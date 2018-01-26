Аваков: На Украине будет создан мобильный вертолётный отряд

2018 — это год, когда Украина получит первый передовой мобильный (вертолётный) отряд службы реагирования. Большой контракт, который МВД Украины готовит совместно с государственной службой по чрезвычайным ситуациям (ГС ЧС), Нацгвардией и полицией, предусматривает получение порядка 55 вертолётов марки Airbus.

Вертолёты будут выполнять специальные функции для полиции, Национальной гвардии, пограничников и основную - для службы чрезвычайных ситуаций. Представьте себе мир, в котором в каждой области, населённом пункте доступна функция вертолётной группы, которая может решить любую проблемную ситуацию. Будь то экстренный медицинский случай, несчастный случай, ситуация в горах, ситуация криминального характера - тогда уже работают совместно подразделения полиции, Нацгвардии, службы чрезвычайных ситуаций.