Дворкович рассказал о прячущихся от русских американцах
Американцы избегают представителей российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе, прячутся от реальных обсуждений, передает РИА Новости заявление вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.
Отвечая на вопрос, просил ли он о встрече с Трампом, Дворкович ответил:
Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать официальная российская резиденция «Русский дом», которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Делегацию РФ возглавляет Аркадий Дворкович.
Когда вы спрашиваете об эффективности санкций сегодня: ваш министр финансов сказал, что санкции против Северной Кореи и Ирана будут эффективны…. Мы говорим о санкциях США, но эти санкции не являются самой интересной вещью на свете, это ничтожный вопрос, мы не должны тратить столько времени на это, мы просто должны работать более эффективно и работать лучше, вместо того, чтобы обсуждать санкции,сказал Дворкович на форуме.
Это не Россия прячется от диалога, и Россия не закрыта. Американцы прячутся от нас в Давосе, это маленькая деревня, но они не хотят говорить. Они прячутся от реальных обсуждений,добавил он.
Отвечая на вопрос, просил ли он о встрече с Трампом, Дворкович ответил:
Я не президент России, я не в позиции просить встречи с Трампом, но я готов контактировать с представителями американской делегации.
Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать официальная российская резиденция «Русский дом», которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Делегацию РФ возглавляет Аркадий Дворкович.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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