Музей среди музеев

Национальный музей археологии Франции. Настоящий замок, не так ли?И тем не менее есть одно историческое направление, которое всегда так или иначе присутствует в работе любого исторического музея, но главным является лишь для некоторых. Это направление – археология. Археологические находки мы можем увидеть едва ли не в каждом музее нашей страны, однако хватает их, ну, скажем, на один зал и не более того. Специальные музеи у нас тоже есть, например, в Анапе, где археологи откопали древнюю Горгиппию, или в Тамани, где есть небольшой, но прекрасно оформленный музей древнего города Гермонасса, но похвастаться огромными собраниями и зданиями внушительных размеров могут разве что Афины и Каир, хотя множество археологических памятников можно встретить и в Британском музее, и Токийском национальному музее, что неудивительно, конечно.Весной вокруг него повсюду цветут тюльпаны.План замка-музея.Однако совершенно уникальный, причем чисто археологический, музей есть и во Франции, причем всего в каких-то 19 километрах к западу от Парижа. Это Национальный музей археологии, который является одним из основных французских музеев, а его экспозиция охватывает период с доисторических времен и до эпохи Меровингов. Расположен он в Шато-де-Сен-Жермен-ан-Ле в Сен-Жермен-ан-Ле. Конечно же там надо побывать, чтобы все, что там выставлено, увидеть собственными глазами, потому что словами трудно передать весь тот объем информации, который при этом можно получить. Но, тем не менее, если можно попробовать, то… почему бы этого и не сделать и хотя бы в основном не попытаться о нем рассказать. Тем более, что археология – предмет, интересующий многих посетителей сайта ВО.Внутренний двор.Начнем с истории, с того, что замок Сен-Жермен был одной из самых важных королевских резиденций вблизи Парижа начиная с XII века. После переезда двора в Версаль, в замке разместился суд, а затем он был предоставлен изгнанному из Англии королю Якову II, стал кавалерийской школой в 1809 году и, наконец, военной тюрьмой с 1836 по 1855 год. К этому времени он находился в очень плохом состоянии, а памятником истории был признан 8 апреля 1863 года.Внутри залы внушительны даже сами по себе.Экспозиции в них под стать размерам помещений.В те годы он представлял из себя настоящий лабиринт из коридоров, фальшполов и временных перегородок. Замок сильно обветшал и был черным от копоти. Архитектору Эжену Милле, ученику Эжена Виолле-ле-Дюка, было поручено восстановить замок, чтобы перевести в него Национальный музей древностей, для чего в первую очередь нужно было разобрать в нем все камеры, которых там понаделали, когда он использовался как тюрьма. Уже в 1857 году он сообщил, что все перегородки, образующие камеры, снесены, а территория замка очищена. Строительные работы начались в 1862 году, причем Милле поставил перед собой цель восстановить замок таким, каким он был при короле Франциске I. Работы потребовала времени и средств и была завершена лишь в 1907 году.Зал древностей, названный в честь археолога Эдуарда Пьетте, представляет собой «музей в музее».Витрина древних каменных рубил.Слева изделия из кости, справа – из камня.Первое свое название - «Музей галло-римских древностей» он получил в 1862 году. Затем ему довелось побывать «Музеем кельтских и галло-римских древностей», «Музеем национальных древностей» (1879), пока в 2005 году он не приобрел свое теперешнее название: «Национальный археологический музей».Знаменитая «Брассемпуйская Венера».Надо заметить, что любая империя хороша тем, что выделяет сравнительно много средств на науку и искусство. Вот и Вторая французская империя не была исключением, и ее эпоха по времени совпадает во Франции с всплеском интереса к археологии. И это неудивительно: ведь сам император Наполеон III был увлечен историей и археологией, и финансировал проведение раскопок. Ну, а найденные находки требовалось где-то хранить. Поэтому 8 марта 1862 года Наполеон III и подписал указ о создании галло-римского музея археологических древностей.В 1864 году Жан-Батист Вершёр де Реффи, который был привлечен к работе над проектом музея, предложил императору проект «исторического музея», способного «предоставить историкам точные документы о жизни наших отцов…», а также заинтересовать промышленность древними образцами и технологиями. Замысел Наполеону III понравился, и он лично открыл первые семь комнат музея 12 мая 1867 года во время Парижской всемирной ярмарки.Начиная с 1936 года, в музее начинают создавать планы по спасению артефактов, список наиболее важных произведений и проводить подготовку к их возможной эвакуации, что однозначно говорит о дальновидности работников музея и их практическом уме. Подвалы со сводами площадью 2,70 метра были подготовлены в качестве убежища для сотрудников музея. Подготовлены деревянные ящики для транспортировки коллекций (по оценкам, для их вывоза нужно было задействовать 12 грузовиков, но все они были реквизированы армией в 1938 году).Традиционный галльский шлем с наушниками, на которых отпечатаны три диска.24 августа 1939 года поступил приказ закрыть музей, после чего коллекции его были эвакуированы. С 24 июня 1940 года музей был занят немецкими войсками, которые выставочный зал №1 превратили в конференц-зал для немецких властей, отвечающих за Иль-де-Франс. Позднее замок пострадал от бомбежек, но, в общем-то, пережил оккупацию вполне успешно, а уже 26 августа 1944 года французский флаг был поднят над одной из его башен. Коллекции репатриировались вплоть до 15 марта 1946 года, но для посещения музей открыли уже 2 октября 1945 года.Оригинальный галльский шлем со свастиками.«Шлем со свастиками» крупным планом.К 1961 году экспозиция музея была признана устаревшей и началась его реконструкция. Количество комнат сокращено до 19, количество экспонатов уменьшилось до… 30 000. Новый музей 25 марта 1965 года посетил Шарль де Голль, а 9 апреля 1965 года он был открыт для посетителей. Фасады двора были отремонтированы с 1998 по 2000 год, комнаты первого этажа (от палеолита до железного века) были отреставрированы с 1999 по 2006 год. Всего в фондах музея содержится около 3 миллионов археологических объектов, из которых около 30 000 выставлено для обозрения, что делает его одним из самых богатых музеев в Европе. Это, прежде всего, находки, сделанные на территории Франции, и представленные следующими хронологическими периодами: палеолит, неолит, бронзовый век, железный век, римский период (Римская Галлия) и раннее средневековье (Меровинговская Галлия). В сравнительном археологическом зале представлены коллекции иностранных археологических и этнологических объектов. Музей представляет эволюцию рода homo начиная с черепов homo erectus и неандертальца.А вот этот шлем галлы украшать почему-то не стали…Простые галльские шлемы, склепанные из двух половин, 1150-950 до н.э.Среди наиболее известных объектов палеолитических коллекций музея – Венера Брассемпуйская, найденная Эдуардом Пьетте в Пиренеях. В честь него 10 000 находок экспонируются в отдельной комнате его имени. Комната эта была заново восстановлена и открыта в 2008 году с целью демонстрации оригинальной музеологии XIX (музей в музее!), так что в ней надо рассматривать не только сами находки, но и то, как именно они там экспонируются, вернее экспонировались в то уже далекое от нас время.Галльские кирасы (около 950 г. до н. э. и до 780 г. до н.э.).Неолит (около 5800 до 2100 г. до н.э.) стал вторым периодом предыстории, артефакты которого представлены в экспозиции музея. Население становится оседлым, возникают земледелие и скотоводство, люди создают первые искусственные материалы – ткань и керамику. Впервые формируется международный обмен.Бронзовые мечи Кобанской культуры Кавказа.Клинок римского кинжала пугио.В эпоху бронзы (около 2100-750 до н.э.) общество по-прежнему очень похоже на общество неолита, но технические достижения, представленные бронзовой металлургией, изменяют общество, которое становится все более и более иерархичным.Колючки против конницы. Применялись римлянами и… галлами против римлян. Забивались в деревянный чурбачок, который закапывался в землю. Такой вид колючек считался экономичным оружием.А вот такие колючки или «чеснок», как их называли на Руси, разбрасывали, поэтому требовалось их очень много и было сложно их затем собирать.Римская калига – сандалия легионера.Первый Железный век (терминология, принятая во Франции) относится к эпохе 780-480 гг. до н.э., и соответствует культуре Гальшттата, периодом, характеризующимся захоронением привилегированной части населения в курганах.Римский всадник – статуэтка из бронзы. И кто-то, однако, все еще считает, что лошади в Европу попали лишь после 1492 года?А это гладиатор. То есть гладиаторскими боями увлекались и в Галлии. Ничем завоеванные галлы не хотели уступать римлянам.Второй Железный век (480 г. до н.э. - начало нашей эры) отмечен ростом военизации общества, которое имеет место с пятого века до нашей эры и до второго века нашей эры. Галлы превосходят прочие народы Европы в керамике, посуде, металлургии (бронза и железо).Золотая шляпа – уникальный тип конусообразного изделия из бронзы и золота, характерный исключительно для протокельтской культуры полей погребальных урн. В настоящее время известно всего четыре таких предмета, датируемых периодом с 1400 до 800 г. до н. э. Три найдены в Германии, четвертая – в 1844 году гораздо западнее – в местечке Авантон близ Пуатье.Коллекции музея показывают жизнь галлов перед завоеванием их римлянами. Коллекция кельтского искусства музея является одной из самых богатейших в мире.Римская Галлия (с 52 г. до н.э. до конца V в. н.э.) стала результатом завоевания Галлии Юлием Цезарем. Галлия была насильственно интегрирована в Римскую империю, но пошла ей на пользу. Начался рост городов и строительство общественных зданий, на всей территории Галлии была создана дорожная сеть, сохранившаяся (включая мосты!) и поныне.Прекрасные римские мозаики.В шести комнатах галло-римского отдела представлены артефакты религиозного содержания (боги, мир мертвых), присутствия римской армии в Галлии, различные виды ремесел и предметов быта (связанные с приготовлением и употреблением пищи, одеждой, орнамент, транспортом, письмом ...).Совершенно безвкусный шлем эпохи заката Империи.Эпоха Меровингов (с 5 по 6 век н.э.) также отражена в экспозиции музея. От этого периода до нас дошли многочисленные изделия, украшенные гранатами, изделия, декорированные перегородчатой эмалью, а также пряжки от поясов с инкрустацией серебряной или латунной проволокой.Вот они эти – пряжки, о которых можно сказать: «варварское великолепие».А эта пряжка украшена перегородчатой эмалью.Поскольку останки прошлого молчат, археолог иногда привлекает себе на помощь другие гуманитарные науки, такие как этнология или социология, чтобы увереннее интерпретировать эти следы.Умбон щита франков.Именно в этом духе «сравнительной археологии пяти континентов» в начале двадцатого века Анри Хьюберт и Марсель Моус задумали экспозицию, которая должна была проиллюстрировать «этнографическую историю Европы и человечества» от истоков человека и до средневековья. Этот сравнительный подход был популярен в XIX и ХХ веках, и, хотя некоторые из сравнений не выдерживали серьезной критики, оказалось, он вполне применим и сегодня. Кроме того, он позволил выйти за пределы только французской территории и провести широкие исторически параллели.Знаменитая франциска франков.В Национальном археологическом музее этот подход привел к двум «осям» в экспозиции. На одной оси комнаты демонстрируются технические достижения человека от палеолита до средневековья: техника обработки камня, терракота, металлургия. На поперечных осях представлен географический раздел: Африка, Азия, Ближний Восток, Европа, Америка и Океания. Такой подход позволяет показать сходство и различия в эволюции культур в разных регионах мира. Посетитель последовательно знакомится с палеолитической и неолитической культурой Африки (Магриб, Южная Африка, Эфиопия, Бенин, Конго, Кот-д'Ивуар, Заир и т. Д.), затем переходит к рождению цивилизаций Средиземноморского бассейна и Среднего Восток (Египет, древние Сузы, болгарская Фракия). Затем он может сравнить развитие и техническое мастерство бронзовых и железных металлургов на Кавказе и в Европе (объекты с Кипра, Греции, Италии, Испании, Венгрии, Германии, Дании, Швеции, Азербайджана, Северной Осетии и т. д.). Взятые с разных континентов, а иногда и в разное время, экспонаты показывают сходное состояние развития (переход от охотника-собирателя к производителю), или, наоборот, очень разных форм или изделий (например, идет сравнение изделий из Азии и Америки, сравниваются находки из Китая, Вьетнама, Японии, Малайзии, Перу, Гренландии, Северной Америки и т. д.).Большая часть коллекции вступила сюда в Первую мировую войну. Первым вкладом стала скандинавская коллекция, предложенная в 1862 году Фредериком VII из Дании. Другие крупные коллекции поступили с Кавказа, с раскопок в Сузах (современный Иран) и в Египте.Еще одна «варварская» булавка из золота и рубинов.А это следы торговли с Византией – монета императора Юстиниана.С 2014 года в комнату снова входят этнографические коллекции тихоокеанского происхождения из Папуа-Новой Гвинеи.Сравнительная комната археологии расположена в старом бальном зале замка, ее также называют «комнатой Марса».Так что, если вы будете в Париже, то… не поленитесь и заверните еще и сюда, в Сен-Жермен. Поверьте на слово – жалеть не придется!