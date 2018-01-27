Британия возводит радар для защиты от "российской агрессии"

Он повысит обороноспособность Соединённого королевства.

Мы всегда будем защищать наше небо от российской агрессии. Этот радар жизненно важен для защиты Великобритании, поскольку мы отвечаем на усиление глобальных угроз и повышаем нашу способность отвечать на них. Российская угроза является реальной для нашей страны.