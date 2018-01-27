Порошенко заврался в интервью Bloomberg

Мы — первое украинское правительство, а я — первый украинский президент, получившие четыре подряд транша от МВФ, полностью выполнив всю программу, все условия сотрудничества с МВФ… Мы уже выполняем 80 процентов всех взятых на себя обязательств Меморандума с МВФ

В последнем меморандуме МВФ от марта 2017 года черным по белому написано (кстати, там стоит подпись президента), что Украина выполнила 3 из 11 структурных маяков, и то не полностью, и то не вовремя. То есть, менее 30 процентов, а не "полностью

Спрашивается, зачем и с какой целью президенту 40-миллионной страны говорить неправду не только внутри Украины, а еще и на международном уровне, если она очевидна и легко проверяема?