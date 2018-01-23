21:20 23 января

Китайский эксперт оценил влияние новой стратегии Вашингтона на отношения с Пекином

Новая оборонная стратегия США в краткосрочной перспективе не окажет значительного влияния на двусторонние отношения с Китаем, приводит РИА Новости мнение китайского военного эксперта Сун Сяоцзюня.



В новой американской оборонной стратегии, опубликованной в пятницу, говорится, что долговременное стратегическое соперничество с РФ и КНР являются принципиальным приоритетом для Пентагона, требующим постоянного наращивания инвестиций. По словам главы Пентагона, именно соперничество великих держав, а не борьба с терроризмом, будет в центре внимания США в соответствии новым документом.


В плоскости общественного мнения новая стратегия США может вызвать определенную словесную войну, на практике же влияние этой стратегии (на китайско-американские отношение) в краткосрочной перспективе будет небольшим, потому что восстановление военной подготовки США требует времени. Вместе с тем, одобрит ли парламент страны 700-миллиардный военный бюджет, все еще остается вопросом,
сказал Сяоцзюнь агентству.

По его мнению, новая оборонная стратегия США может обострить факторы нестабильности в регионе.

Такая стратегия может обострить факторы нестабильности в регионе и борьбу между различными силами, отметил эксперт.

Обнародовавший документ министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что обороноспособность американских войск снизилась из-за борьбы с терроризмом и сокращения финансирования, в том время как в последние годы Россия сравнительно быстрыми темпами наращивает свою военную мощь. Это основной фон этого документа. Вместе с тем, в США идет ожесточенная межпартийная борьба за финансирование, что может повлиять на дальнейшее восстановление боеготовности армии, и опубликование доклада за день до закрытия работы правительства было своего рода внутренним сигналом,
добавил он.

Между тем в МИД КНР заявили, что опубликованная «Национальная оборонная стратегия США» «отражает ментальность холодной войны и преднамеренно искажает факты о дипломатической и оборонной политике Китая». В свою очередь НОАК считает, что американский документ «изобилует ложными и абсурдными суждениями, которые отражают мышление холодной войны».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. Горный стрелок Сегодня, 14:28
    американцы, решая свои внутренние задачи, вызвали духов холодной войны. Если это приведет к союзному договоу между Россией и Китаем, США будет просто "нечего ловить". laughing
    Горный стрелок
    1. влад66 Сегодня, 14:46
      Цитата: Горный стрелок
      Если это приведет к союзному договоу между Россией и Китаем, США будет просто "нечего ловить

      Да вот будет ли такой договор what Полосатые костьми лягут что бы расстроить такой договор.Понимают,что он им смерти подобен. hi
      влад66
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 14:29
    в США идет ожесточенная межпартийная борьба за финансирование,
    такой кусок, тут уж сам бог велел побороться за распил
    Angel_and_Demon
  3. Геркулесыч Сегодня, 14:39
    Не советую китайцам НИКОГДА верить сша! Иначе, для Китая это гадко кончится!
    Геркулесыч
  4. Немезида Сегодня, 15:54
    То что США в территориальном споре между Японией и Китаем поддерживают Японию уже не делает США другом Китая и Китаю от США ничего хорошего ждать не стоит,так же как и России,ведь США поддерживают территориальные претензии Японии на Курильские острова РФ
    Немезида
  5. МИХАН Сегодня, 17:08
    США сейчас в растерянности , проспали Россию, КНДР..Ну Китай прет наступая на пятки США ..
    И стравить никак не получается, а тут еще из Сирии и БВ изгоняют янков..хе хе
    Мы вам еще отомстим за развал СССР и кровь пролитую на Донбассе! soldier
    МИХАН
  6. taiga2018 Сегодня, 18:13
    нам главное не скатится к гонке вооружений,по принципу "вы ракету а мы две",а брать качеством,ну и конечно быть открытыми в информационном плане...да,и желательно бы постепенно избавляться от долларовой зависимости,ведь это главный "продукт" сша,и тут уж ни как без Китая...
    taiga2018
  7. APASUS Сегодня, 19:19
    При всей незамысловатой стратегии США мы в ней самый главный враг.Дело в том что Китай для США основной партнер и скорее конкурент чем враг.
    APASUS
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