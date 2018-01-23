«Услужил Кремлю»: Грудинин как сборщик «голосов недовольных»
Журналист «Neue Zürcher Zeitung» Беньямин Трибе увидел кандидата Грудинина в роли сборщика «голосов недовольных». По его мнению, Грудинин оказывает Кремлю «услугу».
По мнению автора «NZZ», кандидат от КПРФ оказывает Кремлю «услугу», придавая русским выборам «легитимность». Кандидат от компартии на выборах едва ли одержит победу над Путиным, но такой задачи у него и нет — это не задача «системной оппозиции» в России, цитирует «Neue Zürcher Zeitung» сайт «ИноТВ».
Задача Грудинина — повысить явку на выборах и их «легитимность» путём привлечения голосов «политически и экономически недовольных». Повышение явки сыграет на руку Кремлю.
Согласно результатам свежего январского опроса, П. Грудинин оказался вдвое популярнее тов. Зюганова, набрав по России около 8% поддержки избирателей. Вероятно, его рейтинг в марте будет ещё выше. Тем не менее, победа над Путиным «исключается», считает корреспондент швейцарской газеты. Но вот «новые голоса» Грудинин может попытаться заполучить.
«Российские избиратели не заставят Грудинина выполнить свои обещания, но это и не задача партий так называемой системной оппозиции в России, — считает автор материала. — Их кандидаты должны получить голоса недовольных, которые не выбирают Путина, но одним только участием в выборах повышают их легитимность».
Среди обещаний Грудинина автор выделил следующие: ограничение притока в страну иностранного «спекулятивного капитала», выход РФ из ВТО, регулирования цен на основные продукты питания, национализация промышленных предприятий и банков, повышение налогов для богатых и отмена для бедных. Наконец, Грудинин «прямо критикует Путина».
Трибе напоминает, что в Госдуме так называемые оппозиционные партии подчиняются в решающих вопросах «Единой России». Апатия народа вкупе с «тихим протестом» могут привести к низкой явке на выборах, и это окажется для Кремля «поражением». И вот тут-то и является Грудинин: он поможет низкой явки не допустить.
Будет, заметим, очень интересно узнать, как сложится картина опросов в феврале и марте. А затем окончательный итог покажут мартовские выборы. При наличии столь яркого кандидата, рискнувшего «прямо критиковать Путина», результат может удивить даже тех технологов, которым Трибе и другие европейские журналисты приписывают некий сценарий, разработанный Кремлём для повышения народной явки.
Как ни крути, а голоса, которые пойдут против Путина, ущемят ту самую «всенародность», на которую любят указывать господа околокремлёвские пропагандисты. И это будет вовсе не на руку Путину.
По мнению автора «NZZ», кандидат от КПРФ оказывает Кремлю «услугу», придавая русским выборам «легитимность». Кандидат от компартии на выборах едва ли одержит победу над Путиным, но такой задачи у него и нет — это не задача «системной оппозиции» в России, цитирует «Neue Zürcher Zeitung» сайт «ИноТВ».
Задача Грудинина — повысить явку на выборах и их «легитимность» путём привлечения голосов «политически и экономически недовольных». Повышение явки сыграет на руку Кремлю.
Согласно результатам свежего январского опроса, П. Грудинин оказался вдвое популярнее тов. Зюганова, набрав по России около 8% поддержки избирателей. Вероятно, его рейтинг в марте будет ещё выше. Тем не менее, победа над Путиным «исключается», считает корреспондент швейцарской газеты. Но вот «новые голоса» Грудинин может попытаться заполучить.
«Российские избиратели не заставят Грудинина выполнить свои обещания, но это и не задача партий так называемой системной оппозиции в России, — считает автор материала. — Их кандидаты должны получить голоса недовольных, которые не выбирают Путина, но одним только участием в выборах повышают их легитимность».
Среди обещаний Грудинина автор выделил следующие: ограничение притока в страну иностранного «спекулятивного капитала», выход РФ из ВТО, регулирования цен на основные продукты питания, национализация промышленных предприятий и банков, повышение налогов для богатых и отмена для бедных. Наконец, Грудинин «прямо критикует Путина».
Трибе напоминает, что в Госдуме так называемые оппозиционные партии подчиняются в решающих вопросах «Единой России». Апатия народа вкупе с «тихим протестом» могут привести к низкой явке на выборах, и это окажется для Кремля «поражением». И вот тут-то и является Грудинин: он поможет низкой явки не допустить.
Будет, заметим, очень интересно узнать, как сложится картина опросов в феврале и марте. А затем окончательный итог покажут мартовские выборы. При наличии столь яркого кандидата, рискнувшего «прямо критиковать Путина», результат может удивить даже тех технологов, которым Трибе и другие европейские журналисты приписывают некий сценарий, разработанный Кремлём для повышения народной явки.
Как ни крути, а голоса, которые пойдут против Путина, ущемят ту самую «всенародность», на которую любят указывать господа околокремлёвские пропагандисты. И это будет вовсе не на руку Путину.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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