09:32 23 января

«Услужил Кремлю»: Грудинин как сборщик «голосов недовольных»

Журналист «Neue Zürcher Zeitung» Беньямин Трибе увидел кандидата Грудинина в роли сборщика «голосов недовольных». По его мнению, Грудинин оказывает Кремлю «услугу».



По мнению автора «NZZ», кандидат от КПРФ оказывает Кремлю «услугу», придавая русским выборам «легитимность». Кандидат от компартии на выборах едва ли одержит победу над Путиным, но такой задачи у него и нет — это не задача «системной оппозиции» в России, цитирует «Neue Zürcher Zeitung» сайт «ИноТВ».


Задача Грудинина — повысить явку на выборах и их «легитимность» путём привлечения голосов «политически и экономически недовольных». Повышение явки сыграет на руку Кремлю.

Согласно результатам свежего январского опроса, П. Грудинин оказался вдвое популярнее тов. Зюганова, набрав по России около 8% поддержки избирателей. Вероятно, его рейтинг в марте будет ещё выше. Тем не менее, победа над Путиным «исключается», считает корреспондент швейцарской газеты. Но вот «новые голоса» Грудинин может попытаться заполучить.

«Российские избиратели не заставят Грудинина выполнить свои обещания, но это и не задача партий так называемой системной оппозиции в России, — считает автор материала. — Их кандидаты должны получить голоса недовольных, которые не выбирают Путина, но одним только участием в выборах повышают их легитимность».

Среди обещаний Грудинина автор выделил следующие: ограничение притока в страну иностранного «спекулятивного капитала», выход РФ из ВТО, регулирования цен на основные продукты питания, национализация промышленных предприятий и банков, повышение налогов для богатых и отмена для бедных. Наконец, Грудинин «прямо критикует Путина».

Трибе напоминает, что в Госдуме так называемые оппозиционные партии подчиняются в решающих вопросах «Единой России». Апатия народа вкупе с «тихим протестом» могут привести к низкой явке на выборах, и это окажется для Кремля «поражением». И вот тут-то и является Грудинин: он поможет низкой явки не допустить.

Будет, заметим, очень интересно узнать, как сложится картина опросов в феврале и марте. А затем окончательный итог покажут мартовские выборы. При наличии столь яркого кандидата, рискнувшего «прямо критиковать Путина», результат может удивить даже тех технологов, которым Трибе и другие европейские журналисты приписывают некий сценарий, разработанный Кремлём для повышения народной явки.

Как ни крути, а голоса, которые пойдут против Путина, ущемят ту самую «всенародность», на которую любят указывать господа околокремлёвские пропагандисты. И это будет вовсе не на руку Путину.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 70

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Владимир16 Сегодня, 07:43
    Трибун западноевропейских ценностей Чувакин в очередной раз раскрыл тайный замысел Кремля wassat
    Все куплены Кремлем и лишь один наваленный бъётся за светлое будущее!!! laughing
    Печалька постигла обиженных всех стран. wassat lol love
    Владимир16
    1. собаковод Сегодня, 07:46
      Один, помнится в девяностых, обещал на рельсы лечь, если цены на хлеб повысятся.
      собаковод
      1. Stas157 Сегодня, 08:37
        По мнению автора «NZZ», кандидат от КПРФ оказывает Кремлю «услугу», придавая русским выборам «легитимность».

        Давайте окажем услугу Кремлю, выберем Грудинина новым президентом России.
        Stas157
        1. Варяг_0711 Сегодня, 08:55
          Stas157 Сегодня, 08:37 ↑ Новый
          Давайте окажем услугу Кремлю, выберем Грудинина новым президентом России.
          Да не смешите, какой из Грудинина президент? У нас уже было пара колхозников у руля, с одного распад СССР начался, второй его закончил. Давайте и Россию теперь развалим таким же образом?
          Поймите одну простую вещь, чтобы выполнить ВСЕ обещания Грудинина надо иметь за собой силу, т.е. полностью лояльных силовиков от армии до полиции. Есть такое у Грудинина? НЕТ, нет и не будет, а следовательно он никто и ничего из обещанного он сделать не сможет при всем желании, просто не дадут. Я прям так и представляю как наши олигархи дружно пойдут расставаться со своими активами по просьбе Грудинина... laughing Ага, держи карман шире, как же разбегутся они. Так что обещания Грудинина это дешевый популизм, не более. В общем брехать, не мешки ворочать.
          Варяг_0711
          1. zapfen Сегодня, 09:20
            Путин вечен. А вместо выборов - референдум о пожизненном сроке
            zapfen
          2. Greenwood Сегодня, 09:21
            Цитата: Варяг_0711
            Так что обещания Грудинина это дешевый популизм, не более. В общем брехать, не мешки ворочать.
            То ли дело Путин, уже и не обещает ничего, и программы как таковой у него нет. А смысл?! Можно особо не напрягаться. Всё равно выберут.
            Greenwood
          3. Pax tecum Сегодня, 09:32
            А, откуда такая уверенность про силовиков?
            Есть твердые знания, что более половины из них вовсе даже не за нынешнюю власть. Ведь у всех есть родители, близкие родственники, друзья, знакомые. А, общее мнение формируется из реальности происходящего.
            Pax tecum
        2. СРЦ П-15 Сегодня, 08:57
          Цитата: Stas157
          Давайте окажем услугу Кремлю, выберем Грудинина новым президентом России.

          Ага, а выйдет вот так: smile
          СРЦ П-15
    2. Spartanez300 Сегодня, 07:46
      Победа Путина на выборах не вызывает сомнений , и Грудинин ему не помеха хотя некоторые вещи он правильно говорит .
      Spartanez300
      1. Logall Сегодня, 07:55
        Цитата: Spartanez300
        хотя некоторые вещи он правильно говорит .

        Путин тоже много чего правильно говорит... А делает ли?
        Logall
        1. Spartanez300 Сегодня, 08:02
          По большому счету все они одним миром мазаны и слова с делами у всех расходятся .
          Spartanez300
          1. dsk Сегодня, 08:50
            Цитата: Spartanez300
            слова с делами
            «Путин, помоги»: Работники «Совхоза» обвинили Грудинина в краже земли. Работники ЗАО «Совхоз имени Ленина» говорят, что люди, переписавшие свои земли на организацию в 1996 году в обмен на паевую долю в «Совхозе», до сих пор не получили ни акции, ни землю. Было возбуждено уголовное дело, в ходе которого следствие доказало, что подписи о передаче земли «Совхозу» были подделаны, но из-за затягивания расследования дело было закрыто по истечению срока давности. Сейчас Грудинин владеет 42% акций «Совхоза имени Ленина». «Уважаемый Владимир Владимирович, в связи с изложенными обстоятельствами, просим Вас, как Главу государства и Гаранта Конституции, дать поручение разобраться в сложившейся ситуации, принять меры в соответствии с законом для проведения объективного расследования фактов хищения, а также реализации предусмотренной законом возможности возврата и компенсации незаконно похищенного имущества и денежных средств», - говорится в послании президенту.("Невские Зори"10:36,20.01.2018)
            dsk
            1. dsk Сегодня, 08:59
              Грудинин провернув чубайсовскую "прихватизацию" и став очередным миллиардером рвётся к казённым землям России, остальное уже почти всё приватизировано.
              dsk
              1. Greenwood Сегодня, 09:22
                Вот уж миллиардер, так миллиардер. Усманов с Дерипаской тихо курят в сторонке. А где миллиарды то его?
                Greenwood
            2. Svarog Сегодня, 09:09
              Цитата: dsk
              «Путин, помоги»: Работники «Совхоза» обвинили Грудинина в краже земли. Работники ЗАО «Совхоз имени Ленина» г

              Началось)) 22 года, колхозники молчали, а перед выборами взмолились к солнцеликому.. Ну очевидный же бред и чернуха.. Вы в это действительно верите?
              Svarog
            3. Стирбьорн Сегодня, 09:21
              Цитата: dsk
              «Путин, помоги»: Работники «Совхоза» обвинили Грудинина в краже земли. Работники ЗАО «Совхоз имени Ленина» говорят, что люди, переписавшие свои земли на организацию в 1996 году в обмен на паевую долю в «Совхозе», до сих пор не получили ни акции, ни землю.
              Аж в 1996 переписали, а только сейчас, перед выборами 2018го, решились Путину написать. Прям такая заказуха откровенная, стыдно выкладывать wassat
              Стирбьорн
      2. Злой543 Сегодня, 07:55
        Многовато Грудинина здесь становится. Хоть бы написали о его управленческих успехах и подробно. А то миллиарды обналичил, а как заработал. Сама честность feel
        Злой543
        1. Greenwood Сегодня, 09:24
          Про его успешно работающее предприятие, где платятся хорошие зарплаты и пенсии, выполняются все социальные обязательства, где пенсионерам бесплатно дают продукты на зиму, вы видимо не слышали.
          Greenwood
        2. Стирбьорн Сегодня, 09:29
          Цитата: Злой543
          Хоть бы написали о его управленческих успехах и подробно.

          Интернет имеется, полно видео о жизни в Совхозе. Вот например, еще задолго до того, как его кандидатом выставили
          Естественно по официальным сми, вам никто это не покажет
          Стирбьорн
      3. victorsh Сегодня, 08:27
        и Грудинин ему не помеха хотя некоторые вещи он правильно говорит .Кроме национализации предприятий все остальное правильно.Почему?Берем пример аэр."Толмачево".Основные акции были у города.Выставили на торги(почему-десятый вопрос) и купил"Новапорт".Откуда деньги у этих ребят до покупки обязаны были разобраться"федералы"т.к.взлетка совместная с МО РФ.Сделку одобрили.И теперь отдать бесплатно городу?Бред.
        victorsh
      4. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:29
        Spartanez300
        Победа Путина на выборах не вызывает сомнений , и Грудинин ему не помеха хотя некоторые вещи он правильно говорит .
        Почему только некоторые? А Путин прям на все 100% правильные laughing Путин сделал чуть правильных вещей а в остальном belay Да вывод сотен лярдов в американские ценные бумажки чего только стоит.Все на выборы Путина! laughing Зюганов повторюсь даже меня на этот раз удивил.Вот это ход конём называется.И даже обвинения Грудинина во всякой белиберде бесполезно.Ту достойную жизнь у себя где он работает.Очень трудно сравнить с той жизнью которую нам нынешняя власть организовала.Ой подождите сейчас как при ЕБН про Грудинина ещё и частушки по СМИ включат.Вот уж где умора будет.
        Наблюдатель2014
        1. BecmepH Сегодня, 09:14
          Цитата: Наблюдатель2014
          Зюганов повторюсь даже меня на этот раз удивил

          даже меня
          Вы-пуп земли? Без обид
          BecmepH
        2. Greenwood Сегодня, 09:32

          Эх, вспомнил тут. Один в один прямо.
          Greenwood
    3. сибиралт Сегодня, 08:02
      Впереди дибаты и программы кандидатов. Но это на очередные невыполнимые майские указы никак не повлияет. winked
      сибиралт
      1. Svarog Сегодня, 08:33
        Цитата: сибиралт
        Впереди дибаты и программы кандидатов. Но это на очередные невыполнимые майские указы никак не повлияет. winked

        Путин боится дебатов, его на дебатах размажут.. И все его рейтинги вниз слетят..
        Svarog
        1. влад66 Сегодня, 09:03
          Цитата: Svarog
          Цитата: сибиралт
          Впереди дибаты и программы кандидатов. Но это на очередные невыполнимые майские указы никак не повлияет. winked

          Путин боится дебатов, его на дебатах размажут.. И все его рейтинги вниз слетят..

          good good good Жгите агитваторы laughing Так боится,так боится,что кушать не может,спать не может,прямо под кровать заныкался wassat Грудинин придет,на следующий день всем счастя будет и кисельные берега с конъячными реками потекут.Ну ну детский сад штаны на лямках.Верьте,верьте. good
          влад66
          1. cniza Сегодня, 09:17
            Влад , приветствую! hi надоела политика , хоть без неё никак...
            cniza
          2. Bulrumeb Сегодня, 09:24
            Так боится,так боится,что кушать не может,спать не может,прямо под кровать заныкался

            Ну а что разве не так? На своих последних пресс-конференциях обычно вместо ответов на прямые вопросы сводит в хи-хи ха-ха, либо анекдот расскажет, либо начинаются глубокомысленные рассуждения, а в просторечьи литье воды. Если настолько крут вышел бы на дебаты да размазал, ан нет лучше ж сделать вид что он в этом не нуждается. Поэтому правильно делают вывод - боится.
            Bulrumeb
        2. BecmepH Сегодня, 09:16
          Цитата: Svarog
          Путин боится дебатов, его на дебатах размажут..

          Вы сами себе верите? Что-что, а ВВП говорить умеет. У него простой и понятный слог, надо отдать ему должное.
          BecmepH
          1. Svarog Сегодня, 09:20
            Цитата: BecmepH
            Цитата: Svarog
            Путин боится дебатов, его на дебатах размажут..

            Вы сами себе верите? Что-что, а ВВП говорить умеет. У него простой и понятный слог, надо отдать ему должное.

            хаах насмешили.. на дебатах слог не поможет, там факты нужны.. а у оппонентов Путина их столько, что Путин мямлить будет и забудет все слоганы свои.. Это не на постановочные вопросы отвечать, да про то как собачка поживает..
            Svarog
            1. BecmepH Сегодня, 09:28
              Цитата: Svarog
              на дебатах слог не поможет, там факты нужны.. а у оппонентов Путина их столько, что Путин мямлить будет и забудет все слоганы свои.. Это не на постановочные вопросы отвечать, да про то как собачка поживает..

              Я не за Путина. Но! Говорить он умеет. Всегда оперирует цифрами, т.е. он готовит свою речь основательно. И я уверен, что он любого "переговорит".
              Что касается фактов. Думаю, у него фактов по-любому больше, чем у любого "дебатчика". Система, сэр, в его руках.
              BecmepH
        3. Владимирский Сегодня, 09:18
          Цитата: Svarog
          Путин боится дебатов, его на деба

          Если бы он их боялся, дебатов бы просто не было. А какой кандидат на дебатах не будет "наезжать" на действующую власть (Путина)? Или это без его личного присутствия запрещено?
          Комарики не могут "порвать" политического слона.
          Владимирский
          1. Был Мамонт Сегодня, 09:22
            Цитата: Владимирский
            Если бы он их боялся, дебатов бы просто не было.

            Реально Путин боится только одного кандидата-"против всех". Поэтому в бюллетнях всех уровней выборов исчезла такая возможность.
            Был Мамонт
    4. Владимирский Сегодня, 09:13
      Цитата: Владимир16
      Трибун западноевропейских ценностей Чувакин в очередной раз раскрыл тайный замысел Кремля

      Фантазии всегда имеют свой полет, а перед выборами это просто комический полет.
      Даже один Жириновский уже легитимность придает выборам, остальные, можно сказать - довесок.
      Ну а Грудинин, с его суперналогами для богатых (повлечет безумный вывод денег за рубеж), и отменой налогов с бедных (которые и так платят гулькин нос) - это возврат в 90-е. Штормить будет не по-детски.
      Владимирский
    5. mikh-korsakov Сегодня, 09:15
      Владимир16, Вы правы, меня удивляет с каким рвением наши "эксперты" доносят до нашей публики факты о том как мастерски на западе гнобят Кремль, Россию и лично товарища Путина, и как там на западе они срывают маски с кремлевских интриг. По закону жанра после доведения клеветы и ложной сути о нас должно наступать опровержение и положение на лопатки гнусных клеветников. Но этого-то и не происходит. Поэтому возникает вопрос. а не скрывается ли за ширмой "объективности" желание распропагандировать публику ложью вражеских домыслов.
      mikh-korsakov
    6. Стирбьорн Сегодня, 09:22
      Цитата: Владимир16
      Все куплены Кремлем и лишь один наваленный бъётся за светлое будущее!!!

      я тоже подумал, что скрытый смысл статьи, в агитации за Навального lol
      Стирбьорн
  2. Геркулесыч Сегодня, 07:45
    Плохо, что к власти не могут прорваться те люди, которые реально могут помочь стране выйти из экономической ямы, как например Делягин! !!!
    Геркулесыч
    1. Lev Davigadov Сегодня, 07:57
      или Глазьев с Хазиным. "У нас служащие чужие очень редки"
      Lev Davigadov
      1. Monster_Fat Сегодня, 08:06
        "Народный" кандидат..... lol
        https://publizist.ru/blogs/108991/22825/-?utm_sou
        rce=politobzor.net,
        http://stockinfocus.ru/2018/01/17/prachechnaya-dl
        ya-kandidata-kak-pavel-grudinin-dengi-perepryatyv
        al/?utm_source=politobzor.net
        Monster_Fat
  3. Комментарий был удален.
  4. rocket757 Сегодня, 07:47
    Да кого эт заботит, нужно нам эт забугорное мнение о наших выборах???? как собаке пятая нога!!!
    Да выбор, без выбора, но у ВВП конкурентов реальных просто нет и эт факт!!! Как эт произошло, почему, эт наши дела.
    Я б всем шибко интересующимся, интересовалку прищемил бы дверью, по старой русской традиции и всех делов!
    А кандидаты, такие какие есть, все пучком товарищи - други, эт наши дела!!!
    rocket757
  5. Lev Davigadov Сегодня, 07:55
    Забыл ещё про:
    вывод бабла из России,
    возврат в промышленность денег из США
    передачу Центробанка из МВФ в Россию.
    ну мн.др.
    Lev Davigadov
  6. К0щей Сегодня, 07:58
    флаг ему в руки) после "забытых" миллиардов за бугром, интерес к нему резко спал)
    К0щей
    1. Esoteric Сегодня, 08:31
      Цитата: К0щей
      флаг ему в руки) после "забытых" миллиардов за бугром, интерес к нему резко спал)

      Что вы носитесь с этими миллиардами рублей Грудинина, как будто у них какое-то криминальное происхождение. Вам ВВП, когда он отвечал на вопрос о виновности-невиновности Сердюкова, не авторитет? Он сказал, что виновность, как и «подмоченность», в России определяет суд.

      И судить человека по статьям и информации из СМИ мы не можем. Как и не можем сказать, почему с 2000 года в России число тех, которые в Forbes, миллиардеров возросло с 61 (общее состояние 245, 5 млрд $) до 96 (общее состояние прибл. 400 млрд. $).
      Про падение интереса к Грудинину стали говорить после повышения его рейтинга на предвыборном онлайн-голосовании. Как и о его "одиночестве", об отсутствии у него команды... belay Жалко, что не все члены команды Путина были известны...

      И везде-то всё правильно. И всюду всё верно. Вы Топилина послушайте, какое мнение об этом министре у вас возникнет в первую минуту? Что делали на гайдаровском форуме министр Силуанов и глава Сбербанка Греф? Что-то они не бросают тень на репутацию Путина. Нам в России нужен президент, пусть будет такой, как Фмдель Кастро, как тот же Ын, который не заглядывает в глаза американскому президенту и не ездит куда попало под белым флагом.
      В России нет роста населения... belay Это означает только одно - демографический кризис. А население Москвы, единственного российского города выросло в полтора раза. За счёт чиновников? Мясных и прочих "королей"? Не выдерживает Боливар, пока что стоит, но не на прямых ногах. А у вас получается, что король и свита умные, только подданный народ им достался глупый и ленивый. Когда умирает, не кричит: "За родину! За Путина!" ; "Работайте братья-единороссы!"; "Если что...Считайте меня единороссом..."
      Цитата: К0щей
      Афера, контрабанда и элементарное спекулянтство вот три составляющих от Грудинина.

      Вот здесь список тех, чей залог успеха - труд, честь и доблесть:
      http://www.forbes.ru/rating/342579-200-bogateyshi
      h-biznesmenov-rossii-2017
      Esoteric
      1. свой1970 Сегодня, 08:48
        вопрос стоит не о честности тех кто стоит вокруг ВВП - вопрос стоит о честности Грудинина..
        Нам нужен порядочный, честный, умный президент-надеюсь все с этим согласны.
        На настоящий момент ситуация следующая.Из выбора - или он честный человек или начинает врать/скрывать правду - мы пока видим второй вариант. Если сейчас - еще до выборов - он начинает скрывать правду- что будет в случае его избрания?"Нельзя быть немножко беременной"©.Он резко станет правдивым и честным?Его не соблазнят откатами,не охмурят олигархи/чиновники?

        "коготок увяз - всей птичке пропасть!"© народное
        свой1970
        1. Был Мамонт Сегодня, 09:08
          Цитата: свой1970
          вопрос стоит не о честности тех кто стоит вокруг ВВП - вопрос о честности Грудинина..

          Вопрос стоит о социально-экономическом будущем России. Не замечаете, что этот вопрос старательно обходят, зато "пиарят по черному". одного, по "белому" другого? Еще заметьте, как будто нет других кандидатов. Это косвенно указывает , что альтернативная программа развития страны есть только одна. Чем больше людей задумаются о том , что им дурят головы, тем лучше. И , чем больше проголосуют за Грудинина, тем лучше. Это может заставить Путина ( я не сомневаюсь, что он победит ) о будущем не 1% , а 99% народа.
          Цитата: Svarog
          утин боится дебатов, его на дебатах размажут.. И все его рейтинги вниз слетят..

          Не будьте наивны. Не будет публичных дебатов Путина.
          Был Мамонт
    2. Svarog Сегодня, 08:40
      Цитата: К0щей
      флаг ему в руки) после "забытых" миллиардов за бугром, интерес к нему резко спал)

      Да ладно спал интерес.. Вон у Соловьева опрос проводили, так 45% набрал.. Рейтинг у Путина спал.. и безвозвратно, после разоблачений НЕДимона, Васильевой, Сердюкова, который надо сказать сейчас вошел в совет директоров Камаза. Путин - расплодил коррупцию не виданных до селе маштабов.. А вы о том, что честно заработанные деньги не хотят показывать.. Это вообще мелочи, в сравнении, какой беспредел Путин развел....
      Svarog
      1. К0щей Сегодня, 09:26
        Цитата: Svarog
        Рейтинг у Путина спал.. и безвозвратно, после разоблачений НЕДимона, Васильевой, Сердюкова, который надо сказать сейчас вошел в совет директоров Камаза. Путин - расплодил коррупцию не виданных до селе маштабов.. А вы о том, что честно заработанные деньги не хотят показывать.. Это вообще мелочи, в сравнении, какой беспредел Путин развел....

        у ВВП спал-то?) по чьим данным и на сколько?) разоблачали всех кроме самого ВВП) осталось подождать пока "темнейшего" разоблачат)) с Грудининым косяк не в том, что "честно заработанное" (правда заработанное не за сельхоз деятельность на "кулубнике" © как нам рассказывали изначально, а за сданное в аренду... ну да ладно, х с этим), а в том что "забыть" про миллиарды для любого человека так же "реально", как надеть штаны идя на улицу.
        К0щей
    3. BecmepH Сегодня, 09:20
      Цитата: К0щей
      флаг ему в руки) после "забытых" миллиардов за бугром, интерес к нему резко спал)

      Да ещё когда госдеп расхвалил...
      Я усвоил, если СГА хвалят, значит - это враг наш
      BecmepH
  7. Познающий Сегодня, 08:02
    Афера, контрабанда и элементарное спекулянтство вот три составляющих от Грудинина. hi
    Познающий
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 08:34
    Пусть бы этот "товарищ" рассказал ВСЮ правду о своих вкладах, и темной прошлой жизнью. bully
    a.s.zzz888
    1. Lacoste Сегодня, 08:47
      лучше пусть расскажет как совхозные земли втихаря продавал, комуняка позорная)
      Lacoste
      1. Svarog Сегодня, 08:58
        Цитата: Lacoste
        лучше пусть расскажет как совхозные земли втихаря продавал, комуняка позорная)

        Лучше покажите в России хоть один такой совхоз, как у Грудинина. Ваши воры позорные все деньги за рубеж выводят, а вы им верите.. Многие из друзей Путина, даже гражданами нашей страны не являются.. при этом получают подряды на строительство мостов и прочих дорогостоящих объектов, которые вырастают в цене потом в десятки раз.
        Svarog
  9. Мур Сегодня, 08:36
    Как ни крути, а голоса, которые пойдут против Путина, ущемят ту самую «всенародность», на которую любят указывать господа околокремлёвские пропагандисты.

    Другого способа дать понять власть придержащим, что кредит народного доверия не бесконечен, к сожалению, не существует. И против Путина у нас голосуют в основном потому, что он недостаточно Путин.
    Мур
    1. Svarog Сегодня, 08:59
      Цитата: Мур
      Как ни крути, а голоса, которые пойдут против Путина, ущемят ту самую «всенародность», на которую любят указывать господа околокремлёвские пропагандисты.

      Другого способа дать понять власть придержащим, что кредит народного доверия не бесконечен, к сожалению, не существует. И против Путина у нас голосуют в основном потому, что он недостаточно Путин.

      Против Путина голосуют потому, что он не выполняет своих обещаний, что узурпировал власть, развел неимоверную коррупцию..
      Svarog
  10. askort154 Сегодня, 08:45
    Путин сильный стратег. Отток голосов его стимулирует на исправление ошибок. Его главная ошибка - состав "придворной свиты". Если он её не "перетрахает", прорывных сдвигов в его новом сроке не будет. Полагаю, он это уже понимает. Поскольку исторически сложилось - свита делает своих королей, то ему будет трудно это опровергнуть . Ельцин перед передачей власти, потребовал от Путина дать слово офицера, что он не тронет его "Семью". Путин слово держит, "семью " отпустил в Англию. В России остался только один фаворит "семьи" - Чубайс. yes
    askort154
    1. nemec55 Сегодня, 09:03
      Ждать уже устали Надоело жить и ждать вот вот царь все поймет и все изменит
      nemec55
      1. Bulrumeb Сегодня, 09:29
        Ждать уже устали

        так ведь царь не должен думать о каждом, царь должен думать о важном
        Bulrumeb
    2. Svarog Сегодня, 09:06
      Цитата: askort154
      Путин сильный стратег.

      Можно пример, его " успешной стратегии", которая принесла очевидную пользу простым гражданам России?
      Цитата: askort154
      Его главная ошибка - состав "придворной свиты". Если он её не "перетрахает", прорывных сдвигов в его новом сроке не будет.

      Он 18 лет ни кого не перетрахал и сейчас этого не будет.
      Цитата: askort154
      Полагаю, он это уже понимает. Поскольку исторически сложилось - свита делает своих королей, то ему будет трудно это опровергнуть

      Он всё понимает. Просто ему плевать..
      Цитата: askort154
      . Ельцин перед передачей власти, потребовал от Путина дать слово офицера, что он не тронет его "Семью". Путин слово держит, "семью " отпустил в Англию. В России остался только один фаворит "семьи" - Чубайс.

      Не только Чубайс, Путин уже своих Чубайсов наплодил мама не горюй.. Вот Сердюков вошел недавно в совет директоров Камаза..
      Svarog
    3. КЕРМЕТ Сегодня, 09:13
      Вы серьёзно верите что Ельцин и его клан верили в слово офицера? Путин кстати ещё и советскую присягу давал
      КЕРМЕТ
  11. alexhol Сегодня, 08:58
    Реальный рейтинг нам не известен, но судя по тому. что Грудинина стали "замалчивать" в СМИ: он стал "неприлично" расти. На сегодняшний день я бы не поставил и рубля на победу Грудинина. Чудес конечно не бывает, но... Лукашенко же смог победить в 1994г.
    alexhol
  12. nemec55 Сегодня, 09:01
    Грудинин , Грудинин no в целом он мне симпатизирует но одно но ему то же годков уже
    И вопрос возникает что мы ждем ? Ждем когда начнутся времена пост Брежневские Когда не успевали менять генсеков что и привело в итоге к Горбачеву ( как к молодому и сильному ) а плешивий и подвел черту под развалом СССР
    Я за такой вариант Путин-президент Грудинин-премьер
    Кто согласен палец вверх кто нет пишите
    nemec55
    1. Svarog Сегодня, 09:17
      Цитата: nemec55
      Я за такой вариант Путин-президент Грудинин-премьер

      И что Грудинин сможет сделать, если президент Путин останется? Думаете ему позволят развернутся? И зачем нам нужен Путин,что он сделал то хорошего? 18 лет а результат ну ОООчень слабенький..
      Svarog
      1. nemec55 Сегодня, 09:26
        И что Грудинин сможет сделать, если президент Путин останется? Думаете ему позволят развернутся? И зачем нам нужен Путин,что он сделал то хорошего? 18 лет а результат ну ОООчень слабенький..

        Коротко так как на работе :
        Нельзя быстро менять власть так как большие изменения скажутся только на простых гражданах
        Грудинин премьером будет заниматься внутренней политикой а не как сейчас ВВП даже в школах парты меняет спортзалы ремонтирует ( бред на уровне маразма они думают это круто на самом деле это позор что без ВВП не решается не один вопрос в стране в плоть до посева зерновых идиотизм )
        Не буду спорить по поводу что сделал но точно знаю что плохого меньше и то что нужно потихоньку идти дальше ( хватит уже )
        nemec55
    2. shura7782 Сегодня, 09:31
      но одно но ему то же годков уже
      Хотя бы на один выстрел хватит и достаточно, а то следующему скажут: "Вы не опытный, а вот старый президент уже ОГОГО!. Не всё получилось, потому, что времени маловато, но зато всё знает. ОПЫТНЫЙ!" smile
      Путин-президент Грудинин-премьер Возможно так и будет. Лиш бы не димон.
      "+"
      shura7782
  13. nemec55 Сегодня, 09:14
    Цитата: К0щей
    флаг ему в руки) после "забытых" миллиардов за бугром, интерес к нему резко спал)

    Жалко когда человек думает не головой а тем что ему скормят
    nemec55
  14. onix757 Сегодня, 09:16
    Интересно, во сколько кремлю статейка обошлась
    onix757
  15. vladimirvn Сегодня, 09:18
    В свое время голосовал неоднократно за "вторых" по списку и "альтернативных" кандидатов. Жирика, Зюганова, и т.д. Все предали, все слили, потом свои голоса лидеру и забрав свою часть дивидендов, свалили на теплые места. Театр это. Бутафория.
    vladimirvn
  16. сталевар Сегодня, 09:24
    Читаю и удивляюсь! Хоть на такой же вопрос или претензию Грудинину сам Путин за 18 лет правления ответил? Надо быть честным до конца! Защитники Путина расскажите, что он сделал для народа? ЖКХ, медицина, образование, зарплата, страхование, прожиточный минимум, пенсии и т.д. 18 лет у власти и что ему не хватило, что ему ещё 6 лет нужно? Да США сами ему рекламу делают! Не будет Путина, не будет Набиулиной, Кудрина, Чубайса, Медведева, Сердюкова, и много кого!!! А кто тогда будет финансировать экономику США и Европы?
    сталевар
  17. BAI Сегодня, 09:26
    Возня вокруг Грудинина очень сильно напоминает рассказ О' Генри о том, как один товарищ (повествование ведется от первого лица) решил поучаствовать в выборах. До этого решения он был кристально чистым человеком. Как началась предвыборная компания - был обвинен во всех смертных грехах. За 100 лет ничего не меняется.
    BAI
  18. Труд Сегодня, 09:26
    Все давно уже поделено и попилено. Зачем нам новый передел?
    Труд
Картина дня