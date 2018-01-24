21:34 24 января

СМИ сообщили о сложностях на переговорах Индии и РФ о покупке С-400

На переговорах Индии с Россией о приобретении зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" возникли сложности, сообщает американский журнал Defense News со ссылкой на Минобороны Индии.

СМИ сообщили о сложностях на переговорах Индии и РФ о покупке С-400


Россия запрашивает $5,5 млрд за пять комплектов (С-400 - прим), а также высокую цену за обучение и отказывается предоставлять технологии трех типов управляемых ракет
- сказал изданию неназванный источник в Минобороны Индии. По его словам, также не сформировано предложение по обслуживанию ЗРС и пакету мер по поддержке системы.


Другой представитель индийского оборонного ведомства заявил изданию, что окончательный контракт не будет подписан в ближайшее время, а Дели не заплатит за эти системы более $4,5 млрд.

Он отметил, что, по версии индийской стороны, контракт должен предполагать производство на территории Индии комплектующих, управляемых ракет, а также пакет технической поддержки на весь срок эксплуатации ЗРС.

Напомним, 19 декабря посол Индии в России Панкадж Саран заявил, что стороны продолжают технические переговоры по поставкам в Нью-Дели ЗРК С-400, несмотря на то, что процедура по заключению и реализации данных соглашений «требует времени».

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 62

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  1. самый главный Сегодня, 18:53
    Индусы опять хотят всё даром и + тортик в придачу!
    самый главный
    1. Piramidon Сегодня, 18:57
      Цыгане, они цыгане и есть. Будут торговаться до последнего. Не удивлюсь, если начнется шантаж типа - "А мы вот возьмем и "Пэтриот" купим у матрасов".
      Piramidon
      1. zadorin1974 Сегодня, 19:05
        Таки в перед за Америкосовскими системами(там ведь тоже технологиями не расшибуться).Так и ценик более круглый,с американским вооружением всегда так-вход рубль,выход двадцать.Побрыкаются индюки и все равно сьедут на наши условия.
        zadorin1974
        1. Piramidon Сегодня, 19:09
          Цитата: zadorin1974
          Так и ценик более круглый,с американским вооружением всегда так-вход рубль,выход двадцать.

          А вы вспомните, как они с дорогущими "Рафалями" перед нами выпендривались.
          Piramidon
          1. zadorin1974 Сегодня, 19:39
            И что то изменилось?Рафали купили?
            zadorin1974
            1. Донской Сегодня, 20:37
              Цитата: zadorin1974
              И что то изменилось?Рафали купили?

              А вы не знаете? 24 Рафаля взяли без передачи технологий. Собираются еще заказать, если не возьмут последнюю версию Ф-16 с передачей технологии. В общем, России там кроме С-400, больших контрактов не предвидится. Проблема здесь не только в России. Индусы и американцы уже без стеснения рассматривают друг друга как союзников по сдерживанию Китая.
              Донской
              1. Колян Реалов Сегодня, 21:22
                Я боюсь что индийцев рассматривают как мясо которое нужно отправить на китайскую бойню во благо омэриги и индусы могут об этом догадываться.
                Колян Реалов
      2. Балу Сегодня, 19:19
        Цитата: Piramidon
        Цыгане, они цыгане и есть. Будут торговаться до последнего. Не удивлюсь, если начнется шантаж типа - "А мы вот возьмем и "Пэтриот" купим у матрасов".

        Индусы выстраивают стратегические отношения с фашингтонскими макаками. Может не стоит им продавать С-400? Пусть купят пэтриот. С-400 берет цель на высотах до 5 метров, а пэтриот только до 100, или я опять путаю? winked
        Балу
      3. INVESTOR Сегодня, 19:42
        Как бы индусов не хаяли, деньги они считать умеют в отличии от нас. Мы всем в кредит, а потом спишем, а нужно за каждую копейку бороться... лекарств они нам много поставляют, фармакология сильная у них, нам бы такую,
        INVESTOR
        1. Shahno Сегодня, 19:52
          Чем больше мы с ними договоров заключаем, тем больше думаю, что у индусов еврейское отношение к деньгам. Я сам себя силой заставляю не экономить,хорошо жена помогает...
          Shahno
          1. abrakadabre Сегодня, 20:25
            Я сам себя силой заставляю не экономить
            Надеюсь без рукоприкладства? wassat Только уговорами?
            abrakadabre
            1. Маки Авелльевич Сегодня, 21:12
              Цитата: abrakadabre
              Я сам себя силой заставляю не экономить
              Надеюсь без рукоприкладства? Только уговорами?


              я понимаю у вас не было Еврейской мамы или жены. эти владеют телекинезом, зачем банальное рукоприкладство
              Маки Авелльевич
      4. Tusv Сегодня, 19:52
        Цитата: Piramidon
        Цыгане, они цыгане и есть. Будут торговаться до последнего. Не удивлюсь, если начнется шантаж типа - "А мы вот возьмем и "Пэтриот" купим у матрасов".

        Целый Гигабакс выцыганить это не хухер махер.
        А так лет семь назад было подписано соглашение между Путиным и Моди. Ихнее военное ведомство 2 года назад одобрило сделку, как раз приблизительно на 5.5 гигабаксов(их газета писала о сумме в Крорах). Оставалось за малым решить, сколько денег вложат в нашу экономику, а скока деньгами. Торговались торговались, а Китай взял и купил и вложился особо не обсасывая. Заводик достроили и запустили экспортную линию. Таперича с-400 можно печь как пирожки. Как бэ и инвестиции уже и не нужны. Можно смело торговаться от стартовой цены в 5,5 ГБ по принципу:
        Индусы - 4.5
        Наши - 6,5, а походите по базару поищите по дешевле
        Tusv
        1. Zoldat_A Сегодня, 21:31
          Цитата: Tusv
          Индусы - 4.5
          Наши - 6,5, а походите по базару поищите по дешевле

          На переговорах по "Мистралям" французы очень удивлялись щедрости и сговорчивости сердюковских переговорщиков. А чо у нас, барыги перевелись? Одни взяточники и казнокрады остались? Не верю! Создать из барыг ударную команду переговорщиков, слегка заинтересовать материально, слегка по линии ФСБ прищемить, чтобы лучше блюли интересы Родины - так они у цыган и 10 лярдов выцыганят...
          Zoldat_A
      5. Комментарий был удален.
      6. Vita VKO Сегодня, 20:32
        Цитата: Piramidon
        Цыгане, они цыгане и есть. Будут торговаться до последнего.

        Так и нашим торговаться нужно учится. Вариантов для поиска компромисса много. Например: если не будите покупать на наших условиях, то можем продать Пакистану. Или еще гуманнее, раз хотят производство, то пусть покупаю технологию и организовать лицензионную сборку, наши предприятия и так перегружены. Индусы 5 лет потратят на развертывание предприятия, и выпуск первой опытной партии, потом еще пару лет будут доводить до ума. А к этому времени уже для С-500 будет готов экспортный облик.
        Vita VKO
        1. Колян Реалов Сегодня, 21:27
          Не надо никому никакие лицензии передавать. Производство должно быть у нас а в случае войны быстро начать выпускать продукцию, лучше оставить у себя производство даже если прибыль будет совсем совсем маленькая. В крайнем случае можно согласиться чтобы они собирали у себя из комплектов которые мы будем присылать, на этом все.
          Колян Реалов
    2. тол100в Сегодня, 19:03
      Цитата: самый главный
      Индусы опять хотят всё даром и + тортик в придачу!

      Хватит заигрывать с индусами. После проведения ими экскурсий для военных специалистов Пентагона на подлодки построенные в России необходимо в корне менять политику о военно-техническом сотрудничестве, а тем более о передаче секретных технологий!!!
      тол100в
      1. RASKAT Сегодня, 20:38
        Ну во первых это лодка 3-го поколения и постройки конца семидесятых, а во вторых были времена когда мы сами в свои ЗАТО американских шпиёнов пускали, еще и лебезили перед ними. Давно они срисовали все что хотели с наших секретных разработок.
        Тут вопрос другой, индусы так же как и китайцы, да и многие другие азиатские страны, пытаются тянуть в свои отставшие страны технологии которыми сами не обладают. Да честь им и хвала, все так делают, не у многих правда получается. НО. Для каких нибудь джинсов, утюгов, сковородок и шурупов это может и работает. Для космоса. авиации, вооружений нет. Те же американцы, например много своих технологий союзникам передали? Вот и нам нужно себя так же вести.
        RASKAT
    3. Маз Сегодня, 19:47
      Школа англосаксов, интересно что Китай утворит
      Маз
      1. Tusv Сегодня, 20:00
        Цитата: Маз
        интересно что Китай утворит

        Ужо утворил. Один дивизион на БД Янки тролит
        Tusv
    4. самоход Сегодня, 19:50
      Цитата: самый главный
      Индусы опять хотят всё даром и + тортик в придачу!

      ну да, и технологии тоже. совсем скромные ребята.
      на "Апачи" тоже технологии получили?
      самоход
    5. RASKAT Сегодня, 19:50
      Ну это же Индусы, как говорится и рыбку съесть и ...... Девяностые закончилась ребята, когда за банку варенья и корзину печения люди родину продавали. И еще надо бы спросить от куда это у вас баранов такие образцы вооружения, так похожие на наши ( это лирическое отступление). Теперь Либо платите, либо идите.
      Технологии им подавай , понимаешь angry
      RASKAT
  2. 210окв Сегодня, 18:55
    Индусы стали мало сговорчивыми..Конкуренция блин и желание заполучить наши технологии.Разберитесь сначала с вашими раздолбаями способными свести на нет возможности любого оружия..
    210окв
  3. НЕКСУС Сегодня, 18:56
    Кто бы сомневался то...
    Россия запрашивает $5,5 млрд за пять комплектов (С-400 - прим), а также высокую цену за обучение и отказывается предоставлять технологии трех типов управляемых ракет

    А может индусам еще спину крыжовельным вареньем намазать и сказать где ключ от квартиры где деньги лежат?
    НЕКСУС
    1. Alexanast Сегодня, 19:41
      Андрей, hi я вот думаю может Пакистану что предложить, по тихой грусти...
      Глядишь и индюки сговорчивее станут lol
      Alexanast
      1. НЕКСУС Сегодня, 19:44
        Цитата: Alexanast
        Андрей, hi я вот думаю может Пакистану что предложить, по тихой грусти...
        Глядишь и индюки сговорчивее станут lol

        Не,точно не надо...это все равно что афганским талибам подарить новое оружие...индусы хоть и прижимистые и хитросделанные,но что касаемо денежков,если все договорено,платят исправно и с нами не ссорятся.
        НЕКСУС
        1. Alexanast Сегодня, 19:49
          Да я не говорю про новое...Лишь бы летало... laughing
          А так да, денег у них много, рынок этот очень хороший...
          Поэтому и говорю...По тихому...Чтоб свалить было на кого... bully request
          Alexanast
          1. НЕКСУС Сегодня, 19:52
            Цитата: Alexanast
            Поэтому и говорю...По тихому...Чтоб свалить было на кого...

            Не...это матрассовские приемы ,которые нам пока не годны. Вон,курдов вооружили,турок экипировали и стравили...веселуха,оборжаться прям для матрассов. Нам такое не годится. Суммы то контрактов видели с индусами? Там не за полушку то разговор.
            НЕКСУС
            1. Alexanast Сегодня, 20:10
              Цитата: НЕКСУС
              Суммы то контрактов видели с индусами?


              Андрей, мы сейчас им пару лодок ремонтируем...Так что об их платежеспособности я наслышан...Просто на рынке, как на войне...Все средства хороши.
              Да и потом, сколько призывов было, что нам не плохо было бы и у матрасов кое чему научиться. С нами ни кто не церемонится. Те же индюки... Хвостом виляют почище любого кобеля...
              Alexanast
              1. НЕКСУС Сегодня, 20:16
                Цитата: Alexanast
                Андрей, мы сейчас им пару лодок ремонтируем...Так что об их платежеспособности я наслышан...Просто на рынке, как на войне...Все средства хороши.

                Ну Пакистан если захочет,можно и подумать...только продавать тот же Триумф потенциальному вассалу вероятного противника...ну не знаю.Да,вы скажете,так туркам то продаем...все верно,только турок сейчас большой зуб на матрассов имеет и не забыл,как его хотели тупо по сценарию Каддафи слить эти самые матрассы.
                Цитата: KCA
                Так Китаю уже отгружают, а Китай с Пакистаном в том числе и против Индии дружит, посопят, щёки понадувают индусы и купят

                Верно все...да только карта Пакистана уж больно неопределенная. И тут много подводных камней. Полагаю пока надо бы с Пакистаном не торопиться.
                НЕКСУС
      2. KCA Сегодня, 20:00
        Так Китаю уже отгружают, а Китай с Пакистаном в том числе и против Индии дружит, посопят, щёки понадувают индусы и купят
        KCA
  4. новичок Сегодня, 18:56
    индусы!_ те ещё кишкомоты. дай им технологии ракет, на “шарика“ обучи, да ещё и производство разверни у них. всё равно сговоряться_ альткрнативы С400 нет.
    новичок
  5. afrikanez Сегодня, 18:57
    Индусы в своем репертуаре, торгуются как на рынке. Ну уж если им нужен С-400, пусть походят по рынку, может дешевле найдут! lol
    afrikanez
    1. Геркулесыч Сегодня, 19:09
      То же самое написал и я в своем комментарии! lol good drinks !
      Геркулесыч
      1. afrikanez Сегодня, 19:27
        Видно так тому и быть! Индусы ходящие по рынку впечатляет. drinks
        afrikanez
    2. Paranoid50 Сегодня, 21:10
      Цитата: afrikanez
      Ну уж если им нужен С-400, пусть походят по рынку, может дешевле найдут!

      laughing Тут сразу вспоминается сцена на "Горбушке" из к.ф. "Даунхаус".
      Paranoid50
  6. Jovanni Сегодня, 18:58
    СМИ сообщили о сложностях на переговорах Индии и РФ о покупке С-400

    А бывали ли вообще переговоры с индусами без сложностей?! Но уж торговаться за С-400! Пускай пропускают тогда вперед тех, кто в очереди за ними стоит...
    Jovanni
  7. Egorovich Сегодня, 18:59
    Индия в своем репертуаре: - Все и сразу и по возможности за так. Морда треснет от таких хотелок.
    Egorovich
  8. Немезида Сегодня, 19:00
    А технологии новейших систем ЗРК Индии никто не даст . В США они их тоже не купят. России не стоит передавать Индии такие технологии еще и потому,что Индия допускает к своей военной технике специалистов из США.
    Немезида
  9. Kisso4kin Сегодня, 19:05
    Сосилус индусус
    Kisso4kin
  10. Геркулесыч Сегодня, 19:07
    Я бы их послал! Пускай у китайцев купят, или даже вместе с ними создают подобное оружие! Базар большой -пускай походят, может быть кто-то что тот им и предожит! am
    Геркулесыч
  11. weddu Сегодня, 19:09
    Индия в любом случае С-400 купят, раз Китай купил. Торгуются. Цену ниже той, что была в контракте с Китаем за единицу, устанавливать не разумно.
    weddu
  12. Громобой Сегодня, 19:09
    отказывается предоставлять технологии трех типов управляемых ракет
    ___________________________________
    Громобой
  13. Berkut24 Сегодня, 19:16
    Как что покупать, так обязательно все технологии давай и производство на территории Индии. С таким подходом - только навоз. А так - пусть походят по базару, поторгуются....
    Berkut24
  14. rocket757 Сегодня, 19:18
    Да ладно, ничего нового, торгуются, взятки ждут, всё норм.
    Просто батутному стратегу молчать надо было в тряпочку и всё было бы норм, как обычно!
    rocket757
  15. Умник Сегодня, 19:20
    Не хотите 5 мультов платить, будите платить жизнями своих солдат
    Умник
  16. Lock36 Сегодня, 19:28
    Вполне возможно что откаты хотят вымутить - продажные и вороватые до предела.
    Lock36
  17. Волька Сегодня, 19:29
    а кроме индусов неужели продать некому? но очередь однако присутствует которых и цена и условия вполне устраивают
    Волька
  18. Туз Бубен Сегодня, 19:33
    Вся загвоздка в том, что индусы требуют, чтобы ракета в полёте обязательно танцевала...
    Туз Бубен
  19. APASUS Сегодня, 19:34
    Уже пройденный этап,пора бы привыкнуть!
    Сейчас попытаются сбить цену и получить технологии .Потом следующим днем появиться инфа что Индия с Израилем начинают вести переговоры.Потом попросят провести тесты на их территории и тесты будут расписаны как неудачные,а всего то надо понизить цену до их требований!
    По сути на хрен таких покупателей ,покупая в магазине автомобиль я же не требую в месте с авто передать мне всю технологическую документацию
    APASUS
  20. DPN Сегодня, 19:44
    А чего мы хотим рынок есть рынок ,есть два дурака один продаёт другой покупает и здесь кто кого мягко говоря на хрен пошлёт.Мы что на колхозном продуктовом рынке делаем, то же и Индийцы.
    DPN
  21. Влад5307 Сегодня, 19:48
    у индусы как всегда не прикладывая мозги и технологии хотят иметь все и сразу, по простому говоря " на одно место сесть и рыбку съесть"!
    Влад5307
  22. senima56 Сегодня, 20:02
    Было бы удивительно, если бы на переговорах с индусами(!!!!) не было "сложностей"! Они же всегда старались и стараются измором взять ! Вспомните наш бывши авианосец "Адмирал Горшков". Его же чуть ли не заново посторили, до того индусы "достали"! Так что с ними всегда надо быть готовыми к "сюрпризам"!
    senima56
  23. Alex20042004 Сегодня, 20:09
    Цитата: самый главный
    Индусы опять хотят всё даром и + тортик в придачу!


    У кого есть деньги, тот берёт и покупает.
    А, какой банкет, если баксов нет !
    Alex20042004
  24. Симон Сегодня, 20:15
    Цитата: Piramidon
    Цыгане, они цыгане и есть. Будут торговаться до последнего. Не удивлюсь, если начнется шантаж типа - "А мы вот возьмем и "Пэтриот" купим у матрасов".

    Ну и пускай покупают! Все, что матрасневкое - оно все в несколько раз дороже. Так, что еще неизвестно, выиграют они или нет. fool
    Симон
  25. Симон Сегодня, 20:16
    Цитата: Влад5307
    у индусы как всегда не прикладывая мозги и технологии хотят иметь все и сразу, по простому говоря " на одно место сесть и рыбку съесть"!

    Ага! Еще и технологии за даром заиметь. yes
    Симон
  26. Симон Сегодня, 20:18
    Цитата: Туз Бубен
    Вся загвоздка в том, что индусы требуют, чтобы ракета в полёте обязательно танцевала...

    belay А как! По индийски или по русски? laughing
    Симон
  27. Влад Морозов Сегодня, 20:19
    Индусы хотят слишком многого! Ест экспортный вариант и успокойтесь! Остальное - секрет не для вас!
    Влад Морозов
  28. Симон Сегодня, 20:23
    Цитата: afrikanez
    Индусы в своем репертуаре, торгуются как на рынке. Ну уж если им нужен С-400, пусть походят по рынку, может дешевле найдут! lol

    Ага, на Украине! wink Они даже летать не будут. laughing
    Симон
  29. Million Сегодня, 20:24
    Где Рогозин-там всегда сложности!Бестолковый российский государственный деятель, дипломат, доктор философских наук, доктор технических наук
    Million
  30. Maks1m4ik Сегодня, 20:34
    да какие сложности могут быть о продаже, не СССР за передачу современных технологий срок не в паяют и не расстреляют, тем более у индии уже наверно нового современного вооружения больше чем у нас уж танков та точно)
    Maks1m4ik
  31. agel26r Сегодня, 21:03
    Ой да и пожалуйста. Лично я от продажи этих комплексов Индии не разбогатею, а от не продажи не обиднею laughing
    Как и большинство наших соотечественников.
    agel26r
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