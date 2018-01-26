Израиль обвинил Иран в создании баз и ракетных заводов в Сирии
Иранцы строят в Сирии военные базы и заводы по производству ракет, а также управляют большим количеством боевиков, передает ТАСС заявление постпреда Израиля при ООН Данни Данона.
По его словам, Иран также «строит базы для размещения этих боевиков».
Он заявил также, что власти Израиля приняли решение обнародовать эту засекреченную информацию, поскольку «весь мир должен понять, что если закрыть глаза на происходящее в Сирии, то иранская угроза продолжит расти».
Данон сообщил, что иранцы «вложили в Сирию до 35 млрд. долларов».
Постпред выразил обеспокоенность экономической выгодой, извлекаемой Тегераном из соглашения, по условиям которого тот заморозил свою ядерную программу в обмен на снятие международных санкций – с момента подписания договоренностей Иран удвоил торговый оборот с Евросоюзом.
Он призвал Совбез добиться полного осуществления резолюции 2231, принятой в поддержку иранской ядерной сделки, а также гарантировать, что «международное сообщество не позволит Ирану продолжать спонсировать терроризм по всему миру, накапливать оружие и наращивать военное присутствие за рубежом».
На сегодняшний день Ирану подчиняются 82 тыс. боевиков в Сирии. 3 тыс. членов печально известного Корпуса "стражей исламской революции" (элитные части ВС Исламской Республики), 9 тыс. боевиков марионетки Ирана – (движения) "Хезболлах", 10 тыс. членов шиитских милиций, рекрутированных по всему Ближнему Востоку, в том числе в Ираке, Афганистане и Пакистане. В дополнение к этому Иран напрямую управляет 60 тыс. местных сирийских боевиков,сказал Данон на заседании Совбеза ООН.
По его словам, Иран также «строит базы для размещения этих боевиков».
Опасное поведение Ирана не исчерпывается привлечением боевиков в Сирию. Он также строит заводы по производству ракет в Сирии, а его присутствие превращает мирных жителей в окружающих районах в живые щиты. Иран превращает Сирию в самую большую военную базу в мире,добавил дипломат.
Он заявил также, что власти Израиля приняли решение обнародовать эту засекреченную информацию, поскольку «весь мир должен понять, что если закрыть глаза на происходящее в Сирии, то иранская угроза продолжит расти».
Данон сообщил, что иранцы «вложили в Сирию до 35 млрд. долларов».
Постпред выразил обеспокоенность экономической выгодой, извлекаемой Тегераном из соглашения, по условиям которого тот заморозил свою ядерную программу в обмен на снятие международных санкций – с момента подписания договоренностей Иран удвоил торговый оборот с Евросоюзом.
Это ошибка. Вы можете воспользоваться ослаблением санкций, но вы не можете игнорировать то, на что идут эти деньги,сказал он.
Он призвал Совбез добиться полного осуществления резолюции 2231, принятой в поддержку иранской ядерной сделки, а также гарантировать, что «международное сообщество не позволит Ирану продолжать спонсировать терроризм по всему миру, накапливать оружие и наращивать военное присутствие за рубежом».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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