21:42 24 января

Япония потребовала от США приостановить полеты военных вертолетов AH-1

Министерство обороны Японии потребовало от американского военного командования запретить полеты вертолетов AH-1 после инцидента с экстренной посадкой одной такой машины 23 января на территории южной префектуры Окинава. Об этом заявил в среду журналистам глава ведомства Ицунори Онодэра.

Япония потребовала от США приостановить полеты военных вертолетов AH-1


Это неприемлемо, что в этом месяце произошли уже три инцидента, когда американские военные вертолеты садились вне военных баз на частную территорию. Подобные случаи вызывают большую обеспокоенность у жителей Окинавы. Минобороны Японии потребовало от американской стороны провести проверку всех ударных вертолетов AH-1, дислоцированных на базе Футэмма, и на это время приостановить их полеты
- сказал он.


Ранее губернатор Окинавы Такэси Онага заявил, что рост числа происшествий с военной техникой США в Японии свидетельствует о потере контроля за проведением ее регулярного технического осмотра.

Американские вооруженные силы вышли из-под контроля. Они совершенно не могут контролировать проведение проверок [техники]
- приводит его слова агентство Kyodo.

Вооруженные силы США просто crazy (англ. "сумасшедшие")
- добавил он, намерено использовав английское слово.

Вместе с тем министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил журналистам, что потребовал от американской стороны провести осмотр всей принадлежащей ей военной техники, дислоцированной на японской территории, а также указал на "слишком частые" инциденты с ее участием.

23 января вертолет ВВС США AH-1 совершил экстренную посадку на одном из южных островов префектуры Окинава. Это стало третьим по счету инцидентом с участием американской военной техники в Японии в этом месяце. Ранее в январе американские вертолеты уже дважды совершали экстренные посадки, передает ТАСС.

Использованы фотографии: https://english.kyodonews.net/news
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Комментарии 27

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  1. 210окв Сегодня, 11:01
    Ага,с ширинкой назад сначала подойдите..вассалы.
    210окв
    1. dik-nsk Сегодня, 11:03
      Министерство обороны Японии потребовало от американского военного командования
      потребовала??? япы обкурились что ли laughing цыц под лавку, на хозяина рот открыли))
      dik-nsk
      1. Chertt Сегодня, 11:10
        Цитата: dik-nsk
        япы обкурились что ли

        Желтолицые хитрецы, ничего просто так не делают. Значит проверяют "хозяина" на реакцию. У меня кот такой, на стол прыгнет и смотрит, как быстро получит
        Chertt
        1. iliitchitch Сегодня, 11:14
          Цитата: Chertt
          У меня кот такой, на стол прыгнет и смотрит, как быстро получит

          Коллега , у меня после первого такого захода перестал . Люблю работу делать хорошо wassat
          iliitchitch
          1. Chertt Сегодня, 11:18
            Цитата: iliitchitch
            у меня после первого такого захода перестал

            Котейка то жив ? laughing Сердце у вас железное
            Chertt
            1. iliitchitch Сегодня, 11:20
              Цитата: Chertt
              Котейка то жив ? Сердце у вас железное

              Он сам железный , и погремуха Кащей .
              iliitchitch
              1. Chertt Сегодня, 11:25
                Цитата: iliitchitch
                и погремуха Кащей

                Кащей не по тому что яйцо отдельно хранится ?
                Chertt
                1. iliitchitch Сегодня, 11:28
                  Цитата: Chertt
                  Кащей не по тому что яйцо отдельно хранится ?

                  Оба , как и у японцев .
                  iliitchitch
                  1. Chertt Сегодня, 11:32
                    Ну дай бог им всем, вместе с вашим котом, здоровья wink
                    Chertt
    2. svp67 Сегодня, 11:05
      Цитата: 210окв
      вассалы.

      Думаю, что ему быстро напомнят правила субординации...
      svp67
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:09
        А в это же время американский телеканал "National Geografic" в своём проекте "Мегазаводы" живописует как из стареньких АН-1 путём модернизации делают супер-пупер винтокрылы . lol
        bouncyhunter
        1. svp67 Сегодня, 11:12
          Цитата: bouncyhunter
          А в это же время американский телеканал "National Geografic" в своём проекте "Мегазаводы" живописует как из стареньких АН-1 путём модернизации делают супер-пупер винтокрылы .

          А японцам все равно, что им на голову падает супер-пупер вертолет или просто вертолет
          svp67
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:13
            Я думаю , тут всё дело в том , что базирующиеся в Японии АН-1 ещё не "долетели" до модернизации . wink
            bouncyhunter
            1. san4es Сегодня, 11:19
              Цитата: bouncyhunter
              /// АН-1 ещё не "долетели" до модернизации . wink

              ...Сейчас в маркете запчастями затарятся wink
              hi-Привет Паш.

              Cobra & UH-1Y Huey на парковке
              san4es
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:32
                Привет , Саня ! hi Хороший видос , я и не знал что яповские супермаркеты даже запцацками для винтокрылов барыжат . lol
                bouncyhunter
                1. san4es Сегодня, 11:35
                  laughing ...Да, это ДаунТаун в Фениксе
                  (Downtown wassat Phoenix)
                  san4es
                  1. bouncyhunter Сегодня, 11:43
                    Так это местные матрасные барыги уже до такого додумались ? Капец ! lol
                    bouncyhunter
            2. Anarchist Сегодня, 11:24
              Цитата: bouncyhunter
              АН-1 ещё не "долетели" до модернизации .

              А зачем? Они неплохо самоутилизируются! Мстя при этом проклятым Камикадзе...
              Anarchist
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:33
                Мало того , что Окинава и так под матрасной оккупацией , так ещё и их рухлядь скоро на головы падать начнёт ... negative
                bouncyhunter
                1. Anarchist Сегодня, 11:33
                  Дык на школу уже ошметки летели!
                  Anarchist
                  1. bouncyhunter Сегодня, 11:44
                    Если полёты не приостановят - дальше только хуже будет ...
                    bouncyhunter
          2. Комментарий был удален.
    3. iliitchitch Сегодня, 11:10
      А вот в местах экстренных посадок рядом палаток с пивком не было , случайно ? С этих торчков станется , сгонять за допингом после дозы .
      iliitchitch
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:03
    В который раз? А то я со счета сбился. У оккупанта что-то требовать себе дороже. Это не у России постоянно требовать Куриллы, хотя результат одинаков.
    rotmistr60
  3. Egorovich Сегодня, 11:12
    У матрасии такая "свободная демократия" для всех припасена. Присоединяйтесь!!! Хозяин один, остальным место в стойле.
    Egorovich
  4. anjey Сегодня, 11:33
    а видимо слабо японии показать свою независимость и выгнать янки вон...,как ни как враги во ВМВ,а про ад Хиросимы и Нвгасаки, что устроили американцы и вспоминать не хочется....
    anjey
  5. Lesorub Сегодня, 11:34
    Американцы "ложили" на требования Японии - так как это оккупированная территория! ))
    Lesorub
  6. Berkut24 Сегодня, 12:44
    И как оно, требовать стоя на коленях?
    Berkut24
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