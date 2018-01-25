21:57 25 января

Сербия ожидает подписания контракта о покупке шести Ми-17 до конца года

Руководство Сербии ожидает заключения договора о приобретении шести вертолетов Ми-17 в России в течение текущего года, сообщил президент республики Александр Вучич.

Мы в процессе (переговоров — прим.), и я думаю, что мы сделаем это и закончим в текущем году. В этом году, безусловно
— сказал Вучич РИА Новости

Сербия ожидает подписания контракта о покупке шести Ми-17 до конца года



Сербский лидер в начале декабря 2017 года заявил, что власти республики ведут переговоры с "Рособоронэкспортом" о приобретении шести многофункциональных вертолетов Ми-17 в дополнение к двум поставленным в июне 2016 года.

В Сербии также планируется строительство центра по ремонту вертолетов российского и советского производства. Министр обороны Александр Вулин в январе этого года отметил его особую значимость для страны. По словам министра, многие государства региона имеют вертолеты Ми-8 и Ми-17, которые могли бы там ремонтироваться.

Помощник министра обороны Сербии Ненад Милорадович сообщил в июне 2017 года, что Москва и Белград готовятся к подписанию договора о ремонте в Сербии вертолетов из третьих стран.



Использованы фотографии: http://russianhelicopters.su/ru/
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. самый главный Сегодня, 11:45
    Уважаю Сербов!!! Их гнобят со всех сторон, а они всё равно с Россией!
    самый главный
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:01
      С уважением к сербам, но их политики отнюдь сегодня не с Россией в прямом понимании этого слова. Большая часть народа - да, а большая часть политиков ориентирована на Сша. Когда выгодно вспоминают и про Россию.
      rotmistr60
      1. Bronevick Сегодня, 12:28
        Ну по крайней мере они до последнего оттягивают вступление в ЕС и НАТО.
        Bronevick
        1. Ramazan Сегодня, 13:53
          Не оттягивают, а их туда не принимают
          Чувствуете разницу ? )
          Ramazan
    2. APASUS Сегодня, 21:09
      Цитата: самый главный
      Уважаю Сербов!!! Их гнобят со всех сторон, а они всё равно с Россией!

      Это сербский народ с Россией ,а правительство совсем по другую сторону
      APASUS
  2. x.andvlad Сегодня, 11:53
    Хорошая задумка. А может там имеет смысл и центр по ремонту МИГов замутить?
    x.andvlad
Картина дня