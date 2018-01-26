РФ и США разработали судоходные маршруты в Арктике

Реагируя на рост движения судов в Арктике, Соединенные Штаты и Российская Федерация предложили систему двусторонних маршрутов для судов в Беринговом проливе и Беринговом море,

Российские и американские специалисты совместно разработали и предложили Международной морской организации систему маршрутов в Беринговом проливе и Беринговом море в связи с ростом там судоходства, передает РИА Новости говорится в заявлении береговой охраны США.Сообщается, что «страны совместно разработали и подали в Международную морскую организацию предложение создать шесть двусторонних маршрутов и шесть районов повышенной осторожности плавания».Маршруты проходят возле берегов Чукотки и Аляски, в российских и американских территориальных водах.По словам главы подразделения береговой охраны США Майка Соллоси, согласованные пути позволят судам «избежать многочисленных мелей, рифов и островов, а также сократить возможность травм на море и экологических катастроф».При этом в береговой охране подчеркнули, что предложенные маршруты для всех местных и международных судовых рейсов будут добровольными.