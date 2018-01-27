В МВД Украины создают подразделения ГАИ для Крыма

Я тут у некоторых увидел недоумение в глазах и хочу сказать, да, такие подразделения будут созданы. Они будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобожден от оккупантов Крым

Предлагаю также создать в составе украинской полиции специальные патрульные силы для Москвы и других территорий России, которые будут работать в других местах до того момента, когда ВСУ не возьмут столицу России штурмом и не окончат войну, которую Киев якобы ведет с Российской Федерацией. А что? Логика примерно та же

Вслед за председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием, поручившим разработать законопроект о создании свободной экономической зоны «Крым», очередная "мудрая" мысль пришла в голову главе украинского МВД Арсену Авакову. На подведении итогов коллегии ведомства за 2017 год, он заявил, что министерство внутренних дел Украины создаст патрульные подразделения полиции для Крыма и Севастополя.— сказал он.Как сообщает издание «112 Украина», глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что новые формирования появятся до конца 2018 года. Замначальника департамента патрульной полиции Алексей Белощицкий уточнил, что подразделения будут работать на международных трассах и участках, прилегающих к границе с Крымом.Одно из украинских изданий так прокомментировало данную инициативу:На деле же намерение переводить средства Госбюджета Украины на содержание воображаемых "крымских" и "севастопольских" органов полиции может означать некую хитроумную схему ухода от налоговой или иной отчетности