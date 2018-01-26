СМИ США: Сенатор Маккейн с начала года не появлялся на Капитолийском холме

Я надеюсь, что Джон скоро вернётся.

Сенатор от штата Оклахома (США) Джеймс Инхоф заявил о том, что, несмотря на тяжёлую болезнь Джона Маккейна, именно Маккейн принимает главные решения в комитете по вооружениям американского Сената. Инхоф отмечает, что сам он председательствует на встречах, но при этом «фактическое председательство остаётся у Джона Маккейна».Этой темы Инхоф был вынужден коснуться после вопросов журналистов о том, как работает оборонный комитет верхней палаты Конгресса США в связи с отсутствием Джона Маккейна.Известно о том, что с начала текущего года Маккейн ещё не появлялся не только в комитете, который он возглавляет, но и вообще на Капитолийском холме. 81-летний республиканец, как сообщается, примерно с 14 декабря проходит курс лечения в Аризоне от одной из форм онкологического заболевания.В связи с отсутствием Маккейна, позицию комитета на заседании по теме «Глобальные вызовы и стратегия США в области нацбезопасности» представлял именно Инхоф, который старательно объявлял о том, что позиция согласована с Маккейном. Также Инхоф зачитал перед собравшимися письмо, написанное Маккейном по случаю заседания, в котором глава комитета по вооружения призывает сконцентрироваться «на противостоянии глобальным вызовам для США».Состояние Маккейна прокомментировал другой сенатор Линдси Грэм. По его словам, на прошлой неделе он виделся с коллегой, который "делает всё для восстановления физической формы".Грэм:При этом республиканцы заявляют, что сегодня обсуждение оборонной стратегии США и вариантов ответа на глобальные вызовы ведётся "с отсутствием бескомпромиссной позиции Маккейна". Такую ситуацию называют "нехорошей для американских интересов".