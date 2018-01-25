75-летие освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков

Сегодня Воронеж празднует 75-ю годовщину освобождения города от гитлеровских захватчиков. При этом нелишним будет напомнить, что Воронеж так полностью и не покорился оккупантам во время Великой Отечественной войны.С самого утра в столице Черноземья проходят торжественные мероприятия в честь разгрома немецко-фашистских оккупантов, в составе которых были отнюдь не только солдаты германской армии. Оккупировали часть Воронежа и представители союзнических вермахту армий – итальянцы, венгры и др. Напомним, что под Воронежем (в районе населённого пункта Болдыревка) находится крупнейшее в мире военное захоронение венгерских солдат как напоминание о том, чем закончилась гитлеровская авантюра на берегах Дона.Президент России направил воронежцам поздравительную телеграмму. Приводим её текст:Врио губернатора региона Александр Гусев принял участие в церемонии возложения венков к воинскому мемориалу. В церемонии также участвовали представители ветеранских и иных общественных организаций, Русской православной церкви, силовых ведомств.Напомним, что Воронеж имеет статус Города воинской славы.