Сирийские военные вооружили ГАЗ-3308 скорострельной зенитной пушкой
В Сирии всё чаще стали встречаться новые «Камазы» и «Уралы», однако и от проверенных войной автомобилей ГАЗ-3308 отказываться тоже никто не собирается, пишет Российская газета.
Российские грузовики «Садко» в Сирии стали такими же привычными, как танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-1.
В начале вооруженного конфликта ГАЗ-3308 использовались, в основном, для переброски живой силы, перевозки боеприпасов и транспортировки легкой артиллерии. «В настоящее время на "Садко" устанавливают зенитные пушки Зу-23-2, спаренные и счетверенные установки 14,5-мм пулеметов КПВ, системы разминирования УР-83П, а также местные разновидности реактивных систем залпового огня», – говорится в материале.
В продолжающихся в эти дни боях с радикалами в районах Южного Алеппо правительственные войска используют автомобиль «Садко», вооруженный 57-мм зенитной пушкой С-60.
Несмотря на солидный возраст, данное орудие обладает довольно высокими характеристиками. Например, из него можно поражать малоразмерные цели на дистанции до 4 км. Начальная скорость снаряда массой 3 кг достигает 1000 м/c. Скорострельность – до 120 выстрелов в минуту.
По мнению автора, «для установки такого орудия предпочтительней более тяжелое шасси, однако, судя по всему, ГАЗ-3308 "Садко" неплохо справляется со своей новой боевой ролью».
Российские грузовики «Садко» в Сирии стали такими же привычными, как танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-1.
В начале вооруженного конфликта ГАЗ-3308 использовались, в основном, для переброски живой силы, перевозки боеприпасов и транспортировки легкой артиллерии. «В настоящее время на "Садко" устанавливают зенитные пушки Зу-23-2, спаренные и счетверенные установки 14,5-мм пулеметов КПВ, системы разминирования УР-83П, а также местные разновидности реактивных систем залпового огня», – говорится в материале.
В продолжающихся в эти дни боях с радикалами в районах Южного Алеппо правительственные войска используют автомобиль «Садко», вооруженный 57-мм зенитной пушкой С-60.
Несмотря на солидный возраст, данное орудие обладает довольно высокими характеристиками. Например, из него можно поражать малоразмерные цели на дистанции до 4 км. Начальная скорость снаряда массой 3 кг достигает 1000 м/c. Скорострельность – до 120 выстрелов в минуту.
По мнению автора, «для установки такого орудия предпочтительней более тяжелое шасси, однако, судя по всему, ГАЗ-3308 "Садко" неплохо справляется со своей новой боевой ролью».
Использованы фотографии: https://twitter.com/DPRKJones
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