21:42 24 января

Спортивный юрист в Женеве: Родченков запутался в своих же показаниях

В швейцарской Женеве состоялись слушания по апелляциям 39-ти российских спортсменов, не признающих выводов ВАДА о якобы причастности к употреблению допинга. Речь идёт о российских атлетах, которые были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпийских играх на основании выводов комиссии Макларена. Интересы спортсменов представляет адвокат Артём Пацев.

В Фейсбуке приводится заявление спортивного юриста, который говорит о том, что в Женеве внимательно выслушали показания экс-главы Российской антидопинговой ассоциации Григория Родченкова. Пацев заявил, что Родченков дал показания, которые существенным образом отличаются от всего того, что экс-глава Русада высказывал ранее.

Артём Пацев:
С надеждой быть услышанными, мы приехали в Женеву и работаем в КАС. КАС (CAS - Court of Arbitration for Sport, Спортивный арбитражный суд), похоже, впервые столкнулся со столь масштабным делом и с наплывом спортсменов и юристов, и решил перенести слушания из Лозанны в Женеву. Специально на эти слушания – и впервые в своей карьере! – я прихватил значок с российским флагом, чтобы ни у арбитров, ни у других участников слушаний не было никаких сомнений, чьи интересы я отстаиваю: горжусь тем, что я из России! Ярлыки «нейтральный спортивный юрист» или что-то в этом роде абсолютно неприемлемы: пусть видят, что для нас флаг – не просто три разноцветные полосочки, особенно в свете нынешнего поведения МОК! I’m proud to be Russian! И вчера, и позавчера слушания были непростыми и эмоциональными. Родченков, как и ожидалось, запутался в собственных показаниях и в собственных многочисленных версиях «государственной схемы». Надеюсь, арбитры это учтут – по крайней мере, в отличие от комиссии Освальда, где члены комиссии откровенно подрёмывали и даже похрапывали, арбитры КАС весьма внимательно слушают всё, что говорится на заседаниях.



Спортивный юрист в Женеве: Родченков запутался в своих же показаниях


Путаница в показаниях Родченкова красноречиво свидетельствует о том, что Родченков транслирует ложь по заданию, которое он получает от своих заокеанских кураторов. Напомним, что Родченков после бегства в США получил покровительство от ФБР.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 58

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  1. Мур Сегодня, 16:50
    Во всех судах мира судья в праве решать - являются ли показания свидетеля доказательством, или нет. Эта неадекватная обезьяна может сколько угодно путаться в показаниях - при необходимости примут и такие.
    Мур
    1. Черный_Ватник Сегодня, 16:56
      Даже если бы Родченкова не существовало в природе, его бы придумали. Делов то. Он и все, кто за его спиной - это враги, с ними просто и понятно....
      Поставили цель - унизить наших спортсменов - и добились этой цели. А как ответил Жуков? А никак, пришел к Соловьеву на эфир, похихикал там и ушел дальше получать зарплату
      Черный_Ватник
      1. Anarchist Сегодня, 17:13
        Вчера отстранение от олимпиады спортсменов в которых даже в докладе макларена не было! И родченков про них ни слова... Шипулин, Устюгов, Виктор ан и т.д. и т.п. Лучшие!
        Anarchist
        1. cniza Сегодня, 17:21
          Там сто с лишним человек , но эти фамилии это утечка информации , официально ещё не объявляли.
          cniza
          1. Николай Грек Сегодня, 21:24
            Цитата: cniza
            Там сто с лишним человек , но эти фамилии это утечка информации , официально ещё не объявляли.

            да ладно??? recourse recourse вы отстаете от инфы!!! wassat laughing laughing

            Неисправимые оптимисты верили, что январские и февральские слушания по делам спортсменов в CAS станут настоящим спасением. Но, очевидно, они жестоко ошибались. Запреты, вынесенные по итогам расследования комиссии Освальда, до Игр точно сняты не будут.

            А значит, в Пхёнчхан гарантированно не поедут следующие спортсмены: Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Никита Крюков, Александр Легков, Алексей Петухов, Анастасия Доценко, Юлия Иванова, Юлия Чекалёва, Евгения Шаповалова (все – лыжные гонки); Александр Касьянов, Максим Белугин, Алексей Пушкарёв, Ильвир Хузин (все – бобслей); Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, Ольга Потылицына (все – скелетон); Татьяна Иванова (санный спорт), Александр Румянцев, Артём Кузнецов, Ольга Фаткулина (конькобежный спорт), Инна Дюбанок, Екатерина Лебедева, Галина Скиба, Анна Шибанова, Анна Щукина (все – хоккей).

            Таким образом, ещё до наступления 2018 года была обескровлена лыжная сборная, устранён лучший экипаж в бобслее и мировой лидер в скелетоне, обезглавлены женские команды по саням и скелетону, прорежена женская хоккейная сборная.

            Мысленно вычеркнув из списков потенциальных участников Олимпиады спортсменов, составляющих первую и вторую группы, можно было представить себе состав команды на Игры в Пхёнчхане. Но только до 22 января, когда первой ласточкой мимо крупнейшего старта четырёхлетия пролетел шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан. Принципы формирования этой группы с точки зрения МОК непонятны. Сюда попали и именитые спортсмены, и молодёжь, и участники Олимпиады в Сочи, и те, кто никогда на Играх не бывал. Вероятно, какие-то критерии выбора существовали, но объяснить их пока не могут даже в самом Международном олимпийском комитете, так что нам остаётся только гадать и сожалеть.

            За последние два дня сборная России понесла следующие потери, едва ли не более существенные, чем за год: Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Максим Цветков, Юрий Шопин, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Ирина Услугина, Екатерина Юрлова-Перхт (все – биатлон); Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Татьяна Алёшина (все – лыжные гонки); Виктор Ан, Владимир Григорьев, Денис Айрапетян, Артём Козлов, Евгения Захарова (все – шорт-трек); Виктория Демченко (санный спорт); Роман Кошелев, Юлия Шокшуева (оба – бобслей); Ольга Фаткулина, Екатерина Шихова, Юлия Скокова, Анна Юракова, Елизавета Казелина, Виктория Филюшкина, Дарья Качанова (все – конькобежный спорт); Ксения Столбова (в паре с Фёдором Климовым), Иван Букин (в паре с Александрой Степановой) (все – фигурное катание); Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин, Сергей Плотников (все – хоккей).

            Таким образом, практически уничтожены команды по биатлону, конькобежному спорту и шорт-треку. Ослаблены фигуристы и лыжники. Прорежены бобслеисты и хоккеисты.

            https://www.championat.com/olympicwinter/article-
            288959-olimpiada-2018-sostav-sbornoj-rossii-kogo-
            priglasili-a-kogo--net.html

            так что ваше "...официально ещё не подтверждены" мало того, что подтвердится, так ещё и расширится!!! wassat wassat wassat
            Николай Грек
            1. cniza Сегодня, 21:32
              Давайте без кипиша , а дождемся 27 января и я не говорил , что не подтвердятся , а как Вы говорите скорее расширится. Николай hi
              cniza
        2. 210окв Сегодня, 17:29
          Пусть бы он лучше запутался в "шарфике Березовского"...
          Цитата: Anarchist
          Вчера отстранение от олимпиады спортсменов в которых даже в докладе макларена не было! И родченков про них ни слова... Шипулин, Устюгов, Виктор ан и т.д. и т.п. Лучшие!
          210окв
        3. Ююка Сегодня, 18:20
          Цитата: Anarchist
          Вчера отстранение от олимпиады спортсменов в которых даже в докладе макларена не было! И родченков про них ни слова... Шипулин, Устюгов, Виктор ан и т.д. и т.п. Лучшие!


          И где спортивное "братство"?? а нигде...
          История повторяется... только в других вариациях. Так, перефразируя известное выражение, можно найти примеры из прошлого -

          "Когда они отстранили уличенных в допинге - я молчал - я не принимал допинг...
          Когда они отстранили тех, которых просто подозревали в допинге - я опять молчал - меня же не подозревали ни разу...
          Когда они пришли за мной - уже некому было заступиться за меня........."
          Ююка
          1. Logall Сегодня, 18:34
            Цитата: Ююка
            Когда они пришли за мной - уже некому было заступиться за меня........."

            good
            Стадо баранов всегда молчит, когда собрата режут... А чего не скажешь про стаю волков! Отсюда Вывод, что сообщество спортсменов равняется стаду баранов!
            Logall
            1. Ююка Сегодня, 19:21
              Цитата: Logall
              Цитата: Ююка
              Когда они пришли за мной - уже некому было заступиться за меня........."

              good
              Стадо баранов всегда молчит, когда собрата режут... А чего не скажешь про стаю волков! Отсюда Вывод, что сообщество спортсменов равняется стаду баранов!


              Вот прошел фильм "Движение вверх". По разному можно относиться к нему, но в нем показано было главное, за счет чего наши побеждали - командный дух, когда ты думаешь не только о том, чтоб забить самому... Сильной стороной нашей страны всегда было единение, как ни пафосно, только тогда у нас были Великие Победы во всем... hi
              Ююка
            2. Николай Грек Сегодня, 21:28
              Цитата: Logall
              Цитата: Ююка
              Когда они пришли за мной - уже некому было заступиться за меня........."

              good
              Стадо баранов всегда молчит, когда собрата режут... А чего не скажешь про стаю волков! Отсюда Вывод, что сообщество спортсменов равняется стаду баранов!

              скорее, дЭгЭнератыыыыыыыыыыыыыыыыы!!!! wassat wassat их предупреждали, что если откажутся от бойкота, то дальше будут гнобить...а им все по боку!!!! laughing laughing
              Николай Грек
          2. Офицер запаса Сегодня, 18:40
            Я смотрю, что для нынешнего поколения спортсменов, в отличии от советских героев спорта, слова "честь страны, флаг и гимн" - далеко не на первом месте. Поскольку их нельзя конвертировать в валюту. Ехать на Игры после публичных плевков в лицо стране - самое последнее дело. А нам с подачи СМИ еще предлагается за них переживать - бедные, без призовых останутся, они же готовились.
            А что, спортсмены - это какая-то особая каста, на которую не распространяются правила чести, достоинства, порядочности, верности стране? Так тогда это не спорот. Это довольно грязный бизнес. И лично у меня гораздо больше сочувствия вызывают загробленные таланты моих сослуживцев по Семипалатинску, блестящих офицеров, вынужденных пойти в таксисты и охранники, но не присягавших в верности Казахстану. Хотя и мне, и им там сулили золотые горы.
            Так что пусть наши спортсмены дальше в ножки господам из МОК кланяются, лишь бы их из списков не вычеркнули. Вот только сколько презрения они уже заслужили у граждан нашей страны - даже не задумываются. Поскольку и на граждан нашей страны им начхать, как и на флаг и на гимн.
            Офицер запаса
          3. Лелёк Сегодня, 19:21
            Цитата: Ююка
            Когда они пришли за мной - уже некому было заступиться за меня

            hi
            Многие западные СМИ отреагировали на это решение МОК, но вряд ли эта реакция повлияет на решимость англо-саксов пакостить России везде, всегда и любым способом. Их нужно бить их же оружием, а не жевать сопли.
            Лелёк
          4. Николай Грек Сегодня, 21:27
            Цитата: Ююка
            И где спортивное "братство"??

            смотря кого вы имеете в виду!! если наше спортивное братство, то оно сказало, что всё равно поедут...по сути, им плевать, что отстраняют их соотечественников...их серьезную реакцию дождемся только тогда, когда их...самих отстранят!!! laughing laughing laughing если про зарубежное братство, то...кто-то что-то вроде провякал...даже фуркад вроде поведал о двойных стандартах!!! wassat
            Николай Грек
        4. Николай Грек Сегодня, 21:19
          Цитата: Anarchist
          Вчера отстранение от олимпиады спортсменов в которых даже в докладе макларена не было! И родченков про них ни слова... Шипулин, Устюгов, Виктор ан и т.д. и т.п. Лучшие!

          это мелочи...там десятками "отстранили" спортсменов, которые способны были принести медали!!! кстати, говорить, что отстранили - не верно...их просто не пригласили...для этого даже отмазка не нужна по типу фигурировал в докладе маклаши и прочей ерунды!!! negative negative negative я как понял, данный аспект был среди прочих, когда Жуков извинялся за косоглазого и обещал выплатить 15 лямов!!! request request request
          Николай Грек
        5. Комментарий был удален.
      2. NF68 Сегодня, 17:53
        Цитата: Черный_Ватник
        Даже если бы Родченкова не существовало в природе, его бы придумали. Делов то. Он и все, кто за его спиной - это враги, с ними просто и понятно....


        Это точно.
        NF68
      3. Николай Грек Сегодня, 21:15
        Цитата: Черный_Ватник
        Даже если бы Родченкова не существовало в природе, его бы придумали. Делов то. Он и все, кто за его спиной - это враги, с ними просто и понятно....
        Поставили цель - унизить наших спортсменов - и добились этой цели. А как ответил Жуков? А никак, пришел к Соловьеву на эфир, похихикал там и ушел дальше получать зарплату

        а "наши" спортсмены конечно молодцы!!! даже после последних унижений рады ломануться на олимпиаду!!! request laughing laughing laughing причем, их предупреждали, что в случае отказа от байкота, ситуация обернется именно таким образом!!! wassat wassat wassat
        Николай Грек
    2. Chertt Сегодня, 16:57
      Да что бы сейчас не писали, поезд ушел. Родченко, Макларен и иже с ними свое подлое дело сделали. Россия проиграла, потому что была не готова к такой запредельной подлости. Нужно делать выводы
      Chertt
      1. NKT Сегодня, 17:07
        Делать выводы и покупать шарфики....
        NKT
        1. Chertt Сегодня, 17:12
          Цитата: NKT
          Делать выводы и покупать шарфики..

          В любом порядке, главное понимать, это не последняя атака на Россию. Нас будут жестко бить, всякий раз как мы будем терять бдительность. А шарфик , чтож, дело полезное
          Chertt
      2. papas-57 Сегодня, 17:50
        ''Россия проиграла, потому что была не готова к такой запредельной подлости''. Слава российским чиновникам, днём и ночью работающих на благо России.
        papas-57
      3. Николай Грек Сегодня, 21:32
        Цитата: Chertt
        Да что бы сейчас не писали, поезд ушел. Родченко, Макларен и иже с ними свое подлое дело сделали. Россия проиграла, потому что была не готова к такой запредельной подлости. Нужно делать выводы

        я так полагаю, что никто не ожидал, что наши спортсмены окажутся такими падкими до олимпиады!!! wassat wassat wassat тут постоянно слышны вопли про наших чиновников, которые являются пятой колонной, детей держат заграницей и прочее бла-бла-бла, и что они предадут страну в первый же удобный момент...как оказалось, подставу залепили спортсмены...причем, поголвно laughing laughing laughing даже дядя Вова думал, что без отдачи прямого запрета на олимпиаду, наши додумаются её бойкотировать....аннннннн нет, не тут-то было!!! wassat wassat lol lol lol
        Николай Грек
    3. Rodo Сегодня, 16:59
      А вы бы разобрались бы с начало по сути вопроса а не повторяли бы агитационные речевки ТВ и иже сними. А то как жрать допинг так все горазды а как отвечать ..... . Вот Китай я думаю применял но что то свое к чему не подкопаешься а тут пошли по пути наименьшего сопротивления ... деньги распилили и решили что просто подменой можно обойтись. Ну вот и обошлись.
      Rodo
      1. Черный_Ватник Сегодня, 17:01
        Если не сложно, объясните нам суть вопроса. А мы почитаем.
        Черный_Ватник
    4. антивирус Сегодня, 18:15
      транслирует ложь по заданию, которое он получает от своих заокеанских кураторов. Напомним, что Родченков после бегства в США получил покровительство от ФБР.

      признают доказательством

      нам выкатили 100 млрд ( Яценюк) за Крым
      платим.
      и дальше будут горбатого лепить
      мы будет терпеть-- за Малахов курган и Аджимушкайские каменоломни
      антивирус
  2. Аристарх Людвигович Сегодня, 16:51
    Родченков уже чувствует шёлковый шарфик на шее....
    Аристарх Людвигович
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 17:11
      лучше случайный грузовик))
      Ратник с пулеметом
      1. Николай Грек Сегодня, 21:35
        Цитата: Ратник с пулеметом
        лучше случайный грузовик))

        неееееее....бритосы используют чай со вкусом полония!!! wassat laughing laughing laughing
        Николай Грек
  3. Гардамир Сегодня, 16:53
    Путаница в показаниях Родченкова красноречиво свидетельствует о том, что Родченков транслирует ложь
    И что? Типа тот лгун, А Жуков и Мутко все в белом? Но уже почти всем спортсменам запретили поездку на олимпиаду. И уже неважно лгал тот или нет. Наши признали ту ложь и извинились, всё приплыли.
    Гардамир
    1. Николай Грек Сегодня, 21:37
      Цитата: Гардамир
      Наши признали ту ложь и извинились, всё приплыли.

      what what what какую ложь???? recourse recourse recourse мок не смог найти подтверждение своим обвинениям в господдержке допинга в России!!!! а баран Жуков извинялся за родченкова!!! laughing laughing laughing
      Николай Грек
  4. Rodo Сегодня, 16:55
    А чего он в ФБ пишет болезный? А ТУТ с радостью перепечатывают этот ..... . В суд бы адвокат обращался.
    Rodo
    1. Володин Сегодня, 17:54
      Нобелевская премия за внимательное прочтение)))

      Адвокат и пишет из зала суда
      Володин
  5. БАРХАН Сегодня, 17:06
    С самого начала и сейчас я за полный бойкот.О страну вытерли задницу и продолжают кое что ещё похуже.А страна занимается мазохизмом.
    Власти в этой ситуации предали страну,предали спортсменов,предали меня.
    Спортсмены отказавшиеся от флага и гимна не мои спортсмены.Мне позорно и гадко от них.
    Дальше будет ещё хуже.
    БАРХАН
    1. Ююка Сегодня, 18:29
      Цитата: БАРХАН
      С самого начала и сейчас я за полный бойкот.О страну вытерли задницу и продолжают кое что ещё похуже.А страна занимается мазохизмом.
      Власти в этой ситуации предали страну,предали спортсменов,предали меня.
      Спортсмены отказавшиеся от флага и гимна не мои спортсмены.Мне позорно и гадко от них.
      Дальше будет ещё хуже.


      А наше мнение никого не интересовало! Для всех, живших при СССР, выступление под белым флагом было неприемлемо! То, что на этом не остановятся - тоже было ясно! Мы же помним Олимпиаду 80, как все было обставлено. Да и не только это, многое можно вспомнить... Вот только унижать себя не позволяли.

      А по спортсменам... Не надо на них наезжать сильно - они продукт эпохи "потребителей". Тут вопрос в другом - госссво самоустранилось от решения бойкотировать и кинуло всех нормальных спортсменов еще раз. Про паралимпийскую сборную проглотили? Тогда это была разведка боем... Ну, а сейчас получили по полной. И как теперь будет выглядеть наше выступление на ОИ? После все будут кричать - Россия не может выступать совсем без допинга!
      Ююка
    2. jetfors_84 Сегодня, 20:11
      Неужели наши не понимают, сто не дадут им там, на олимпиаде, выигрывать. Все будет так как будто Россия там и не выступала. Сначала флаг с гимном у спортсменов отобрали. Потом, это ж надо так придумать, даже у болельщиков отобрали, запретив его на стадионы проносить. Я бы на месте спортсменов не стал бы доставлять им удовольствие измываться над собой. И терпеть всякого рода провокации. Они придумают что угодно.
      jetfors_84
    3. Николай Грек Сегодня, 21:39
      Цитата: БАРХАН
      Власти в этой ситуации предали страну,предали спортсменов,предали меня.

      так может не зря страна "предала" спортсменов, если
      Цитата: БАРХАН
      Спортсмены отказавшиеся от флага и гимна не мои спортсмены.Мне позорно и гадко от них.

      wink yes laughing laughing laughing
      Николай Грек
  6. vladimirvn Сегодня, 17:09
    Хреново, легенду выучил. Расстрелять!
    vladimirvn
  7. Masya Masya Сегодня, 17:13
    Надеюсь, арбитры это учтут – по крайней мере

    арбитры предпочтут этого не заметить... потому как...
    Родченков транслирует ложь по заданию, которое он получает от своих заокеанских кураторов
    Masya Masya
  8. zloybond Сегодня, 17:21
    По моему они уже сами все запутались в себе. У нас уже давно не спорт - а бизнес. Так что абсолютно параллельно. Война за деньги. Распил бюджета на спортивные объекты... Сочи это показал наглядно. Постоянное преклонение перед шавками МОК....поднятие в правах ничтожеств ВАДА.... Извинения какие то ...
    А давайте еще попросим пересмотеть итоги ВОВ... там не учтен допинг - наркомовские 100 грамм.... Что вообще сидеть сопли жевать? Вечно сидим в позе обороняющегося с запасом вазилина. Свои санкции надо вводить не в ответ. Нужно быть инициатором - Пусть они обороняются, оправдываются. Вечно ждем когда и как нас в очередной раз нагнут и поимеют.
    Где инициаторы Российских санкций? Где активность?
    zloybond
    1. Гардамир Сегодня, 17:48
      Где инициаторы Российских санкций?
      Давайте попробуем на этих выборах проголосовать за других...
      Гардамир
      1. iliitchitch Сегодня, 18:18
        Цитата: Гардамир
        Давайте попробуем на этих выборах проголосовать за других...

        собчачку в царицы . ура . Или директора совхоза . Ефрейтора в комдивы . Эти нарулят . В России ещё одна беда - д.у.р.а.к.и , которые забыли , сколько Путин для страны сделал . Перемен им подавай . Совсем память отшибло , да ? Ну дык 90-е повспоминать иногда не мешало бы .
        iliitchitch
        1. Гардамир Сегодня, 18:50
          Ну дык 90-е повспоминать иногда не мешало бы
          сам терпила и других к тому же призываешь., Сколько он закрыл школ, больниц, заводов, как на вашем воровском жаргоне вразы?. Извини я говорю по русски в несколько раз больше уничтожено предприятий именно в нулевые, так что не лгите! Что жареным пахнет?
          Перемен им подавай .
          А разве не к переменам вы звали, чтоб развалить народное государство? В девяностые уничтожили, а на обломках поставили федеральную олигархию.
          Гардамир
      2. Ююка Сегодня, 18:33
        Цитата: Гардамир
        Где инициаторы Российских санкций?
        Давайте попробуем на этих выборах проголосовать за других...


        дак уже Грудинину имидж подпольного миллиардера в СМИ рисуют... и рейтинг понизился... по показаниям тех же СМИ. Все профессионально делается... Со всеми остальными и так понятно... большинство клоуны, скорее в качестве массовки
        Ююка
        1. Николай Грек Сегодня, 21:42
          Цитата: Ююка
          Цитата: Гардамир
          Где инициаторы Российских санкций?
          Давайте попробуем на этих выборах проголосовать за других...


          дак уже Грудинину имидж подпольного миллиардера в СМИ рисуют... и рейтинг понизился... по показаниям тех же СМИ. Все профессионально делается... Со всеми остальными и так понятно... большинство клоуны, скорее в качестве массовки

          и счета ему заграничные приписали!!! wassat wassat lol lol lol
          Николай Грек
      3. Николай Грек Сегодня, 21:41
        Цитата: Гардамир
        Где инициаторы Российских санкций?
        Давайте попробуем на этих выборах проголосовать за других...

        за кого предлагаете??? winked winked
        Николай Грек
  9. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 17:23
    Ну путается - так взволнован человек - ведь какой заговор вскрыл, поможет спорт очистить.
    Сразу после решения МОК были конкретные предложения от серьезных адвокатских контор из Франции по вопросу восстановления честного имени спортсменов РФ. Вот тока жители Лондонграда решили, что это излишне
    МИМО ПРОХОДИЛ
  10. Югра Сегодня, 17:33
    И ведь так и не взглянул своим косым глазом в глаза наших спортсменов.Искать.Без срока давности.Ликвидировать...
    Югра
    1. Wolf-1 Сегодня, 17:48
      На каждую сузуку найдётся свой ледоруб.
      Wolf-1
  11. Геркулесыч Сегодня, 17:59
    И что нам это даст? Сша на коленях приползут, моя о прощении? Вернут все медали, и даже по второй -бриллиантовой -дадут? Выплатят моральную компенсацию, каждому спортсмену по 10 миллионов долларов? Ничего это не даст! Все это пустая трата времени и нервов!
    Геркулесыч
  12. БАРХАН Сегодня, 18:25
    Мне вот правда уже интересно...Если вдруг Бах приедет в Москву зайдёт в кабинет к Путину ,залезет на стол и нагадит ...будет ли какая нибудь реакция?С сожалением констатирую-гарант выдохся...Где там про сортиры?Про любовь к Родине...Про гордость...Вот насколько круты парады и бессмертные полки ,настолько позорны и унизительны трусливые кривляния в ответ на шабаш МОК и ВАДА.
    БАРХАН
  13. polpot Сегодня, 18:31
    Пусть ему с Мутко и Жуковым устроят очную ставку в прямом эфире вот обхохочемся
    polpot
    1. Ангара Сегодня, 19:05
      Цитата: polpot
      Пусть ему с Мутко и Жуковым устроят очную ставку в прямом эфире вот обхохочемся

      Ну, эта клоунада в подметки не будет годится выступлению Задорнова laughing
      Ангара
  14. Ангара Сегодня, 18:35
    Всем привет! Нет, девочки и мальчики, вероятнее всего (хотелось бы ошибаться), но этот процесс похож на лаяние Моськи на слона. Пока БРИКС или другое содружество стран, не придумает новый формат международных соревнований, эти промартасные шавки и дальше будут нас гнобить.
    Ангара
  15. RUSOIVAN Сегодня, 19:14
    есть одна мечта: хочу чтобы сборная России по хоккею (остальное мне до одного места) выиграла золото и прямо на ледовой площадке всей командой акапелла (ибо конечно музыку не включат) они бы как жахнули ГИМН РОССИИ. И плевать, пусть даже медали отнимут. Вот за это я и буду болеть. Хоккеисты-учите гимн!!!
    RUSOIVAN
  16. jetfors_84 Сегодня, 20:04
    Наложить санкции на главу МОК и всех их "членов" их комиссий. Пущай идут лесом.
    jetfors_84
  17. bsk_una Сегодня, 20:19
    Послушайте, государственные мужи, коли МОК стал не спортивной организацией, тогда зачем играете политику на спортивных аренах? Голову нельзя ли включить?
    bsk_una
  18. sergo1914 Сегодня, 20:36
    Впервые захотелось стать президентом и позакрывать все вентили к херам.
    sergo1914
  19. DPN Сегодня, 20:59
    Родченков ,запутался так сильно, что сумел навредить своей бывшей родине, так что она отмыться не может и главное без больших последствий для СЕБЯ.
    Что помогло выявить сущность населения капиталистической России, можно под белым флагом в груди и с гимном. Всё можно ради зелёного $ ,у богатого буратино вилла за бугром ,а у рабочего гайка от секретного прибора, только последний будет относится к ПРЕДАТЕЛЯМ,а первые к нормальным россиянам у них же всё в душе и сердце.
    DPN
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