В Белоруссии продолжается комплексная проверка боевой готовности войск

Подразделения 740-го зенитного ракетного полка и 49-й радиотехнической бригады заняли указанные районы и приступили к выполнению подготовительных мероприятий для заступления на боевое дежурство. Подразделения 6-й и 11-й отдельных гвардейских механизированных бригад сосредоточились в районах выполнения учебно-боевых задач на полигонах Гожский и Обуз-Лесновский. После чего личный состав в ночных условиях успешно выполнил упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения.

В Республике Беларусь продолжилась комплексная проверка боевой готовности войск. По сообщениям пресс-службы Минобороны Белоруссии, 120-я отдельная гвардейская механизированная бригада накануне совершила марш комбинированным способом на 227 общевойсковой (Борисовский) полигон. На полигоне военнослужащие выполняют комплекс мероприятий по инженерному оборудованию позиций, маскировке, развёртыванию полевого лагеря.Из материала пресс-службы ведомства:Заявлено, что в высшие степени боевой готовности на территории Республики Беларусь приведены ещё два батальона из состава Сухопутных войск.Особо отмечено, что проверка носит внезапный характер, что позволяет выявить уровень готовности подразделений и соединений к выполнению задач в любых условиях.Видео ночной погрузки от ВоенТВ РБ