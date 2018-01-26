МО РФ - Лондону: Британским штабистам нужно пройти переаттестацию и медкомиссию

Русские могут посеять у нас хаос и лишить жизни многие тысячи людей.

Гэвин Уильямсон в своей пламенной борьбе за денежные знаки военного бюджета, похоже, утратил понимание границ разумного. Фобии министра о фотографировании Россией электростанций или изучении маршрутов британских газопроводов достойны отражения в детских комиксах или сериале «Монти Пайтон: летающий цирк». Информация о расположении британских электростанций или трубопроводов настолько же "секретна", насколько секретны, например, фотографии Вестминстерского Аббатства или Биг Бена.

Если такие глупости ему докладывает Генштаб, то ему нужно думать не об увеличении оборонного бюджета, а о переаттестации британских штабистов с упором на медкомиссию.

Официальный представитель российского оборонного ведомства генерал Игорь Конашенков прокомментировал заявление министра обороны Британии Гэвина Уильямсона. Г-н Уильямсон, не так давно вступивший в свою нынешнюю должность, заявил о том, что «российская угроза реальная для Великобритании». По словам британского министра обороны, «Россия вынашивает планы по разрушению британской инфраструктуры, по посеву хаоса и нанесению удара по экономике». Министр заявил, что Россия фотографирует британские электростанции и маршруты газопроводов.Уильямсон:Из заявления генерал-майора Игоря Конашенкова, не оставившего выпад Уильямсона без внимания:По словам официального представителя Минобороны РФ, Уильямсон – далеко не первый министр обороны, который пытается зарабатывать политические очки на «окошмаривании британцев российской угрозой».Конашенков: