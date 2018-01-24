09:34 24 января

Двойной теракт в "демократизированной" Ливии унёс не менее 30 жизней

В ливийском городе Бенгази, который в своё время имел статус столицы «арабской весны» в Ливии, произошёл очередной террористический акт. По сообщениям местных СМИ, террористы взорвали два заминированных автомобиля с небольшим интервалом времени.

По последним данным, жертвами террористической атаки стали не менее 33 человек. Свыше 70 получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Двойной теракт в "демократизированной" Ливии унёс не менее 30 жизней



Сообщается, что первый автомобиль был взорван террористами в непосредственной близости от мечети в центре города. Взрыв произошёл в тот момент, когда десятки людей покидали здание мечети после вечерней молитвы. Второй взрыв с интервалом примерно 10 минут прогремел на той же улице, когда к месту первого теракта стали съезжаться экстренные службы и полицейские машины.

Второй взрыв привёл к гибели, в том числе, и нескольких раненых в результате первого взрыва – во время их погрузки в карету скорой помощи.

В настоящий момент сообщается, что не менее 8 человек находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Напомним, что Ливия стала сталкиваться с постоянными проявлениями террористической активности после «демократизации», объявленной странами НАТО. После «победы демократии» теракты и междоусобные конфликты унесли десятки тысяч жизней в стране, которая некогда являлась одной из наиболее стабильных и экономически успешных в Африке.


Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. Геркулесыч Сегодня, 06:08
    Нужно ливийцам познакомить натовские страны поближе с плодами их "демократизации " Ливии, методом "возврата европейской демократии "в Европу. В первую очередь, в те страны, что свергли в Ливии Каддафи!
    Геркулесыч
    1. сибиралт Сегодня, 06:22
      В странах, "отдемокраченных" американцами, терракты всего лишь статистика. hi
      сибиралт
      1. Геркулесыч Сегодня, 06:24
        Вот и нужно, чтобы в странах НАТО такой "кровавой статистики "было как можно больше! sad
        Геркулесыч
  2. rotmistr60 Сегодня, 06:43
    Огромный вклад в "демократизацию" Ливии внесла Франция, президент которой сегодня сильно озабочен Сирией. Главное той ее частью где сирийская армия взяла в кольцо бандитов. По теракту можно выразить только сожаление и сочувствие пострадавшим.
    rotmistr60
  3. Невский_ЗУ Сегодня, 06:47
    Клинтонша уже крикнула свое: Вау!! ??
    Невский_ЗУ
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