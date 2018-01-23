Китайский эксперт оценил влияние новой стратегии Вашингтона на отношения с Пекином

В плоскости общественного мнения новая стратегия США может вызвать определенную словесную войну, на практике же влияние этой стратегии (на китайско-американские отношение) в краткосрочной перспективе будет небольшим, потому что восстановление военной подготовки США требует времени. Вместе с тем, одобрит ли парламент страны 700-миллиардный военный бюджет, все еще остается вопросом,

Обнародовавший документ министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что обороноспособность американских войск снизилась из-за борьбы с терроризмом и сокращения финансирования, в том время как в последние годы Россия сравнительно быстрыми темпами наращивает свою военную мощь. Это основной фон этого документа. Вместе с тем, в США идет ожесточенная межпартийная борьба за финансирование, что может повлиять на дальнейшее восстановление боеготовности армии, и опубликование доклада за день до закрытия работы правительства было своего рода внутренним сигналом,