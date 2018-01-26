22:00 26 января

Госдеп обвинил Россию в попытке помешать работе парижской встречи по химоружию

Российская Федерация попыталась помешать работе партнерства 25 стран, которые участвовали в парижской встрече против применения химического оружия, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.

Госдеп обвинил Россию в попытке помешать работе парижской встречи по химоружию


Эти действия России (использование права вето в СБ ООН по резолюции по Сирии и применению химоружия) совпали с заявлением 25 стран о создании партнерства против применения химоружия,
сказала Науэрт на брифинге.


Ранее Москва призвала страны-участницы Конвенции о запрете химического оружия (КЗХО) «не поддаваться диктату тех, кто хочет отстранения законных властей Сирии». Об этом говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова относительно парижской встречи так называемого «Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия».

По словам дипломата, «ни Россию, ни Китай на встречу даже не пригласили», а вся подготовка к мероприятию велась тайно.

Использованы фотографии: http://vesti.az
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Комментарии 19

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  1. Anarchist Сегодня, 11:23
    И полетели ножи, и стаи упреков... И заблудились во лжи, и в собственных чувствах...!
    Таким поведением обычно отличается Влюбленный, отвергнутый подросток... Обида душит! Хотя в данном случае, наверное, жаба!
    Anarchist
    1. rocket757 Сегодня, 11:26
      Опять команда ГАЗЫ!
      Мож их заставить потренироваться - ВСПЫШКА СЛЕВА, ВСПЫШКА СПРАВА -старого советского сержанта им туда заслать!!!
      rocket757
      1. Гигант мысли Сегодня, 11:36
        Как обычно, к чему уже, наверно, все привыкли, матрасники переворачивают всё с ног на голову, в этом вся традиционная тактика действий Госдепа.
        Гигант мысли
      2. новичок Сегодня, 11:36
        да всё идёт по плану, на Конте вычитал с утра: один из манагеров верхушки евровидения объявил, что обсуждается вопрос об участии кондидата из РФ под нейтральным флагом. “...Ведь для спортсменов не стало трагедией отсутствие флага РФ, поэтому...“. среди дополнительных мер: лишение РФ права голоса в голосовпнии. ну вот вам и “целесообразность“ нашего участия в ОИ под белой тряпкой. такими темпами, скоро вообще и везде наш Флаг окажется под запретом.
        новичок
        1. Офицер запаса Сегодня, 11:47
          По поводу флага Вы абсолютно правильно подметили. Спортсмены всегда были гордостью страны, а сейчас просто предали достоинство России. Создали прецедент. С благословения нынешнего руководства страны. И ничего удивительного, если нас теперь и дальше унижать будут. Если один раз прокатило - то почему этим приемом дальше не пользоваться.
          Мы вот тут на форуме над Украиной все время потешаемся - а между прочим свои государственные символы они свято блюдут.
          Офицер запаса
          1. новичок Сегодня, 11:54
            я вот точно не вспомню, года два три назад были соревнования по гимнастике, так Китайские спортсмены отказались выходить на представление команды, потому что среди всех флагов команд участниц не было китайского,“забыли“ организаторы. лишь после вывешивания флага и тысячи извинений со стороны орг.комитета, китайцы согласились на участие. ну так, для сравнения...
            новичок
            1. rocket757 Сегодня, 12:29
              Китайцы и на перенаграждение медалей НЕ ВЫХОДИЛИ!!!
              Так и хочется выр-р-разиться от души! Эт ж какое падение нашей "властной Еб-литы".
              Даю по тормозам, текст сам складывается, но оченно своеБ-обрахзный!!!
              rocket757
  2. 210окв Сегодня, 11:24
    Сначала химоружие уничтожьте,потом указывайте..А точнее-идите лесом!
    210окв
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:25
    Госдеп обвинил Россию в попытке помешать работе парижской встречи по химоружию


    Надо выставить ВАШИНГТОНУ встречное обвинение в попытке избежать уничтожения своего химического оружия и сохранить его для шантажа против непокорных стран.
    Тот же ЛЕХА
    1. Zoldat_A Сегодня, 11:43
      Алексей, hi !
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Надо выставить ВАШИНГТОНУ встречное обвинение в попытке избежать уничтожения своего химического оружия
      Удивляет - почему это до сих пор не сделано. Почему мы до сих пор пытаемся с шулерами играть по-честному? Ведём себя как выпускница института благородных девиц в портовом борделе. Я не предлагаю опускаться до их уровня - это не так называется. Это называется забытыми словами из 90-х: "Не мы такие - жизнь такая". А ещё я в жизни чётко следую слегка перекорёженному библейскому принципу: "Ударили тедя по левой щеке - ударь с правой!" Вот бы нам внешнюю политику строить по такому принципу...
      Zoldat_A
    2. Балу Сегодня, 11:52
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Госдеп обвинил Россию в попытке помешать работе парижской встречи по химоружию


      Надо выставить ВАШИНГТОНУ встречное обвинение в попытке избежать уничтожения своего химического оружия и сохранить его для шантажа против непокорных стран.

      Пациентам психдиспансера фиолетово. Они слышат только себя. Майдаун головного мозга вылечит только могильщик на кладбище.
      Рискну предположить, что готовят провокацию с применением химоружия, вопрос где и когда.
      Балу
  4. НЕКСУС Сегодня, 11:35
    По словам дипломата, «ни Россию, ни Китай на встречу даже не пригласили», а вся подготовка к мероприятию велась тайно.

    Кто-то еще тешит себя иллюзиями о том,что мы может дружить долго и счастливо с этими земноводными?
    НЕКСУС
    1. новичок Сегодня, 11:44
      рядовые граждане,простой люд, давно сделали выводы. вот наши некоторые в верхах и околоверхах мечтают отдаться дружбе с зарадом, под любым соусом.
      новичок
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:41
    заявлением 25 стран о создании партнерства
    Что-то не наблюдались за последние годы успехи ни за какими партнерствами, которые создавались под диктовку Сша. Все были направлены либо на свержение законной власти в стране ("Друзья Сирии"), либо на решение исключительно американских проблем в том или ином вопросе. И эти 25 стран в очередной раз кулуарно собрались, чтобы обсудить план по согласованным действиям в отношении обвинений Асада, но ни как не проблемы хим оружия.
    rotmistr60
  6. Egorovich Сегодня, 11:44
    А если провести встречу стран участниц против применения химического оружия в Москве или в Пекине с участием России, Китая, Ирана,... . И первым вопросом в этой встрече рассмотреть, почему матрасия не уничтожает свое химоружие. Вони, по моему, будет выше крыши.
    Egorovich
  7. Anchonsha Сегодня, 11:56
    Вот так то матрасы переворачивают вместе со своими холуями все с ног на голову. А ведь эти же 25 стран-шестерок и создавали все условия в Сирии в виде военной коалиции, мелкобритовских "белых касок" для провокаций с газовыми атаками на мирное население и т.д., чтоб задавить Сирию, уничтожить Асада, как Каддафи и погрузить страну в беспрестанный хаос
    Anchonsha
  8. Zubr Сегодня, 12:16
    Мышиная возня. Ну пускай пошушукают. Надо мою соседку бабу валю туда делегировать. Она там быстро всех на место поставит...=))
    Zubr
  9. словак Сегодня, 13:10
    Самые большие запасы хим оружия у США, хотя они обязаны были его уничтожить, как сделала Россия. О чем вообще могут говорить те, кто не выполнил СВОИ обязательства? Это опять они учат других честности и порядочности?
    словак
  10. БАРХАН Сегодня, 13:46
    Как было в истории раньше,так будет дальше...Только сила,только мощная армия.Со времён пещерного человека только тяжёлая дубина придаёт вес аргументам в диспуте с аппонентом.
    БАРХАН
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