В Белоруссии продолжается комплексная проверка боевой готовности войск
В Республике Беларусь продолжилась комплексная проверка боевой готовности войск. По сообщениям пресс-службы Минобороны Белоруссии, 120-я отдельная гвардейская механизированная бригада накануне совершила марш комбинированным способом на 227 общевойсковой (Борисовский) полигон. На полигоне военнослужащие выполняют комплекс мероприятий по инженерному оборудованию позиций, маскировке, развёртыванию полевого лагеря.
Из материала пресс-службы ведомства:
Заявлено, что в высшие степени боевой готовности на территории Республики Беларусь приведены ещё два батальона из состава Сухопутных войск.
Особо отмечено, что проверка носит внезапный характер, что позволяет выявить уровень готовности подразделений и соединений к выполнению задач в любых условиях.
Видео ночной погрузки от ВоенТВ РБ:
Из материала пресс-службы ведомства:
Подразделения 740-го зенитного ракетного полка и 49-й радиотехнической бригады заняли указанные районы и приступили к выполнению подготовительных мероприятий для заступления на боевое дежурство. Подразделения 6-й и 11-й отдельных гвардейских механизированных бригад сосредоточились в районах выполнения учебно-боевых задач на полигонах Гожский и Обуз-Лесновский. После чего личный состав в ночных условиях успешно выполнил упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения.
Заявлено, что в высшие степени боевой готовности на территории Республики Беларусь приведены ещё два батальона из состава Сухопутных войск.
Особо отмечено, что проверка носит внезапный характер, что позволяет выявить уровень готовности подразделений и соединений к выполнению задач в любых условиях.
Видео ночной погрузки от ВоенТВ РБ:
Использованы фотографии: voentv.mil.by
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