Дворкович рассказал о прячущихся от русских американцах

Когда вы спрашиваете об эффективности санкций сегодня: ваш министр финансов сказал, что санкции против Северной Кореи и Ирана будут эффективны…. Мы говорим о санкциях США, но эти санкции не являются самой интересной вещью на свете, это ничтожный вопрос, мы не должны тратить столько времени на это, мы просто должны работать более эффективно и работать лучше, вместо того, чтобы обсуждать санкции,

Это не Россия прячется от диалога, и Россия не закрыта. Американцы прячутся от нас в Давосе, это маленькая деревня, но они не хотят говорить. Они прячутся от реальных обсуждений,

Я не президент России, я не в позиции просить встречи с Трампом, но я готов контактировать с представителями американской делегации.