Вертолеты Ми-171А2 успешно прошли испытания в условиях экстремально низких температур

"Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") подтвердил возможность эксплуатации новейших многоцелевых вертолетов Ми-171А2 в сложных климатических условиях при температуре окружающего воздуха до —50 градусов. По итогам проведенных в Якутии испытаний доказана работоспособность основных систем и бортового оборудования

Несмотря на то, что температура воздуха опускалась до —60 градусов, все системы и бортовое оборудование вертолетов работали исправно, подтвердив возможность надежной эксплуатации Ми-171А2 в самых суровых природно-климатических условиях

В Якутии подтверждена возможность эксплуатации новейших многоцелевых вертолетов Ми-171А2 в условиях экстремально низких температур, сообщили в холдинге «Вертолеты России».— говорится в сообщении.Пресс-служба отмечает, что два вертолета Ми-171А2 разработки Московского вертолетного завода имени Миля (МВЗ) выполнили восемь наземных гонок (предусматривают работу двигателей без отрыва от земли) и 36 полетов по спецпрограммам.— сказано в сообщении.По словам генерального директора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского, которые приводит пресс-служба, подтверждение возможности использования Ми-171А2 при сверхнизких температурах было вполне ожидаемым, так как "вертолеты семейства Ми-8/17 заслужили репутацию неприхотливых и работоспособных машин, которые не боятся тяжелых условий".