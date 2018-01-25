Росгвардию оденут в новую боевую экипировку

Этот комплекс разработан специально для сотрудников вневедомственной охраны, групп задержания. Он получился удачным, думаю, в этом и следующем году мы приступим к массовой закупке

Группы задержания Росгвардии могут получить новую боевую экипировку "Витязь" в 2018 году, сообщил на брифинге начальник инженерного управления Росгвардии Александр Заровнятных.Снаряжение состоит из шлема, легкого бронежилета с защитой от пистолета, и пластиковых щитков для плеч и конечностей, способных отразить удар ножом.- рассказал Заровнятных. В Росгвардии разработан и бронежилет "Спецназ" с навесными керамическими пластинами, которые сбрасываются одним движением.Заровнятных отметил, что новая боевая экипировка разрабатывается и для других подразделений Росгвардии, в частности для сотрудников ОМОН и СОБР, военнослужащих воинских частей специального назначения.Также на вооружении инженерно-технических подразделений в этом году появятся комплекс «Аракс» и автомобильный комплекс «Каркас», которые применяются при проведении инженерной разведки и обнаружении и уничтожении взрывоопасных объектов