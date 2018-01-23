Военный эксперт рассказал, зачем Лондону заявления о "враждебной России"

Все эти заявления преследуют единственную цель: дайте денег, чтобы мы и дальше могли вкусно кушать, сладко спать и развивать свои карьеры, предприятия ВПК под предлогом "жуткой" угрозы со стороны России. А Россия не нападет уже много лет

Заявления главы генштаба вооруженных сил Великобритании о возможном внезапном нападении России сделаны для того, чтобы обосновать увеличение финансирования британского военного ведомства, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.— заявил во вторник Мураховский.Ранее глава генштаба вооруженных сил Великобритании генерал Николас Картер предположил, что Россия может начать "враждебные действия" быстро и таким способом, которого никто не ожидает. По мнению Картера, возможные "враждебные действия" России могут быть направлены на инфраструктуру по обеспечению безопасности в Европе, а также на подрыв доверия к НАТО.