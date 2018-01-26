21:52 26 января

МО РФ - Лондону: Британским штабистам нужно пройти переаттестацию и медкомиссию

Официальный представитель российского оборонного ведомства генерал Игорь Конашенков прокомментировал заявление министра обороны Британии Гэвина Уильямсона. Г-н Уильямсон, не так давно вступивший в свою нынешнюю должность, заявил о том, что «российская угроза реальная для Великобритании». По словам британского министра обороны, «Россия вынашивает планы по разрушению британской инфраструктуры, по посеву хаоса и нанесению удара по экономике». Министр заявил, что Россия фотографирует британские электростанции и маршруты газопроводов.

Уильямсон:
Русские могут посеять у нас хаос и лишить жизни многие тысячи людей.


Из заявления генерал-майора Игоря Конашенкова, не оставившего выпад Уильямсона без внимания:

Гэвин Уильямсон в своей пламенной борьбе за денежные знаки военного бюджета, похоже, утратил понимание границ разумного. Фобии министра о фотографировании Россией электростанций или изучении маршрутов британских газопроводов достойны отражения в детских комиксах или сериале «Монти Пайтон: летающий цирк». Информация о расположении британских электростанций или трубопроводов настолько же "секретна", насколько секретны, например, фотографии Вестминстерского Аббатства или Биг Бена.


МО РФ - Лондону: Британским штабистам нужно пройти переаттестацию и медкомиссию


По словам официального представителя Минобороны РФ, Уильямсон – далеко не первый министр обороны, который пытается зарабатывать политические очки на «окошмаривании британцев российской угрозой».

Конашенков:
Если такие глупости ему докладывает Генштаб, то ему нужно думать не об увеличении оборонного бюджета, а о переаттестации британских штабистов с упором на медкомиссию.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 52

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  1. 264 Сегодня, 15:24
    Конашенкову давно веры нет,как говорящей голове. amА,собственно и тем,чьи мысли она(голова говорящяя),озвучивает...
    264
    1. Володин Сегодня, 15:26
      Цитата: 264
      Конашенкову давно веры нет,как говорящей голове.

      Да вы сектант, батенька. Люди в бога веруют, а вы пытаетесь верить в генерал-майора)))
      Володин
      1. oldseaman1957 Сегодня, 15:33
        Цитата: 264
        Конашенкову давно веры нет,как говорящей голове
        - А чьих Вы, батенька, будете? В чём Ваши претензии к Конашенкову, конкретно? А Крым чей?
        oldseaman1957
        1. Red_Hamer Сегодня, 16:27
          - А чьих Вы, батенька, будете?
          А Крым чей?
          laughing lol good
          Red_Hamer
    2. Chertt Сегодня, 15:37
      Цитата: 264
      Конашенкову давно веры нет,как говорящей голове.

      А Навальному вы верите ?. Только не притворяйтесь feel наверняка его плакат над кроватью висит
      Chertt
      1. 264 Сегодня, 15:40
        Чёрт,не выдавай свои влажные мечты за мои слова-я этого никогда не говорил здесь.Что за привычка приписывать человеку то,о чём сам мечтаешь ?
        264
        1. Chertt Сегодня, 15:42
          Цитата: 264
          я этого никогда не говорил здесь.

          Оговорочка по фрейду
          Chertt
        2. Маз Сегодня, 21:45
          Бот или тролль? Так сразу и не поймешь.
          Маз
    3. Сергей-8848 Сегодня, 15:40
      Краткий вывод для быстренько настрочившего пост: Не стоит, прочитав два слова из новости, сразу бросаться комментировать. Получается заведомо глупо, - это раз; сразу видно, в чью сторону комментарий, - это два; да и над ошибками не грех поработать - это три.
      Оценка - 2 балла, а родителей (настоящих) высечь бы, чтобы не давали в руки клавиатуру.
      Сергей-8848
    4. влад66 Сегодня, 15:45
      Цитата: 264
      Конашенкову давно веры нет,как говорящей голове.

      А вы батенька думаете, что голова сменится и мысли другие будут, да вы как в детском саду право. laughing Блажен кто верует. wink
      влад66
      1. 264 Сегодня, 15:48
        Я,батенька,уже давно никому не верю на земле этой грешной,кроме Родни своей... hi
        264
        1. ul_vitalii Сегодня, 16:20
          Цитата: 264
          Я,батенька,уже давно никому не верю на земле этой грешной,кроме Родни своей... hi

          Ну это пока не дошло дело до наследства, всякое бывает. hi
          ul_vitalii
          1. 264 Сегодня, 16:27
            Да нет,Виталий-делили при живых Родителях имущество ими нажитое-рак у них,по-СПРАВЕДЛИВОСТИ(по-Старшинству,Детей сколько у кого,короче-на ДУШИ делили),и поделили...Э
            то не о нас,когда рвут за метры друг-друга... hi
            264
            1. Rusland Сегодня, 16:32
              Цитата: 264
              Да нет,Виталий-делили при живых Родителях имущество ими нажитое-рак у них,по-СПРАВЕДЛИВОСТИ(по-Старшинству,Детей сколько у кого,короче-на ДУШИ делили),и поделили...Э
              то не о нас,когда рвут за метры друг-друга... hi

              Понял, здоровья вам. hi
              Rusland
          2. ul_vitalii Сегодня, 16:35
            Цитата: ul_vitalii
            Цитата: 264
            Я,батенька,уже давно никому не верю на земле этой грешной,кроме Родни своей... hi

            Ну это пока не дошло дело до наследства, всякое бывает. hi

            А у нас склоки. hi
            ul_vitalii
        2. JD1979 Сегодня, 17:04
          Цитата: 264
          Я,батенька,уже давно никому не верю на земле этой грешной,кроме Родни своей... hi

          Не помню дословно.
          Идет мужик и тихонько матерится:
          Никому, никому нельзя верить.
          Политки - шк*ры продажные.
          Начальник - муд*к, обещал зарплату поднять, а шиш дал
          Сосед - долг никак вернуть не может
          Жена - точно кого-то на стороне завела...
          Даже себе, себе нельзя уже верить... а ведь только пукнуть хотел....
          JD1979
    5. Николай Фёдоров Сегодня, 15:52
      Цитата: 264
      Конашенкову давно веры нет, как говорящей голове. am А, собственно и тем, чьи мысли она (голова говорящяя), озвучивает...

      Правильно! Не надо вам верить Конашенкову и российскому Генштабу. Продолжайте верить только и исключительно в Председателя Комитета начальников штабов ВС США. tongue
      Николай Фёдоров
      1. Iline Сегодня, 18:33
        Эхе-хе... Ничего не хочу сказать плохого про Конашенкова, но и британского МО могу понять по одной простой причине. К примеру, на стратегических ракетах воздушного базирования наведение на цель на конечном этапе полёта осуществляется по сличению видимой самой ракетой картинки с зашитыми в её память фотографиями цели. Отсюда производится и коррекция полёта для попадания в " конкретное окно" в конкретном здании. Можно, конечно , и по спутнику долететь, и по коррекции по подстилающей поверхности, но точность будет пониже. Так что смысл в фотографировании объектов жизнеобеспечения вероятного противника есть. Другое дело делалось ли это реально, т. к. никто конкретно не был задержан и никому не было предъявлено никаких обвинений.
        Iline
        1. Redfox3k Сегодня, 18:50
          После этих слов министра её величества, её величества констебли будут арестовывать всех с фотоаппаратами и телефонами с камерами. Демократия в опасности.
          Redfox3k
    6. BerBer Сегодня, 16:04
      Конашенкову давно веры нет,как говорящей голове. ￼А,собственно и тем,чьи мысли она(голова говорящяя),озвучивает...[b][/b]

      Это засланец. Он специально зарегистрировался под разными никами и троллит ВВП и всех кто с ним. Наверное в преддверии выборов.
      BerBer
    7. фигвам Сегодня, 16:07
      Цитата: 264
      Конашенкову давно веры нет,как говорящей голове. amА,собственно и тем,чьи мысли она(голова говорящяя),озвучивает...

      Не надо обобщать, у вас вера в британских учёных, у нас армии и флоту.
      фигвам
    8. Кент0001 Сегодня, 16:23
      Чет я не понял, тро-ло-ло очередное проявилось что ль? Во-во Крым чей?
      Кент0001
    9. _Jack_ Сегодня, 16:26
      Конашенкову может веры и нет, но в данном вопросе зачем она нужна? Он что поведал нам конкретную информацию которой можно поверить а можно нет? Постебался над министром обороны Британиии, причем по делу, не смешно так не смейся, вера тут не при чем.
      _Jack_
    10. баклан Сегодня, 16:32
      264-й, Вам дать ссылку, где ваше место или сами пойдёте?
      баклан
    11. Горяев Сегодня, 17:11
      Конашенков хотя бы голова. А вот В намного нижележащий орган
      Горяев
  2. polpot Сегодня, 15:25
    Психиатрическая экспертиза британским воякам явно не повредит
    polpot
    1. сибиралт Сегодня, 15:43
      Не надо им экспертизы коль в армию взяли. Справки обновить, и будет. lol
      сибиралт
    2. Серый брат Сегодня, 15:54
      Цитата: polpot
      Психиатрическая экспертиза британским воякам явно не повредит

      При помощи британских учёных они её успешно пройдут. wassat
      Серый брат
      1. Кент0001 Сегодня, 16:24
        ...путем проведения лоботомии.
        Кент0001
    3. Офицер запаса Сегодня, 17:04
      Какой-то неправильный министр обороны у Великобритании. На каждом шагу опасность, русские все фотографируют - а он только интервью дает. А где решительные меры по пресечению безобразия?!
      Почему до сих пор при пересечении границы у туристов фотоаппараты и телефоны не отнимают, почему глаза платочком не завязывают? Просто преступная халатность. Нафиг в отставку!
      Офицер запаса
  3. Alex-a832 Сегодня, 15:25
    Ну что же, Конашенков всё сказал, как есть. Ни добавить, не убавить...
    Alex-a832
    1. Vard Сегодня, 15:26
      Вежливый он... надо было как есть... пить надо меньше...
      Vard
  4. Anarchist Сегодня, 15:26
    докладывает Генштаба

    И это всё о британском военном ведомстве!
    Anarchist
    1. cniza Сегодня, 15:37
      Алек5сандр , добрый день! hi это все про истерию и желание ими на этом заработать.
      cniza
  5. ВадимЖивов Сегодня, 15:28
    Слишком мягко. Можно было бы и по конкретней послать если уж они такие "нежные" коль от всего трясутся laughing
    ВадимЖивов
  6. Alexey-74 Сегодня, 15:29
    Сказано в точку.......деградация Британии на лицо.............
    Alexey-74
    1. Topotun Сегодня, 16:49
      Цитата: Alexey-74
      Сказано в точку.......деградация Британии на лицо.............

      А может просто интенсивная подготовка небольшой войнушки? Очень уж организованно проводится акция нагнетания негативного образа России....
      Topotun
  7. Masya Masya Сегодня, 15:44
    с упором на медкомиссию.

    я бы, сказала- с упором на психиатрическую медкомиссию... wink
    Masya Masya
  8. МИХАН Сегодня, 15:49
    Русские могут посеять у нас хаос и лишить жизни многие тысячи людей.

    Таки и есть..!!! Помнится наша небольшая группа футбольных фанатов гоняла толпу английских(известных своей агрессивностью и дебошами в мире)))) как зайцев ... laughing
    А если русских разозлить, то остров можем к чертям потопить..Не доводите до греха господа!
    МИХАН
    1. RUSOIVAN Сегодня, 16:56
      С тех пор ирландские фанаты издеваются над английскими кричалкой: " эй, кто нибудь, позовите русских"
      RUSOIVAN
      1. МИХАН Сегодня, 17:03
        Цитата: RUSOIVAN
        С тех пор ирландские фанаты издеваются над английскими кричалкой: " эй, кто нибудь, позовите русских"

        Не слышал , но посмеялся от души представив кислые лица англичан.. laughing good
        МИХАН
  9. Камрад Сегодня, 15:52
    По словам британского министра обороны, «Россия вынашивает планы по разрушению британской инфраструктуры, по посеву хаоса и нанесению удара по экономике». Министр заявил, что Россия фотографирует британские электростанции и маршруты газопроводов.

    Надеюсь, что это правда и "Россия_фотографирует" объекты энергетики реально и с качественной привязкой. Цена на нефть в 70 уже хорошо, но нужно же еще и на 120 вернуть...
    Камрад
  10. prior Сегодня, 16:08
    Да-с. Мельчает аглицкий народец. Министр обороны, а как запуганный обыватель...метёт пургой.
    prior
  11. APASUS Сегодня, 16:20
    Во времена информационной войны с Западом ,что то опровергать бесполезно.Надо троллить более изысканно,так чтоб даже у чопорных англичан слова министра вызывали смех
    APASUS
  12. iliitchitch Сегодня, 16:23
    Чего-то тут в последние дни неофиты активизировались , ефрейторы-старшины всякие с дыбильными мыслЯми . Вроде до весны далеко ещё recourse .
    Да , и ещё - чегой-то Михан у нас до сих пор генерал-полковник ? Плюсов ему , Михан - наше Знамя .
    iliitchitch
    1. mihey Сегодня, 16:39
      Так ему плюсуй-не плюсуй, а все равно опять забанят recourse
      mihey
      1. iliitchitch Сегодня, 16:45
        Цитата: mihey
        Так ему плюсуй-не плюсуй, а все равно опять забанят recourse

        Для Михана + не жалко , за , гм , непосредственность .
        iliitchitch
  13. КОТ БАЮН Сегодня, 18:03
    Ну а разве нужно спорить? Медосмотр и диспансеризация еще никому не мешал. Не помешает и британскому генштабу. Но это вряд ли поможет. Русофобия не лечится... А тут еще и запущенный случай...
    КОТ БАЮН
  14. словак Сегодня, 19:32
    Не совсем в тему. А если про нормальных людей и идиотов, то вот из новостей: "...Великолепной исторической картиной, достойной демонстрации в школах", назвал запрещенный к прокату в России фильм «Смерть Сталина» депутат Госдумы Михаил Дегтярев (ЛДПР).
    «Посмотрел «Смерть Сталина». Там про вождя 5 минут. Великолепная историческая картина. Ее нужно на уроках истории старшеклассникам показывать», – написал он в Twitter.
    словак
  15. komandir8 Сегодня, 19:57
    Хорошо ответил с юмором и так ненавязчиво посоветовал, чем необходимо заняться в ближайшее время. laughing
    komandir8
  16. Metallurg_2 Сегодня, 20:20
    Точно: тихим - галоперидол, буйным - сульфозин.
    Metallurg_2
  17. Влад5307 Сегодня, 21:08
    Цитата: Metallurg_2
    Точно: тихим - галоперидол, буйным - сульфозин.

    Точно - весь британский генштаб в дурку! laughing
    Влад5307
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