21:56 25 января

Росгвардию оденут в новую боевую экипировку

Группы задержания Росгвардии могут получить новую боевую экипировку "Витязь" в 2018 году, сообщил на брифинге начальник инженерного управления Росгвардии Александр Заровнятных.

Росгвардию оденут в новую боевую экипировку


Снаряжение состоит из шлема, легкого бронежилета с защитой от пистолета, и пластиковых щитков для плеч и конечностей, способных отразить удар ножом.


Этот комплекс разработан специально для сотрудников вневедомственной охраны, групп задержания. Он получился удачным, думаю, в этом и следующем году мы приступим к массовой закупке
- рассказал Заровнятных. В Росгвардии разработан и бронежилет "Спецназ" с навесными керамическими пластинами, которые сбрасываются одним движением.

Заровнятных отметил, что новая боевая экипировка разрабатывается и для других подразделений Росгвардии, в частности для сотрудников ОМОН и СОБР, военнослужащих воинских частей специального назначения.

Также на вооружении инженерно-технических подразделений в этом году появятся комплекс «Аракс» и автомобильный комплекс «Каркас», которые применяются при проведении инженерной разведки и обнаружении и уничтожении взрывоопасных объектов

Использованы фотографии: http://novosti33.ru/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 56

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  1. rruvim Сегодня, 15:03
    Несчастные Навальцы... Теперь вас на несанкционированных митингах ждёт набор из шлема, лёгкого бронижелета и пластиковых наплечников. А может это против английских фанатов, летом? sad
    rruvim
    1. ul_vitalii Сегодня, 15:10
      На выборах парадная форма.
      ul_vitalii
    2. Серый брат Сегодня, 15:21
      Цитата: rruvim
      Теперь вас на несанкционированных митингах ждёт набор из шлема

      "Космонавты" давно уже неплохо экипированы.
      Серый брат
      1. Бензорез Сегодня, 21:19
        Вот это, я понимаю. КМФ "камыш серый" -сразу видать кто есть кто. Быстрое опознание свой-чужой архиважно на самом деле.
        Бензорез
    3. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
    4. nemec55 Сегодня, 17:15
      Несчастные Навальцы..

      Главное что бы к вам не постучали в дверь по жалобе какого нибудь навальца как это было в 37м
      Теперь вас на несанкционированных митингах ждёт набор из шлема, лёгкого бронижелета и пластиковых наплечников. А может это против английских фанатов, летом?

      А может это против вас ? когда вам пол года не выплатят з\п и вы выйдете бастовать ? или когда за жалобу соседа вас решат отправить в Воркуту а вы будете сопротивляться ?
      nemec55
      1. Dreamboat Сегодня, 18:51
        Ох как "несистемные либерасты" возбудились, а ведь в статье ни слова про новые щиты с шоком устройством и дубинки-демократизаторы, которые им придется отведать за "американские печеньки" и "обещанный айфон"... yes
        Dreamboat
        1. nemec55 Сегодня, 21:09
          Ох как "несистемные либерасты" возбудились

          Ндаааа что уж так мелко говорите прямо возбудились враги народа , враги того народа который живет в усадьбах передвигаются на майбахах жрут в ресторанах и имеют не только яхты и виллы в куршавелях но и всех нас "врагов" своей сладкой жизни а эту сладкую жизнь как раз охраняет не армия которая действует против внешнего врага а россгвардия которая будет охранять стабильность сладкой жизни господ . А мы деревня будем с Вашей подачки считатся либералами или еще кем тлько бы побольней нас ткнуть и заткнуть рот
          nemec55
  2. Chicot 1 Сегодня, 15:03
    Значит 20 позолоченных казачьих шашек за 900 тысяч рублей оказалось мало и спецнацгвардейцам Золотова все же понадобилась новая снаряга... Интересно, и во сколько она обойдется рядовому русскому налогоплательщику?..
    Chicot 1
    1. Alexey RA Сегодня, 15:09
      Ровно во столько же, во сколько эта экипировка обошлась бы рядовому русскому налогоплательщику без создания РГ. smile
      Только сейчас деньги уйдут в "антинародную" РГ, а без неё - ушли бы в тёплое ламповое МВД и его ОВО. Ибо экипировку для групп задержания ОВО купили бы в любом случае.

      Вот интересно, если бы ВВП просто выделил бы ВВ (с приданными ОМОН, СОБР и ОВО) в отдельную структуру типа "федеральное управление ВВ", без переименования в РГ - было бы такое бурление в сети? smile
      Alexey RA
      1. Chicot 1 Сегодня, 15:21
        Цитата: Alexey RA
        Ровно во столько же, во сколько эта экипировка обошлась бы рядовому русскому налогоплательщику без создания РГ

        А цифирку назвать можно?..
        Цитата: Alexey RA
        "антинародную" РГ

        Какое занятное определение однако вы осмелились дать данной конторе!.. "Антипутинский" Провальный... пардон муа, Навальный, а вместе с ним "антиплатоновские" дальнобои и "маршевые" трактористы должны аплодировать вам стоя...
        Цитата: Alexey RA
        экипировку для групп задержания ОВО купили бы в любом случае

        Очень даже может быть. И может быть намного дешевле, качественнее и совершенно в другом месте...

        И все это значит только одно- то, что вопрос:
        Цитата: Chicot 1
        во сколько она обойдется рядовому русскому налогоплательщику?.

        -остается открытым...
        Chicot 1
        1. Alexey RA Сегодня, 16:34
          Цитата: Chicot 1
          Какое занятное определение однако вы осмелились дать данной конторе!.. "Антипутинский" Провальный... пардон муа, Навальный, а вместе с ним "антиплатоновские" дальнобои и "маршевые" трактористы должны аплодировать вам стоя...

          Да-да-да... а ещё я ночью вражьи голоса слушаю. laughing
          Цитата: Chicot 1
          Очень даже может быть. И может быть намного дешевле, качественнее и совершенно в другом месте...

          МВД для ОВО? Дешевле? what
          Alexey RA
          1. Zoldat_A Сегодня, 17:32
            Цитата: Alexey RA
            Да-да-да... а ещё я ночью вражьи голоса слушаю.

            А с двух до трёх часов ночи, на целый час, находясь в комнате один и плотно зашторив окна, портрет Путина лицом к стене переворачиваете? laughing Ах вы проказник... good
            Zoldat_A
          2. Chicot 1 Сегодня, 20:37
            Цитата: Alexey RA
            Да-да-да... а ещё я ночью вражьи голоса слушаю

            Да, на здоровье... Хотя, бдительные соседи уже давно должны были доложить о данном проступке "куда следует"... bully
            Цитата: Alexey RA
            МВД для ОВО? Дешевле?

            Неужели исключаете такую возможность?.. winked
            Chicot 1
        2. Ныробский Сегодня, 18:04
          Цитата: Chicot 1
          Цитата: Chicot 1
          во сколько она обойдется рядовому русскому налогоплательщику?.
          -остается открытым...
          Сущий пустяк. Вы то, что так за нашего русского налогоплательщика переживаете?
          Ныробский
          1. Chicot 1 Сегодня, 20:28
            Цитата: Ныробский
            Сущий пустяк

            Из таких вот пустяков и мелочей жизнь и складывается однако...
            Цитата: Ныробский
            Вы то, что так за нашего русского налогоплательщика переживаете

            Естественно. Или это по вашему не актуально?..

            И по поводу славной картинки... Может 900 тысяч рублей вы тоже разделите на всех и каждого россиянина?.. Ну, чтобы никто и никогда уже более не волновался за свои налоги в обозримом и отдаленном будущем... wassat

            Однако, конкретной цифири в вашем ответе нет. И что скорее всего ее не будет и в официальных источниках. А это дает вполне конкретный повод (на фоне коррупционных скандалов последнего времени) любому из граждан нашей страны весьма справедливо полагать то...
            Цитата: Стропорез
            что ещё возможно парочку яхт ,дык это вероятно

            Сами знаете, что в плохое верится быстрее, нежели в хорошее... wink
            Chicot 1
            1. Ныробский Сегодня, 21:10
              Цитата: Chicot 1
              Сами знаете, что в плохое верится быстрее, нежели в хорошее.

              Я уже достаточно взрослый "пацан", для того чтобы в силу жизненного опыта суметь самостоятельно отделить "мух от котлет". Ваше "переживание" за "поборы" которые россияне вынуждены будут заплатить в виде налогов в связи с переобмундированием бойцов нац.гвардии, за версту смердит либеральной мусоркой. К вашему разочарованию, даже спустя 25 лет "либеральной джигитовки" русский народ не только не потерял веры, а более того лишь утвердился в том, что у России есть два союзника - Армия и Флот, а посему, в основной массе "скинется" по рублю для того, что бы воин был сыт, обут и имел оружие способное дать ему защиту, для защиты народа. Предугадывая ваш вопль о том, что Росгвардия создавалась для того, что бы душить народные протесты, скажу откровенно, что это не так, ибо она выполняет те же функции которые раньше выполняли внутренние войска, которые до сей поры не пролили рек народной крови, но пролили достаточно своей для защиты интересов государства и народа. По крайней мере "ВАСЯ"!!! - если ты получаешь свои 20 тыс.полновесных рублей, то ты так и будешь получать свои 20 тыс. полновесных рублей, не зависимо от того переобуют Рос.гвардию на деньги народные, или переведут лишнее бабло от сверхдоходов за продажу нефти в американские ценные бумаги. Спи спокойно.
              Ныробский
              1. Бензорез Сегодня, 21:25
                "По крайней мере "ВАСЯ"!!! - если ты получаешь свои 20 тыс.полновесных рублей, то ты так и будешь получать свои 20 тыс. полновесных рублей, не зависимо от того переобуют Рос.гвардию на деньги народные, или переведут лишнее бабло от сверхдоходов за продажу нефти в американские ценные бумаги. Спи спокойно."
                Я категорически с Вами согласен.
                Бензорез
    2. Стропорез Сегодня, 16:02
      Цитата: Chicot 1
      Интересно, и во сколько она обойдется рядовому русскому налогоплательщику?..

      Кто же Вам расскажет, но то,что ещё возможно парочку яхт ,дык это вероятно.
      Стропорез
  3. Alexey RA Сегодня, 15:05
    Так, сразу же - для порядка:
    Крававаявласть и ея опричиники готовятся утопить в крови мирные демонстрации возмущённого народа! Низабудим-нипрастим! smile
    Alexey RA
    1. Razvedka_Boem Сегодня, 15:23
      низашто!)))
      Пы.Сы. думаю иронию не все поймут..
      Razvedka_Boem
    2. groks Сегодня, 15:28
      Дело не в этом. МВД с носом? Армия с носом? А в РГ уже чего только не совали. Поневоле дурные мысли появляются.
      groks
      1. Alexey RA Сегодня, 15:43
        Цитата: groks
        МВД с носом?

        А зачем МВД экипировка для групп задержания ОВО, если у МВД теперь нет ОВО?
        Или Вы хотите сказать, что МВД раньше тратило деньги, выделенные на экипировку, на другие цели?
        Цитата: groks
        Армия с носом?

        У армии своя экипировка и свои заморочки. Армейцы вон до сих пор разбираются - куда исчезает Ратник, и почему не выдерживаются сроки носки.
        Alexey RA
        1. groks Сегодня, 16:01
          В РГ у нас пришельцы с Марса? Которые честны просто по определению, а от слова "попил" их тошнит? При том что заморочки и экипировка разная - бюджет один.
          groks
        2. Стропорез Сегодня, 16:32
          Цитата: Alexey RA
          Армейцы вон до сих пор разбираются - куда исчезает Ратник, и почему не выдерживаются сроки носки.

          А что тут удивительного? В начале прошлого века, в периоды Русско-Японской войны и ПМВ, было множество фактов поставок некачественной амуниции. Капитализма вернулась, однако. what
          Стропорез
  4. SarS Сегодня, 15:08
    К выборам 18 готовятся.
    SarS
  5. q75agent Сегодня, 15:16
    Цитата: Alexey RA
    Так, сразу же - для порядка:
    Крававаявласть и ея опричиники готовятся утопить в крови мирные демонстрации возмущённого народа! Низабудим-нипрастим!

    А вы из "этих" чинуши которые - утром мажу бутерброд , сразу мысль , а как народ и икра не лезет в горло и компот не льется в рот
    q75agent
    1. Alexey RA Сегодня, 16:36
      Цитата: q75agent
      А вы из "этих" чинуши которые - утром мажу бутерброд , сразу мысль , а как народ и икра не лезет в горло и компот не льется в рот

      Нет. Я просто не понимаю - с чего такой кипеш вокруг защитной экипировки для групп вневедомственной охраны?
      В доРГ-шные времена эта новость была бы встречена положительно. Что, с тех пор в ОВО кардинально что-то поменялось? wink
      Alexey RA
  6. СомневаюсьЯ Сегодня, 15:23
    Ну, кто там за Грудинина, будим результаты голосования оспаривать, или как?
    СомневаюсьЯ
    1. rruvim Сегодня, 15:37
      Я за Грудинина! Оспаривать результаты голосования не будем. И так понятно, что Бригадир победит. Вон сколько чиновников и бюджетников расплодилось, да и документальные фильмы про него с утра до вечера по Тель-Явивзору "крутят"...
      rruvim
      1. СомневаюсьЯ Сегодня, 15:59
        Цитата: rruvim
        .... Вон сколько чиновников и бюджетников расплодилось...

        Вот про бюджетников не надо.
        У меня жена бюджетник. Городская детская поликлиника. Знаете каков ее оклад?
        5600 руб.
        Глаза протерли? Хорошо.
        Я повторю, чтоб не сомневались в правильности увиденного. Пять тысяч, шестьсот рублей в месяц. Да, забыл сказать, не в маскве живем....
        А когда приезжает губернатор, их всех выстраивают и инструктируют, мол, будут спрашивать сколько получаете, говорите 13...14 тыс. Вот так!
        Так что не надо про бюджетников и про расплодились...
        СомневаюсьЯ
        1. rruvim Сегодня, 16:01
          Значит пойдёт голосовать за Путина? Или позовут?
          rruvim
          1. q75agent Сегодня, 16:13
            скорее второе , моя учитель , уже ее подтягивали к руководству на проф беседу по поводу выборов .....
            q75agent
          2. СомневаюсьЯ Сегодня, 16:32
            Цитата: rruvim
            Значит пойдёт голосовать за Путина? Или позовут?

            Цитата: q75agent
            скорее второе , моя учитель , уже ее подтягивали к руководству на проф беседу по поводу выборов .....

            Ну не до такой же степени. Над человеком можно издеваться, но не до бесконечности.
            И потом, начальство может какие угодно беседы проводить, но заставить человека проголосовать именно так не может никто. Зашел он в кабинку, и вышел...
            Так что не за Пу....
            Я сам за него обеими руками проголосую, если всех депутатов, сенаторов, губернаторов и проч. переведет на такие оклады.
            Но... не таков наш лидер. Не таков...
            СомневаюсьЯ
    2. поневолебрат Сегодня, 15:49
      Все надоели. Это и называется СИСТЕМНЫЙ кризис. Ну а тех кто там "за" или "оспаривать", что вы за их разбитые морды радуетесь, будто сами кому то рыло начистили за ГАРАНТА? Всё это для того чтоб ставить "в стойло". Видно "перемог" больше не предвидится, с колен встали окончательно, хоть и ходим по стенке. ФОнд Благосостояния который в США видно подходит к концу, благосостояние власти выросло. Правда на всех не хватает, поэтому кому-то экипировка - а кому-то экипировкОй!
      поневолебрат
      1. rruvim Сегодня, 16:02
        Это И НАЗЫВАЕТСЯ СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС! Но решить его хочется без экипировки ментов.
        rruvim
        1. Alexey RA Сегодня, 17:08
          Цитата: rruvim
          Это И НАЗЫВАЕТСЯ СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС! Но решить его хочется без экипировки ментов.

          Вы считаете, что именно ОВОшников экипировать не надо? Что именно вневедомственная охрана бросится разгонять несанкционированные митинги? smile
          У ОВО в РГ свои задачи. И стричь всю РГ под одну гребёнку - это всё равно, что обвинять пожарных в чистках 37-го года на том основании, что тогда они входили в структуру НКВД.
          Alexey RA
          1. rruvim Сегодня, 17:18
            Не утверждаю. Простите. Росгвардию собрали из многих частей. Часть из них в "горячих точках". Есть другие примеры: нацгвардия в Америке, где любой мужик со своим оружием приписан к Командиру, есть ЦАХАЛ, где любой резервист приписан к своему танку, есть Швейцария, где всё мужское население-гвардейцы. Называть нацгвардией регулярные части ОМОН, ОВО, ФСИН, ОБН и т.д. не разумно...Тем более в советское время даже звание гвардеец заслужить было нужно. Но закон, есть закон.
            rruvim
  7. q75agent Сегодня, 15:31
    Цитата: СомневаюсьЯ
    Ну, кто там за Грудинина, будим результаты голосования оспаривать, или как?

    bully
    q75agent
    1. ROM1077 Сегодня, 15:44
      я за грудинина буду но подозреваю что если бы даже он набрал больше всех голосов победит все равно вова......
      ROM1077
      1. rruvim Сегодня, 16:04
        Вова то победит, но осадок останется... Не в нас, но в наших детях.
        rruvim
  8. Какой-то Компот Сегодня, 15:35
    Гости из будущего))
    Какой-то Компот
  9. ROM1077 Сегодня, 15:42
    вова к выборам готовится а вдруг навальный народ поднимит будут дубинками да пулями усмирять.....
    ROM1077
  10. московский десант Сегодня, 15:43
    Цитата: СомневаюсьЯ
    Ну, кто там за Грудинина, будим результаты голосования оспаривать, или как?

    Признаю поражение Грудинина, слаб он в коленках против такой экипировки, а уж навальнята и подавно.
    московский десант
    1. rruvim Сегодня, 15:55
      Грудинин слаб в том, что не владеет казуистикой. Как его либеральные журналюги распотрошили на пресс-конференции. А нац.гвардия нужна для того, что-бы усмирять народ от либеральной клики, которая выехала в полном составе "целоваться" с глобалистами: Дворкович, Силуанов, Греф, Набиуллина и т.д.
      rruvim
  11. поневолебрат Сегодня, 15:54
    Благосостояние власти выросло, ведь Фонд уже подходит к концу. Правда на всех не хватает, поэтому кому-то экипировка - а кому-то этой экипировкОй! Без бодрящих пинков ОМОНа трудно "встать с колен" и маршировать "от перемоги к перемоге". Вот МОК и ВАДу так перемогаем!!! Аж грязные портки чинуш по обе стороны ...
    поневолебрат
    1. Alexey RA Сегодня, 17:11
      Я так понимаю, что нынче модно писать комменты в стиле статью не читай - власть обвиняй.
      Вы бы хоть посмотрели - для кого закупается экипировка.
      Alexey RA
  12. Галеон Сегодня, 16:07
    Главное - маски. Как шапка-невидимка и индульгенция одновременно.
    Галеон
  13. тракторист73 Сегодня, 17:03
    Шойгу по приходу одел армию в форму от Юдашкина! Золотов непонятно от кого! А есть еще куча госведомств с собственной формой!И каждый глава-царь и бог за госсчет!
    тракторист73
  14. Ив762 Сегодня, 17:04
    crying
    Армию переоснащают....
    ВВ переоснащают...
    А Народ!? Народу-то чем отвечать на ТАКИЕ "вызовы современности" (иносказательно).???.
    Ив762
    1. rruvim Сегодня, 17:23
      Также переоснащают... Греф сказал в Давосе, что все Россияне в скором времени будут носить "умные" браслеты, через которые вовремя (с наших карточек) будут списываться налоги и коммунальные платежи. Остальные масоны после этого аплодировали ему стоя!
      rruvim
      1. Не Вижу Зла Сегодня, 18:59
        Ну а кто не захочет носить браслетик, или ещё чем будет недоволен, и выйдет на улицы побузить, того от души окатят водичкой из водометов.На Урале для нужд росгвардии закупили 24 водометные машины.Информация была на сайте госзакупок еще в 2016 году.
        "«Это отлично защищенная бронированная машина с водометом, против которой оружие пролетариата недейственно. Чаще всего одного присутствия водометного автомобиля хватает для подавления человеческой психики и не приходится задействовать свой солидный арсенал. Само появление подобной машины на улице начинает остужать самые горячие головы. Водометный спецавтомобиль на базе КамАЗа всем своим грозным видом говорит слишком ретивым митингующим: дальше никаких церемоний не будет», — сообщается на сайте производителя таких автомобилей — Варгашинского завода ППСО."
        Не Вижу Зла
        1. rruvim Сегодня, 19:13
          Росгвардия "рулит". Почему ОМОНОВцы и СОБРовцы"забузили", когда их перевели в эту структуру. Одно дело подчинятся МВД, другое дело военным.
          rruvim
        2. Бензорез Сегодня, 21:37
          "выйдет на улицы побузить, того от души окатят водичкой из водометов.На Урале для нужд росгвардии закупили 24 водометные машины.Информация была на сайте госзакупок еще в 2016 году"
          Чёрт его знает... Вот лично у меня нет времени и желания сходить побузить. Кроме работы на производстве, есть масса вопросов по хозяйству и т.д. Вот категорически не досуг мне бузить ходить. Может бузящим делом каким заняться?!..
          Бензорез
  15. WapentakeLokki Сегодня, 19:45
    Во что оденут-понятно.А вот чем вооружат?Когда наконец закончится эпопея с АК-12(!5) и АЕК545.Время идет а воз поныне там
    WapentakeLokki
  16. Бензорез Сегодня, 20:58
    Судя по фото-какие то маньяки.
    Бензорез
  17. Клон Сегодня, 21:34
    Цитата: Ныробский
    Сущий пустяк.

    Сочинская олимпиада... 100 миллиардоффф??? Какая прелесть! Тапочки разорвало в углу...
    "Глава госбанка ВТБ24 Михаил Задорнов в интервью телеканалу «Дождь» заявил, что реальные расходы на Олимпиаду в Сочи составили около 1,5 трлн руб.
    По его словам, «ни для кого не секрет», что Олимпиада стоила больше 230 млрд руб., о которых говорили официальные лица.
    «Честнее всегда было сказать: «Мы закладываем бюджет на Олимпиаду в Сочи — 1 трлн руб. Каждый заплатит по тысяче долларов из своего кармана», — сказал Задорнов.
    Он подчеркнул, что по факту это было бюджетное или «квазибюджетное» финансирование.
    «Все равно государство и каждый из нас заплатят, просто сделалось это не через бюджет, а Внешэкономбанк», — пояснил Задорнов.
    В апреле 2015 года Счетная палата опубликовала результаты проверки финансирования Олимпиады. По данным ведомства, затраты на подготовку и проведение Игр составили почти 325 млрд руб.
    Из них 221 млрд руб. составили частные инвестиции, еще более 103 млрд руб. — средства бюджета    ..."
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    К слову, к либероидам никакого отношения не имею. Но убедительно врать-то надо тоже уметь. "Поскрести" каждую цифирь, указанную в таблице, и она увеличится в разы. И так во всем.
    Клон
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