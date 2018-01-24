Двойной теракт в "демократизированной" Ливии унёс не менее 30 жизней
В ливийском городе Бенгази, который в своё время имел статус столицы «арабской весны» в Ливии, произошёл очередной террористический акт. По сообщениям местных СМИ, террористы взорвали два заминированных автомобиля с небольшим интервалом времени.
По последним данным, жертвами террористической атаки стали не менее 33 человек. Свыше 70 получили ранения и травмы различной степени тяжести.
Сообщается, что первый автомобиль был взорван террористами в непосредственной близости от мечети в центре города. Взрыв произошёл в тот момент, когда десятки людей покидали здание мечети после вечерней молитвы. Второй взрыв с интервалом примерно 10 минут прогремел на той же улице, когда к месту первого теракта стали съезжаться экстренные службы и полицейские машины.
Второй взрыв привёл к гибели, в том числе, и нескольких раненых в результате первого взрыва – во время их погрузки в карету скорой помощи.
В настоящий момент сообщается, что не менее 8 человек находятся в крайне тяжёлом состоянии.
Напомним, что Ливия стала сталкиваться с постоянными проявлениями террористической активности после «демократизации», объявленной странами НАТО. После «победы демократии» теракты и междоусобные конфликты унесли десятки тысяч жизней в стране, которая некогда являлась одной из наиболее стабильных и экономически успешных в Африке.
По последним данным, жертвами террористической атаки стали не менее 33 человек. Свыше 70 получили ранения и травмы различной степени тяжести.
Сообщается, что первый автомобиль был взорван террористами в непосредственной близости от мечети в центре города. Взрыв произошёл в тот момент, когда десятки людей покидали здание мечети после вечерней молитвы. Второй взрыв с интервалом примерно 10 минут прогремел на той же улице, когда к месту первого теракта стали съезжаться экстренные службы и полицейские машины.
Второй взрыв привёл к гибели, в том числе, и нескольких раненых в результате первого взрыва – во время их погрузки в карету скорой помощи.
В настоящий момент сообщается, что не менее 8 человек находятся в крайне тяжёлом состоянии.
Напомним, что Ливия стала сталкиваться с постоянными проявлениями террористической активности после «демократизации», объявленной странами НАТО. После «победы демократии» теракты и междоусобные конфликты унесли десятки тысяч жизней в стране, которая некогда являлась одной из наиболее стабильных и экономически успешных в Африке.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти