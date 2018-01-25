09:41 25 января

Дворкович рассказал о прячущихся от русских американцах

Американцы избегают представителей российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе, прячутся от реальных обсуждений, передает РИА Новости заявление вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.



Когда вы спрашиваете об эффективности санкций сегодня: ваш министр финансов сказал, что санкции против Северной Кореи и Ирана будут эффективны…. Мы говорим о санкциях США, но эти санкции не являются самой интересной вещью на свете, это ничтожный вопрос, мы не должны тратить столько времени на это, мы просто должны работать более эффективно и работать лучше, вместо того, чтобы обсуждать санкции,
сказал Дворкович на форуме.


Это не Россия прячется от диалога, и Россия не закрыта. Американцы прячутся от нас в Давосе, это маленькая деревня, но они не хотят говорить. Они прячутся от реальных обсуждений,
добавил он.

Отвечая на вопрос, просил ли он о встрече с Трампом, Дворкович ответил:

Я не президент России, я не в позиции просить встречи с Трампом, но я готов контактировать с представителями американской делегации.


Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать официальная российская резиденция «Русский дом», которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Делегацию РФ возглавляет Аркадий Дворкович.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. Anarchist Сегодня, 09:16
    Надо же, какая новая Фобия у американских делегаций! Стать агентом Кремля, Что может быть хуже? Русофобия перетекает в панику... А русскую водку, наверное, хранят где-нибудь в чулане, сейфы под десятью замками...
    Anarchist
    1. cniza Сегодня, 09:22
      Цитата: Anarchist
      А русскую водку, наверное, хранят где-нибудь в чулане, сейфы под десятью замками...


      Переливают в бутылки из под джина laughing , а так они действительно боятся, даже разговаривать , ибо на родине сразу на допрос.
      cniza
      1. Anarchist Сегодня, 09:26
        Виктор, А если узнать адрес какого-нибудь ихнего чиновника и слать ему письма? Жизнь наверное станет веселее... Уж точно скучно ему не будет!
        Anarchist
        1. cniza Сегодня, 09:27
          Мне кажется , что так надо сделать и начинать с сотрудников спец. служб. lol
          cniza
        2. oldseaman1957 Сегодня, 09:36
          Дворкович: "Я не президент России, я не в позиции..."
          - Слава Богу!
          oldseaman1957
    2. Chertt Сегодня, 09:23
      У "гегемона" мировая экономика сыпется, А тут какие то Русские со своими санкциями, вопросы задают. Тут миропорядок рушится, и еще улыбаться на камеры надо
      Chertt
  2. Чёрный Сегодня, 09:19
    Да плевали они на Дворковича...вот и не хотят встречаться. Они знатно опустили нас с помощью МОК,в их руках все западные СМИ, которые нас обвиняют во всех смертных грехах, а дворковичи , жуковы, мутько только лебезят и обиженок корчат. Давно пора понять, что запад будет считаться только с сильным государством, способным отстоять свои интересы.
    Чёрный
    1. Vard Сегодня, 09:30
      Интересно... а если всем одномоментно сдать в банки долларов... ну хотя бы по сто... что будет с курсом...
      Vard
    2. DMB_95 Сегодня, 09:38
      Дворкович явно не тот человек , который должен встречаться с нашими , по их же официальным заявлениям , Врагами .
      DMB_95
  3. Dym71 Сегодня, 09:20
    Американцы прячутся от нас в Давосе, это маленькая деревня, но они не хотят говорить. Они прячутся от реальных обсуждений,

    А по мне, так лучше бы Дворкович прятался от американцев, но долларий по тридцать наших кровных рубальков нам возвернул, Барбос! am
    Dym71
    1. Горный стрелок Сегодня, 09:35
      Верни нефть по 100, будет тебе и рубль по тридцать. Только зачем? Опять "нефть есть, остальное купим?" Потом дадут ( это если дадут) пару лет "сладкой жизни, и опять нефть по тридцать и санкций пучок... Только зубы на полку и класть...
      Горный стрелок
  4. Alex-a832 Сегодня, 09:21
    США после реализации своего плана экспансии доллара начали плавно деградировать, так как стали насыщаться за счет чужих экономик, биржевых спекуляций и махинаций мирового масштаба. Так и средства конкурентной борьбы у них опустились до "санкций" и тупой антирекламы с использованием "независимых и авторитетных" рейтинговых агентств и аналитиков. На равных им общаться не чем: о чем можно экономисту с банальным мошенником разговаривать на экономическом форуме?
    Alex-a832
  5. Оверлок Сегодня, 09:31
    --"Я не президент России, я не в позиции просить встречи с Трампом, но я готов контактировать с представителями американской делегации".
    --«Россия должна платить за финансовую стабильность США».
    А.В.Дворкович
    Оверлок
  6. rotmistr60 Сегодня, 09:32
    Не хочется американцам разговаривать как говориться "глаза в глаза". Столько их политики наговорили о России за последний год, что наверное чувствуют неудобство даже с российскими либералами. Честно говоря рабочее окружение у нашего президента аховое: Дворкович, Сурков, Кудрин (в советниках) и т.д.
    rotmistr60
  7. Оверлок Сегодня, 09:33
    завышенная самооценка и придания значимости своей персоны- признаки психических расстройств личности
    Оверлок
  8. Rostislav Сегодня, 09:38
    Цель статьи? Поведать нам об огорчениях Дворковича, что с ним санкции не хотят обсуждать [когда же их снимут]?
    Санкции - это данность. Их ввели из-за Крыма, Крым русский навсегда, потому и санкции надолго. Официально признать Крым Российским и отменить санкции означает для пингвинов серьезную имиджевую потерю, так что все это надолго. И слава Богу, больше будем думать, как самим производить.
    Rostislav
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