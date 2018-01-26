Американцы захотели "к Луне" вместе с россиянами
Газета «Известия» публикует материал, в котором говорится о высказанной в США заинтересованности по совместному участию с Россией в испытаниях по имитации дальних космических полётов. Речь идёт о программе SIRIUS, которая предполагает исследование поведенческих факторов человека в случае длительных космических путешествий, а также мониторинг работы различного рода обслуживающих полёт систем и пр.
Американские специалисты, как отмечает издание, выступили с предложением о добавлении к программе двух дополнительных экспериментов с участием российско-американского "экипажа". Этот "экипаж" по планам должен состоять из 6 человек. Команда участников эксперимента будет работать в полной изоляции от внешнего мира в уникальной лаборатории, расположенной на Хорошевском шоссе в российской столице.
Как сообщается, такого рода совместный эксперимент позволит осуществить подготовку миссии к полётам и длительной работе на окололунной орбитальной станции "Deep Space Gateway".
Свою заинтересованность в проведении совместного эксперимента представители NASA высказали в декабре 2017 года. По некоторым данным, «американские» эксперименты по изоляции вероятных будущих членов экипажа космического корабля продлятся около года. Один из краткосрочных экспериментов (двухнедельный) был проведён в конце 2017-го.
На 2018-2019 намечена уже 4-месячная изоляция, а в 2019-2020 – восьмимесячный эксперимент. Годовые исследования намечены на период с 2021 по 2025 годы. Точных сведений о том, когда состоятся сами перелёты и пребывание космонавтов (и астронавтов) на окололунной орбите, не сообщается.
Американские специалисты, как отмечает издание, выступили с предложением о добавлении к программе двух дополнительных экспериментов с участием российско-американского "экипажа". Этот "экипаж" по планам должен состоять из 6 человек. Команда участников эксперимента будет работать в полной изоляции от внешнего мира в уникальной лаборатории, расположенной на Хорошевском шоссе в российской столице.
Как сообщается, такого рода совместный эксперимент позволит осуществить подготовку миссии к полётам и длительной работе на окололунной орбитальной станции "Deep Space Gateway".
Свою заинтересованность в проведении совместного эксперимента представители NASA высказали в декабре 2017 года. По некоторым данным, «американские» эксперименты по изоляции вероятных будущих членов экипажа космического корабля продлятся около года. Один из краткосрочных экспериментов (двухнедельный) был проведён в конце 2017-го.
На 2018-2019 намечена уже 4-месячная изоляция, а в 2019-2020 – восьмимесячный эксперимент. Годовые исследования намечены на период с 2021 по 2025 годы. Точных сведений о том, когда состоятся сами перелёты и пребывание космонавтов (и астронавтов) на окололунной орбите, не сообщается.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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