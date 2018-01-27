09:54 27 января

В Белоруссии продолжается комплексная проверка боевой готовности войск

В Республике Беларусь продолжилась комплексная проверка боевой готовности войск. По сообщениям пресс-службы Минобороны Белоруссии, 120-я отдельная гвардейская механизированная бригада накануне совершила марш комбинированным способом на 227 общевойсковой (Борисовский) полигон. На полигоне военнослужащие выполняют комплекс мероприятий по инженерному оборудованию позиций, маскировке, развёртыванию полевого лагеря.

Из материала пресс-службы ведомства:
Подразделения 740-го зенитного ракетного полка и 49-й радиотехнической бригады заняли указанные районы и приступили к выполнению подготовительных мероприятий для заступления на боевое дежурство. Подразделения 6-й и 11-й отдельных гвардейских механизированных бригад сосредоточились в районах выполнения учебно-боевых задач на полигонах Гожский и Обуз-Лесновский. После чего личный состав в ночных условиях успешно выполнил упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения.


В Белоруссии продолжается комплексная проверка боевой готовности войск



Заявлено, что в высшие степени боевой готовности на территории Республики Беларусь приведены ещё два батальона из состава Сухопутных войск.

Особо отмечено, что проверка носит внезапный характер, что позволяет выявить уровень готовности подразделений и соединений к выполнению задач в любых условиях.

Видео ночной погрузки от ВоенТВ РБ:

Использованы фотографии: voentv.mil.by
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Комментарии 17

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  1. ul_vitalii Сегодня, 07:14
    Пусть изучают наш опыт, мы в этом плане преуспели, заграница обижается. smile
    ul_vitalii
    1. Alex_Rarog Сегодня, 07:36
      Батька хочет захватить эурору))))
      Alex_Rarog
    2. МИХАН Сегодня, 07:45
      Так держать браты белорусы! В мире неспокойно и нам не дадут мирно жить по любому придется схлестнуться с западом ..Надеюсь время у нас еще есть.на перевооружение!
      МИХАН
      1. Rusland Сегодня, 08:29
        Ещё бы нашу базу у границы с Польшей, тогда и взаимодействие можно отрабатывать в любое время суток, хоть завтра и послезавтра. Западные партнёры будут приятно удивлены и обеспокоены. smile
        Rusland
        1. МИХАН Сегодня, 08:53
          Цитата: Rusland
          Ещё бы нашу базу у границы с Польшей,

          Лучше мощный танковый кулак, как во времена СССР в ГДР! Чтобы в случае чего рвануть до самой атлантики ,сметая все в своей яростной атаке последней ..(не дай Бог конечно, но..)))
          МИХАН
          1. Dr_Engie Сегодня, 09:49
            А потом сетуете, мол в мире неспокойно. А из-за кого оно так?
            Dr_Engie
        2. zloybond Сегодня, 09:52
          база там совершенно не нужна. пилоты добежать до техники не успеют, она уже будет разбита. никто не выставляет на расстрел в первые ряды технику. Этот базар вокзал нужен был толькко для демонстрации. Сто процентные потери в первые минуты столкновения техники. У нас от Пскова не более 5 минут лету. К тому же практика показала, что 1-2 десятка самолетов которые какой то болванчик решил там разместить необходимо охранять и прикрывать реальной системой, реальными затратами техники. Мы Сто процентов не прикрыли свои более глубинные аэродромы. А вы предлагаете чисто из пафоса чужую территорию прикрыть. Эти ребята там и так не особо думают о расходах - привыккли к волшебному слову халява.
          zloybond
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:16
    Завизжат польша и трибалты об очередной подготовке к войне и захвату их земель... laughing
    a.s.zzz888
    1. Vard Сегодня, 07:27
      Пускай визжат...но мосты при этом переделают... А то не дай бог наши танки не пройдут... Оно конечно их не остановит... Но хлопот прибавить...
      Vard
    2. Серый брат Сегодня, 08:30
      Цитата: a.s.zzz888
      Завизжат польша и трибалты

      Могут и пролюбить вспышку - Белоруссия это же не Россия всё таки, рефлекс может не сработать.
      Серый брат
  3. Познающий Сегодня, 07:43
    Эт хорошо, а вот ЧО там по поводу журналистов, суд( судилище?) над которыми продолжается...
    см.Фарс и абсурд суда над «пророссийскими журналистами» в Белорусии
    http://www.imperiyanews.ru/details/714338de-db01-
    e811-80ea-020c5d00406e     Что там Лукашенко, как реакция... эрекция... думки на шантаж очередной...
    Познающий
    1. Лекс. Сегодня, 08:53
      Так и хартию 97 заблокировали и белорусский партизан ,который в Москве находиться
      Лекс.
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:49
    Видео посмотрел, вспомнил начную погрузку по тревоге -мы в 89 году рекорд установили! С момента подъезда к рампе, и до момента когда закрепили последнюю машину нам не было равных! Как всегда, "рекорд был достигнут "не без косяков wassat "сидор "старшего прапорщика, начальника снабжения прикрутили в спешке проволокой к платформе! wassat В наказание бегали 5км в противогазах! crying Да, было что вспомнить! wassat wassat
    Геркулесыч
  5. Симон Сегодня, 07:50
    Молодцы белорусы. Пока враг не дремлет, боеготовность должна быть на высоте! soldier
    Симон
    1. Лекс. Сегодня, 08:56
      Польша тратит 10 млд долларов в этом году а Лукашенко и миллиарда не выделил модернизированы только 4 танка в России а поляки дивизию леопардом подтянули
      Лекс.
  6. Симон Сегодня, 07:56
    Цитата: a.s.zzz888
    Завизжат польша и трибалты об очередной подготовке к войне и захвату их земель... laughing

    Пускай визжат, им больше не остается ничего делать. Запустили к себе "союзников", которые все обгадили прибалтам. Пускай теперь кормят их. А раньше Прибалтику Союз кормил.
    Симон
  7. Rusland Сегодня, 08:15
    Всё по плану: усилили границу, создаются батальонно тактические группы, а это серьёзные шаги. Успехов!
    Rusland
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