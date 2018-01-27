Британия возводит радар для защиты от "российской агрессии"
Сайт британского министерства обороны публикует информацию о том, что британские военные на одном из островов разместят радар для отслеживания «повышенной российской авиационной активности». Заявлено, что радар будет находиться на Анст.
По сообщениям министерства обороны Британии, радар позволит вести мониторинг обстановки над Норвежским морем.
Из материала:
А это заявление нового министра обороны Британии Гэвина Уильямсона:
Напомним, что накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал заявления Уильямсона, заявив о том, что новый министр обороны своими заявлениями выклянчивает деньги на фоне фейков о российской угрозе.
Площадку, на которой ведётся монтаж радара, посетил главкоком ВВС Британии маршал авиации сэр Стивен Хиллер. Ему сообщили, что стоимость возводимого на Шетландских островах радара составляет 10 млн фунтов стерлингов и он позволит «лучше взаимодействовать королевским ВВС с системами обнаружения партнёров по НАТО».
Радар позволит, как отмечается, получать важную информацию о передвижениях самолётов к северу от Великобритании и передавать её в том числе общенациональной системе Quick Reaction Alert (QRA), которая отвечает за полицейское управление гражданским и военным трафиком как в международном, так и непосредственно в британском воздушном пространстве.
По сообщениям министерства обороны Британии, радар позволит вести мониторинг обстановки над Норвежским морем.
Из материала:
Он повысит обороноспособность Соединённого королевства.
А это заявление нового министра обороны Британии Гэвина Уильямсона:
Мы всегда будем защищать наше небо от российской агрессии. Этот радар жизненно важен для защиты Великобритании, поскольку мы отвечаем на усиление глобальных угроз и повышаем нашу способность отвечать на них. Российская угроза является реальной для нашей страны.
Напомним, что накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал заявления Уильямсона, заявив о том, что новый министр обороны своими заявлениями выклянчивает деньги на фоне фейков о российской угрозе.
Площадку, на которой ведётся монтаж радара, посетил главкоком ВВС Британии маршал авиации сэр Стивен Хиллер. Ему сообщили, что стоимость возводимого на Шетландских островах радара составляет 10 млн фунтов стерлингов и он позволит «лучше взаимодействовать королевским ВВС с системами обнаружения партнёров по НАТО».
Радар позволит, как отмечается, получать важную информацию о передвижениях самолётов к северу от Великобритании и передавать её в том числе общенациональной системе Quick Reaction Alert (QRA), которая отвечает за полицейское управление гражданским и военным трафиком как в международном, так и непосредственно в британском воздушном пространстве.
Использованы фотографии: raf-beta-public.org
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