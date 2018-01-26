21:52 26 января

СМИ США: Сенатор Маккейн с начала года не появлялся на Капитолийском холме

Сенатор от штата Оклахома (США) Джеймс Инхоф заявил о том, что, несмотря на тяжёлую болезнь Джона Маккейна, именно Маккейн принимает главные решения в комитете по вооружениям американского Сената. Инхоф отмечает, что сам он председательствует на встречах, но при этом «фактическое председательство остаётся у Джона Маккейна».

Этой темы Инхоф был вынужден коснуться после вопросов журналистов о том, как работает оборонный комитет верхней палаты Конгресса США в связи с отсутствием Джона Маккейна.

Известно о том, что с начала текущего года Маккейн ещё не появлялся не только в комитете, который он возглавляет, но и вообще на Капитолийском холме. 81-летний республиканец, как сообщается, примерно с 14 декабря проходит курс лечения в Аризоне от одной из форм онкологического заболевания.


В связи с отсутствием Маккейна, позицию комитета на заседании по теме «Глобальные вызовы и стратегия США в области нацбезопасности» представлял именно Инхоф, который старательно объявлял о том, что позиция согласована с Маккейном. Также Инхоф зачитал перед собравшимися письмо, написанное Маккейном по случаю заседания, в котором глава комитета по вооружения призывает сконцентрироваться «на противостоянии глобальным вызовам для США».

СМИ США: Сенатор Маккейн с начала года не появлялся на Капитолийском холме


Состояние Маккейна прокомментировал другой сенатор Линдси Грэм. По его словам, на прошлой неделе он виделся с коллегой, который "делает всё для восстановления физической формы".

Грэм:
Я надеюсь, что Джон скоро вернётся.


При этом республиканцы заявляют, что сегодня обсуждение оборонной стратегии США и вариантов ответа на глобальные вызовы ведётся "с отсутствием бескомпромиссной позиции Маккейна". Такую ситуацию называют "нехорошей для американских интересов".

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 70

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  1. ul_vitalii Сегодня, 18:32
    Пожелаем ему здоровья на долгие секунды.
    ul_vitalii
    1. oleg-gr Сегодня, 18:34
      "Бедный Мак". Поистрепал свое здоровье в борьбе за "светлое будущее" америкосской нации. Не пора ли на покой, рыбку половить?
      oleg-gr
      1. Thirty-eight parrots Сегодня, 18:36
        Цитата: oleg-gr
        "Бедный Мак". Поистрепал свое здоровье в борьбе за "светлое будущее" америкосской нации.

        good
        Thirty-eight parrots
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:46
          Если посмотреть на фото Маккейна в коляске, то видно, что у него парализована левая сторона: левую руку он держит в правой, а левая нога привязана к креслу.
          СРЦ П-15
          1. KAV Сегодня, 20:01
            Маккейн, сдохни уже, собака... Да простит меня Господь. Незачем таким выродкам злобным топтать землю многострадальную. Все сказанное мной, исключительное ИМХО.
            KAV
            1. хрыч Сегодня, 20:20
              Цитата: KAV
              Незачем таким выродкам злобным топтать землю многострадальную.

              Он, как неприкаянная нежить хуже, пусть живет долго в виде доброго овоща, как ... томат
              хрыч
      2. BABAY22 Сегодня, 18:45
        Походу, макейн Всё.
        BABAY22
        1. фигвам Сегодня, 19:16
          Бжзжзжзинский не отпускает похоже, одиноко ему в аду.
          фигвам
        2. Ныробский Сегодня, 21:18
          Цитата: BABAY22
          Походу, макейн Всё.
          Всё или не всё, время покажет. Но то, что его полуживую мумию ещё долго будут таскать на заседания Конгресса для выколачивания денег и продажи вооружения в третьи страны, это точно. Удобная фигура. Потом, когда бабосы по карманам распихают, на него все стрелки и переведут, мол - Что взять с безумца?
          Ныробский
      3. demo Сегодня, 20:10
        Рыбку половить?
        Может быть пожелаем, от всей души, червей покормить?!
        demo
      4. Кент0001 Сегодня, 21:12
        Туда куда он отправится ловить рыбу-тока жаренная рыба будет. Ему за все и за всех зачтется.
        Кент0001
    2. Pirogov Сегодня, 18:36
      Цитата: ul_vitalii
      Пожелаем ему здоровья на долгие секунды.

      Гореть в АДУ единственное .что я могу пожелать этой сволочи.
      Pirogov
    3. Геркулесыч Сегодня, 18:38
      Чтобы эти секунды поскорее закончились!
      Геркулесыч
      1. Alex777 Сегодня, 19:44
        Да, только он на Россию погнал и вот как оно вышло.
        И ничего тут не поделаешь, и никто тут не виноват...
        Но как бы кто его не ждал - Джон уже не вернется...
        Alex777
        1. Кент0001 Сегодня, 21:14
          Его-егоже злость и русофобия изнутри жрет. Все как у Бжезинского. Спокойней надо быть и с Россией нужно дружить, тогда все будет ОК.
          Кент0001
    4. Геркулесыч Сегодня, 18:41
      "Не думай о секундах свысока, наступит время, сам поймешь", .....быть может. ..!
      Геркулесыч
    5. Dimontius Сегодня, 18:41
      Да кем бы он ни был, в 80 лет , уже давно пора на пенсию по медицинским показаниям, ибо отслаивается кора головного мозга, а значит нельзя доверять его решениям или призывам!
      Dimontius
      1. Кент0001 Сегодня, 21:15
        Да он давно в неадеквате.
        Кент0001
    6. влад66 Сегодня, 18:43
      По его словам, на прошлой неделе он виделся с коллегой, который "делает всё для восстановления физической формы".

      Чтой то анекдот напомнило. fellow
      влад66
    7. сибиралт Сегодня, 18:46
      Похоже, недолго ему осталось небо коптить.
      сибиралт
    8. антивирус Сегодня, 19:39
      жаль, матерый человечище.
      надо бы ему встретиться-помириться с гебешником и вьетконговсим, которые ( наверное) "знакомились" с ним во Вьетнаме
      антивирус
    9. Балу Сегодня, 20:31
      Цитата: ul_vitalii
      Пожелаем ему здоровья на долгие секунды.

      возражаю. пусть мучается, решало, мерзкий покровитель террористов
      Балу
    10. Маз Сегодня, 21:27
      Перетрудился сердешный, за державу напереживался. Один за всех пахал, как вол. И хде благодарность? Хоть бы именем его обозвали авианосец, а тож и забудут про вклад в дело мира.
      Маз
  2. Thirty-eight parrots Сегодня, 18:33
    Сенатор Маккейн с начала года не появлялся на Капитолийском холме
    А я думаю, почему у нас такой холод в Сибири...... А тут, вон оно что.......
    Thirty-eight parrots
    1. сибиралт Сегодня, 18:47
      Холод в Сибири потому что наше правительство страной не занимается! lol
      сибиралт
      1. Thirty-eight parrots Сегодня, 18:49
        Цитата: сибиралт
        Холод в Сибири потому что наше правительство страной не занимается! lol

        Тоже прогуливают.....?????
        Thirty-eight parrots
        1. Masya Masya Сегодня, 18:56
          Цитата: Thirty-eight parrots
          Тоже прогуливают.....?????

          Вот нехорошие какие!!! wassat неуд за поведение! wink
          love
          Masya Masya
          1. Thirty-eight parrots Сегодня, 19:16
            Цитата: Masya Masya
            неуд за поведение!

            Мариночка!!!!! love Какой неуд????? Уволить на хрен.....по подпункту "а" пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ) без выходного пособия.....
            Thirty-eight parrots
      2. Masya Masya Сегодня, 18:52
        подогрев забыли включить? recourse а я то думаю, что это нос на улицу не высунешь... belay
        Masya Masya
      3. Alexey RA Сегодня, 18:54
        Нет - это олигархи и коррумпированные чиновники вывели всё тепло в офшоры! smile
        Alexey RA
        1. Thirty-eight parrots Сегодня, 19:18
          Цитата: Masya Masya
          подогрев забыли включить? recourse а я то думаю, что это нос на улицу не высунешь... belay

          Цитата: Alexey RA
          Нет - это олигархи и коррумпированные чиновники вывели всё тепло в офшоры! smile

          Вы таки думаете, что старина Мак здесь не причем....?????? lol
          Thirty-eight parrots
  3. новичок Сегодня, 18:33
    надеюсь, это последнее пике горелого психапилота.
    новичок
  4. Hauptmann Emil Сегодня, 18:35
    Пора бы дедушке на пенсию. Причем давно.
    Hauptmann Emil
    1. Masya Masya Сегодня, 19:00
      Цитата: Hauptmann Emil
      Пора бы дедушке на пенсию. Причем давно.

      ему не на пенсию, ему в морг пора... прости господи... вельзевул заждался...
      Masya Masya
    2. Пленник Сегодня, 19:11
      Какая пенсия?! Ему уже лет пять черти в аду прогулы ставят. request
      Пленник
      1. Балу Сегодня, 20:33
        Цитата: Пленник
        Какая пенсия?! Ему уже лет пять черти в аду прогулы ставят. request

        Его черти не пускают, протестуют. Вот он и задержался...
        Балу
  5. svp67 Сегодня, 18:35
    Грэм:Я надеюсь, что Джон скоро вернётся.
    А мы пожелаем, что бы его надежды оказались НЕСБЫТОЧНЫМИ...
    svp67
  6. Геркулесыч Сегодня, 18:37
    Дважды диагноз прогуливает, что на кладбище, что в сенате! И там и там его ждут! Только вот черти то потерпеливее, ибо от них он никуда не денется!
    Геркулесыч
  7. iliitchitch Сегодня, 18:44
    Бухает напоследок , мизерабль , вот и всё . Жалко мне америку , как она без него-то ? Интеллектуал , предков его по женской линии , мачо с яйцами из железного колчедана . Но ничего , америга после отброса его копыт изменится и сплотится , и опять победит во второй мировой и вьетнамской . Болваном больше , болваном меньше , у этих сумма глупости эгрегорная нации постоянная , как гравитационная , или число пи . Хоть башкой их о статую свободы , сотрясения не будет .
    iliitchitch
  8. ustinov.yuri Сегодня, 18:46
    Всё ещё старый Новый год встречает, во Вьетнаме научили.
    ustinov.yuri
  9. san4es Сегодня, 18:46
    Сенатор Маккейн с начала года не появлялся на Капитолийском холме

    ...Деградировал bully

    san4es
    1. Балу Сегодня, 20:34
      Цитата: san4es
      Сенатор Маккейн с начала года не появлялся на Капитолийском холме

      ...Деградировал bully

      Я все мучительно вспоминал, кого же мне Маккейн напоминает. Так вот оно что, Семен Семеныч... belay
      Балу
  10. МИХАН Сегодня, 18:47
    А мне жаль Маккейне..Мечта его и злоба на русских , что уничтожат Россию не сбылась..!
    За Вьетнам он на нас зол до истерики..(вот злоба и довела его , до такого состояния..)

    И на майдан он зря приехал.. negative
    МИХАН
  11. taiga2018 Сегодня, 18:48
    полный песец!в таком важнейшем комитете главные решения принимает 81-летний маразматик с больной головушкой,который по сути своё отжил и терять ему нечего...
    taiga2018
    1. ul_vitalii Сегодня, 19:41
      Друзья помогут, друзья поправят, оно же туловище.
      ul_vitalii
  12. 23424636 Сегодня, 18:50
    странная эта страна держат безумца 81 летнего выжившего из ума клоуна не меняя его ни на кого. Будем надеяться что карьера этого русофоба завершена
    23424636
  13. pvv113 Сегодня, 18:51
    проходит курс лечения от одной из форм онкологического заболевания в Аризоне

    Полоумному русофобу вырезали опухшие от ненависти мозги, и теперь он стал безумным русофобом
    pvv113
    1. Комментарий был удален.
  14. faterdom Сегодня, 18:55
    А когда-то смеялись, что Советским Союзом управляют старые и больные люди... Впрочем, пожелаем им вкусить таких же результатов от такого же управления.
    faterdom
  15. jetfors_84 Сегодня, 18:57
    А я надеюсь что эта мартышка сдохнет
    jetfors_84
  16. Немезида Сегодня, 18:58
    Маккейна давно Бжезинский,с Новодворской,Лари,Немцовым и Ельциным в аду заждались...
    Немезида
  17. NKT Сегодня, 19:00


    Известно о том, что с начала текущего года Маккейн ещё не появлялся не только в комитете, который он возглавляет, но и вообще на Капитолийском холме.



    Ну а что ему на «холме» делать, он сейчас на «равнине» осматривает Арлингтонские будущие владения.
    NKT
    1. ul_vitalii Сегодня, 19:27
      Осинки бы ему несколько стволов отправить.
      ul_vitalii
  18. 1536 Сегодня, 19:07
    Его починят. Не даром же США развязывают военные конфликты по всему миру. Они это делают в том числе и для того, чтобы их граждане имели доступ к недорогим донорским человеческим органам.
    1536
    1. pvv113 Сегодня, 19:16
      граждане имели доступ к недорогим донорским человеческим органам

      Тут Маккейну не повезло - мозги еще не переставляют laughing
      pvv113
    2. ПалБор Сегодня, 19:16
      Душу,дьяволу проданную во Вьетнаме,вряд ли уж вернут.
      ПалБор
  19. APASUS Сегодня, 19:17
    Рак головного мозга штука серьезная ,сомневаюсь что вернется.
    Пора уже грязевые ванны принимать...................
    APASUS
  20. рюрикович Сегодня, 19:21
    Чем-то напоминает мне сие госпо...пардон,просто Джон Маккейн, одного из второстепенных героев их "Храброго сердца" Мела Гибсона ,а конкретно отца Роберта Брюса,который будучи на смертном одре ,практически парализованный излучал такое зло всеми фибрами своей души по отношению к главному герою, как и приснопамятный сенатор в отношении России wassat
    Так за то drinks ,что бы все наши недруги и враги захлебнулись в своей ненависти fellow
    рюрикович
  21. Горный стрелок Сегодня, 19:23
    Ему уже давно черти в Аду прогулы ставят
    Горный стрелок
  22. Дормидонт Сегодня, 19:31
    Уже скоро отправится на пмж к сатане
    Дормидонт
  23. мерцание Сегодня, 19:33
    Надо пожелать ему здоровья, как никак 25 уничтоженных американских самолетов - мало кто может таким похвастаться.
    мерцание
    1. Балу Сегодня, 20:36
      Цитата: мерцание
      Надо пожелать ему здоровья, как никак 25 уничтоженных американских самолетов - мало кто может таким похвастаться.

      Не надо, это не его заслуга, а капитана Ли-Си-цына.
      Балу
  24. Алексий Сегодня, 19:36
    Цитата: taiga2018
    полный песец!в таком важнейшем комитете главные решения принимает 81-летний маразматик с больной головушкой,который по сути своё отжил и терять ему нечего...

    Полностью согласен.
    Как то не интересовался его возрастом,
    Не ожидал что ему уже за 80,- он вроде моложе выглядит.
    Алексий
  25. kdakda Сегодня, 19:49
    Псих,и с фобией.
    kdakda
  26. Вежливый Лось Сегодня, 19:49
    "делает всё для восстановления физической формы".

    Да пора уже делать все необходимые приготовления перед тем, как обрести чисто энергетическую форму.
    Вообще, честно говоря, у меня в голове не укладывается, как можно иметь серьезный вес на политической арене в 80 с лишним лет, с онкологией и операцией на мозге. Хорошо еще, что п-сы ему ядерную кнопку не доверили.
    Вежливый Лось
  27. Dashout Сегодня, 19:55
    Наливается ненавистью...
    Dashout
  28. Metallurg_2 Сегодня, 20:12
    несмотря на тяжёлую болезнь Джона Маккейна, именно Маккейн принимает главные решения в комитете по вооружениям американского Сената

    Страшно и представить себе, какие решения может принять человек, у которого терминальная стадия онкологии мозга belay
    В последнем своем выступлении он кажется трындел, что в ближайшие 4 года США должны развязать большую войну, иначе они рискуют лишиться своей ведущей роли в мире. При этом он сам понимает, что не доживет до этого момента, а поэтому спрашивать за призывы к развязыванию агрессивной войны с него никто не будет.
    Metallurg_2
  29. Alex-a832 Сегодня, 20:25
    Жаль будет, если ласты склеит. Колоритный и умнейший представитель амерской элиты 21века. Остальные в сенате США, как и Трамп - агенты Путина. laughing
    Alex-a832
  30. sir_obs Сегодня, 20:36
    Собственным ядом траванулся
    sir_obs
  31. К-50 Сегодня, 21:06
    Не сдох ещё старикашка? belay
    А я уж было обрадовался. sad
    Черти в Аду заждались эту мерзость. am
    К-50
  32. burglar Сегодня, 21:23
    Человек с гнилыми мозгами определяет политику США по оружию... Боюсь, он хочет утащить всех нас за собой на тот свет! Но о чем думают остальные сенаторы?
    burglar
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