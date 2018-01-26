22:00 26 января

В ООН продолжают изучать российскую заявку по шельфу в Арктике

Комиссия ООН по границам континентального шельфа, указанным в российской заявке по Арктике, продолжается, говорить о завершении работы пока рано, передает РИА Новости сообщение источника.



В 2015 году РФ подала в ООН пересмотренную заявку на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике за счет присоединения подводного хребта Ломоносова, протянувшегося в направлении Северного полюса, и других образований. Очередная сессия комиссии по рассмотрению заявки пройдет в Нью-Йорке с 29 января по 16 марта.


На этой сессии будет продолжена работа по рассмотрению заявки, говорить о её завершении пока преждевременно. Как было озвучено изначально, эта работа может занять несколько лет,
сказал источник агентству.

По его словам, глава Минприроды РФ Сергей Донской не собирается на предстоящую сессию комиссии ООН.

Напомним, в 2001 году Россия объявила о своих претензиях на богатый углеводородами участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, однако ее заявка была отклонена в связи с недостатком геологической информации.

Новые экспедиции на Арктику, геолого-геофизические исследования в Северном Ледовитом океане по изучению геологической природы поднятия Менделеева и хребта Ломоносова и батиметрическая съемка заняли более 10-ти лет.

Ранее сообщалось, что прогнозные ресурсы углеводородов рассматриваемых областей – 4,9 млрд. тонн условного топлива.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. Александр 3 Сегодня, 11:05
    Как же трудно ООНу признать,что это наша территория.
    Александр 3
    1. Гигант мысли Сегодня, 11:13
      ООН, как мы уже все знаем, превратилась в американскую подстилку, и теперь будет тянуть с положительным решением много лет, за что члены комиссии получат от дяди Сэма много зелёных бумажек.
      Гигант мысли
      1. Офицер запаса Сегодня, 11:39
        В ООН ждут, когда заявка от Украины поступит. Они когда Черное море копали, то грунт высыпали в Северный Ледовитый океан. Так и образовался хребет Ломоносова.
        Офицер запаса
        1. devis Сегодня, 13:19
          Цитата: Офицер запаса
          В ООН ждут, когда заявка от Украины поступит. Они когда Черное море копали, то грунт высыпали в Северный Ледовитый океан. Так и образовался хребет Ломоносова.

          И тому кто мало насыпал ,били лопатой по носу ,так удивительно совпало название с именем первооткрывателя.
          devis
    2. НЕКСУС Сегодня, 11:42
      Цитата: Александр 3
      Как же трудно ООНу признать,что это наша территория.

      ООНу не трудно...трудно матрассам перечить,вот и тянут кота за тестикулы.
      НЕКСУС
  2. новичок Сегодня, 11:05
    решение ком. ООН будет нескоро и будет весьма обтекаемым и двудонным. так что, думаю, просто надо застолбить и край.
    новичок
    1. Чёрный Сегодня, 11:13
      Цитата: новичок
      ешение ком. ООН будет нескоро и будет весьма обтекаемым и двудонным. так что, думаю, просто надо застолбить и край.

      Согласен. Думаю, что так и будет. Признать для комиссии очевидное - что самоубийство совершить. Сразу всплывёт куча чернокожих изнасилованных горничных wassat
      Чёрный
      1. rocket757 Сегодня, 11:33
        Гарик привет.
        Эт ООНская бодяга надолго, если вообще когда решиться.
        Заминировать по периметру и всех делов!!! Эт такая наглая шутка в сторону наших "партнёров"!!!
        rocket757
        1. новичок Сегодня, 11:40
          Виктор, приветствую! такими темпами, как мы осваиваем наш Север, даже мини не нужны будут. все эти конкуренты далеко позади.
          новичок
          1. rocket757 Сегодня, 12:18
            Добыть -продать. тут ведь прямая зависимость для нас. Не на внутренние потребности всё заточено. Гадить будут невмерно... тут бы и минные поля не помешали, фарватеры\ маршруты под охрану мож взять, а со всех сторон беречься, эт сложно и ОЧЕНЬ затратно!
            rocket757
            1. новичок Сегодня, 12:26
              полагаю, уже существующие базы и те , которые планируется реанимировать будет достаточным для силового присутствия. и да конечно, в условиях холодной, пока холодной войны, против нас целесообразно будет учесть всё то , что ты перечислил.
              новичок
    2. Лужский Сегодня, 11:35
      Цитата: новичок
      решение ком. ООН будет нескоро и будет весьма обтекаемым и двудонным.

      Собака лает, а караван идет. Продолжаем освоение, относимся к Арктике как к своей территории, а они пусть думают и дальше. В Арктике условия суровые, без надлежащей подготовки, которая, конечно есть только у России, может и льдами затереть, да и медведи белые...
      Лужский
    3. Ююка Сегодня, 13:11
      Цитата: новичок
      решение ком. ООН будет нескоро и будет весьма обтекаемым и двудонным. так что, думаю, просто надо застолбить и край.


      так наши не торопясь и готовятся - защита и освоение Арктики становится приоритетом. Сейчас просто прокладываются "туристические" маршруты и строятся "турбазы" feel Налаживается выпуск ледокольных "байдарок" двойного назначения winked

      Ююка
      1. rocket757 Сегодня, 13:24
        Подо льдом всё много сложнее!!! Никак сверху не найдёшь, разве шо лунок насверлить и "рыбаков" на кажную посадить!!!
        Не зря они так яростно хотели угробить наши северные "подлёдные" силы!!! Ибо страшно им было и есть сейчас!!!
        rocket757
  3. san4es Сегодня, 11:08
    в 2001 году Россия объявила о своих претензиях на богатый углеводородами участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева,

    san4es
  4. andre Сегодня, 11:13
    Не пойму, открываю Ядекс дзен а там мне новости
    "Бойцы ВСУ открыли огонь по военным машинам противника после очередной атаки вражеской артиллерии. Как позже выяснилось, подбили машину с российскими военными.
    В районе Горловки, несмотря на провозглашенное перемирие, сепаратисты продолжают хаотично применять артиллерию. Об этом вечером 23 января сообщила ТСН.

    Как сообщается, после очередной вражеской атаки бойцы батальона Донбасс-Украина заметили грузовик и точно отработали по нему.

    "По карьеру выезжали три грузовые машины. Видно, что военные. Наших на той стороне нет – открыли огонь, сожгли одну машину с боекомплектом", - рассказал боец Донбасса с позывным "Авер".

    Затем разведка сообщила, что это была машина с российскими военными.
    Я что то не пойму, вроде в РФ поживаю, что совсем куку?
    andre
    1. johnik Сегодня, 11:22
      Врага нужно прослушивать! А Яндекс такой же как и греф.
      johnik
    2. san4es Сегодня, 11:22
      ... fellow В "Дзене", ещё и не то напишут...
      san4es
  5. МВГ Сегодня, 11:15
    Так откажут, к бабке не ходи. Лет 5 мозги поканифолят и под основание какой нибудь ереси откажут, ну, или снова отклонят заявку
    МВГ
  6. gla172 Сегодня, 11:15
    ....это вообще то нам надо рассматривать,может ли ООН что либо "рассматривать"!!!.....
    gla172
  7. rotmistr60 Сегодня, 11:16
    Затягивают как могут и будут волокитить дальше. Потом найдут какие-нибудь изъяны в геологической природе и батиметрической съемке и культурно попросят уточнить. Когда нет желания (тем более по отношению к России) принять то, что объективно и документально доказано это и не будет принято.
    rotmistr60
  8. iliitchitch Сегодня, 11:16
    сомали , мали и проч. молдавии в обсуждении не участвуют ? Тоже ведь Арктические Державы , потому как жрать охота . И вообще , где украина ? Эти вообще Ледовитый океан выкопали . Послать болванов куда подальше , пушки на ледоколы , а если кто-то недоволен , то можем дать и по лицу за родное Катманду . Санников и Папанин со Шмидтом будут не против .
    iliitchitch
    1. Paranoid50 Сегодня, 12:36
      Цитата: iliitchitch
      мали и проч. молдавии в обсуждении не участвуют ? Тоже ведь Арктические Державы ,

      Если помните рабиновича,то он претендовал на "кусок израильской земли в Арктике". Серьёзная заявка. wassat
      Цитата: iliitchitch
      то можем дать и по лицу за родное Катманду .

      Ну,это если "папа по прозвищу Заппа заблудился в недрах земли". yes hi
      Paranoid50
  9. perepilka Сегодня, 11:37
    Да какие ещё заявки?
    В ООН входят страны, у которых есть ограниченные территории. В общем суша поделена, кроме Антарктиды. Осталась суша под водой. Которая ни к странам, ни к нациям никаким боком.
    Тут извините, кто первый колышек забил. При том, что нож в сапоге и дробовик картечью заряжен, а то гопников хватает.
    Норги, кста, ещё за свой беспредел, который учинили на Северах, воспользовавшись нашей замутой в начале прошлого века, так и не ответили по понятиям.
    Заранее к претензиям на счёт глагола.
    Виноват, исправлюсь и искуплю!
    Но мыслю, что пока эти гопники по другому не поймут.
    Хотя есть вариант. Ногами помесить. what
    Почему-то, после таких процедур, начинают нормальный язык понимать, даже без связок из русского командного. request
    perepilka
  10. JonnyT Сегодня, 11:37
    Флаг на дне уже стоит. Арктическая группировка обновляется воссоздается, военная техника разрабатывается и уже идет в войска, так что пофиг на ООН.
    ТАм еще Китай считает себя арктической державой, так что споры что кому принадлежит будут очень жаркими, а переговоры наисложнейшими
    JonnyT
  11. Гардамир Сегодня, 11:38
    Давно ли мы подарили Норвегии кусок моря, а сейчас что все недовольны.
    Гардамир
    1. iliitchitch Сегодня, 12:40
      Цитата: Гардамир
      Давно ли мы подарили Норвегии кусок моря, а сейчас что все недовольны.

      Точно-точно , вот грудинин придёт , и всё исправит . Вы хоть фразу свою перечитайте , где смысл-то ?
      iliitchitch
      1. Гардамир Сегодня, 13:24
        где смысл-то
        А при чём тут Грудинин? Нормальная такая фраза. "Три толстяка" у власти жрут вдовол, но всегда кто-то виноват, Украина, Госдеп, Может эти у власти ничего не делают. Что олимпиада, что ООН, всегда виноваты другие.
        Гардамир
  12. 257950 Сегодня, 13:09
    А раньше не чего доказывать не надобыло
    257950
    1. rocket757 Сегодня, 13:27
      Союз нерушимый республик свободных
      Сплотила навеки Великая Русь.
      Да здравствует созданный волей народов,
      Единый, могучий Советский Союз!

      Нда, если и вякал кто против, то очень тыхо, тыхо!!!
      rocket757
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