угрожает?