09:38 25 января

Курсанты "арктической" специализации тренируются в ДВОКУ и при минус 40

Командный состав Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) использует установившуюся суровую морозную погоду в Приамурье для отработки курсантами навыков проведения операций в арктических условиях. Речь идёт о подготовки курсантов «арктической» специализации. Пресс-служба Восточного военного округа сообщает о том, что особое внимание уделено практическим ночным занятиям, так как в Арктике, как известно, долгое время длится полярная ночь.

В ходе учебно-боевых мероприятий отрабатываются варианты применения различных типов вооружений. Учитывается «поведение» стрелкового оружия в условиях сильных морозов. На сегодняшний день температура в Амурской области в среднем составляет около -25 градусов по Цельсию. Несколькими днями ранее температура опускалась и до -40.

Курсанты "арктической" специализации тренируются в ДВОКУ и при минус 40



В сообщении пресс-службы ВВО говорится о том, что выполняется стрельба по нескольким упражнениям. В частности, речь идёт и о стрельбе с ходу на лыжах и во время кратковременных остановок с использованием в качестве упора для оружия лыжные палки.

«Интерфакс-АВН» приводит сообщения пресс-службы ведомства:
Кроме того отрабатывается вождение на снегоходах А1 и армейских вездеходах МТЛБ. Приход низких температур до минус 40 градусов позволяет максимально качественно проверить навыки курсантов редкой специальности и научить их правильно действовать в экстремальных условиях.


Нужно отметить, что именно ДВОКУ является единственным учебным заведением военной направленности, где готовят офицеров для подразделений, действующих в Арктике. В 2017 году состоялся первый выпуск «арктического» факультета.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 10

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  1. rotmistr60 Сегодня, 06:47
    Каждый раз с большим удовольствием читаю о ДВОКУ - училище, которое для меня является родным. Учитесь ребята, становитесь отличными командирами.
    rotmistr60
    1. Чичиков Сегодня, 06:55
      С учетом географического положения и "северного" климата многих территорий России, было бы неплохо иметь "северную" специализацию не в одном училище.
      Чичиков
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:49
    Мы же мужики, а не какая то шушара из Европы или сша, чтобы своей родной зимы, особенно в регионах, где почти нету лета, бояться! soldier
    Геркулесыч
  3. sergo1914 Сегодня, 06:51
    Бедненькие. Такой дубак. Я когда в пятом классе учился, мы в полуфинале первенства города по хоккею с мячом играли. При -42. И ничего. Мячик пластиковый, правда замёрз. Пришлось олдскулльным играть. И ничего. Живой. В чем подвиг курсантов?
    sergo1914
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:09
      Увы, но мой "рекорд температуры " в армии всего лишь минус 29 при ветре порывами 30м/с! crying В 89 году, во время обычного полевого выхода, постоянно только бежали! Даже когда на полигон прибыли , то на месте бежали, или кругами вокруг стрельбища! soldier .
      Геркулесыч
      1. andrewkor Сегодня, 09:14
        Хочу поделиться и своим армейским "рекордом".Зима 1972-73г.,под Наро-Фоминском,минус 45.Стройбатовцы траншееопателем порвали магистральный 100парный телефонный кабель и я его прозванивал от и до для спайки!С перерывами конечно. А ещё была экстремальная ситуация в конце декабря 1978г.в Москве,также -45,а надо на Новый Год вылетать из Домодедово в Барнаул,кое как всё-таки вылетели с опозданием в сутки!Потом рассказывали ,что дома в Москве размораживплись и люди у костров грелись!
        andrewkor
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 06:55
    Таки да. Погода на ДВ арктическая. Мороз, ветра сильные. Главное людей не обморозить.
    a.s.zzz888
  5. andr327 Сегодня, 07:13
    Учиться надо, но желательно что бы обучение проходило на реальных образцах имеющихся в войсках, что бы не повторялись случаи как на Алтае. А то получается отучились на супер-пупер оборудовании, а в реальности ставь палатку образца тысяча девятьсот затертого года, и обеспечь выполнение боевой задачи и сохрани жизнь военнослужащих.
    andr327
    1. ромул Сегодня, 07:15
      Цитата: andr327
      а в реальности ставь палатку образца тысяча девятьсот затертого года, и обеспечь выполнение боевой задачи и сохрани жизнь военнослужащих.

      А это и есть реальность..
      ромул
  6. Zubr Сегодня, 07:38
    Даааа, помню я тактические занятия при -30, ночные стрельбы, учения. У меня тогда насадка для холостой стрельбы лопнула при стрельбе...=))) и все чесали репу, как это могло произойти...=)) не выдержала резких перепадов температур.
    Zubr
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