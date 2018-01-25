21:54 25 января

Немецкая газета рассказала о российском «супероружии»

Немецкая газета Bild составила список «супероружия современности», в который попали и российские разработки, передает РИА Новости.



По мнению журналистов, одним из супервооружений России является авиационная вакуумная бомба повышенной мощности, известная как «папа всех бомб». «Этот боеприпас превосходит самый мощный неядерный американский снаряд», – отмечает издание.


Его взрывная сила «сопоставима с атомной бомбой». Как пишет газета, «при взрыве "папа всех бомб" образует гигантский огненный шар, стирая в пыль и сжигая все вокруг в районе действия». Однако российскому боеприпасу может составить конкуренцию американская "мать всех бомб", добавляет автор.

Также издание уделило вниманию новейшему танку Т-14 «Армата», который назвало «одним из наиболее эффективных».

«Российский танк быстрее американского "Абрамса" (80 километров в час против 64-х) и обладает более мощной пушкой, способной стрелять до 12 раз в минуту. Кроме того, Т-14 может использовать и управляемые по радиоканалу ракеты, радиусом действия в восемь тысяч метров», – пишет газета.

Среди разработок других стран автор выделил китайские ракеты DF-21D «Восточный ветер», немецкий танк «Леопард 2», израильскую ПРО «Железный купол», американский авианосец класса «Нимиц», а также истребитель F-22 и бомбардировщик B-2 «Спирит».

Использованы фотографии: РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Комментарии 23

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  1. Vard Сегодня, 10:56
    Смешал он в кучу... кони... люди... И насчёт огненного шара мне кажется не прав... там всё не так выглядит...
    Vard
    1. Кроу Сегодня, 10:58
      Ему же надо что-то писать, вот он и пишет! Все тонкости только специалисты знают. А какой из него специалист? Скорее всего эта статья была в конце журнала. Так, лишь бы листы чем-то заполнить!
      Кроу
      1. Чёрный Сегодня, 11:00
        хорошо, что еще тещу всех бомб не изобрели. пришел бы всем трындец, однозначно!﻿ laughing
        Чёрный
        1. faiver Сегодня, 12:10
          ну обождите, будет вам и теща будет и свисток laughing
          faiver
      2. Topotun Сегодня, 16:43
        Журналист пивка недобрал. В следующий раз добавит и будет теща....
        Topotun
    2. ul_vitalii Сегодня, 10:58
      Ещё железный капут не указал.
      ul_vitalii
      1. роман66 Сегодня, 11:01
        и каучуковую бомбу...
        роман66
    3. Чёрный Сегодня, 11:01
      заботимся о чистоте экологии, нам же ешо там жить, если воевать будем﻿ laughing
      Чёрный
    4. RASKAT Сегодня, 11:03
      Немецкая газета рассказала о российском «супероружии»
      Это не та ли газета которая пару статьями ниже утверждает, что 15 миллионов наших сограждан собираются свалить из России от невыносимой жизни? fool
      По мнению журналистов, одним из супервооружений России является авиационная вакуумная бомба повышенной мощности, известная как «папа всех бомб». «Этот боеприпас превосходит самый мощный неядерный американский снаряд», – отмечает издание.
      Идиоооты вы так и не поняли, что самое страшное оружие для вас, это 18-ти летний пацан с АК, а не какие то там железки, хоть и высокотехнологичные. bully
      RASKAT
      1. Хагалаз Сегодня, 11:17
        Давно уже поняли, увы. Отсюда егэ, голивуд, макдональдс и много других "ништяков".
        Хагалаз
      2. Serg Koma Сегодня, 12:38
        Цитата: RASKAT
        Идиоооты вы так и не поняли, что самое страшное оружие для вас, это 18-ти летний пацан с АК, а не какие то там железки, хоть и высокотехнологичные.

        Эх, со стройбатом бы журналюгу познакомить
        самые-самые суперпупер спецВОЙСКА для нетрадиционного ведения боевых действий! tongue
        Перефразируя - "Чем больше в СМИ дубов - тем крепче наша оборона" laughing
        Serg Koma
    5. Ren Сегодня, 11:05
      Цитата: Vard
      И насчёт огненного шара мне кажется не прав... там всё не так выглядит...

      "Папа всех бомб"
      Ren
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:10
        Опередили. Тоже хотел сказать Vard, что он не прав.
        rotmistr60
    6. НЕКСУС Сегодня, 12:02
      Цитата: Vard
      И насчёт огненного шара мне кажется не прав... там всё не так выглядит...

      Вот как это выглядит..

      А теперь о сравнении и о цитате..
      Однако российскому боеприпасу может составить конкуренцию американская "мать всех бомб", добавляет автор.

      Мама всех бомб имеет мощность порядка 10 тонн в тротиловом эквиваленте,при этом она бетонобойная(то есть для уничтожения бункеров и вкопанных глубоко в землю сооружений)

      ,а Папа всех бом имеет мощность при массе около 7 тонн,44 тонны в тротиловом эквиваленте и является авиационной бомбой обьемного взрыва(вакуумной).
      Российский танк быстрее американского "Абрамса

      А это вообще чушь полная...сравнивать новый танк с хламом 70-х годов постройки.
      НЕКСУС
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:59
    Немецкая газета Bild составила список «супероружия современности»,

    Главное первым прокукарекать! laughing
    a.s.zzz888
    1. Кроу Сегодня, 11:01
      Первым, да ладно? От этих кукареканий, со всех сторон, в ушах звенит. Уже давно!
      Кроу
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:02
        Кроу Сегодня, 11:01 ↑
        Первым, Да ладно? От этих кукареканий, со всех сторон, в ушах звенит. Уже давно!

        ... вот они и стараются изо всех сил запрыгнуть на голову рядом стоящего и... в общем закон курятника... bully
        a.s.zzz888
        1. Кроу Сегодня, 11:09
          За петушить коллегу? Да, журналисты это любят. Ещё кукушкой политиков нахваливать.
          Кроу
    2. Чёрный Сегодня, 11:04
      Цитата: a.s.zzz888
      лавное первым прокукарекать

      Ну об этой штуке наши СМИ (ТК Вести, например) ещё в 2008 г сообщали....в инете видос есть...
      Чёрный
  3. Alex-a832 Сегодня, 11:05
    Бессвязный венигрет. А что касается той самой бомбы в сравнении с ЯО, то слово "сопоставима" не применимо, правильно - "ближе всего по мощности из неядерных боеприпасов".
    Alex-a832
  4. Egorovich Сегодня, 11:09
    yes Самое лучшее оружие России - Арматов Искандер Калибрович!!! yes
    Egorovich
  5. astepanov Сегодня, 11:09
    журналистика, как известно, вторая из древнейших профессий...
    astepanov
  6. rocket757 Сегодня, 12:13
    Одно умиляет!
    Мы ж отсталые, мы азиаты, мы ...короче, куда нам до них прогрессивных-креативных!!!
    Короче, фиг на них, пусчай своих пугаю, денюшку выпрашивают!!!
    rocket757
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