СМИ сообщили о сложностях на переговорах Индии и РФ о покупке С-400

Россия запрашивает $5,5 млрд за пять комплектов (С-400 - прим), а также высокую цену за обучение и отказывается предоставлять технологии трех типов управляемых ракет

На переговорах Индии с Россией о приобретении зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" возникли сложности, сообщает американский журнал Defense News со ссылкой на Минобороны Индии.- сказал изданию неназванный источник в Минобороны Индии. По его словам, также не сформировано предложение по обслуживанию ЗРС и пакету мер по поддержке системы.Другой представитель индийского оборонного ведомства заявил изданию, что окончательный контракт не будет подписан в ближайшее время, а Дели не заплатит за эти системы более $4,5 млрд.Он отметил, что, по версии индийской стороны, контракт должен предполагать производство на территории Индии комплектующих, управляемых ракет, а также пакет технической поддержки на весь срок эксплуатации ЗРС.Напомним, 19 декабря посол Индии в России Панкадж Саран заявил, что стороны продолжают технические переговоры по поставкам в Нью-Дели ЗРК С-400, несмотря на то, что процедура по заключению и реализации данных соглашений «требует времени».