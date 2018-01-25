75-летие освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков
Сегодня Воронеж празднует 75-ю годовщину освобождения города от гитлеровских захватчиков. При этом нелишним будет напомнить, что Воронеж так полностью и не покорился оккупантам во время Великой Отечественной войны.
С самого утра в столице Черноземья проходят торжественные мероприятия в честь разгрома немецко-фашистских оккупантов, в составе которых были отнюдь не только солдаты германской армии. Оккупировали часть Воронежа и представители союзнических вермахту армий – итальянцы, венгры и др. Напомним, что под Воронежем (в районе населённого пункта Болдыревка) находится крупнейшее в мире военное захоронение венгерских солдат как напоминание о том, чем закончилась гитлеровская авантюра на берегах Дона.
Президент России направил воронежцам поздравительную телеграмму. Приводим её текст:
На протяжении столетий Воронеж играл большую, значимую роль в развитии страны, укреплении российской государственности, в приумножении ратной славы Отчизны. Но особые, незабываемые страницы истории города связаны с Великой Отечественной войной. Более двухсот дней и ночей защитники Воронежа противостояли жестокому врагу. Солдаты и офицеры Красной Армии, ополченцы – не щадя своих жизней, проявляя беспримерную отвагу и стойкость, сражались за каждую улицу, каждый дом. За каждую пядь родной земли. И 25 января 1943 года город был освобожден.
Бои за Воронеж во многом предопределили исход Сталинградской битвы, всех ключевых сражений 1943 года, стали важным этапом на пути к Великой Победе.
Сегодня столица российского Черноземья гордо носит почетное звание Города воинской славы. Воронежцы любят и умеют трудиться, чтут традиции многих поколений своих земляков, бережно хранят память о ратном подвиге героев-освободителей.
И конечно, самые искренние слова – ветеранам. Спасибо вам за доблесть и мужество, за мирное небо над головой, за счастье жить и работать в благополучной и сильной стране.
Еще раз поздравляю вас со знаменательной датой, желаю успехов и исполнения намеченных планов
Врио губернатора региона Александр Гусев принял участие в церемонии возложения венков к воинскому мемориалу. В церемонии также участвовали представители ветеранских и иных общественных организаций, Русской православной церкви, силовых ведомств.
Напомним, что Воронеж имеет статус Города воинской славы.
С самого утра в столице Черноземья проходят торжественные мероприятия в честь разгрома немецко-фашистских оккупантов, в составе которых были отнюдь не только солдаты германской армии. Оккупировали часть Воронежа и представители союзнических вермахту армий – итальянцы, венгры и др. Напомним, что под Воронежем (в районе населённого пункта Болдыревка) находится крупнейшее в мире военное захоронение венгерских солдат как напоминание о том, чем закончилась гитлеровская авантюра на берегах Дона.
Президент России направил воронежцам поздравительную телеграмму. Приводим её текст:
На протяжении столетий Воронеж играл большую, значимую роль в развитии страны, укреплении российской государственности, в приумножении ратной славы Отчизны. Но особые, незабываемые страницы истории города связаны с Великой Отечественной войной. Более двухсот дней и ночей защитники Воронежа противостояли жестокому врагу. Солдаты и офицеры Красной Армии, ополченцы – не щадя своих жизней, проявляя беспримерную отвагу и стойкость, сражались за каждую улицу, каждый дом. За каждую пядь родной земли. И 25 января 1943 года город был освобожден.
Бои за Воронеж во многом предопределили исход Сталинградской битвы, всех ключевых сражений 1943 года, стали важным этапом на пути к Великой Победе.
Сегодня столица российского Черноземья гордо носит почетное звание Города воинской славы. Воронежцы любят и умеют трудиться, чтут традиции многих поколений своих земляков, бережно хранят память о ратном подвиге героев-освободителей.
И конечно, самые искренние слова – ветеранам. Спасибо вам за доблесть и мужество, за мирное небо над головой, за счастье жить и работать в благополучной и сильной стране.
Еще раз поздравляю вас со знаменательной датой, желаю успехов и исполнения намеченных планов
Врио губернатора региона Александр Гусев принял участие в церемонии возложения венков к воинскому мемориалу. В церемонии также участвовали представители ветеранских и иных общественных организаций, Русской православной церкви, силовых ведомств.
Напомним, что Воронеж имеет статус Города воинской славы.
Использованы фотографии: ВО
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти