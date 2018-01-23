Вертолеты Ми-171А2 успешно прошли испытания в условиях экстремально низких температур
В Якутии подтверждена возможность эксплуатации новейших многоцелевых вертолетов Ми-171А2 в условиях экстремально низких температур, сообщили в холдинге «Вертолеты России».
Пресс-служба отмечает, что два вертолета Ми-171А2 разработки Московского вертолетного завода имени Миля (МВЗ) выполнили восемь наземных гонок (предусматривают работу двигателей без отрыва от земли) и 36 полетов по спецпрограммам.
По словам генерального директора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского, которые приводит пресс-служба, подтверждение возможности использования Ми-171А2 при сверхнизких температурах было вполне ожидаемым, так как "вертолеты семейства Ми-8/17 заслужили репутацию неприхотливых и работоспособных машин, которые не боятся тяжелых условий".
"Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") подтвердил возможность эксплуатации новейших многоцелевых вертолетов Ми-171А2 в сложных климатических условиях при температуре окружающего воздуха до —50 градусов. По итогам проведенных в Якутии испытаний доказана работоспособность основных систем и бортового оборудования— говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что два вертолета Ми-171А2 разработки Московского вертолетного завода имени Миля (МВЗ) выполнили восемь наземных гонок (предусматривают работу двигателей без отрыва от земли) и 36 полетов по спецпрограммам.
Несмотря на то, что температура воздуха опускалась до —60 градусов, все системы и бортовое оборудование вертолетов работали исправно, подтвердив возможность надежной эксплуатации Ми-171А2 в самых суровых природно-климатических условиях— сказано в сообщении.
По словам генерального директора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского, которые приводит пресс-служба, подтверждение возможности использования Ми-171А2 при сверхнизких температурах было вполне ожидаемым, так как "вертолеты семейства Ми-8/17 заслужили репутацию неприхотливых и работоспособных машин, которые не боятся тяжелых условий".
Использованы фотографии: https://www.aex.ru/
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