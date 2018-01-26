22:00 26 января

Израиль обвинил Иран в создании баз и ракетных заводов в Сирии

Иранцы строят в Сирии военные базы и заводы по производству ракет, а также управляют большим количеством боевиков, передает ТАСС заявление постпреда Израиля при ООН Данни Данона.



На сегодняшний день Ирану подчиняются 82 тыс. боевиков в Сирии. 3 тыс. членов печально известного Корпуса "стражей исламской революции" (элитные части ВС Исламской Республики), 9 тыс. боевиков марионетки Ирана – (движения) "Хезболлах", 10 тыс. членов шиитских милиций, рекрутированных по всему Ближнему Востоку, в том числе в Ираке, Афганистане и Пакистане. В дополнение к этому Иран напрямую управляет 60 тыс. местных сирийских боевиков,
сказал Данон на заседании Совбеза ООН.


По его словам, Иран также «строит базы для размещения этих боевиков».

Опасное поведение Ирана не исчерпывается привлечением боевиков в Сирию. Он также строит заводы по производству ракет в Сирии, а его присутствие превращает мирных жителей в окружающих районах в живые щиты. Иран превращает Сирию в самую большую военную базу в мире,
добавил дипломат.

Он заявил также, что власти Израиля приняли решение обнародовать эту засекреченную информацию, поскольку «весь мир должен понять, что если закрыть глаза на происходящее в Сирии, то иранская угроза продолжит расти».

Данон сообщил, что иранцы «вложили в Сирию до 35 млрд. долларов».

Постпред выразил обеспокоенность экономической выгодой, извлекаемой Тегераном из соглашения, по условиям которого тот заморозил свою ядерную программу в обмен на снятие международных санкций – с момента подписания договоренностей Иран удвоил торговый оборот с Евросоюзом.

Это ошибка. Вы можете воспользоваться ослаблением санкций, но вы не можете игнорировать то, на что идут эти деньги,
сказал он.

Он призвал Совбез добиться полного осуществления резолюции 2231, принятой в поддержку иранской ядерной сделки, а также гарантировать, что «международное сообщество не позволит Ирану продолжать спонсировать терроризм по всему миру, накапливать оружие и наращивать военное присутствие за рубежом».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 42

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  1. НЕКСУС Сегодня, 11:44
    А день перестает быть томным и унылым...бедная Сирия и сирийский народ.Как агнец на заклание.
    НЕКСУС
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:58
      Цитата: НЕКСУС
      Израиль обвинил Иран в создании баз и ракетных заводов в Сирии

      Да, Иран немного сплоховал: надо было строить заводы и базы в Израиле! А теперь вот Израиль обижен на Иран. wassat
      СРЦ П-15
      1. vadsonen Сегодня, 12:06
        Стоило Америке объявить Иран своим врагом, как тут же забеспокоился Израиль. Скоро и прибалты скулить начнут.
        vadsonen
    2. Злой543 Сегодня, 12:10
      Там еще с Африки не отмечались, Латины, и пингвины с Антарктиды да белые медведи recourse
      Злой543
    3. Маз Сегодня, 17:23
      Кто бы говорил про военную базу. Израиль имеет столько оружия, что Ирану и не снилось. Склады созданы в горах, пустынях, на голанских высотах. Целые горы превращены в скрытые хранилища, как в гигантские муравейники. Про ядерное оружие вообще слов нет...
      Маз
      1. Shahno Сегодня, 17:33
        Маз, ты хорошо спрятался?
        Shahno
        1. synthwave Сегодня, 19:09
          Я давно заметил, как только юзер с ником "МАЗ" отставляет свой коммент, тут же появляется еврей со своим "умным" комментарием. laughing А знаете почему так? Я так понял, МАЗ пожил в хуцпостане некоторое время (даже пенсию там получал, если не ошибаюсь), но его так достали местные семиты, что он свалил обратно, и режет теперь правду матку о наших "евгейских друзьях" и их недогосударстве. Евреи такого предательства ему простить не могут (зря что ли пенсию платили? laughing ) и теперь у них пердак горит от МАЗа поярче, чем взрыв сверхновой в далекой галактике laughing .
          synthwave
  2. Арон Заави Сегодня, 11:44
    Это вжжж неспроста. Любопытно.
    Арон Заави
    1. Злой543 Сегодня, 12:07
      Все таки бахнете по Сирии? Так что все в труху?
      Злой543
      1. Dimmih Сегодня, 12:50
        Если уж разобраться-могут и бахнуть, в своём праве-они в состоянии войны с Сирией, если уж на то пошло. Будет причина-бахнут, не будет-не бахнут. Иран в Сирии-причина будет.
        Dimmih
      2. Shahno Сегодня, 17:35
        Не бабахнем. Там у каждого пятого из Кнесета родственники. Ругаться будут.
        Shahno
  3. Андрей К Сегодня, 11:45
    Израиль обвинил Иран в создании баз и ракетных заводов в Сирии

    Израилю наверное корона мешает...
    Сами себя назначили смотрящими. Беда только, что этого "смотрящего" в упор не замечают...
    Какое иудеям дело, кто и что в соседнем государстве строит...
    Да хоть пять ракетных заводов. Иран - государство член ООН, Сирия - государство член ООН. Они как нибудь сами разберутся, кто и что на сирийской территории строит...
    Из этой логики нам штат Джорджию, пардонте-с Грузию, надо помножить на ноль. Там матрасы военные биолаборатории понавтыкали...
    Андрей К
    1. Балу Сегодня, 11:49
      Цитата: Андрей К
      Израиль обвинил Иран в создании баз и ракетных заводов в Сирии

      Израилю наверное корона мешает...

      Многоугольные ищут повод для участия в неоколониальном разделе Сирии.
      Балу
      1. sogdy Сегодня, 12:23
        А заявления как всегда, без доказательств?
        sogdy
    2. Orionvit Сегодня, 19:09
      Цитата: Андрей К
      Израилю наверное корона мешает.

      Прочитал статью. Все выкладки Израиля против Ирана, один в один западный бред в адрес России.
      Orionvit
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:54
    Было бы очень удивительно если Израиль вдруг прекратил обвинять Иран. А так повседневная ближневосточная рутина.
    rotmistr60
  5. Egorovich Сегодня, 11:57
    А какое собачье дело евреям до заводов Ирана в Сирии!? Да еще и в ООН выступают, хотя сами не выполняют ООНовские резолюции. Молча только ИГИЛовцев вооружают и лечат. Перевертыши хреновы!
    Egorovich
    1. Dimmih Сегодня, 12:48
      Цитата: "Молча только ИГИЛовцев вооружают и лечат. Перевертыши хреновы!". Это Вы видать хватили лишнего, вот например брат Махмуда Аббаса тоже лечится в Израиле, да и вся верхушка тех, кого ошибочно называют палестинцами. Инфы на эту тему в инете полно. Махмуд Аббас это игил? Прежде чем извергнуть в воздух сероводород, почитайте: http://www.kremlin.ru/events/president/news/54483
      Dimmih
      1. Egorovich Сегодня, 13:00
        Обидно становится за евреев yes , глядя на таких защитников-шлимазлов, как Dimmih.
        Egorovich
        1. Dimmih Сегодня, 13:39
          А нечто членораздельное извергнуть можете? Разумный человек-приводит доводы. Сапиенс ли Вы или просто Эректус-вопрос открытый.
          Dimmih
          1. Egorovich Сегодня, 13:52
            ВЫ такой "умный", что очень похожи на тысячного еврея. На 100%.
            Egorovich
            1. Dimmih Сегодня, 17:27
              Я не так умён, как Вам кажется, последний набор слов Вашего авторства оставил меня в недоумении относительно наличия смысла в этом наборе.
              Dimmih
  6. Дормидонт Сегодня, 11:59
    Прикольная хуцпа
    Дормидонт
  7. q75agent Сегодня, 12:00
    Нетаньяху 29 к ВВП прилетает laughing
    q75agent
  8. Zubr Сегодня, 12:06
    Горит пятая точка у сынов израилевых. Уже начали факты высасывать из пальца. Ну не получилось им из Сирии сделать буферную зону. Вот вы ещё на луну посмотрите под микроскопом, там точно пару десятков баз иранских найдёте. А про 35 лярдов зелени: "Вам столько не дадут, не завидуйте !"..
    Zubr
  9. _Jack_ Сегодня, 12:08
    Это ошибка. Вы можете воспользоваться ослаблением санкций, но вы не можете игнорировать то, на что идут эти деньги
    А Израиль свои деньги исключительно на мирные проекты тратит, армии у него вообще нет. Если сравнивать военные затраты ещё неизвестно у кого больше.
    _Jack_
  10. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 12:23
    израиль ведёт себя как то маленькое,
    четвероногое и наглое...
    Которое облаивает всех проходящих
    на улице и исподтишка кусает.
    Но когда видит камень или палку в руках
    у проходящего.
    То сразу убегает с поскуливанием,в свою ограду.
    Крановщик Нахамкинсон
    1. Dimmih Сегодня, 12:42
      Ну, пока что Израиль, хоть и мал долбит оптом и в розницу хоть камненосцев, хоть палкомётов.
      Dimmih
  11. g1washntwn Сегодня, 12:27
    Безобразие. Израиль буквально только что откопал какую-то челюсть прото-избранной расы, а тут соседи уже так вооружились, что моссад выдавило из Сирии как из переполненного автобуса...
    g1washntwn
  12. askort154 Сегодня, 12:35
    "...власти Израиля решили обнародовать эту засекреченную информацию..."

    Не верю ! Американцы показали пробирку и им все поверили. А вы что ? fool Надо было патроном иранским в руке потрясти. yes
    askort154
  13. Dimmih Сегодня, 12:40
    Приведённые факты имеют место. Другое дело как на это смотреть, отношение зависит от точки зрения. 1)Асаду ракетные заводы конечно не нравятся, они привлекают внимание Израиля. Но отказать Ирану он не может-предоставленные Ираном наземные силы несут на себе тяжесть наземной операции. 2)России(нам) чрезмерное усиление позиций Ирана в Сирии не нужно-будем помнить, что в Иране теократия, а Сирия светское государство, но без наземных сил Ирана воевать, особо, некому-собственно сирийская армия имеет неоднозначную боеспособность.Скрипим зубами, но терпим.3) Для Израиля-что бородачи, что Иран неприятны. Но так как Иран заведомо мощней ,то любые иранские граждане объединённые в большие вооружённые группы имеют для Израиля крайне раздражающее значение. А ещё и фабрики ракет. Главное для России в этом деле беречь своих и не столкнуться лбами с Ираном, Израилем и Турцией.
    Dimmih
  14. faterdom Сегодня, 12:53
    Иран из Главного союзника Штатов на БВ уже с 1979 года является злейшим врагом! Казалось бы (по нашим Гозманам-надеждиным) - лапы кверху и не чирикай! По соотношению экономического и военного потенциалов, влиянию в мире и прочей "важной" беллетристике. Но ведь уже скоро 40 лет тому, у кого быстрее рожа треснет, у Америки или Ирана - вопрос очень даже неоднозначный.
    А вот сможет ли Израиль без прикрышки и помощи Большого Брата? Может да, а может и нет... А может все эти хроники про "геену огненную" не из прошлого в библейские сказания попали, а из будущего? У Израиля ЯО уже давно есть, у Ирана - будет в ближайшие года два-три (при нынешних тенденциях даже не сомневаюсь) - и вот здравствуй ... Новый год!
    faterdom
  15. БАРХАН Сегодня, 13:03
    Дежурная статья.Евреи,сирийцы,иранцы.Короче, пока всё по прежнему.
    БАРХАН
    1. Dimmih Сегодня, 13:40
      Самый краткий и ёмкий комментарий.
      Dimmih
  16. bratchanin3 Сегодня, 13:55
    международное сообщество не позволит Ирану продолжать спонсировать терроризм по всему миру, накапливать оружие и наращивать военное присутствие за рубежом

    Подозреваю, израильтянин попутал Иран с США. До сегодняшнего дня это американцы всё делали так, как говорит этот еврей.
    bratchanin3
  17. alta Сегодня, 14:40
    Цитата: sogdy
    А заявления как всегда, без доказательств?

    Видимо, вы не заметили, как в январе Израиль разбомбил строящуюся иранскую военную базу в Сирии ... снимки были опубликованы - Гугл в помощь...
    alta
  18. мерцание Сегодня, 15:53
    Пока Россия в Сирии, и может влиять на Иран эти ракеты на Израиль не полетят.
    мерцание
  19. Dimmih Сегодня, 17:31
    Цитата: мерцание
    Пока Россия в Сирии, и может влиять на Иран эти ракеты на Израиль не полетят.

    А смысл Ирану их гомырить тогда? Если куют стрелы, значит они в кого-то полетят. Выбор небольшой-Израиль либо мы. Не столкнуться бы нам лбами с обоими. Да и Ирану с Израилем бы лучше этого не делать.
    Dimmih
  20. kamski Сегодня, 18:13
    Евреи имеют право они БОГОИЗБРАНЫЕ, а ГОИ должны им служить и ни мяукать
    kamski
  21. Lenivets2 Сегодня, 20:38
    "Иранцы строят в Сирии военные базы и заводы по производству ракет"

    А почему Иран не должен этого делать?
    Не посовещались с Израилем, поэтому?

    "Иран превращает Сирию в самую большую военную базу в мире,"

    Самая большая военная база в мире это Израиль и не надо свои достижения на других перевешивать.
    Lenivets2
  22. Маз Сегодня, 20:58
    Цитата: alta
    Цитата: sogdy
    А заявления как всегда, без доказательств?

    Видимо, вы не заметили, как в январе Израиль разбомбил строящуюся иранскую военную базу в Сирии ... снимки были опубликованы - Гугл в помощь...

    Возможно вы не заметили, но в конце старого года и в новом году Израилю дали понять, шо могут и сбить на хрен. И пока тихо. Видимо дошло через самодельный нимб, рамблер вам в помощь...
    Маз
  23. Маз Сегодня, 21:02
    Цитата: Egorovich
    А какое собачье дело евреям до заводов Ирана в Сирии!? Да еще и в ООН выступают, хотя сами не выполняют ООНовские резолюции. Молча только ИГИЛовцев вооружают и лечат. Перевертыши хреновы!

    Не, ну это вы лихо, они же дети, в конце то концов
    Маз
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