Госдеп обвинил Россию в попытке помешать работе парижской встречи по химоружию

Эти действия России (использование права вето в СБ ООН по резолюции по Сирии и применению химоружия) совпали с заявлением 25 стран о создании партнерства против применения химоружия,

Российская Федерация попыталась помешать работе партнерства 25 стран, которые участвовали в парижской встрече против применения химического оружия, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.сказала Науэрт на брифинге.Ранее Москва призвала страны-участницы Конвенции о запрете химического оружия (КЗХО) «не поддаваться диктату тех, кто хочет отстранения законных властей Сирии». Об этом говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова относительно парижской встречи так называемого «Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия».По словам дипломата, «ни Россию, ни Китай на встречу даже не пригласили», а вся подготовка к мероприятию велась тайно.