09:41 25 января

Волкер: Минский формат нельзя считать мёртвым

Спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер рассказал СМИ, чему будет посвящена его очередная беседа с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, которая состоится либо 25 января (сегодня), либо 26-го. По словам Волкера, он обсудит с Сурковым «вопросы отвода подконтрольных России сил с Донбасса и освобождения заложников».

Ранее Волкер провёл встречу с начальником ГШ ВСУ Виктором Муженко и президентом Украины Петром Порошенко.

Волкер: Минский формат нельзя считать мёртвым



Заявление американского спецпредставителя перед встречей с Владиславом Сурковым приводит УНИАН:
Многие люди до сих пор содержатся на оккупированных территориях, и прямо в России. Конечно, я планирую поднять этот вопрос. Не думаю, что это то, чем господин Сурков занимается лично, но надеюсь, что они передадут сообщение, что важно продолжать освобождение удерживаемых лиц с обеих сторон как шаг для укрепления доверия и основу для достижения взаимопонимания.


Также Волкер заявил, что после принятия Украиной закона о так называемой реинтеграции Донбасса «минские соглашения сохраняют свою важность». Находясь в Брюсселе, Волкер в интервью немецкому СМИ Deutsche Welle заявил:
Минские соглашения нельзя считать мёртвыми. Они очень важны. Они показывают, что Россия подтверждает приверженность территориальной целостности Украины и восстановления суверенитета. Это важно. А реинтеграция этих территорий в состав Украины – часть минского процесса.


Нужно напомнить, что ранее президент США Трамп предложил перенести переговоры из Минска «в какую-нибудь другую столицу». Свои услуги предложил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который и рассказал СМИ об инициативе Дональда Трампа.

Также Волкер добавил, что не верит в заявления о якобы желании России "оккупировать всю Украину".

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. Чичиков Сегодня, 06:09
    С такой повесткой дня, Суркову нужно ответить: - "Если речь идет только о неких обязательствах России, то в Минске, нам останется только обсудить границы Российской империи и Берлинский трактат 1878 года"!
    Чичиков
  2. Monster_Fat Сегодня, 06:11
    "Как корабль назовешь-так он и плавать будет".... Зверек "сурок"-"тарбаган" умом и сообразительностью никогда не отличался. Зато у неего чрезвычайно развито чувство опасности, наблюдательность и самое большое-тащить любые припасы в свою норку, забивать ее "до отказа"-вместе со своим брюхом. wink Господин встречающийся с Волкером, случайно не был одним из "отстаивателей" предыдущего "минска"? Не он ли является одним из "отцов" "минского" варианта решения "проблемы Новороссии"?
    Monster_Fat
  3. Горный стрелок Сегодня, 06:13
    А зря Волкер в это дело ввязался. Абсолютно бесперспективная должность. ВНА кормить америкосы больше не хотят, дефолт неотвратим, как смерть... А что будет потом? Вряд ли у них появится свой Примаков, который вытащит бедную из ямы.
    Горный стрелок
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:23
      Во что он ввязался? recourse Он обычный лицемер, урывающий свой кусок от пирожка под названием укроина!
      Геркулесыч
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:22
    На фото встреча двух лицемеров и лжецов! Каждый своему оппоненту нагло врет в глаза, и оба знают, что врут, и даже делают вид, что верят одно другому!
    Геркулесыч
  5. samarin1969 Сегодня, 06:43
    "...По словам Волкера, он обсудит с Сурковым «вопросы отвода подконтрольных России сил с Донбасса и освобождения заложников»..." - это уже не ультиматум, это уже указание "свыше". Судя по всему, перед Сурковым поставлена отчаянная попытка любыми средствами оставить "элите РФ" допуск в "мировой клуб". ...И Волкер это прекрасно понимает...
    samarin1969
  6. gaura Сегодня, 06:46
    Ну прям отлегло, ага
    gaura
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:54
    «вопросы отвода подконтрольных России сил с Донбасса и освобождения заложников»
    Ух, как разошелся американский парень. Наверное считает, что Россия будет вынуждена пойти на такую повестку встречи и от нетерпения перебирает крапленные карты в кармане. Особенно поразило "освобождение заложников". Кто там в заложниках кроме жителей этого региона страдающих от ВСУ и нацбатов?
    rotmistr60
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 06:54
    обсудит с Сурковым «вопросы отвода подконтрольных России сил с Донбасса и освобождения заложников».

    ...решил прославиться ?! - не получится... angry
    a.s.zzz888
  9. victorsh Сегодня, 07:02
    Ранее Волкер провёл встречу с начальником ГШ ВСУ Виктором Муженко и президентом Украины Петром Порошенко.
    А встреча в т.ж.формате,как Байден с порохом и яценюком по поводу 1 миллиарда баксов?6 ЧАСОВ и генпрокурор Украины должен быть снят!
    victorsh
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