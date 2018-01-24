Япония потребовала от США приостановить полеты военных вертолетов AH-1

Это неприемлемо, что в этом месяце произошли уже три инцидента, когда американские военные вертолеты садились вне военных баз на частную территорию. Подобные случаи вызывают большую обеспокоенность у жителей Окинавы. Минобороны Японии потребовало от американской стороны провести проверку всех ударных вертолетов AH-1, дислоцированных на базе Футэмма, и на это время приостановить их полеты

Американские вооруженные силы вышли из-под контроля. Они совершенно не могут контролировать проведение проверок [техники]

Вооруженные силы США просто crazy (англ. "сумасшедшие")

Министерство обороны Японии потребовало от американского военного командования запретить полеты вертолетов AH-1 после инцидента с экстренной посадкой одной такой машины 23 января на территории южной префектуры Окинава. Об этом заявил в среду журналистам глава ведомства Ицунори Онодэра.- сказал он.Ранее губернатор Окинавы Такэси Онага заявил, что рост числа происшествий с военной техникой США в Японии свидетельствует о потере контроля за проведением ее регулярного технического осмотра.- приводит его слова агентство Kyodo.- добавил он, намерено использовав английское слово.Вместе с тем министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил журналистам, что потребовал от американской стороны провести осмотр всей принадлежащей ей военной техники, дислоцированной на японской территории, а также указал на "слишком частые" инциденты с ее участием.23 января вертолет ВВС США AH-1 совершил экстренную посадку на одном из южных островов префектуры Окинава. Это стало третьим по счету инцидентом с участием американской военной техники в Японии в этом месяце. Ранее в январе американские вертолеты уже дважды совершали экстренные посадки, передает ТАСС.