Порошенко заврался в интервью Bloomberg
В интервью американскому агентству Bloomberg президент Украины Петр Порошенко умудрился солгать трижды в течение 20 секунд, заявляет украинский экономист Виктор Скаршевский. Это произошло, когда Порошенко рассказывал о своей встрече с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, состоявшейся в швейцарском Давосе
По его словам, полное выполнение всех обязательств займет всего несколько недель, и "определенно в первой половине 2018 года, вероятно, до апреля" на Украине ждут миссию Фонда, а затем — очередной транш. Правда, рассказывая об этом, Порошенко показал в камеру скрещенные пальцы.
По словам Виктора Скаршевского, заявление Порошенко содержит "три неправды". Во-первых, в истории сотрудничества Украины с МВФ страна несколько раз получала от четырех (в 1997-1998 годах) до девяти (в 1996-1997 годах) кредитных траншей от Фонда подряд по программе Stand-By, а по программе EFF, аналогичной нынешней, Украина в 1998-2002 годах получила восемь траншей подряд.
Во-вторых, по текущей программе EFF Украина никогда "полностью" не выполняла взятых на себя обязательств.
И, наконец, в-третьих, из 19 структурных маяков-обязательств, записанных в последнем меморандуме с МВФ, Украина выполнила всего 7 (опять же, не полностью и не вовремя), то есть, 37 процентов, что гораздо меньше заявленных президентом Порошенко 80-ти.
Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу на миллиард долларов каждый, напоминает РИА Новости.
Мы — первое украинское правительство, а я — первый украинский президент, получившие четыре подряд транша от МВФ, полностью выполнив всю программу, все условия сотрудничества с МВФ… Мы уже выполняем 80 процентов всех взятых на себя обязательств Меморандума с МВФ— заявил Порошенко.
По его словам, полное выполнение всех обязательств займет всего несколько недель, и "определенно в первой половине 2018 года, вероятно, до апреля" на Украине ждут миссию Фонда, а затем — очередной транш. Правда, рассказывая об этом, Порошенко показал в камеру скрещенные пальцы.
По словам Виктора Скаршевского, заявление Порошенко содержит "три неправды". Во-первых, в истории сотрудничества Украины с МВФ страна несколько раз получала от четырех (в 1997-1998 годах) до девяти (в 1996-1997 годах) кредитных траншей от Фонда подряд по программе Stand-By, а по программе EFF, аналогичной нынешней, Украина в 1998-2002 годах получила восемь траншей подряд.
Во-вторых, по текущей программе EFF Украина никогда "полностью" не выполняла взятых на себя обязательств.
В последнем меморандуме МВФ от марта 2017 года черным по белому написано (кстати, там стоит подпись президента), что Украина выполнила 3 из 11 структурных маяков, и то не полностью, и то не вовремя. То есть, менее 30 процентов, а не "полностью— уточняет Скаршевский.
И, наконец, в-третьих, из 19 структурных маяков-обязательств, записанных в последнем меморандуме с МВФ, Украина выполнила всего 7 (опять же, не полностью и не вовремя), то есть, 37 процентов, что гораздо меньше заявленных президентом Порошенко 80-ти.
Спрашивается, зачем и с какой целью президенту 40-миллионной страны говорить неправду не только внутри Украины, а еще и на международном уровне, если она очевидна и легко проверяема?— задается вопросом Скаршевский.
Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу на миллиард долларов каждый, напоминает РИА Новости.
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