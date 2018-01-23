Китайский эксперт оценил влияние новой стратегии Вашингтона на отношения с Пекином
Новая оборонная стратегия США в краткосрочной перспективе не окажет значительного влияния на двусторонние отношения с Китаем, приводит РИА Новости мнение китайского военного эксперта Сун Сяоцзюня.
В новой американской оборонной стратегии, опубликованной в пятницу, говорится, что долговременное стратегическое соперничество с РФ и КНР являются принципиальным приоритетом для Пентагона, требующим постоянного наращивания инвестиций. По словам главы Пентагона, именно соперничество великих держав, а не борьба с терроризмом, будет в центре внимания США в соответствии новым документом.
По его мнению, новая оборонная стратегия США может обострить факторы нестабильности в регионе.
Такая стратегия может обострить факторы нестабильности в регионе и борьбу между различными силами, отметил эксперт.
Между тем в МИД КНР заявили, что опубликованная «Национальная оборонная стратегия США» «отражает ментальность холодной войны и преднамеренно искажает факты о дипломатической и оборонной политике Китая». В свою очередь НОАК считает, что американский документ «изобилует ложными и абсурдными суждениями, которые отражают мышление холодной войны».
В новой американской оборонной стратегии, опубликованной в пятницу, говорится, что долговременное стратегическое соперничество с РФ и КНР являются принципиальным приоритетом для Пентагона, требующим постоянного наращивания инвестиций. По словам главы Пентагона, именно соперничество великих держав, а не борьба с терроризмом, будет в центре внимания США в соответствии новым документом.
В плоскости общественного мнения новая стратегия США может вызвать определенную словесную войну, на практике же влияние этой стратегии (на китайско-американские отношение) в краткосрочной перспективе будет небольшим, потому что восстановление военной подготовки США требует времени. Вместе с тем, одобрит ли парламент страны 700-миллиардный военный бюджет, все еще остается вопросом,сказал Сяоцзюнь агентству.
По его мнению, новая оборонная стратегия США может обострить факторы нестабильности в регионе.
Такая стратегия может обострить факторы нестабильности в регионе и борьбу между различными силами, отметил эксперт.
Обнародовавший документ министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что обороноспособность американских войск снизилась из-за борьбы с терроризмом и сокращения финансирования, в том время как в последние годы Россия сравнительно быстрыми темпами наращивает свою военную мощь. Это основной фон этого документа. Вместе с тем, в США идет ожесточенная межпартийная борьба за финансирование, что может повлиять на дальнейшее восстановление боеготовности армии, и опубликование доклада за день до закрытия работы правительства было своего рода внутренним сигналом,добавил он.
Между тем в МИД КНР заявили, что опубликованная «Национальная оборонная стратегия США» «отражает ментальность холодной войны и преднамеренно искажает факты о дипломатической и оборонной политике Китая». В свою очередь НОАК считает, что американский документ «изобилует ложными и абсурдными суждениями, которые отражают мышление холодной войны».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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