21:20 23 января

Российская армия получит три новых мобильных госпиталя в 2018 году

Вооруженные силы России в 2018 году получат три современных мобильных госпиталя, которые будут установлены в воинских частях Читы, Новосибирска и Севастополя, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

Российская армия получит три новых мобильных госпиталя в 2018 году


По итогам победы в открытом электронном аукционе холдинг "Швабе" (входит в Ростех) заключил контракт с министерством обороны РФ на поставку и техническое оснащение трех новейших мобильных госпиталей. Согласно документу, мобильные медицинские комплексы поступят в распоряжение российских воинских частей, расположенных в Севастополе, Новосибирске и Чите
— говорится в сообщении.


В Ростехе отметили, что все три госпиталя, в которых военнослужащие смогут в полевых условиях получить высококвалифицированную медицинскую помощь, будут развернуты до ноября 2018 года. Один такой комплекс рассчитан на 100 коек и способен обеспечить высококвалифицированной медпомощью до 250 человек в сутки.

Мобильный госпиталь "Швабе" предназначен для медицинского обеспечения военных подразделений, участвующих в вооруженных конфликтах, миротворческих операциях или при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций. В его состав входят хирургическое, терапевтическое, лабораторное и рентгеновское отделения, отделение анестезиологии и реанимации, а также стоматологический кабинет, передает РИА Новости


Использованы фотографии: http://army-news.ru/
16

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. oldseaman1957 Сегодня, 12:36
    Наличие и комфортность общедоступных туалетов говорят о развитии страны. Наличие высокотехнологичных мобильных госпиталей говорит об отношении руководства страны к своей армии. Слава Богу, хоть Армию у нас полюбили!
    oldseaman1957
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:43
    Вот и тему для украинских СМИ подкинули - Россия готовится к приему раненых, а значит к войне.
    rotmistr60
  3. rocket757 Сегодня, 13:56
    Радоваться мы конечно будем, но хотелось бы ещё и гордиться, когда ВСЁ оборудование сами делать будем и КАЧЕСТВЕННОЕ!!!
    rocket757
    1. Донской Сегодня, 15:26
      По поводу отсутствия качества - это неизлечимо наверное. И здесь дело далеко не только в отечественных автомобилях. На прошлой неделе купил стальную ванную отечественного производства для себя, т.к. начал делать ремонт в своей квартире. А жена ещё не хотела, говорит, мол давай болгарской (вроде) фирмы возьмём, на 400 р подороже. Так вот, начал её устанавливать, а там не хватает двух гаек под болт десятку. Какой то ра...й не положил в набор belay Пришлось в магазин сгонять специально. Вот и получается как в том анекдоте: ... ты патриотизм с дол..ом не путай lol
      Донской
      1. rocket757 Сегодня, 15:51
        Как у Жванецкого - Мож руки помыть тому пацану, что лекарства делает, чтоб лечили!!! -
        За качество шо сказать, работал на войну, важнючие изделия делали, технология, отк, приёмка заказчика ... всё путём кажется. И туп пришёл новый год, надо план выполнять и изделие сдать????
        Короче, вспоминать это не хочется!!!
        rocket757
  4. Беларусь это Россия Сегодня, 20:02
    Очень нужны,очень.Мобильные госпиталя-очень нужна.Хорошая новость.
    Беларусь это Россия
  5. УАЗ 452 Сегодня, 20:26
    Либо в качестве иллюстрации использовали первое попавшееся изображение, либо... дело дрянь. Дело в том, что на снимке изображён аппарат для интраоперационной рентгеноскопии, но данная модель абсолютно не приспособлена для использования в полевых условиях, потому как после транспортировки по ухабам сразу пойдёт на свалку (ну не рассчитана она на транспортировку от слова вообще). И данный аппарат весьма древний, что может понять любой, даже не профессионал, просто исходя из факта использования мониторов на основе ЭЛТ. По всей видимости для того, чтобы пустить пыль в глаза высокому начальству, из кладовки какого-то лечебного учреждения достали сломанный аппарат, который всё равно не жалко. Надеюсь, эти госпиталя будут оснащать реально нужным, надёжным, практичным оборудованием, а не брезентовыми носилками образца второй мировой (на заднем плане фото) и приборами весом в несколько центнеров, которые собираются непосредственно в операционной, которую никогда больше не покидают, причём наладка осуществляется специально обученным инженером фирмы-изготовителя и занимает минимум несколько часов.
    УАЗ 452
    1. rocket757 Сегодня, 21:12
      Могу поверить! У нас всегда хватало инициативных дураков, хотя хочется выразиться более конкретно и "сочнее", низ-зя!
      Ничему эти организмы не научились!!! в наш век когда увидят и профессионально оценят ЛЮБУЮ глупость!!!
      Впрочем, высокое начальство за наши старания никто не проинформируют, а организм глядишь и по шерстке погладят!!!
      Противно бе-е-е! Но такова наша действительность, как бы болтологи не старались, мы все равно видим, что .... видим и оценим всё. Толку то .... никакого.
      rocket757
Картина дня