21:26 23 января

Вертолеты Ми-171А2 успешно прошли испытания в условиях экстремально низких температур

В Якутии подтверждена возможность эксплуатации новейших многоцелевых вертолетов Ми-171А2 в условиях экстремально низких температур, сообщили в холдинге «Вертолеты России».

"Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") подтвердил возможность эксплуатации новейших многоцелевых вертолетов Ми-171А2 в сложных климатических условиях при температуре окружающего воздуха до —50 градусов. По итогам проведенных в Якутии испытаний доказана работоспособность основных систем и бортового оборудования
— говорится в сообщении.

Вертолеты Ми-171А2 успешно прошли испытания в условиях экстремально низких температур



Пресс-служба отмечает, что два вертолета Ми-171А2 разработки Московского вертолетного завода имени Миля (МВЗ) выполнили восемь наземных гонок (предусматривают работу двигателей без отрыва от земли) и 36 полетов по спецпрограммам.

Несмотря на то, что температура воздуха опускалась до —60 градусов, все системы и бортовое оборудование вертолетов работали исправно, подтвердив возможность надежной эксплуатации Ми-171А2 в самых суровых природно-климатических условиях
— сказано в сообщении.

По словам генерального директора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского, которые приводит пресс-служба, подтверждение возможности использования Ми-171А2 при сверхнизких температурах было вполне ожидаемым, так как "вертолеты семейства Ми-8/17 заслужили репутацию неприхотливых и работоспособных машин, которые не боятся тяжелых условий".



Использованы фотографии: https://www.aex.ru/
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Комментарии 11

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  1. Дедкастарый Сегодня, 13:41
    Нынче,в Якутии,грех чего не испытывать на "холод"...
    Дедкастарый
  2. Геркулесыч Сегодня, 13:48
    Меня интересует попутно и "обратная температура " , то есть, скажим, в пустыне летали при температуре +55 градусов в тени! Есть ли подобная информация? ????? recourse
    Геркулесыч
    1. Комментарий был удален.
    2. ВЕРЕСК Сегодня, 15:19
      Эта машина создана для заполярья.Применение её в жарких странах нецелесообразно.Хотя возможно.Но в лучшей степени подходят вертолёты собранные для эксплуатации не только в жаркой пустыне,но и в джунглях.А данный "мопед"-лучше пусть работает там,для чего предназначен.Тяжеловатая получилась машинка.Ждём новых ВК-2800.Авось сделаем.
      ВЕРЕСК
      1. san4es Сегодня, 16:33
        Цитата: ВЕРЕСК
        Эта машина создана для заполярья..

        hi
        soldier
        san4es
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:08
          Лучше верить реальности,а не компьютерной графике.
          ВЕРЕСК
          1. san4es Сегодня, 17:23
            Цитата: ВЕРЕСК
            Лучше верить реальности,а не компьютерной графике.

            soldier ...Понял:
            hi
            san4es
            1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:32
              Санчес!Я иногда принимаю участие в испытании наших крылатых на Северах.171А2-не последняя машина.Уж поверь.Своё доказала.Но-прогреть при -52 её проблема.Хоть и рукава с ТЗА валят на максимуме.ТЗА-температурный запуск агрегата.До 150 на обогрев выдаёт!
              ВЕРЕСК
              1. san4es Сегодня, 17:44
                Цитата: ВЕРЕСК
                ... рукава с ТЗА валят на максимуме.ТЗА-температурный запуск агрегата.До 150 на обогрев выдаёт!

                ...А "150" - что за цифра?
                san4es
                1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:51
                  ..А "150" - что за цифра? Градусы при обогреве ВНА.Свой системник не запускается и в -30.Приходится подгонять машины для обогрева.Масло-как студень.Керосин-тяжёлый.Насосы не могут прокачать.Точнее-качают,но не может воспламениться в движках.Пока у нас -не ВК-2500,а достаточно толковые ТВ-2.117
                  ВЕРЕСК
                  1. san4es Сегодня, 17:58
                    yes ...Ясно. На судовых дизелях, мазут греют (паром/электр-вом) в "танках" и перед впрыском
                    san4es
  3. silberwolf88 Сегодня, 14:17
    Испытания в Якутии всегда давали понимание условиям применения авиационной техники в Арктике ...
    На моей памяти во взаимодействии КБ и 139 Авиаотряда (г. Якутск) испытывали ЯК-40, АН-72 ... это очень серьёзно ... особенно подготовка техники в условиях экстремально низких температур ... режимы взлёта и посадки и полёты на малой высоте ...
    silberwolf88
    1. faiver Сегодня, 16:58
      к нам и самолеты и вертолеты и авто гоняют на проверку..
      faiver
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