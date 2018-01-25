Курсанты "арктической" специализации тренируются в ДВОКУ и при минус 40

Кроме того отрабатывается вождение на снегоходах А1 и армейских вездеходах МТЛБ. Приход низких температур до минус 40 градусов позволяет максимально качественно проверить навыки курсантов редкой специальности и научить их правильно действовать в экстремальных условиях.

Командный состав Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) использует установившуюся суровую морозную погоду в Приамурье для отработки курсантами навыков проведения операций в арктических условиях. Речь идёт о подготовки курсантов «арктической» специализации. Пресс-служба Восточного военного округа сообщает о том, что особое внимание уделено практическим ночным занятиям, так как в Арктике, как известно, долгое время длится полярная ночь.В ходе учебно-боевых мероприятий отрабатываются варианты применения различных типов вооружений. Учитывается «поведение» стрелкового оружия в условиях сильных морозов. На сегодняшний день температура в Амурской области в среднем составляет около -25 градусов по Цельсию. Несколькими днями ранее температура опускалась и до -40.В сообщении пресс-службы ВВО говорится о том, что выполняется стрельба по нескольким упражнениям. В частности, речь идёт и о стрельбе с ходу на лыжах и во время кратковременных остановок с использованием в качестве упора для оружия лыжные палки. «Интерфакс-АВН» приводит сообщения пресс-службы ведомства:Нужно отметить, что именно ДВОКУ является единственным учебным заведением военной направленности, где готовят офицеров для подразделений, действующих в Арктике. В 2017 году состоялся первый выпуск «арктического» факультета.