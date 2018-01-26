22:00 26 января

РФ и США разработали судоходные маршруты в Арктике

Российские и американские специалисты совместно разработали и предложили Международной морской организации систему маршрутов в Беринговом проливе и Беринговом море в связи с ростом там судоходства, передает РИА Новости.



Реагируя на рост движения судов в Арктике, Соединенные Штаты и Российская Федерация предложили систему двусторонних маршрутов для судов в Беринговом проливе и Беринговом море,
говорится в заявлении береговой охраны США.


Сообщается, что «страны совместно разработали и подали в Международную морскую организацию предложение создать шесть двусторонних маршрутов и шесть районов повышенной осторожности плавания».

Маршруты проходят возле берегов Чукотки и Аляски, в российских и американских территориальных водах.

По словам главы подразделения береговой охраны США Майка Соллоси, согласованные пути позволят судам «избежать многочисленных мелей, рифов и островов, а также сократить возможность травм на море и экологических катастроф».

При этом в береговой охране подчеркнули, что предложенные маршруты для всех местных и международных судовых рейсов будут добровольными.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. НЕКСУС Сегодня, 12:41
    Ну ходить в Арктике то мы может относительно свободно,причем практически в любое время года ,а вот матрассы со своим ледокольным флотом,в размере (если не ошибаюсь)2 ледоколов не первой свежести...ну не знаю.
    НЕКСУС
    1. 264 Сегодня, 12:47
      Так нашими же ледоколами им и будут дороги прокладывать. "двусторонних маршрутов для судов в Беринговом проливе и Беринговом море,"Зачем только их туда вообще пускать,пусть даже на небезвозмездной основе?
      264
      1. НЕКСУС Сегодня, 12:49
        Цитата: 264
        Так нашими же ледоколами им и будут дороги прокладывать. "двусторонних маршрутов для судов в Беринговом проливе и Беринговом море,"Зачем только их туда вообще пускать,пусть даже на небезвозмездной основе?

        А это как с газовой трубой...хотим даем газ,хотим,вентель перекрываем.Тут та же ситуевина. Захотим,проложим,а не захотим,положим на это.
        НЕКСУС
        1. Shurik70 Сегодня, 12:56
          Цитата: 264
          Зачем только их туда вообще пускать,пусть даже на небезвозмездной основе?

          Международная торговля - она МЕЖДУНАРОДНАЯ. Если хотим свои торговые суда на Аляску слать, то и американцев к нам пустить надо.
          Радует, что хоть что-то в российско-американских отношениях работает нормально
          Shurik70
          1. АнпеЛ Сегодня, 13:06
            Так нашими же ледоколами им и будут дороги прокладывать. "двусторонних маршрутов для судов в Беринговом проливе и Беринговом море,"Зачем только их туда вообще пускать,пусть даже на небезвозмездной основе?

            Тогда заодно бы договорились и мост построить между Чукоткой и Аляской, но уже за счет средств тех, кто пользуется услугами наших ледоколов))
            АнпеЛ
            1. 264 Сегодня, 13:11
              Это чтоб их морпехам проще было бы на наш берег перебежать,ножки не замочив? laughingНет уж,спасибо-не нужен там мост. wink
              264
              1. НасРать Сегодня, 13:31
                Цитата: 264
                Это чтоб их морпехам проще было бы на наш берег перебежать,ножки не замочив? laughingНет уж,спасибо-не нужен там мост. wink

                А по льду ни как не перебежать? Как это веками делают алеуты и чукчи??? wassat wassat
                НасРать
      2. kapitan92 Сегодня, 13:08
        Цитата: 264
        Так нашими же ледоколами им и будут дороги прокладывать. "двусторонних маршрутов для судов в Беринговом проливе и Беринговом море,"Зачем только их туда вообще пускать,пусть даже на небезвозмездной основе?

        Ледоколы, да на здоровье! За все надо платить, а средства лишними не бывают.

        Площадь поперечного сечения Берингова пролива равна 3,4 км2, а глубина всего 60 м.
        Одним словом, навели порядок для прохождения судов в пограничных зонах. Это нормально.
        kapitan92
      3. НасРать Сегодня, 13:20
        Цитата: 264
        Так нашими же ледоколами им и будут дороги прокладывать. "двусторонних маршрутов для судов в Беринговом проливе и Беринговом море,"Зачем только их туда вообще пускать,пусть даже на небезвозмездной основе?

        Кого пускать? США пускать в Берингов пролив? wassat wassat Патриоты уже зачитались собственными комментами.. wassat
        Нашим договорщикам спасибо, что договорились, это означает что путь этот получил международный статус... и корабли проходя Берингов пролив (а это воды РФ и США), могут двигаться в обоих направлениях ...а ведь США могли отказаться.. и пришлось бы жаться по нашим тер. водам в этом горлышке....это не добавило бы безопасности ... а раз мало безопасности, то и клиентов меньше..
        НасРать
    2. iliitchitch Сегодня, 12:49
      Цитата: НЕКСУС
      Ну ходить в Арктике то мы может относительно свободно,причем практически в любое время года ,а вот матрассы со своим ледокольным флотом,в размере (если не ошибаюсь)2 ледоколов не первой свежести...ну не знаю.

      Отставание у них по ледоколам лет на десяток , минимум , и печатный станок тут не помощник . Эх , Берингов пролив бы расширить , а так с этими гадёнышами договариваться придёться . СевМорПуть - это будущее морских перевозок , не зря змеиный клубок у них шевелиться начал , бабки унюхали .
      iliitchitch
      1. НЕКСУС Сегодня, 12:51
        Цитата: iliitchitch
        Отставание у них по ледоколам лет на десяток ,

        Наши 40 ледоколов (и еще сколько в постройке),против их двух? Там отставание лет на 30 ,если не больше.
        НЕКСУС
        1. Locos Сегодня, 13:35
          А вы себе вопрос не задавали, зачем США нужны 40 ледоколов? СМП у них нет. Аляску они и без ледоколов снабжают.
          Locos
          1. НЕКСУС Сегодня, 13:39
            Цитата: Locos
            А вы себе вопрос не задавали, зачем США нужны 40 ледоколов? СМП у них нет. Аляску они и без ледоколов снабжают.

            Вот матрассы и озаботились постройкой ледоколов,тк свой шмат арктического шельфа прос..ть не хотят.
            НЕКСУС
            1. Locos Сегодня, 13:48
              Статья про организацию маршрутов в Беринговом проливе. Что вы везде арктический шельф суете?
              Locos
      2. Владимир16 Сегодня, 12:53
        Цитата: iliitchitch
        Эх , Берингов пролив бы расширить

        Или Аляску вернуть домой. wink
        Владимир16
      3. oldseaman1957 Сегодня, 12:54
        Цитата: iliitchitch
        Отставание у них по ледоколам лет на десяток , минимум , и печатный станок тут не помощник .
        - Не надо США за дуриков держать. Техническая база у них великолепная, - если будет надо, они сделают! Да и нам будет выгодно работать в американской зоне. Тут не надо быковать, выгода желательна обоюдная.
        oldseaman1957
        1. Александр 3 Сегодня, 13:14
          Мы ведь должны отбить деньги за строительство ледоколов.За проводку судов надо платить.
          Александр 3
        2. iliitchitch Сегодня, 13:19
          Цитата: oldseaman1957
          - Не надо США за дуриков держать.

          Так потому и написал "лет на десяток" . Клювом нам не щёлкать только , и всё будет гут . А насчёт дуриков - их подводную лодку выпиливали в 15-м ? Факт .
          iliitchitch
  2. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:51
    Насчет взаимодействия служб береговой охраны России и США. ПСКР "Дунай" проекта 97п. Основная задача - гонять такие же ледоколы США и Канады, которые "случайно" оказываются у кромки российского льда, так же все остальные задачи, которые решаются ПСКРами.
    Аристарх Людвигович
    1. баклан Сегодня, 13:16
      Это не ледокол. Корабль с ледовым классом...
      баклан
  3. cniza Сегодня, 12:52
    При этом в береговой охране подчеркнули, что предложенные маршруты для всех местных и международных судовых рейсов будут добровольными.


    Посмотрим , как США себя дальше поведут , может получиться не плохой бизнес.
    cniza
    1. НЕКСУС Сегодня, 12:59
      Цитата: cniza
      Посмотрим , как США себя дальше поведут , может получиться не плохой бизнес.

      Возможно...а может и нет. Матрассы все облизываются на кусок арктического шельфа. А там углеводородов побольше чем в Ираке. Напомнить,чего с Ираком сотворили?
      НЕКСУС
      1. НасРать Сегодня, 13:23
        Вообще то договорились о проходе пролива..и движении судов в тер. водах обоих государствах... и при чем тут арктический шельф?
        НасРать
  4. vladimirvn Сегодня, 13:15
    ......Так, стало известно, что в российских портах северных морей начали дежурить ледоколы, которые обеспечивают условия для проводки транспортных судов в зимних условиях.

    Однако недавний случай стал первым в истории фактом перехода транспортного судна по СМП без сопровождения ледокола в зимних условиях. Так, стало известно о том, что танкер-газовоз «Eduard Toll» совершил зимний переход по Севморпути без ледокольного сопровождения. Иностранное судно вошло в акваторию Берингового моря 24 декабря 2017 года и спустя 17 дней добралось до акватории Обской губы, прибыв в порт Сабетта.

    Таким образом, можно наблюдать, насколько высоко иностранные компании уже успели оценить выгоды от использования Севморпути РФ. СМП выгоден для скорейшей доставки грузов путем сокращения протяженности маршрута между Азией и ЕС. Вместе с тем уменьшаются и транспортные издержки, что способствует увеличению прибыли, ради чего сейчас иностранцы готовы на проводку своих судов по выгодному маршруту РФ даже в экстремальных условиях зимы на СМП.... (Российская газета)
    vladimirvn
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