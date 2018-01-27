22:01 27 января

В МВД Украины создают подразделения ГАИ для Крыма

Вслед за председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием, поручившим разработать законопроект о создании свободной экономической зоны «Крым», очередная "мудрая" мысль пришла в голову главе украинского МВД Арсену Авакову. На подведении итогов коллегии ведомства за 2017 год, он заявил, что министерство внутренних дел Украины создаст патрульные подразделения полиции для Крыма и Севастополя.

В МВД Украины создают подразделения ГАИ для Крыма


Я тут у некоторых увидел недоумение в глазах и хочу сказать, да, такие подразделения будут созданы. Они будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобожден от оккупантов Крым
— сказал он.


Как сообщает издание «112 Украина», глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что новые формирования появятся до конца 2018 года. Замначальника департамента патрульной полиции Алексей Белощицкий уточнил, что подразделения будут работать на международных трассах и участках, прилегающих к границе с Крымом.

Одно из украинских изданий так прокомментировало данную инициативу:

Предлагаю также создать в составе украинской полиции специальные патрульные силы для Москвы и других территорий России, которые будут работать в других местах до того момента, когда ВСУ не возьмут столицу России штурмом и не окончат войну, которую Киев якобы ведет с Российской Федерацией. А что? Логика примерно та же
.

На деле же намерение переводить средства Госбюджета Украины на содержание воображаемых "крымских" и "севастопольских" органов полиции может означать некую хитроумную схему ухода от налоговой или иной отчетности

Использованы фотографии: https://glavnoe.ua/
32

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 74

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  1. частное лицо Сегодня, 16:43
    Гоголь со своими "Мёртвыми душами" нервно курит в сторонке, хохлы отжигают.
    частное лицо
    1. сибиралт Сегодня, 16:44
      А зачем нам в Крыму украинские ГАИшники, если мы своих сокращаем? lol
      сибиралт
      1. ротмистр Сегодня, 17:01
        Цитата: сибиралт
        А зачем нам в Крыму украинские ГАИшники, если мы своих сокращаем? lol

        Вот поэтому и создают.
        ротмистр
        1. Shurik70 Сегодня, 17:19
          У хохлов есть чему поучиться даже американцам.
          Такую схему отмывания денег замутили!
          good
          Shurik70
          1. cniza Сегодня, 17:56
            Забавные они , создавать структуры для того чего никогда не будет , страну бы хоть смогли сохранить , да не получится.
            cniza
            1. Alena Frolovna Сегодня, 20:00
              Гоголь со своими "Мёртвыми душами" нервно курит в сторонке, хохлы отжигают.

              Alena Frolovna
        2. тол100в Сегодня, 17:35
          Цитата: ротмистр
          Вот поэтому и создают.

          С таким же успехом могут создать спец.отряды для патрулирования Солнца! С них станется ...
          тол100в
        3. sabakina Сегодня, 17:40
          Цитата: ротмистр
          Цитата: сибиралт
          А зачем нам в Крыму украинские ГАИшники, если мы своих сокращаем? lol

          Вот поэтому и создают.

          Юрий, если в одном месте убудет, в другом обязательно прибудет. Физика, мать ёё природы.
          sabakina
          1. cniza Сегодня, 17:58
            У них сейчас другие заботы , пусть историю вспомнят.

            cniza
          2. san4es Сегодня, 18:51
            Цитата: sabakina
            ... в одном месте убудет, в другом обязательно прибудет. Физика, мать ёё природы.

            lol ...как у двоих в "жовто-блокитных" рубашках
            san4es
        4. volodya Сегодня, 18:11
          Теперь, у них есть всё, кроме Крыма!!!
          volodya
          1. Сепар ДНР Сегодня, 18:51
            Цитата: volodya
            Теперь, у них есть всё, кроме Крыма!!!

            И Донбасса... yes
            Сепар ДНР
            1. volodya Сегодня, 19:52
              Цитата: Сепар ДНР
              Цитата: volodya
              Теперь, у них есть всё, кроме Крыма!!!

              И Донбасса... yes

              Хохлы сами выбрали эту дорогу, а как сказал Высоцкий" А в конце дороги той, плаха с топорами!"
              volodya
      2. Чёрный Сегодня, 17:02
        В МВД Украины создают подразделения ГАИ для Крыма
        С таким же успехом можно создать аналогичное подразделение для работы на Венере wassat, а так же космических рэйнджеров для защиты галактики от пиратов и коммунистов. wassat А что, авакян, дарю идею - лунной полиции можно больше денег украсть!! laughing
        Чёрный
        1. PSih2097 Сегодня, 17:30
          Цитата: Чёрный
          А что, авакян, дарю идею - лунной полиции можно больше денег украсть!!

          А что??? laughing
          PSih2097
          1. PSih2097 Сегодня, 17:44
            еще из той песни...

            PSih2097
        2. sabakina Сегодня, 17:43
          Тёзка, я тупо не понимаю...Неужели хохлы осмелятся тормозить американцев на роверах на Луне? belay
          sabakina
        3. Серый брат Сегодня, 17:59
          Цитата: Чёрный
          С таким же успехом можно создать аналогичное подразделение для работы на Венере

          laughing
          Серый брат
      3. Anarchist Сегодня, 17:03
        Ну, просто нравится украинской хунте кормить дармоедов! Правительство Крыма у них есть, а правоохранителей нет... Точнее, не было!
        Раз они считают, что Крым их, тогда пусть и пенсии, зарплаты бюджетникам, платят... И дороги ремонтируют!
        Anarchist
        1. Чёрный Сегодня, 17:14
          Цитата: Anarchist
          а правоохранителей нет... Точнее, не было!

          ..не там уже прокуратура есть laughing, луценко первый сообрасил , как денеХ с лохов шумерских срубить wassat
          Чёрный
      4. Саша Крымский Сегодня, 18:39
        Подскажите, кто ведом!
        А в каком стрипклубе Крыма, будет находиться штаб этих красавцев-полицейских? ( представляю себе - каких медсестёр и училок они готовят для полуострова.) belay
        Скинте флаер на личку , кто в деле.
        Саша Крымский
    2. Злой543 Сегодня, 16:48
      Ну почему мертвые? Под видом туристов проникают на территорию Крыма, снимают на видеорегистратор, а потом по почте отправляют квитанцию.
      Злой543
      1. ul_vitalii Сегодня, 16:54
        Надо тоже создать конвойную роту из состава росгвардии, для сопровождения высокопоставленных украинских упырей в места не столь отдаленные.
        ul_vitalii
        1. PSih2097 Сегодня, 17:47
          Цитата: ul_vitalii
          Надо тоже создать конвойную роту из состава росгвардии, для сопровождения высокопоставленных украинских упырей в места не столь отдаленные.

          лучше спецотряд для отправки в АД, путем занесения ПМвской пули в затылок...
          Усе как в Китае...
          PSih2097
      2. sabakina Сегодня, 19:00
        Цитата: Злой543
        Ну почему мертвые? Под видом туристов проникают на территорию Крыма, снимают на видеорегистратор, а потом по почте отправляют квитанцию.

        Простите, не понял Вас. Вы про автоштрафы?
        sabakina
        1. Злой543 Сегодня, 20:29
          Цитата: sabakina
          Цитата: Злой543
          Ну почему мертвые? Под видом туристов проникают на территорию Крыма, снимают на видеорегистратор, а потом по почте отправляют квитанцию.

          Простите, не понял Вас. Вы про автоштрафы?

          Ага как сейчас нам присылают, а крымчанам ещё и они будут подсовывать, на удачу hi
          Злой543
    3. влад66 Сегодня, 16:49
      Они будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобожден от оккупантов Крым

      Ну да,чем бы дитя не тешилось,лишь бы не плакало. laughing
      влад66
      1. РДР Сегодня, 16:55
        Цитата: влад66
        Они будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобожден от оккупантов Крым

        Это до пенсии что-ли?
        РДР
        1. Гигант мысли Сегодня, 17:00
          Как говорится неумник думками богатеет, так и украинские "великие" мыслители.
          Гигант мысли
          1. Офицер запаса Сегодня, 17:05
            Следующий шаг - ГАИ для Марса. А пока на околоземной орбите трудиться будут, скоростной режим контролировать и пролет на запрещающие знаки над территорией Украины.
            Офицер запаса
            1. Anarchist Сегодня, 17:13
              Дружище, hi , а как ты думаешь, что по этому поводу думает народ Украины? Как ему эти инициативы? Страна бедствует, а они бабки на пустую и бесполезной бюрократию тратят! Ещё и дополнительные рты создают, которые будут есть и без этого надкусанный бюджет Украины!
              Anarchist
              1. Офицер запаса Сегодня, 17:20
                Народ Украины? Он многогранен. Есть те, кто на Россию тявкает, а есть те, кто по домам сидят и ждут, пока кто-то для них хорошую жизнь сделает. А вот те, кто реально думает, сейчас, наверное большая редкость.
                У меня сослуживцы живут в Днепропетровске и Харькове. Причем по национальности - русские и казахи. Я сейчас для них - агрессор. И страна у них бедствует только благодаря России. Вот такие там думы.
                Офицер запаса
              2. Лелёк Сегодня, 18:04
                Цитата: Anarchist
                Дружище, а как ты думаешь, что по этому поводу думает народ Украины?

                hi , Александр.
                Извините, что встреваю. Но (ИМХО) народ бывшей Украины (не заражённый вирусом нацизма) чешет репу, как и мы, и думает: "нахрена попу бандура?". А в Крыму в это время:

                И ещё:
                Лелёк
            2. sabakina Сегодня, 17:57
              Цитата: Офицер запаса
              Следующий шаг - ГАИ для Марса. А пока на околоземной орбите трудиться будут, скоростной режим контролировать и пролет на запрещающие знаки над территорией Украины.

              Лёшка, hi , самое хреновое, если они будут тыриться за спутниками с радарами-"фенами". Попробуй докажи, то у тебя была первая космическая. а не вторая...А об хохляцком ДАИ выыще легенды ходють!
              sabakina
              1. Офицер запаса Сегодня, 18:06
                Привет, Слава! А пролет на "кирпич" над Киевом? Вообще жесть будет. Они же еще и требования в Россию пришлют о конфискации аппарата и помещении его на штрафстоянку.
                Кстати, кроме шуток. У них уже звучали инициативы о требовании оплаты при пролете космических аппаратов над территорией Украины. Так что космические ГАИ - не такой уж смешной вариант.
                Офицер запаса
        2. БЛОНДИН Сегодня, 17:23
          Цитата: РДР
          Цитата: влад66
          Они будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобожден от оккупантов Крым

          Это до пенсии что-ли?

          Пенсии у них не будет...
          Отдел кадров такого ГАИ тоже будет "кочующим"... laughing
          БЛОНДИН
        3. Masya Masya Сегодня, 17:41
          Цитата: РДР
          Это до пенсии что-ли?

          до скончания жизни laughing
          Masya Masya
      2. КВУ-НСвД Сегодня, 17:04
        Лучше бы озаботился созданием снегоуборочных батальонов для нашего Заполярья - чтоб заранее тренировались . Для тех же целей можно и ДПС создать - ДорогоПрокладывательнуюСлужбу. Рано или поздно нам придёться вспоминать опыт 40-х - 50-х годов - кандидатов на визит в места не столь отдалённые там много
        КВУ-НСвД
        1. ul_vitalii Сегодня, 17:14
          Квалификацию потеряют(засады, взятки). smile
          ul_vitalii
          1. Rusland Сегодня, 17:39
            Пусть на кошках тренеруются hi
            Rusland
  2. Злой543 Сегодня, 16:44
    Дело Остапа Бункера на Украине приняло государственный масштаб.
    Злой543
    1. Лелёк Сегодня, 18:09
      Цитата: Злой543
      Злой543

      hi
      Самое забавное, что Вы правы. Вот намедни:

      "Бизнес есть бизнес".
      Лелёк
  3. Горный стрелок Сегодня, 16:49
    Майдан головного мозга неизлечим и вечен, как выкопанное хохлами Чёрное море. Что то они замутили непотребное... А насчёт галактической полиции - слабо?
    Горный стрелок
  4. Machete Сегодня, 16:49
    Рядом с ними в одном отделе будет сидеть начальник ГАИ Вашингтонского района Украины.
    Machete
  5. EwgenyZ Сегодня, 16:52
    Украинцы такие затейники, вечно что-нибудь веселое придумают.
    EwgenyZ
  6. ПалБор Сегодня, 16:53
    Надысь на Вестях ФМ слышал,что в России взяточничество на низовом уровне чуть ли не на треть сократилось и вот вам.Аваков решил нам статистику подпортить?
    ПалБор
  7. NF68 Сегодня, 16:55
    Не иначе как на всех украинских деятелей занимающихся такого рода идеями не хватает психиатров.
    NF68
  8. basal Сегодня, 16:55
    Посмотрел фото. Подумал новую серию Полицейской Академии штатники в Киеве снимают)))). Сержанта Махоуни (не помню фамилию актера) пригласите и будет вам счастье.
    basal
    1. Chukcha Сегодня, 19:32
      Аналогично )))
      Chukcha
  9. Оверлок Сегодня, 17:02
    очередную дурь бандерлогов даже и обсуждать уже не хочется. В своем дебилизме они не истощимы и им нет равных в этом.
    Оверлок
  10. ФК Ростов Сегодня, 17:06
    Вуахахахаха Пе*ики
    ФК Ростов
  11. mikh-korsakov Сегодня, 17:06
    А денежное довольствие у укрокрымских полицейских на общих основаниях? В одном Украина уже превзошла Россию. До такого способа "осваивать" государственные деньги у нас еще не додумались. А что прикольно: подразделение Росгвардии в Париже.
    mikh-korsakov
  12. Vard Сегодня, 17:08
    А что... давайте их пустим... пусть за порядком следят...
    Vard
  13. APASUS Сегодня, 17:09
    Похоже властные структуры озабочены куда пристроить татарские батальоны или еще какие. Для начала вывести их в подобные структуры ,а потом просто расформировать за ненадобностью.Тема то грамотно обставлена,при том что хватит одного грабежа для ликвидации подразделения
    APASUS
  14. oldzek Сегодня, 17:09
    ну девчата пусть приезжают...можно даже в форме...правда работать ....эээ можно не по профилю а так...
    oldzek
  15. faterdom Сегодня, 17:10
    Управление по ловле солнечных зайчиков.
    faterdom
  16. Ярик Сегодня, 17:14
    Еще не всех дураков на Украине война убила
    Ярик
  17. Lacoste Сегодня, 17:18
    у хох лов столько ненужных денег, что они готовы платить неработающему подразделению)) пэрэмога, а як же)))
    Lacoste
  18. Геркулесыч Сегодня, 17:20
    Вот такими идиотскими решениями и фантазиями население отвлекают от реальных проблем жизни! Заодно и развивают тему псевдопатреотизма-вот мы какие не забываем о полуострове, о том, что там без наших порядков людям плохо! А пипл хавает, да верит! С тем же успехом они могли строить в польше космодром! Неважно, нужен он полякам или нет, главное, воздух сотрясти! !!
    Геркулесыч
    1. капрал Сегодня, 17:28
      Цитата: Геркулесыч
      Вот такими идиотскими решениями и фантазиями население отвлекают от реальных проблем жизни!

      У кремлевских учатся. yes
      капрал
  19. Житель Урала Сегодня, 17:24
    Понятно, что это ЦРУ порекомендовало. Фактически ничего не будет, но этот и подобные вбросы на западе очень действуют. Практическое руководство "как надо работать с отколовшимися территориями"
    Житель Урала
  20. Altona Сегодня, 17:31
    Чёт размах маловат у Авакова. Можно же и по другим российским областям такие шуцман-батальоны создать-Курская,Белгородская,Брянская. Да что там? И Москва,и Санкт-Петербург. Мордор в страхе держать. Финансирование отжимать из бюджета Украины. Представляете? Вносишь на голосование в Раду документ о финансировании полиции по городу Санкт-Петербург. laughing laughing
    Altona
  21. К-50 Сегодня, 17:40
    В МВД Украины создают подразделения ГАИ для Крыма

    Халявная у чуваков работа будет. туда наверное всех "сыночков" власть придержащих и олигархов направят/запишут. На вопрос начальства "почему не работают?", всегда можно ответить"нет доступа к рабочему месту" и спокойно продолжать получать зарплату и числится работающим на нужном гражданам месте. yes laughing
    К-50
  22. askort154 Сегодня, 17:43
    У меня за всю жизнь меньше лапши на ушах, чем у хох-ла за 4 года. smile
    askort154
  23. Masya Masya Сегодня, 17:45
    Веселуха!!! больше и сказать нечего! laughing
    Masya Masya
  24. Симон Сегодня, 18:01
    А, что! Может марсианских они патрулей создадут fool Пускай работают, где попало, до полета на Марс! laughing fool
    Симон
  25. Симон Сегодня, 18:03
    Цитата: Masya Masya
    Веселуха!!! больше и сказать нечего! laughing

    Да, ! Больше ничяего придумать не смогли laughing
    Симон
  26. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:13
    Следующим шагом будет создание ГАИ для спутника Земли)))

    Луна - це Укроина)))
    Генерал Песчаных Карьеров
  27. Комментарий был удален.
  28. Berkut24 Сегодня, 18:49
    ДБ!!!! (с).............................
    Berkut24
  29. Василенко Владимир Сегодня, 19:08
    смотрю на эту форму и думаю что им еще бы бар открыть - "голубая устрица"
    Василенко Владимир
  30. Дормидонт Сегодня, 20:05
    Свидомыйонанизм суровый и беспощадный
    Дормидонт
  31. ГУМАНОИД Сегодня, 20:41
    ПОВЕЗЛО БОЙЦАМ ВСЮ ЖИЗНЬ БУДУТ КОМАННДИРОВАЧНЫЕ ПОЛУЧАТЬ good
    ГУМАНОИД
  32. Metallurg_2 Сегодня, 20:41
    Так а что сразу не для работы в Москве? Вроде же до Москвы дойти собрались и жовто-блакитную тряпку над Кремлем водрузить?
    Ну или по крайней мере для работы на Кубани...
    Metallurg_2
  33. tihonmarine Сегодня, 20:45
    думкой богатеет !
    tihonmarine
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