21:20 23 января

Сирийские военные вооружили ГАЗ-3308 скорострельной зенитной пушкой

В Сирии всё чаще стали встречаться новые «Камазы» и «Уралы», однако и от проверенных войной автомобилей ГАЗ-3308 отказываться тоже никто не собирается, пишет Российская газета.

Сирийские военные вооружили ГАЗ-3308 скорострельной зенитной пушкой


Российские грузовики «Садко» в Сирии стали такими же привычными, как танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-1.


В начале вооруженного конфликта ГАЗ-3308 использовались, в основном, для переброски живой силы, перевозки боеприпасов и транспортировки легкой артиллерии. «В настоящее время на "Садко" устанавливают зенитные пушки Зу-23-2, спаренные и счетверенные установки 14,5-мм пулеметов КПВ, системы разминирования УР-83П, а также местные разновидности реактивных систем залпового огня», – говорится в материале.

В продолжающихся в эти дни боях с радикалами в районах Южного Алеппо правительственные войска используют автомобиль «Садко», вооруженный 57-мм зенитной пушкой С-60.

Несмотря на солидный возраст, данное орудие обладает довольно высокими характеристиками. Например, из него можно поражать малоразмерные цели на дистанции до 4 км. Начальная скорость снаряда массой 3 кг достигает 1000 м/c. Скорострельность – до 120 выстрелов в минуту.

По мнению автора, «для установки такого орудия предпочтительней более тяжелое шасси, однако, судя по всему, ГАЗ-3308 "Садко" неплохо справляется со своей новой боевой ролью».

Использованы фотографии: https://twitter.com/DPRKJones
16

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Partyzan Сегодня, 12:25
    По мнению автора, «для установки такого орудия предпочтительней более тяжелое шасси, однако, судя по всему, ГАЗ-3308 "Садко" неплохо справляется со своей новой боевой ролью».
    так проверено временем, и не прихотлив, только ослиную мочу не переваривает
    Partyzan
    1. влад66 Сегодня, 12:31
      Цитата: Partyzan
      так проверено временем, и не прихотлив, только ослиную мочу не переваривает

      А если шишига бы вообще цены бы не было. hi
      В каких только дебрях на ней не лазил. hi
      влад66
      1. Partyzan Сегодня, 12:34
        так и этот проходимец, только кабина другая
        Partyzan
        1. Alex_Rarog Сегодня, 16:28
          Ну та же шишига только с лучшем двигателем и более удобной кабиной.
          Alex_Rarog
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:46
    Как-то писал на аналогичную тему, что "Кулибиных" в Сирии хватает.
    rotmistr60
    1. Svarog51 Сегодня, 12:59
      Так может и наши спецы, которые там свою технику испытывают, свою руку приложили.
      Svarog51
  3. APASUS Сегодня, 19:50

    На что только не ставили эти орудия
    APASUS
Картина дня