В ООН продолжают изучать российскую заявку по шельфу в Арктике
Комиссия ООН по границам континентального шельфа, указанным в российской заявке по Арктике, продолжается, говорить о завершении работы пока рано, передает РИА Новости сообщение источника.
В 2015 году РФ подала в ООН пересмотренную заявку на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике за счет присоединения подводного хребта Ломоносова, протянувшегося в направлении Северного полюса, и других образований. Очередная сессия комиссии по рассмотрению заявки пройдет в Нью-Йорке с 29 января по 16 марта.
По его словам, глава Минприроды РФ Сергей Донской не собирается на предстоящую сессию комиссии ООН.
Напомним, в 2001 году Россия объявила о своих претензиях на богатый углеводородами участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, однако ее заявка была отклонена в связи с недостатком геологической информации.
Новые экспедиции на Арктику, геолого-геофизические исследования в Северном Ледовитом океане по изучению геологической природы поднятия Менделеева и хребта Ломоносова и батиметрическая съемка заняли более 10-ти лет.
Ранее сообщалось, что прогнозные ресурсы углеводородов рассматриваемых областей – 4,9 млрд. тонн условного топлива.
В 2015 году РФ подала в ООН пересмотренную заявку на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике за счет присоединения подводного хребта Ломоносова, протянувшегося в направлении Северного полюса, и других образований. Очередная сессия комиссии по рассмотрению заявки пройдет в Нью-Йорке с 29 января по 16 марта.
На этой сессии будет продолжена работа по рассмотрению заявки, говорить о её завершении пока преждевременно. Как было озвучено изначально, эта работа может занять несколько лет,сказал источник агентству.
По его словам, глава Минприроды РФ Сергей Донской не собирается на предстоящую сессию комиссии ООН.
Напомним, в 2001 году Россия объявила о своих претензиях на богатый углеводородами участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, однако ее заявка была отклонена в связи с недостатком геологической информации.
Новые экспедиции на Арктику, геолого-геофизические исследования в Северном Ледовитом океане по изучению геологической природы поднятия Менделеева и хребта Ломоносова и батиметрическая съемка заняли более 10-ти лет.
Ранее сообщалось, что прогнозные ресурсы углеводородов рассматриваемых областей – 4,9 млрд. тонн условного топлива.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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