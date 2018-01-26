Аваков: На Украине будет создан мобильный вертолётный отряд
Глава МВД Украины Арсен Аваков выступил с заявлением, в котором рассказал о том, что на Украине планируется создание «мобильного вертолётного отряда». По словам Авакова, на вооружении этого отряда будут стоять свыше 50 вертолётов. Министр внутренних дел сообщил, что отряд начнёт формироваться уже в текущем году.
Из заявления Авакова (цитата Depo.ua):
Речь идёт о вертолётах от Airbus Helicopters - франко-немецкой компании с головным офисом на территории аэропорта Марсель Прованс.
Аваков:
По словам главы МВД, создание мобильного вертолётного отряда является совместным франко-украинским проектом.
Из заявления Авакова (цитата Depo.ua):
2018 — это год, когда Украина получит первый передовой мобильный (вертолётный) отряд службы реагирования. Большой контракт, который МВД Украины готовит совместно с государственной службой по чрезвычайным ситуациям (ГС ЧС), Нацгвардией и полицией, предусматривает получение порядка 55 вертолётов марки Airbus.
Речь идёт о вертолётах от Airbus Helicopters - франко-немецкой компании с головным офисом на территории аэропорта Марсель Прованс.
Аваков:
Вертолёты будут выполнять специальные функции для полиции, Национальной гвардии, пограничников и основную - для службы чрезвычайных ситуаций. Представьте себе мир, в котором в каждой области, населённом пункте доступна функция вертолётной группы, которая может решить любую проблемную ситуацию. Будь то экстренный медицинский случай, несчастный случай, ситуация в горах, ситуация криминального характера - тогда уже работают совместно подразделения полиции, Нацгвардии, службы чрезвычайных ситуаций.
По словам главы МВД, создание мобильного вертолётного отряда является совместным франко-украинским проектом.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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