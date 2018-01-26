21:56 26 января

Аваков: На Украине будет создан мобильный вертолётный отряд

Глава МВД Украины Арсен Аваков выступил с заявлением, в котором рассказал о том, что на Украине планируется создание «мобильного вертолётного отряда». По словам Авакова, на вооружении этого отряда будут стоять свыше 50 вертолётов. Министр внутренних дел сообщил, что отряд начнёт формироваться уже в текущем году.

Из заявления Авакова (цитата Depo.ua):
2018 — это год, когда Украина получит первый передовой мобильный (вертолётный) отряд службы реагирования. Большой контракт, который МВД Украины готовит совместно с государственной службой по чрезвычайным ситуациям (ГС ЧС), Нацгвардией и полицией, предусматривает получение порядка 55 вертолётов марки Airbus.


Аваков: На Украине будет создан мобильный вертолётный отряд



Речь идёт о вертолётах от Airbus Helicopters - франко-немецкой компании с головным офисом на территории аэропорта Марсель Прованс.

Аваков:
Вертолёты будут выполнять специальные функции для полиции, Национальной гвардии, пограничников и основную - для службы чрезвычайных ситуаций. Представьте себе мир, в котором в каждой области, населённом пункте доступна функция вертолётной группы, которая может решить любую проблемную ситуацию. Будь то экстренный медицинский случай, несчастный случай, ситуация в горах, ситуация криминального характера - тогда уже работают совместно подразделения полиции, Нацгвардии, службы чрезвычайных ситуаций.

По словам главы МВД, создание мобильного вертолётного отряда является совместным франко-украинским проектом.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. adma Сегодня, 13:53
    А вертолёты уже выпросили?
    adma
    1. Чёрный Сегодня, 13:57
      А как же МоторСич? wassat, перепрофилируется на выпуск кастрюль для петькиного народа? wassat
      Чёрный
    2. фигвам Сегодня, 13:58
      Цитата: adma
      А вертолёты уже выпросили?

      Так за счёт этого и живут)))
      фигвам
      1. marlin1203 Сегодня, 14:08
        Отряд должен быть очень мобильным, чтобы загрузить наворованное и слинять по-быстрому.
        marlin1203
        1. с-т Petrov Сегодня, 14:42
          ударные Ми-2 уже выкачены на ВПП

          вот эти винтокрылы и наведут страху на врагов украинской государственности
          с-т Petrov
    3. Topotun Сегодня, 15:13
      Польша свои старые отдаст или венгры...
      Topotun
  2. Berkut154 Сегодня, 14:01
    — Но деньги! — застонали васюкинцы. — Им же всем нужно деньги платить! Много тысяч денег! Где же их взять?

    — Все учтено могучим ураганом,— сказал О. Бендер,— деньги дадут сборы.

    — Кто же у нас будет платить такие бешеные деньги? Васюкинцы…

    — Какие там васюкинцы! Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это — раз. Два — это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три — поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать — овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты. Дворец, в котором будет происходить турнир,— четыре. Пять — постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это — в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» — регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая ЛосАнжелос и Мельбурн
    Berkut154
  3. Piramidon Сегодня, 14:03
    - Сколько вертолетов включить в отряд, пан президент?
    - Включайте все!
    - Как, сразу оба?
    Piramidon
  4. Офицер запаса Сегодня, 14:05
    Фото прекрасное. Просто полководец. Вот только что-то навеяло из творчества Леонида Филатова:
    "Гордый профиль, твердый шаг,
    Со спины — дак чистый шах!
    Только сдвинь корону набок,
    Чтоб не висла на ушах!.."
    Офицер запаса
  5. iliitchitch Сегодня, 14:07
    55шт для украины - маловато для "шаговой доступности" вертолёта . И представляю себе их функции . Бандюки на вертолётах вместо джипов решают "проблемные ситуации" в горах украины . А чего , креаклно . И покупатель на те вертолёты наверняка уже есть .
    iliitchitch
    1. Невский_ЗУ Сегодня, 14:22
      Цитата: iliitchitch
      55шт для украины - маловато для "шаговой доступности" вертолёта

      ну почему мало? Административно-территориальное устройство Украины, это 24 области. Одна средняя область на Украине, это чуть меньше Калиниградской в РФ. Если будут базироваться в областных центрах, то вполне смогут охватить. Но одно дело взять в кредит, выручив европейского производителя. А другое дело, это содержание и обслуживание. Кто оплатит этот банкет? Наверно вымирающее население. Оптимальное население Украины для нормального состояния, это 12-15 млн чел. Получается на выходе нищая, агрессивная, и русофобская Хорватия 2.0
      Невский_ЗУ
      1. iliitchitch Сегодня, 15:03
        Цитата: Невский_ЗУ
        Но одно дело взять в кредит, выручив европейского производителя. А другое дело, это содержание и обслуживание.

        Сдаётся мне , что эти вертолёты "на органы" разберут и продадут . Не смогут воровайки по-другому .
        iliitchitch
    2. Балу Сегодня, 14:36
      Цитата: iliitchitch
      55шт для украины - маловато для "шаговой доступности" вертолёта . И представляю себе их функции . Бандюки на вертолётах вместо джипов решают "проблемные ситуации" в горах украины . А чего , креаклно . И покупатель на те вертолёты наверняка уже есть .

      А может это эвакуационный отряд, на случай очередного майдан-карнавала? winked
      Балу
  6. LSA57 Сегодня, 14:26
    где можно записаца камандирам искандрилью?
    LSA57
    1. Дормидонт Сегодня, 15:05
      Туда принимают только главных маршалов
      Дормидонт
  7. Александр 3 Сегодня, 14:30
    Им проще и дешевле создать мобильный велосипедный отряд.
    Александр 3
  8. Дормидонт Сегодня, 15:04
    Чтобы главных свидомитов с награбленном баблом эвакуировать
    Дормидонт
  9. Berkut24 Сегодня, 15:09
    Кажется, готовят вариант для быстрого побега из страны, ибо аэропортами вряд ли успеют воспользоваться.
    Berkut24
  10. Alex-a832 Сегодня, 15:31
    Аваков имел ввиду, что эти вертолёты вообще летать смогут. Остальные отряды переводятся на стационарный режим, некоторые даже забетонируют, чтобы не растащили... wassat
    Alex-a832
  11. Alex-a832 Сегодня, 15:40
    Если серьезно, то планируется стандартная офера. Будут приобретены 50 вертолетов, приготовленных под списание, но подлатанных и подкрашенных, за конкретные деньги, из которых более половины предназначены на откаты. Через год в строю будет едва-ли половина, через два - несколько штук для показухи, которым только движки прогревать будут, не поднимая в воздух. Ремонтной базы нет, резерва запчастей под них у свидомых не завалялось. Ну что же, видимо есть что еще пилить в бюджете незалэжной. Французским торгашам авиахлама респект.
    Alex-a832
  12. atesterev Сегодня, 15:42
    Уж давно пора! После 4 лет революции гидности Аваков заметил что хохляцкие вертолёты ни разу не мобильны!
    atesterev
  13. Ibn Shamai Сегодня, 16:31
    А гроши е??? lol tongue
    Ibn Shamai
  14. ustinov.yuri Сегодня, 18:49
    Отрабатывать маршрут на Ростов?
    ustinov.yuri
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