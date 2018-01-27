22:01 27 января

Порошенко заврался в интервью Bloomberg

В интервью американскому агентству Bloomberg президент Украины Петр Порошенко умудрился солгать трижды в течение 20 секунд, заявляет украинский экономист Виктор Скаршевский. Это произошло, когда Порошенко рассказывал о своей встрече с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, состоявшейся в швейцарском Давосе

Мы — первое украинское правительство, а я — первый украинский президент, получившие четыре подряд транша от МВФ, полностью выполнив всю программу, все условия сотрудничества с МВФ… Мы уже выполняем 80 процентов всех взятых на себя обязательств Меморандума с МВФ
— заявил Порошенко.

Порошенко заврался в интервью Bloomberg



По его словам, полное выполнение всех обязательств займет всего несколько недель, и "определенно в первой половине 2018 года, вероятно, до апреля" на Украине ждут миссию Фонда, а затем — очередной транш. Правда, рассказывая об этом, Порошенко показал в камеру скрещенные пальцы.

По словам Виктора Скаршевского, заявление Порошенко содержит "три неправды". Во-первых, в истории сотрудничества Украины с МВФ страна несколько раз получала от четырех (в 1997-1998 годах) до девяти (в 1996-1997 годах) кредитных траншей от Фонда подряд по программе Stand-By, а по программе EFF, аналогичной нынешней, Украина в 1998-2002 годах получила восемь траншей подряд.

Во-вторых, по текущей программе EFF Украина никогда "полностью" не выполняла взятых на себя обязательств.

В последнем меморандуме МВФ от марта 2017 года черным по белому написано (кстати, там стоит подпись президента), что Украина выполнила 3 из 11 структурных маяков, и то не полностью, и то не вовремя. То есть, менее 30 процентов, а не "полностью
— уточняет Скаршевский.

И, наконец, в-третьих, из 19 структурных маяков-обязательств, записанных в последнем меморандуме с МВФ, Украина выполнила всего 7 (опять же, не полностью и не вовремя), то есть, 37 процентов, что гораздо меньше заявленных президентом Порошенко 80-ти.

Спрашивается, зачем и с какой целью президенту 40-миллионной страны говорить неправду не только внутри Украины, а еще и на международном уровне, если она очевидна и легко проверяема?
— задается вопросом Скаршевский.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу на миллиард долларов каждый, напоминает РИА Новости.


37

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 62

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. polpot Сегодня, 15:25
    Порошенко=Вальцман=Вральман
    polpot
    1. фигвам Сегодня, 15:35
      Да уж, сладко кондитер работает.
      фигвам
      1. МИХАН Сегодня, 15:47
        Прям Петр первый судя по заявлениям...хе хе
        В Израиль сбежит и с концами, вот чую ..Бухать начал оговариваться и т.д..
        Профессор там Порошенко сперва в мертвом море нужно искупать..И долго отмачивать нужно!
        МИХАН
        1. oleg-gr Сегодня, 16:09
          Скорее Мазепа второй.
          oleg-gr
          1. cniza Сегодня, 16:58


            Попрошайка он , но про свой карман не забывает.
            cniza
            1. влад66 Сегодня, 17:00
              Цитата: cniza
              Попрошайка он , но про свой карман не забывает.

              Ну как же он себя любимого то забудет. feel
              влад66
          2. Чёрный Сегодня, 16:59
            Говорят , что Трамп рано свалил с форума, потому что боялся идти в туалет. Остальные тоже жаловались, что у туалета внезапно из неоткуда появляется непонятный мятый мужичок с сильным перегаром и пристально вглядывается в лица, явно кого то высматривая мутноватым взглядом., сшибая гроши и шепча "слава украине".. wassat
            Чёрный
          3. volodya Сегодня, 18:16
            Цитата: oleg-gr
            Скорее Мазепа второй.

            volodya
        2. Радио-няня Сегодня, 16:35
          А с Израиля как с Дону? Выдачи нет?
          Радио-няня
          1. лесовозник Сегодня, 18:47
            Цитата: Радио-няня
            А с Израиля как с Дону? Выдачи нет?

            Таки да - не выдают - невзлин, гусинский и другие поганые лица, живут там и не жужжат.)))
            лесовозник
            1. Metallurg_2 Сегодня, 20:46
              невзлин, гусинский и другие поганые лица, живут там и не жужжат

              Гусинский, если я не ошибаюсь - в Испании. Потому что сумел доказать, что является потомком тех евреев, которых гнали из Испании во время правления Католических королей. А таким по местному законодательству положено гражданство.
              Metallurg_2
        3. ПалБор Сегодня, 17:14
          Цитата: МИХАН
          Прям Петр первый судя по заявлениям...хе хе
          В Израиль сбежит и с концами, вот чую ..Бухать начал оговариваться и т.д..
          Профессор там Порошенко сперва в мертвом море нужно искупать..И долго отмачивать нужно!

          А мне кажется,наоборот,ради давосской "елиты" слегка подвязал,в результате:организм в шоке,мозг без дозы вразнос пошёл,язык сам по себе,предатель...ЦНС минералкой не обманешь. wink
          ПалБор
        4. сибиралт Сегодня, 18:10
          Порошенко в Давосе за полтора часа до, занял очередь на встречу с Трампом, но у того на него времени не хватило. Зрада, однако! belay
          сибиралт
          1. Лелёк Сегодня, 18:15
            Цитата: сибиралт
            Порошенко в Давосе за полтора часа до, занял очередь на встречу с Трампом, но у того на него времени не хватило.

            hi
            В переводе на русский это означает: "Надоел до рвоты, пошёл бы он на ***".
            Лелёк
        5. Metallurg_2 Сегодня, 20:48
          Порошенко сперва в мертвом море нужно искупать

          Тебе море не жалко?
          Metallurg_2
    2. Станислав Сегодня, 21:53
      Цитата: polpot
      Порошенко
      =Попрошенко
      Станислав
  2. 264 Сегодня, 15:25
    Оговорка по Фрейду... laughing laughing laughing
    264
  3. Machete Сегодня, 15:26
    Кто-то удивлён?
    Это ж Петушенко.
    Machete
    1. Сепар ДНР Сегодня, 15:42
      Цитата: Machete
      Кто-то удивлён? Это ж Петушенко.


      Сепар ДНР
      1. Machete Сегодня, 16:50
        Как-то так.
        Machete
  4. Горный стрелок Сегодня, 15:28
    А отдавать эти кредиты будет уже не он! Страна будет отдавать... Уже треть ВВП надо выплачивать только по процентам. Жуть!
    Горный стрелок
    1. МИХАН Сегодня, 15:49
      Цитата: Горный стрелок
      А отдавать эти кредиты будет уже не он! Страна будет отдавать... Уже треть ВВП надо выплачивать только по процентам. Жуть!

      Территориями будут отдавать..Россия первая в списке! soldier
      МИХАН
    2. Сепар ДНР Сегодня, 15:51
      Цитата: Горный стрелок
      А отдавать эти кредиты будет уже не он! Страна будет отдавать... Уже треть ВВП надо выплачивать только по процентам. Жуть!

      Какая страна ?!?...??? am
      Вы видите в перспективе Украину как нечто целостное,на что можно "повесить" все эти долги ?
      Так что,видать оплошали кредиторы...
      PS: Как там говорят о кредитах,которые не возможно взыскать ? Плохие ?
      Вот это самое то про Украину...
      Сепар ДНР
      1. Piramidon Сегодня, 16:01
        Цитата: Сепар ДНР
        Вы видите в перспективе Украину как нечто целостное,на что можно "повесить" все эти долги ?

        Кто последний выйдет из состава Украины, тот и будет платить. tongue laughing
        Piramidon
    3. Ныробский Сегодня, 15:57
      Цитата: Горный стрелок
      А отдавать эти кредиты будет уже не он! Страна будет отдавать... Уже треть ВВП надо выплачивать только по процентам. Жуть!
      Да им то по барабану. Чем больше назанимают, тем больше не отдавать придётся . Просто потом они всей страной гражданство сменят - делов то.
      Ныробский
  5. Masya Masya Сегодня, 15:28
    перенедопил... yes
    wink
    Masya Masya
    1. 264 Сегодня, 15:50

      Позвольте выразить Вам,Королева,своё коленнопреклонное почитание и Уважение,склоняюсь пред Красотою Вашей.
      264
      1. Masya Masya Сегодня, 15:54
        ---------ой!-------- feel
        love
        Masya Masya
      2. sabakina Сегодня, 17:05
        Колено сначала согни, почитатель!
        sabakina
        1. Сепар ДНР Сегодня, 18:20
          Цитата: sabakina
          Колено сначала согни, почитатель!

          Не будьте так строги к идальго... Ему ещё предстоит долгий, и не лёгкий, путь к мельницам yes

          Сепар ДНР
  6. Геркулесыч Сегодня, 15:30
    Так учителя кто?Вот от сша, нато, евросоюза понабрался лживых слов, и давай своим учителям не просто подрожать -превзошел их в разы! Теперь сам может своих бывших учителей обучать сему полезному искуству вещания лапшы на уши! lol
    Геркулесыч
  7. Перейра Сегодня, 15:34
    Не придирайтесь. Работа у него такая.
    Перейра
  8. новичок Сегодня, 15:36
    дрибний брехунец! laughing
    новичок
  9. ded100 Сегодня, 15:37
    Бр_ехать не пахать спина не болит! wassat
    ded100
    1. Masya Masya Сегодня, 15:46
      love звиздеть не кули ворочать! laughing
      Masya Masya
      1. ul_vitalii Сегодня, 16:05
        В военное время правда столь драгоценна, что её должны охранять караулы лжи.
        ul_vitalii
        1. Masya Masya Сегодня, 16:18
          он же... Человек расширил свою власть надо всем, кроме самого себя...
          Masya Masya
          1. sabakina Сегодня, 17:07
            Мариночка, наше Вам с кисточкой! love . Кули не кули, но мешки понадёжней будють!
            sabakina
            1. Masya Masya Сегодня, 17:28
              Вячеслав, приветик! love
              Masya Masya
  10. Vita VKO Сегодня, 15:39
    зачем и с какой целью президенту 40-миллионной страны говорить неправду не только внутри Украины, а еще и на международном уровне, если она очевидна и легко проверяема?
    Так большинство украинского населения уже поняли какого бандита они пустили до власти. Теперь нужно что бы это поняли все остальные. Такие отморозки могут общаться и уживаться только с себе подобными. Таким образом, это своего рода реклама для все той мрази которой в этом мире полно.
    Vita VKO
    1. Кот_Кузя Сегодня, 15:53
      40 млн? Оптимистично! В 1993 г на украине проживало 52 млн человек, в 2013 г уже 45 млн. То есть каждый год население сокращалось в среднем на 350 тысяч человек. С учетом вычета Крыма, ЛНР и ДНР, и тем что население 404 явно рожать больше не стало, да и дохнуть стало больше, с учетом гражданской войны, бегства миллионов украинцев за рубеж драить унитазы, то сейчас на 404 население максимум 37 лямов, и то каждый год оно сокращается на 400 тысяч! Верной дорогой скачете, кастрюльки! Скачите дальше! Цель - 10-15 лямов скакуасов laughing
      Кот_Кузя
      1. Vita VKO Сегодня, 16:12
        Цитата: Кот_Кузя
        Цель - 10-15 лямов скакуасов

        В этом и состоит цель этих американских марионеток! Причем вполне реалистичная и может быть реализована в ближайшие 10 лет. В ряде иноСМИ проскальзывала мысль американских политиков из переписки Клинтон о том, что существует плана США довести Украину в течении 10 - 15 лет, до полной деградации населения и снизить его до уровня 3-5 млн.чел. т.е. полной демографической недееспособности, после чего присоединить к США как один из штатов с целью переселить американцев с сейсмически опасного Восточного побережья. После чего предлагается даже помериться с Россией и выстраивать уже как соседом партнерские отношения.
        Vita VKO
        1. Кот_Кузя Сегодня, 16:34
          Бред. Прокопенко насмотрелись? украинцы очень живучие как крысы, и за 10-15 лет довести их численность до 3-5 млн невозможно. Это нужно чтобы каждый год население 404 сокращалось на 2-3 ляма, такое без массового голода невозможно. В СССР и Германии во Второй Мировой войне население сократилось примерно на 20%, и то стараниями Гитлера в СССР и стараниями англосаксов в Германии.
          Кот_Кузя
          1. sabakina Сегодня, 17:25
            Брат Кузя, я тоже смотрю Прокопенко. Подполу в запасе как то верится, тем более, что служил он там. куда нас и близко не пустят. Нет, ну есть у него нестыковочки, но это более для ТВ. Он сам говорит, что с экрана я не всё могу рассказать. Был он в Ярославле недавно, но не было возможности увидеть его. Так что, истина где то рядом.
            sabakina
          2. Антарес Сегодня, 18:47
            Цитата: Кот_Кузя
            украинцы очень живучие как крысы, и за 10-15 лет довести их численность до 3-5 млн невозможно. Это нужно чтобы каждый год население 404 сокращалось на 2-3 ляма, такое без массового голода невозможно. В СССР и Германии во Второй Мировой войне население сократилось примерно на 20%, и то стараниями Гитлера в СССР и стараниями англосаксов в Германии.

            а любых других можно значит?
            Человек-в общем то очень хочет жить, и даже огнем и мечом его численность сложно уменьшить намного. Русские/украинцы/другие национальности-это неважно. Вы с таким же успехом могли сказать про россиян, как не старается правительство-а народ старается выжить любой ценой.
            Антарес
            1. Кот_Кузя Сегодня, 18:55
              Такой национальности как "россияне" нет, так что ошиблись вы своей провокацией, укродядя, где вы привыкли всех россиян называть "росиянами" без деления на русских, татар и прочих.
              Кот_Кузя
  11. staviator Сегодня, 15:44
    Спрашивается, зачем и с какой целью президенту 40-миллионной страны говорить неправду не только внутри Украины, а еще и на международном уровне, если она очевидна и легко проверяема?

    Да потому что 90 процентов населения не читали(да и не будут читать) обязательства меморандума МВФ,а для иностранного электората украина и ее проблемы вообще боком.
    А знаете, почему украинцы сменили генпрокурора по ультиматуму Байдена в течение шести часов? Потому что не рабы!
    Рабы бы не ждали шесть часов и сменили сразу. laughing
    staviator
    1. Кот_Кузя Сегодня, 15:54
      Ага! Шарий здорово нерабов стебнул laughing
      Кот_Кузя
  12. gla172 Сегодня, 16:04
    ...ну как говорится..."говорить" не мешки ворочить!!!... laughing
    gla172
  13. Alex-a832 Сегодня, 16:14
    Укропипл схавает. Покажут в рафинированном виде по укроТВ, пез этих провокационных комментариев. Таким вот "бензинчиком" кастрюлеголовых уже не первый год заправляют. Когда уже у них инстинкт самосохранения включится и прояснит сознание?...
    Alex-a832
  14. Анатольевич Сегодня, 16:21
    Неужели полосатым наглосаксам не стыдно за своего хрякообразного ставленника. Может потому что яблоко от яблони не далеко падает, сами такие же мрази.
    Анатольевич
    1. Дормидонт Сегодня, 20:12
      Англосаксы давным давно побороли такие пережитки как стыд, совесть и прочие христианские химеры
      Дормидонт
  15. Радио-няня Сегодня, 16:31
    Совсем беренга попутал, сердешный Он считает началом истории Окраины со своей узурпацией власти.....А до того - одна лажа.
    Радио-няня
  16. sabakina Сегодня, 16:38
    В интервью американскому агентству Bloomberg президент Украины Петр Порошенко умудрился солгать трижды в течение 20 секунд,

    Не знаю, кому как, а мне сразу вспомнилось:
    sabakina
  17. oldzek Сегодня, 17:02
    ну что в этой новости нового и удивительного?а вот день когда он будет говорить только правду....может стать для Украины праздником....но это из области фантастики.
    oldzek
    1. Антарес Сегодня, 18:51
      Цитата: oldzek
      ну что в этой новости нового и удивительного?а вот день когда он будет говорить только правду....может стать для Украины праздником....но это из области фантастики.

      политик, который говорит правду на камеру-не политик. Политики государи, князья, дипломаты, чиновники и пр.. Они врут всегда. И ради благого и ради личного.Собственно человеку свойственна ложь. Кстати Порошенко слишком много старается на камеру говорить..но что то у него уже плохо выходит. После последнего новогоднего поздравления-я перестал слушать его вообще.Раз у него на уме только партнеры.
      Антарес
      1. oldzek Сегодня, 19:45
        а ведь бывают дни когда и политики говорят правду.пример 22 июня 1941 года -Молотов.
        oldzek
      2. Дормидонт Сегодня, 20:09
        Можно выразить все это короче: вальцман, говорящий правду, не вальцман
        Дормидонт
  18. Дормидонт Сегодня, 20:08
    Просто таковы особенности хазарского наречия
    Дормидонт
  19. Диванный воин Сегодня, 20:35
    Цитата: 264

    Позвольте выразить Вам,Королева,своё коленнопреклонное почитание и Уважение,склоняюсь пред Красотою Вашей.

    ну ты и каблук
    Диванный воин
  20. tihonmarine Сегодня, 21:23
    Вот и подтверждение нищеты, четыре транша уже выклянчил, как бомж на паперити.
    tihonmarine
  21. Sedoy Сегодня, 21:55
    ну как всегда
    Sedoy
Картина дня