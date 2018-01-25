Волкер: Минский формат нельзя считать мёртвым
Спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер рассказал СМИ, чему будет посвящена его очередная беседа с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, которая состоится либо 25 января (сегодня), либо 26-го. По словам Волкера, он обсудит с Сурковым «вопросы отвода подконтрольных России сил с Донбасса и освобождения заложников».
Ранее Волкер провёл встречу с начальником ГШ ВСУ Виктором Муженко и президентом Украины Петром Порошенко.
Заявление американского спецпредставителя перед встречей с Владиславом Сурковым приводит УНИАН:
Также Волкер заявил, что после принятия Украиной закона о так называемой реинтеграции Донбасса «минские соглашения сохраняют свою важность». Находясь в Брюсселе, Волкер в интервью немецкому СМИ Deutsche Welle заявил:
Нужно напомнить, что ранее президент США Трамп предложил перенести переговоры из Минска «в какую-нибудь другую столицу». Свои услуги предложил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который и рассказал СМИ об инициативе Дональда Трампа.
Также Волкер добавил, что не верит в заявления о якобы желании России "оккупировать всю Украину".
Ранее Волкер провёл встречу с начальником ГШ ВСУ Виктором Муженко и президентом Украины Петром Порошенко.
Заявление американского спецпредставителя перед встречей с Владиславом Сурковым приводит УНИАН:
Многие люди до сих пор содержатся на оккупированных территориях, и прямо в России. Конечно, я планирую поднять этот вопрос. Не думаю, что это то, чем господин Сурков занимается лично, но надеюсь, что они передадут сообщение, что важно продолжать освобождение удерживаемых лиц с обеих сторон как шаг для укрепления доверия и основу для достижения взаимопонимания.
Также Волкер заявил, что после принятия Украиной закона о так называемой реинтеграции Донбасса «минские соглашения сохраняют свою важность». Находясь в Брюсселе, Волкер в интервью немецкому СМИ Deutsche Welle заявил:
Минские соглашения нельзя считать мёртвыми. Они очень важны. Они показывают, что Россия подтверждает приверженность территориальной целостности Украины и восстановления суверенитета. Это важно. А реинтеграция этих территорий в состав Украины – часть минского процесса.
Нужно напомнить, что ранее президент США Трамп предложил перенести переговоры из Минска «в какую-нибудь другую столицу». Свои услуги предложил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который и рассказал СМИ об инициативе Дональда Трампа.
Также Волкер добавил, что не верит в заявления о якобы желании России "оккупировать всю Украину".
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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