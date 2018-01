Спортивный юрист в Женеве: Родченков запутался в своих же показаниях

С надеждой быть услышанными, мы приехали в Женеву и работаем в КАС. КАС (CAS - Court of Arbitration for Sport, Спортивный арбитражный суд), похоже, впервые столкнулся со столь масштабным делом и с наплывом спортсменов и юристов, и решил перенести слушания из Лозанны в Женеву. Специально на эти слушания – и впервые в своей карьере! – я прихватил значок с российским флагом, чтобы ни у арбитров, ни у других участников слушаний не было никаких сомнений, чьи интересы я отстаиваю: горжусь тем, что я из России! Ярлыки «нейтральный спортивный юрист» или что-то в этом роде абсолютно неприемлемы: пусть видят, что для нас флаг – не просто три разноцветные полосочки, особенно в свете нынешнего поведения МОК! I’m proud to be Russian! И вчера, и позавчера слушания были непростыми и эмоциональными. Родченков, как и ожидалось, запутался в собственных показаниях и в собственных многочисленных версиях «государственной схемы». Надеюсь, арбитры это учтут – по крайней мере, в отличие от комиссии Освальда, где члены комиссии откровенно подрёмывали и даже похрапывали, арбитры КАС весьма внимательно слушают всё, что говорится на заседаниях.

В швейцарской Женеве состоялись слушания по апелляциям 39-ти российских спортсменов, не признающих выводов ВАДА о якобы причастности к употреблению допинга. Речь идёт о российских атлетах, которые были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпийских играх на основании выводов комиссии Макларена. Интересы спортсменов представляет адвокат Артём Пацев. Фейсбуке приводится заявление спортивного юриста, который говорит о том, что в Женеве внимательно выслушали показания экс-главы Российской антидопинговой ассоциации Григория Родченкова. Пацев заявил, что Родченков дал показания, которые существенным образом отличаются от всего того, что экс-глава Русада высказывал ранее.Артём Пацев:Путаница в показаниях Родченкова красноречиво свидетельствует о том, что Родченков транслирует ложь по заданию, которое он получает от своих заокеанских кураторов. Напомним, что Родченков после бегства в США получил покровительство от ФБР.