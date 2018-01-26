09:51 26 января

Американцы захотели "к Луне" вместе с россиянами

Газета «Известия» публикует материал, в котором говорится о высказанной в США заинтересованности по совместному участию с Россией в испытаниях по имитации дальних космических полётов. Речь идёт о программе SIRIUS, которая предполагает исследование поведенческих факторов человека в случае длительных космических путешествий, а также мониторинг работы различного рода обслуживающих полёт систем и пр.

Американские специалисты, как отмечает издание, выступили с предложением о добавлении к программе двух дополнительных экспериментов с участием российско-американского "экипажа". Этот "экипаж" по планам должен состоять из 6 человек. Команда участников эксперимента будет работать в полной изоляции от внешнего мира в уникальной лаборатории, расположенной на Хорошевском шоссе в российской столице.

Как сообщается, такого рода совместный эксперимент позволит осуществить подготовку миссии к полётам и длительной работе на окололунной орбитальной станции "Deep Space Gateway".


Американцы захотели "к Луне" вместе с россиянами


Свою заинтересованность в проведении совместного эксперимента представители NASA высказали в декабре 2017 года. По некоторым данным, «американские» эксперименты по изоляции вероятных будущих членов экипажа космического корабля продлятся около года. Один из краткосрочных экспериментов (двухнедельный) был проведён в конце 2017-го.

На 2018-2019 намечена уже 4-месячная изоляция, а в 2019-2020 – восьмимесячный эксперимент. Годовые исследования намечены на период с 2021 по 2025 годы. Точных сведений о том, когда состоятся сами перелёты и пребывание космонавтов (и астронавтов) на окололунной орбите, не сообщается.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 49

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  1. Геркулесыч Сегодня, 06:21
    Сьемки будут вести пароллельно Голливуд и Мосфильм?
    Геркулесыч
    1. volodya Сегодня, 06:25
      Вернее всего хотят за наш счёт прокатиться!Они же исключительные, им запад..ло свои деньги платить!
      volodya
      1. Владимир16 Сегодня, 07:20
        Этих уб/людков нужно гнать поганой метлой. Они снова хотят на чужом горбу. Господа, отвечающие на Руси за лунную программу, вас КИНУТ. Американцы по сути своей - цигане.
        Владимир16
      2. Смог Сегодня, 08:01
        Цитата: volodya
        Вернее всего хотят за наш счёт прокатиться!

        Куда прокатиться то? На на Хорошевское шоссе в Москве?
        Смог
        1. К0щей Сегодня, 08:27
          Цитата: Смог
          Куда прокатиться то? На на Хорошевское шоссе в Москве?

          это тоже не дешевая тур-поездка)) не нужно к примеру создавать лабораторию/комплекс и нанимать спец-ов для этой работы на несколько лет, обслуживание всего этого добра опять же. даже аналит. материалы дешевле выйдут.
          так что вопрос цены даже тут имеет не последнее значение.
          К0щей
    2. роман66 Сегодня, 07:20
      такое доверить можно только Михалкову!
      роман66
      1. oldseaman1957 Сегодня, 07:41
        Сьемки...пароллельно... цигане...
        - Мужики, ведь всегда ошиПки редактор красный чертой выделяет. Вы ЕМУ верьте! Хохлов простить можно - их в упырей уже с 91-го года превращают, но нам-то стыдно!
        oldseaman1957
        1. роман66 Сегодня, 09:22
          дедушка Ленин за всеобщую грамотность еще боролся - и хоть сначала начинай!
          роман66
    3. сибиралт Сегодня, 07:51
      Ну слетают на Луну и будут доказывать, что их флаг ветром в космос унесло. laughing
      сибиралт
      1. роман66 Сегодня, 09:23
        коллега - есть отмазка - есть еще и космический ветер!
        роман66
    4. sgazeev Сегодня, 08:21
      Цитата: Геркулесыч
      Сьемки будут вести пароллельно Голливуд и Мосфильм?

      Вот и сами подтвердили,что они Луну видели только на афише Голливуда. hi
      sgazeev
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:22
    У нас скоро появится новая космическая передача "сказки Рогозина "!Жанр -научная фантастика! am
    Геркулесыч
    1. Mestny Сегодня, 09:25
      Ждём от вас сказок.
      А вы там где сидите?
      Mestny
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:25
    Трамп вроде как решил после 2024 года отказаться от использования МКС! Дорогая она для них! Китайцы ее выкупят, и тут же рядом вторую точно такую же -контрофактную -создадут!
    Геркулесыч
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:26
    Только на днях Трамп заявил, что Сша прекратят финансирование своей части МКС к 2025г, а тут проявили интерес к программе "Сириус". Как всегда правая рука не знает, что делает левая.
    rotmistr60
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:36
      hi ! Да, проскочила такая инфа. Мерикатосы всегда хотели идти впереди нас, по космическим программам. Вполне возможно, что и выйдут из МКС.
      a.s.zzz888
    2. EwgenyZ Сегодня, 06:49
      Цитата: rotmistr60
      Только на днях Трамп заявил, что Сша прекратят финансирование своей части МКС к 2025г, а тут проявили интерес к программе "Сириус". Как всегда правая рука не знает, что делает левая.

      "Обе руки знают, что делают", просто нашим "вероятным партнёрам" понадобились наши мощности и наш опыт (Марс-500), вот и суетятся, а потом, когда будут собственные наработки выйдут из проекта.
      EwgenyZ
      1. kirgiz58 Сегодня, 06:56
        Цитата: EwgenyZ
        "Обе руки знают, что делают", просто нашим "вероятным партнёрам" понадобились наши мощности и наш опыт (Марс-500), вот и суетятся, а потом, когда будут собственные наработки выйдут из проекта.

        Безусловно в точку. Они и "проект МКС" замутили, чтобы наши наработки по Салютам и Миру вытащить. И теперь когда всё вытащили, то сливаются с МКС и поэтому же пытаются прицепиться "к луне". am
        kirgiz58
      2. Hammerlock Сегодня, 07:51
        хоть один адекватный пост. Задолбали, ууууууууряяяяяяяяяяяя, да ну их на икс+игрек+т.д.
        ВО скатывается в помойку типа Лента.ру
        Hammerlock
  5. лысова Сегодня, 06:33
    А что, без нас ни как ? - Дорогу знаете. Настроили Россию против себя, грязью поливаете, а выходит без нас, вы, ПШИК.
    лысова
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 06:37
    Капиталисты не будут делать и полшага, и чиха без наваривания. Время покажет их прихоти. request
    a.s.zzz888
  7. рюрикович Сегодня, 06:42
    Мать чеснАя!!! belay В 69-м без всяких многолетних исследований, практически без тренировок, сразу же после аварии на старте предыдущей ракеты и после увольнения 700 ведущих сотрудников космической отрасли и без туалетовна своих кораблях американцы ....бац...и слетали на Луну laughing
    А тут уже и сами не могут, и исследования надобны...Хорошо,хоть туалеты можно у русских купить wassat
    ПС Как уже наглая ложь достала....... request
    рюрикович
    1. BlackMokona Сегодня, 07:19
      На новой станции планируют вместе работать, поэтому и готовится надо совместно. Достали со своим луносрачем
      BlackMokona
    2. Вадим237 Сегодня, 09:02
      В 69 летали на несколько суток, а сейчас планируют целый год прибывать на Лунной орбите.
      Вадим237
  8. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:43
    Освоение других планет и космического пространства невозможно без наведения порядка на планете Земля.
    Нужны громадные ресурсы для строительства инфраструктуры обслуживающей полеты в космос...человечество тратит их на войны и разборки друг с другом...какая уж тут Луна...мечтатели.
    Надо сначала порядок на собственной планете установить а потом уже воплощать в жизнь космические проекты.
    Тот же ЛЕХА
    1. kirgiz58 Сегодня, 07:00
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      сначала порядок на собственной планете установить

      Первый раз прочитал "установите". Ну думаю! Вот он анунак! Но когда перечитал, понял... неее! наш! Землянин! smile
      kirgiz58
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:10
        Первый раз прочитал "установите".

        Да мы все земляне даже ненавистные нам поджигатели войны в США.
        Проблема в том что кучка таких людей диктует свои правила всему человечеству держа его на уровне пещерных инстинктов пожрать...посра...ь...сладко поспать и все ...ну еще с смартфоном побаловаться в инете.
        Дальше интеллект людей заклинивает выше этого заглянуть не могут...так и живем.
        Тот же ЛЕХА
        1. Комментарий был удален.
  9. karish Сегодня, 07:22
    Странное название статьи.
    А что , россияне уже летят ?
    karish
    1. Хагалаз Сегодня, 07:43
      Одно из двух:
      Прекращайте придуриватся.
      Прекращайте ерничать.
      Цитата: karish
      Странное название статьи.
      А что , россияне уже летят ?
      Хагалаз
      1. karish Сегодня, 07:47
        Цитата: Хагалаз
        Прекращайте ерничать.

        Да какое тут ёрничанье?
        Напомнило
        karish
        1. Mestny Сегодня, 09:29
          О, еврейские космонавты подтянулись.
          Mestny
    2. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 07:46
      Нормальное название. Россияне хотят и американцы хотят. Теперь хотят вместе.
      Стегозавр Бронтозавров
    3. Смог Сегодня, 08:11
      Цитата: karish
      А что , россияне уже летят ?

      "Летят".
      . Может быть Вы не заметили, что в статье слова- "Луна", "экипаж" взяты в кавычки. Но тогда Вам к офтальмологу.
      Смог
      1. Хагалаз Сегодня, 08:27
        Всё у него в норме с глазами. А вот "метеоризм" паталогический.
        Хагалаз
        1. Смог Сегодня, 08:48
          Цитата: Хагалаз
          А вот "метеоризм" паталогический.

          Ну тоды к гастроэнтерологу....... laughing
          Смог
  10. nikolaev Сегодня, 07:26
    нельзя! долго без сна и еды наши не продержатся
    nikolaev
  11. TOPchymBA Сегодня, 07:33
    Полосатые как обычно хотят подешевке получить наработки СССР. По хорошему нужно деньги взять а инфу выдать только всем известную и не больше.
    Сталкивался с ними по работе. Если они чего нибудь хотят то влезут в опу без мыла. А вот если мы о чем нибудь спрашиваем начинаются отмазки.
    TOPchymBA
    1. НЕКСУС Сегодня, 08:20
      Цитата: TOPchymBA
      Полосатые как обычно хотят подешевке получить наработки СССР

      У нас это называется проще-И на овощ русский сесть и рыбку съесть.
      НЕКСУС
    2. Вадим237 Сегодня, 09:04
      Наработки СССР им уже не нужны - свои в полном объёме реализуют.
      Вадим237
  12. AwaZ Сегодня, 07:36
    что бы не говорили, но у США реально нет технологий жизнеобеспечения экипажей для длительного пребывания за пределами земли. Всеми путями пытаются вытянуть их у РФ. И я думаю, что скоро смогут добиться своего, глядя , как проваливаются в бездну российсские производители космической техники..
    AwaZ
  13. sergo1914 Сегодня, 07:46
    "Тетенька, попить дайте, а то так есть хочется, что даже переночевать негде." Ох уж эти партнеры. Без вазелина в любую дырку, если на халяву.
    sergo1914
  14. НЕКСУС Сегодня, 08:13
    Американские специалисты, как отмечает издание, выступили с предложением о добавлении к программе двух дополнительных экспериментов с участием российско-американского "экипажа". Этот "экипаж" по планам должен состоять из 6 человек. Команда участников эксперимента будет работать в полной изоляции от внешнего мира в уникальной лаборатории, расположенной на Хорошевском шоссе в российской столице.

    Первая мысль такая-да пошли они на...тест у ВАДЫ пройдите,матрассы сперва.
    НЕКСУС
    1. askort154 Сегодня, 08:43
      НЕКСУ.....]Первая мысль такая-да пошли они на...тест у ВАДЫ пройдите,матрассы сперва

      К великому моему сожалению, не удивлюсь, если наши опять согласятся быть "партнёрами" США и в "лунной программе". fool
      askort154
  15. Tamrus Сегодня, 08:33
    Уж не на Хорошевское шоссе 76 их приглашают? laughing
    Tamrus
  16. 44Серега44 Сегодня, 08:36
    Нет полосатые!!!!!! замарачивайтесь сами!!!!. Стройте спец.центры, вкладывайте свои бабки!!!!!!!!!! Мы как-нибудь сами, или вон Китай позавем(дополнительное укрепление связей). А вы на батутах до марса и луны. САНКЦИИ ВСЕ ТАКИ!!!!
    44Серега44
  17. CooL_SnipeR Сегодня, 08:57
    Ну а что, правильно... Маск уже на чемоданах на марс, кто будет ракеты на луну то отправлять!? А то у ихних батутов хотелки рвуться
    CooL_SnipeR
    1. Вадим237 Сегодня, 09:10
      Да не рвутся - сверхтяжёлые ракеты и пилотируемые корабли на завершающем этапе только у США и Китая, Российские если появятся, то это будет после 2030 года, там уже могут и без нас несколько раз к Луне слетать.
      Вадим237
  18. kartalovkolya Сегодня, 09:23
    Неужели после всех подлостей в отношении России наши (не знаю как их назвать) снова поведутся на эти дешёвые предложения США,опять захотели "на чужом х-е в рай въехать",а вот им "тёплую вещь" в седалище,сказано после санкций в космос на батуте-значит на батуте. А примазываются они к нам по причине того,что полетев на Луну наши обнаружат полное отсутствие американских следов от высадки! Так не хрен им помогать "прятать концы в воду"!
    kartalovkolya
  19. К-50 Сегодня, 09:41
    Насколько это возня интересна России? Помнится у нас уже проводился эксперимент "Марс-500" по длительной изоляции "космонавтов" и что теперь ради пин дос ов по новой начинать "изолировать"? what
    К-50
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