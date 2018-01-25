Немецкая газета рассказала о российском «супероружии»
Немецкая газета Bild составила список «супероружия современности», в который попали и российские разработки, передает РИА Новости.
По мнению журналистов, одним из супервооружений России является авиационная вакуумная бомба повышенной мощности, известная как «папа всех бомб». «Этот боеприпас превосходит самый мощный неядерный американский снаряд», – отмечает издание.
Его взрывная сила «сопоставима с атомной бомбой». Как пишет газета, «при взрыве "папа всех бомб" образует гигантский огненный шар, стирая в пыль и сжигая все вокруг в районе действия». Однако российскому боеприпасу может составить конкуренцию американская "мать всех бомб", добавляет автор.
Также издание уделило вниманию новейшему танку Т-14 «Армата», который назвало «одним из наиболее эффективных».
«Российский танк быстрее американского "Абрамса" (80 километров в час против 64-х) и обладает более мощной пушкой, способной стрелять до 12 раз в минуту. Кроме того, Т-14 может использовать и управляемые по радиоканалу ракеты, радиусом действия в восемь тысяч метров», – пишет газета.
Среди разработок других стран автор выделил китайские ракеты DF-21D «Восточный ветер», немецкий танк «Леопард 2», израильскую ПРО «Железный купол», американский авианосец класса «Нимиц», а также истребитель F-22 и бомбардировщик B-2 «Спирит».
По мнению журналистов, одним из супервооружений России является авиационная вакуумная бомба повышенной мощности, известная как «папа всех бомб». «Этот боеприпас превосходит самый мощный неядерный американский снаряд», – отмечает издание.
Его взрывная сила «сопоставима с атомной бомбой». Как пишет газета, «при взрыве "папа всех бомб" образует гигантский огненный шар, стирая в пыль и сжигая все вокруг в районе действия». Однако российскому боеприпасу может составить конкуренцию американская "мать всех бомб", добавляет автор.
Также издание уделило вниманию новейшему танку Т-14 «Армата», который назвало «одним из наиболее эффективных».
«Российский танк быстрее американского "Абрамса" (80 километров в час против 64-х) и обладает более мощной пушкой, способной стрелять до 12 раз в минуту. Кроме того, Т-14 может использовать и управляемые по радиоканалу ракеты, радиусом действия в восемь тысяч метров», – пишет газета.
Среди разработок других стран автор выделил китайские ракеты DF-21D «Восточный ветер», немецкий танк «Леопард 2», израильскую ПРО «Железный купол», американский авианосец класса «Нимиц», а также истребитель F-22 и бомбардировщик B-2 «Спирит».
Использованы фотографии: РИА Новости / Министерство обороны РФ
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