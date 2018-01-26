МО РФ - Лондону: Британским штабистам нужно пройти переаттестацию и медкомиссию
Официальный представитель российского оборонного ведомства генерал Игорь Конашенков прокомментировал заявление министра обороны Британии Гэвина Уильямсона. Г-н Уильямсон, не так давно вступивший в свою нынешнюю должность, заявил о том, что «российская угроза реальная для Великобритании». По словам британского министра обороны, «Россия вынашивает планы по разрушению британской инфраструктуры, по посеву хаоса и нанесению удара по экономике». Министр заявил, что Россия фотографирует британские электростанции и маршруты газопроводов.
Уильямсон:
Из заявления генерал-майора Игоря Конашенкова, не оставившего выпад Уильямсона без внимания:
По словам официального представителя Минобороны РФ, Уильямсон – далеко не первый министр обороны, который пытается зарабатывать политические очки на «окошмаривании британцев российской угрозой».
Конашенков:
Уильямсон:
Русские могут посеять у нас хаос и лишить жизни многие тысячи людей.
Из заявления генерал-майора Игоря Конашенкова, не оставившего выпад Уильямсона без внимания:
Гэвин Уильямсон в своей пламенной борьбе за денежные знаки военного бюджета, похоже, утратил понимание границ разумного. Фобии министра о фотографировании Россией электростанций или изучении маршрутов британских газопроводов достойны отражения в детских комиксах или сериале «Монти Пайтон: летающий цирк». Информация о расположении британских электростанций или трубопроводов настолько же "секретна", насколько секретны, например, фотографии Вестминстерского Аббатства или Биг Бена.
По словам официального представителя Минобороны РФ, Уильямсон – далеко не первый министр обороны, который пытается зарабатывать политические очки на «окошмаривании британцев российской угрозой».
Конашенков:
Если такие глупости ему докладывает Генштаб, то ему нужно думать не об увеличении оборонного бюджета, а о переаттестации британских штабистов с упором на медкомиссию.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти