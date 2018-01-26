В ООН продолжают изучать российскую заявку по шельфу в Арктике

На этой сессии будет продолжена работа по рассмотрению заявки, говорить о её завершении пока преждевременно. Как было озвучено изначально, эта работа может занять несколько лет,

Комиссия ООН по границам континентального шельфа, указанным в российской заявке по Арктике, продолжается, говорить о завершении работы пока рано, передает РИА Новости сообщение источника.В 2015 году РФ подала в ООН пересмотренную заявку на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике за счет присоединения подводного хребта Ломоносова, протянувшегося в направлении Северного полюса, и других образований. Очередная сессия комиссии по рассмотрению заявки пройдет в Нью-Йорке с 29 января по 16 марта.сказал источник агентству.По его словам, глава Минприроды РФ Сергей Донской не собирается на предстоящую сессию комиссии ООН.Напомним, в 2001 году Россия объявила о своих претензиях на богатый углеводородами участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, однако ее заявка была отклонена в связи с недостатком геологической информации.Новые экспедиции на Арктику, геолого-геофизические исследования в Северном Ледовитом океане по изучению геологической природы поднятия Менделеева и хребта Ломоносова и батиметрическая съемка заняли более 10-ти лет.Ранее сообщалось, что прогнозные ресурсы углеводородов рассматриваемых областей – 4,9 млрд. тонн условного топлива.