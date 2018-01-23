09:34 23 января

В Британии высмеяли слова начальника Генштаба об "агрессии России"

Начальник генерального штаба вооружённых сил Британии Николас Картер заявил о том, что Россия может быстро начать «враждебные действия», причём так, как никто от Москвы не ожидает. Картер, которого цитирует издание The Telegraph ,заявил о том, что «агрессия России» может оказаться направленной на европейскую инфраструктуру по обеспечению безопасности, а также на подрыв доверия к Североатлантическому военному блоку.

Глава генштаба Вооруженных сил Великобритании генерал Николас Картер предположил, что Россия «продолжит вести целенаправленные действия по дискредитации западных союзов».

В Британии высмеяли слова начальника Генштаба об "агрессии России"



РИА Новости приводит комментарии британских пользователей, которые в большинстве своём высмеяли заявления Картера. Вот несколько из них:

Tondor
Я бы голосовал за такого как Путин, чтобы он избрался в парламент вместо того мусора, что там сейчас. Холодная война позади, а мы пытаемся развязать новую, чтобы прикрыть наши неудачи.


Bigbadbob
Те россияне, с кем я знаком, положительно настроены по отношению к Британии и благодарны за помощь во Второй мировой войне. Не верьте этой ерунде.


Barry
НАТО тратит на вооружения в 15 раз больше России. Кто кому угрожает?


Есть и комментарии, в которых пользователи считают слова британского генерала правильными и предлагают «начать гражданские войны в России и Китае, чтобы режимы начали падать как домино».

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 10

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  1. фрезер Сегодня, 06:14
    Приехали.
    Новости начали делать из комментариев кого то на каком то сайте?
    фрезер
    1. Spartanez300 Сегодня, 06:34
      Как и в любой стране мира , есть люди добра и зла , только прежде чем выступать на стороне зла надо голову включать и анализировать происходящее .
      Spartanez300
    2. ul_vitalii Сегодня, 06:36
      Как-то не согласованно они позорятся.
      ul_vitalii
  2. Александр 3 Сегодня, 06:16
    Всё таки есть здравомыслящие
    Александр 3
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:29
      Всё таки есть здравомыслящие
      Конечно есть...вымирающий вид динозавров в мире ЗАПАДА.
      Тот же ЛЕХА
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:24
    Завтра же, в ландоне тауэр и вестминстерское аббатство с букенгемским двором выкупим, и вывезем в Россию! Пускай они нас вечно боятся! wassat Потому что мы этой покупкой покажем аглийчайникам что и у них все покупается и все продается. А значит, в англии нету ничего английского, а если есть, то только потому что мы это еще не купили! wassat
    Геркулесыч
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:10
    предлагают «начать гражданские войны в России и Китае, чтобы режимы начали падать как домино».
    Эта та часть британских пользователей, которые даже не задумываются о том, что кто-то может поспособствовать разжиганию аналогичной войны в самой Британии. А проблем там достаточно, та же Ирландия. Правильно один из пользователей назвал своих парламентариев мусором.
    rotmistr60
    1. AlexS Сегодня, 07:43
      Революция и гражданская война нужна не только в Британии, но и в США...
      AlexS
  5. лысова Сегодня, 07:32
    --- " «агрессия России» может оказаться направленной на европейскую инфраструктуру " --- А этот пустошлёп не в курсе,своих партнёров по НАТО, что как раз США, проводят мониторинг инфраструктуры восточных государств Европы. От делать не фиг что ли ?!
    лысова
  6. rocket757 Сегодня, 07:36
    Всё нормально, базар он и есть базар ... торгуются, чего то выпрашивают, дайте денег, а то страшный мордор у-у-у
    rocket757
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