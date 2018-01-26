Израиль обвинил Иран в создании баз и ракетных заводов в Сирии

На сегодняшний день Ирану подчиняются 82 тыс. боевиков в Сирии. 3 тыс. членов печально известного Корпуса "стражей исламской революции" (элитные части ВС Исламской Республики), 9 тыс. боевиков марионетки Ирана – (движения) "Хезболлах", 10 тыс. членов шиитских милиций, рекрутированных по всему Ближнему Востоку, в том числе в Ираке, Афганистане и Пакистане. В дополнение к этому Иран напрямую управляет 60 тыс. местных сирийских боевиков,

Опасное поведение Ирана не исчерпывается привлечением боевиков в Сирию. Он также строит заводы по производству ракет в Сирии, а его присутствие превращает мирных жителей в окружающих районах в живые щиты. Иран превращает Сирию в самую большую военную базу в мире,

Это ошибка. Вы можете воспользоваться ослаблением санкций, но вы не можете игнорировать то, на что идут эти деньги,