21:22 23 января

Военный эксперт рассказал, зачем Лондону заявления о "враждебной России"

Заявления главы генштаба вооруженных сил Великобритании о возможном внезапном нападении России сделаны для того, чтобы обосновать увеличение финансирования британского военного ведомства, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.

Военный эксперт рассказал, зачем Лондону заявления о "враждебной России"


Все эти заявления преследуют единственную цель: дайте денег, чтобы мы и дальше могли вкусно кушать, сладко спать и развивать свои карьеры, предприятия ВПК под предлогом "жуткой" угрозы со стороны России. А Россия не нападет уже много лет
— заявил во вторник Мураховский.


Ранее глава генштаба вооруженных сил Великобритании генерал Николас Картер предположил, что Россия может начать "враждебные действия" быстро и таким способом, которого никто не ожидает. По мнению Картера, возможные "враждебные действия" России могут быть направлены на инфраструктуру по обеспечению безопасности в Европе, а также на подрыв доверия к НАТО.

Использованы фотографии: http://www.itrucktv.com/
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Комментарии 29

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  1. Познающий Сегодня, 10:57
    Секрет Полишинеля однако.
    Познающий
    1. Spartanez300 Сегодня, 11:06
      Позорный снимок , шотландцы предельно выразили свое отношение к Англии .
      Spartanez300
    2. влад66 Сегодня, 11:13
      Долго ржал good Хороший снимок-Без штанов,но с королевой. laughing
      влад66
      1. ul_vitalii Сегодня, 11:21
        Сто пудов выпускники академии smile
        ul_vitalii
      2. BerBer Сегодня, 11:37
        Согласен. Новость так себе, а за фото плюс.
        BerBer
      3. Ин100грамм Сегодня, 11:47
        Цитата: влад66
        Долго ржал Хороший снимок-Без штанов,но с королевой.

        Так там только один без перекрещенных ног заинтересованно смотрит на старушку laughing laughing
        Ин100грамм
        1. влад66 Сегодня, 11:49
          Цитата: Ин100грамм
          Цитата: влад66
          Долго ржал Хороший снимок-Без штанов,но с королевой.

          Так там только один без перекрещенных ног заинтересованно смотрит на старушку laughing laughing

          Уж не некрофил ли belay Старушку жалко однако тогда. request
          влад66
  2. НасРать Сегодня, 10:57
    Зачем это фото здесь? ВО не дает напечатать некоторые литературные слова в комментах, а сами же печатают такие фото...ребята Вы или трусы наденьте, или крестик снимите...
    НасРать
    1. НасРать Сегодня, 11:17
      Ну вот другое дело... поменяли фото.. уж взялись быть "святыми" - будьте ими...
      НасРать
      1. Chertt Сегодня, 11:20
        ,
        Цитата: НасРать
        Ну вот другое дело... поменяли фото.

        Фото тоже, просто "выдающиеся" части за ретушировали wink
        Chertt
    2. Ося Бендер Сегодня, 11:48
      Во-во. Совершенно согласен. Эта шотландская одежда - лучшая униформа для ВО. Наверно их модераторы "беженцы-западенцы", как и в Фейчбуке.
      Ося Бендер
  3. Egorovich Сегодня, 10:59
    Лучше бы трусы своим военным купили, чем вынашивать планы вражды с Россией.
    Egorovich
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:25
      Егорыч , привет ! hi Шотландцы по традиции труселя под килтом не носят .
      bouncyhunter
      1. Egorovich Сегодня, 11:35
        Паша, привет! Я знаю, просто прикололся. Ну супер фотография, да еще рядом с королевой! laughing
        Egorovich
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:39
          Если им так нравится - пусть ходят , зато хозяйство всегда проветрено . lol
          bouncyhunter
          1. Egorovich Сегодня, 11:43
            От такой формяги точно не вспотеет. lol
            Egorovich
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:46
              Не завидую я этим воякам в мороз ... yes
              bouncyhunter
              1. Egorovich Сегодня, 11:51
                yes Французы с немцами уже напробовались, думаю шотландцы в такие игры играть не будут. yes
                Egorovich
                1. bouncyhunter Сегодня, 11:54
                  Поди пойми эту Европу - любят в Россию за люлями ходить . wassat
                  bouncyhunter
                  1. Egorovich Сегодня, 12:00
                    Ну есть же выражение: - Без ........лей, как без пряника.
                    Egorovich
      2. Ин100грамм Сегодня, 11:49
        Цитата: bouncyhunter
        Шотландцы по традиции труселя под килтом не носят

        Проветривают, Паша. Традиция laughing
        Ин100грамм
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:53
          Привет , Алексей ! hi Традиции - традициями , но реальность вносит свои коррективы . Тут при хорошем морозе даже в кальсонах неуютно , что уж шотландцам с их вентиляцией говорить . lol
          bouncyhunter
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:01
    Деньги всем нужны, а вы попробуйте обойтись теми, что дают. Может тогда и на трусы хватит (фото). Знаю, что шотландцы под национальной одеждой их (трусы) не носят, но фото поразило - рядом с королевой и такой пассаж. Прямо шотландский перформанс.
    rotmistr60
  5. василий50 Сегодня, 11:01
    Офицер, рядом с королевой, молодец. Сразу видно отношение и к официальной церемонии и к королеве. Автор видимо выбрал фотографию как антитезу официальным заявлениям английских чинов от тех кому придётся во исполнение разных хотелок погибать. .
    василий50
  6. Ося Бендер Сегодня, 11:43
    Красавчики. Чтобы не намочить (или еще чего похуже) в штаны от встрече с русскими, когда нет памперсов, лучшая одежда юбки.
    Ося Бендер
  7. словак Сегодня, 11:50
    Килтами Россию запугать хотят? Забыли что такое розги?
    словак
  8. taiga2018 Сегодня, 12:02
    ясное дело,денег хочет...
    taiga2018
  9. БАРХАН Сегодня, 12:05
    А,что это такая кислая рожа у тёти Лизы №2 посреди мужиков с проветривавыми бубенцами...?
    Я вообще не понимаю почему у англичан такая к нам ненависть .Причём не первое столетие.Мало найдётся государств сделавших нам столько зла.
    Меня успокаивает только одно.Эти самовлюблённые сатанисты вырождаются и замещаются афро-арабо-индусами...Ирония истории какая захватчики покоряются рабами.Впрочем и Рим древний на этом погорел.
    БАРХАН
  10. лысова Сегодня, 12:14
    Объясните слепому, что у них на коленях, на юбке. Зверёк какой то, живой или игрушка? Да и ещё какая то фигня в трубочки скручена. Ритуал какой то.
    лысова
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