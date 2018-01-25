21:56 25 января

75-летие освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков

Сегодня Воронеж празднует 75-ю годовщину освобождения города от гитлеровских захватчиков. При этом нелишним будет напомнить, что Воронеж так полностью и не покорился оккупантам во время Великой Отечественной войны.

С самого утра в столице Черноземья проходят торжественные мероприятия в честь разгрома немецко-фашистских оккупантов, в составе которых были отнюдь не только солдаты германской армии. Оккупировали часть Воронежа и представители союзнических вермахту армий – итальянцы, венгры и др. Напомним, что под Воронежем (в районе населённого пункта Болдыревка) находится крупнейшее в мире военное захоронение венгерских солдат как напоминание о том, чем закончилась гитлеровская авантюра на берегах Дона.

75-летие освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков



Президент России направил воронежцам поздравительную телеграмму. Приводим её текст:
На протяжении столетий Воронеж играл большую, значимую роль в развитии страны, укреплении российской государственности, в приумножении ратной славы Отчизны. Но особые, незабываемые страницы истории города связаны с Великой Отечественной войной. Более двухсот дней и ночей защитники Воронежа противостояли жестокому врагу. Солдаты и офицеры Красной Армии, ополченцы – не щадя своих жизней, проявляя беспримерную отвагу и стойкость, сражались за каждую улицу, каждый дом. За каждую пядь родной земли. И 25 января 1943 года город был освобожден.

Бои за Воронеж во многом предопределили исход Сталинградской битвы, всех ключевых сражений 1943 года, стали важным этапом на пути к Великой Победе.

Сегодня столица российского Черноземья гордо носит почетное звание Города воинской славы. Воронежцы любят и умеют трудиться, чтут традиции многих поколений своих земляков, бережно хранят память о ратном подвиге героев-освободителей.

И конечно, самые искренние слова – ветеранам. Спасибо вам за доблесть и мужество, за мирное небо над головой, за счастье жить и работать в благополучной и сильной стране.

Еще раз поздравляю вас со знаменательной датой, желаю успехов и исполнения намеченных планов

Врио губернатора региона Александр Гусев принял участие в церемонии возложения венков к воинскому мемориалу. В церемонии также участвовали представители ветеранских и иных общественных организаций, Русской православной церкви, силовых ведомств.

Напомним, что Воронеж имеет статус Города воинской славы.

Использованы фотографии: ВО
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Комментарии 15

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  1. 210окв Сегодня, 14:17
    Поздравляю воронежцев и ветеранов.Низкий Вам поклон!
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 14:39
      Может, хотя бы в эту дату Воронеж удостоят звания города-Героя?
      В ВОВ только в двух городах линия фронта проходила по городу - Сталинград и Воронеж. А по продолжительности боев Воронеж уступает лишь Севастополю и Ленинграду.
      Только на воронежском направлении было уничтожено 26 немецких дивизий, 2-я венгерская и 8-я итальянская армии, много румынских частей. Враг понес потери в 320 тыс. человек, в плен было взято 75 тысяч, что больше чем в Сталинграде. Но и наши 400 тысяч бойцов сложили там головы. Вечная им память и Слава!
      сибиралт
      1. КобалТ Сегодня, 17:27
        Очень много в воронежской земле железа! Защитникам отечества низкий поклон.
        КобалТ
        1. Салют Сегодня, 17:44
          недавно пришел к выводу что при других обстоятельствах СССР мог проиграть войну нацисткой германии, при условии что:
          1. нападение немцев происходит в мае
          2. в войну вступают также Турция и Япония
          3. США и Англия не включают СССР в поставки по Ленд-Лизу
          4. зима 1941-го года более мягкая и немцы заранее запасаются всем необходимым для ведения войны в зимнее время
          Салют
          1. Orionvit Сегодня, 18:59
            Цитата: Салют
            недавно пришел к выводу что при других обстоятельствах СССР мог проиграть войну нацисткой германии

            Очень много если бы, да кабы. Не морочьте голову, не себе не другим. Переговорено на эту тему уже столько, что просто не интересно. Войну наши закончили в Берлине, полным разгромом нацисткой Германии, и точка. Да, про Японию забыл, и полным разгромом квантунской армии.
            Orionvit
          2. антивирус Сегодня, 21:35
            1в мае заняты были Югославией , для итальянцев и на Грецию- Суэц
            2Турки и Япы знали и свои слабые стороны- нельзя зимой воевать .
            только летом- а кол-во ДВС и др техники( легк танки) у СССР огромное кол=во. против Германии слабы они, а для туземцев хватило бы и легких
            3. Бриты не сдюжили бы, против немцев совсем, надо было им см на 3-5 лет вперед-ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ ИЗ РАСКЛАДОВ СДЕЛАЛИ.
            4.ЕСТЬ СР МАКС И МИНИМУМЫ ПО СТОЛЕТИЯМ. не было за 19 век данных и сорвали блиц -криг "до сентября сакончить"
            антивирус
  2. faterdom Сегодня, 14:20
    Надо венграм поздравления послать. Именно под Воронежем крайне жестокой к мирным жителям показала себя 2-я королевская армия Венгрии. За что и была уничтожена практически вся, от нее уцелело вряд ли больше чем немцев из Сталинградского котла.
    Ну, чтобы не забывали...
    faterdom
    1. Дормидонт Сегодня, 14:35
      Странные эти европейцы. Третью тысячу лет получают от русских звездюлей, и никак не угомонятся
      Дормидонт
      1. faterdom Сегодня, 14:42
        Да вот, государства -шакалы. Сами, в одиночку, естественно ни Венгрия, ни Румыния, ни Италия в СССР бы не полезли, а вот с Большим Бандитом вместе - это да, вдруг чего поживиться там себе получится. Потом оплакивают свои кладбища, которые на Дону образовались - а кто вас звал?
        Вот и нынешние табАки суетятся, побольше войск американских себе просят, аэродромы русскими построенные наперебой предлагают, а уж места для ПРО - это уж вообще священная корова (правда чехи отравляют это единообразие по ПРО)! Так ведь и опять вместе с Хозяином и огребут, да только не на Дону кладбища будут, а на Днестре и Дунае. Ну и на Темзе, естественно.
        faterdom
    2. Separ Сегодня, 18:46
      Румыноцыгане тоже ласковостью не отличались.
      Separ
  3. dm_Россия Сегодня, 14:32
    Спасибо ВСЕМ за поздравление!
    Всем землякам - УРА!
    Ветеранам - поклон до земли!
    dm_Россия
  4. zzdimk Сегодня, 14:43
    Хороший город. Новый год там встречал. Музей Арсенал понравился. Очень знающий экскурсовод там. Много нового узнал.
    zzdimk
  5. Separ Сегодня, 18:44
    Звания Города - Героя Воронежу в своё время не присвоили из-за "братской" политики КПСС к нашим бывшим "братьям" - мадьярам и румынам (а лежит их в Воронежской землице немеряно), хотя по значению оборонительных боёв Воронеж не уступал Сталинграду.
    Separ
  6. faterdom Сегодня, 20:08
    Цитата: Separ
    Звания Города - Героя Воронежу в своё время не присвоили из-за "братской" политики КПСС к нашим бывшим "братьям" - мадьярам и румынам (а лежит их в Воронежской землице немеряно), хотя по значению оборонительных боёв Воронеж не уступал Сталинграду.

    Это да, политкорректность, ети ее... И неизвестно кто в Бабьем Яру расстреливал и Хатынь жег... И Саласпилс охранял... Советские идеологи предпочли сладкую ложь скармливать народу. Чтобы этот бумеранг вернулся на голову этого же народа.
    А так, по совокупности боев, их ожесточенности, их значения и потерь понесенных сторонами Воронеж без всяких натяжек город-герой. И может быть, никогда не поздно восстановить историческую справедливость - наградить Воронеж этим званием. А городу на Волге вернуть название Сталинград, под которым его знают и любят наши европейские партнеры.
    faterdom
  7. Andrey160479 Сегодня, 21:51
    Я сам из Смоленска. У нас памятники-это сплошные могилы(захоронения). Когда спрашивают про достопримечательности- это крепость, собор и памятники и захоронения. Я про то- что каждому городу, где поганой ступнёй ступал немец давал бы героя. Они поганцы, сократили численность Смолян за время оккупации на 50 %.Не люблю немцев и остальную сволочь. Воронежу надо было бы дать Героя!.
    Andrey160479
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