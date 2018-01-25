Волкер: Минский формат нельзя считать мёртвым

Многие люди до сих пор содержатся на оккупированных территориях, и прямо в России. Конечно, я планирую поднять этот вопрос. Не думаю, что это то, чем господин Сурков занимается лично, но надеюсь, что они передадут сообщение, что важно продолжать освобождение удерживаемых лиц с обеих сторон как шаг для укрепления доверия и основу для достижения взаимопонимания.

Минские соглашения нельзя считать мёртвыми. Они очень важны. Они показывают, что Россия подтверждает приверженность территориальной целостности Украины и восстановления суверенитета. Это важно. А реинтеграция этих территорий в состав Украины – часть минского процесса.