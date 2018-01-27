22:04 27 января

В Самаре почтили память героев Советского Союза и России

В Самаре прошла торжественная церемония возложения цветов и веков к мемориалу 236 Героев Советского Союза и Российской Федерации по случаю 75-й годовщины со Дня образования старейшей гвардейской армии Вооруженных Сил России, в которой они служили, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе ЦВО

В Самаре почтили память героев Советского Союза и России


Церемония прошла у штаба 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии. В нем приняли участие командующий Второй общевойсковой армией Герой России генерал-майор Рустам Мурадов, исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, бывший командующий общевойсковой армией Герой России генерал армии Александр Баранов, а также депутаты Государственной Думы, руководители правительства региона, силовых структур, ветеранских и общественных организаций, командиры всех воинских частей и соединений.




2-я гвардейская Краснознаменная общевойсковая армия была сформирована на этапе завершения Сталинградской битвы как первая танковая армия нового типа. С учётом опыта боевых действий она была создана только из мобильных соединений и частей: танковых и механизированных корпусов, бригад и полков. Это старейшая гвардейская армия в Вооружённых Силах России. Более 103 тыс. её военнослужащих в годы Великой Отечественной войны были награждены орденами и медалями, а 221 человек – высшими наградами. Первый командарм - дважды Герой Советского Союза Семён Богданов в последующем стал маршалом бронетанковых войск. Вот уже 25 лет после вывода войск из Германии, армия дислоцируется в регионах Поволжья со штабом в Самаре. Мы продолжаем славные традиции
- сказал генерал Мурадов. .

После церемонии возложения цветов в Доме офицеров Самарского гарнизона состоялся концерт, который начался с вручения военнослужащим государственных, ведомственных и региональных наград.



В рамках празднования юбилея армии на разных площадках Самары прошли статичные выставки раритетной и современной экипировки, вооружения и военной техники. В 18:00 ч. на набережной реки Волги состоялся праздничный салют, добавили в пресс-службе округа

Использованы фотографии: пресс-служба ЦВО
15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Комментарий был удален.
  2. Геркулесыч Сегодня, 20:11
    Я вообще считаю, что регионы, при поддержке государства должны снимать документальные фильмы о боевых частях, находящихся на их территории! Естественно, если только это не секретное подразделение !Мы обязаны усилить по всей стране работу с молодежью, почаще возить из в части, на стрельбище, в тиры! Нужно прямо сегодня воспитывать молодое поколение так, чтобы они как и мы рвались служить в армии, а не ждали чтобы их папа или мама от службы отмазывали!
    Геркулесыч
    1. Rusland Сегодня, 20:17
      Молодцы земляки! Память бережет историю. soldier
      Rusland
      1. 264 Сегодня, 20:26
        Это соседи мои.У них,как и у нас в Губернии,них... чего не делается,дабы помочь Воинам,в угоду властям убиенным эр знает где,за что...Так...На камеру....................Столько казаков легло в этих войнах(Сирия,Донбасс),хоть одна с... помянула бы тут.... am
        264
        1. влад66 Сегодня, 20:32
          Цитата: 264
          чего не делается,дабы помочь Воинам,в угоду властям убиенным эр знает где,за что...Так...На камеру.............

          Понятно, просто память почтить невозможно, обязательно пукнуть надо negative Понятно, суббота, баня и святое дело.
          влад66
          1. 264 Сегодня, 20:36
            Да ты промолчал бы уж,раз сказать нечего внятного.
            264
            1. влад66 Сегодня, 20:38
              Цитата: 264
              Да ты промолчал бы уж,раз сказать нечего внятного.

              Не хами Леша,язык то свой попридержи маненько.
              влад66
      2. сибиралт Сегодня, 21:20
        Вручение наград лучшим, концерт, салют и всё! request
        сибиралт
  3. Николаевич Сегодня, 20:28
    Пока проводятся такие мероприятия,память о героях жива..
    Николаевич
  4. Masya Masya Сегодня, 21:05
    Есть память, которой не будет забвенья,
    И слава, которой не будет конца!
    Мы наследники подлинного проявления
    Мужества, верности, силы в сердцах!
    Masya Masya
  5. Громобой Сегодня, 21:05
    2-я гвардейская Краснознаменная общевойсковая армия (2 гв. А)
    15-я отдельная гвардейская мотострелковая Берлинская Краснознамённая, ордена Кутузова бригада (миротворческая), в/ч 90600 (п. Рощинский)
    21-я отдельная гвардейская мотострелковая Омско-Новобугская Краснознамённая, ордена Богдана Хмельницкого бригада, в/ч 12128 (с. Тоцкое)
    30-я отдельная мотострелковая бригада, в/ч 45863 (п. Рощинский)
    385-я гвардейская артиллерийская Одесская Краснознамённая, ордена Богдана Хмельницкого бригада, в/ч 32755 (с. Тоцкое)
    950-й реактивный артиллерийский полк, в/ч 92190 (Тоцкое) (24 9П140 «Ураган»)
    92-я ракетная бригада, в/ч 30785 (с. Тоцкое) (12 Искандер, 9 Р-145БМ)
    297-я зенитная ракетная бригада, в/ч 02030 (с. Леонидовка) (ЗРК «Бук-М2»)[6]
    91-я Келецкая орденов Александра Невского и Красной Звезды бригада управления, в/ч 59292 (г. Самара)
    105 бригада материально-технического обеспечения, в/ч 11386 (п. Рощинский)
    2-й полк радиационной, химической и бактериологической защиты, в/ч 18664 (г. Самара)
    н-ий инженерно-саперный полк ( пос. Кизнер . Удмуртия)
    71-й узел связи (с. Калиновка)
    2934-я станция спутниковой связи (п. Рощинский)
    323-й узел фельдъегерско-почтовой связи (г. Самара)
    1388-й командный разведывательный центр, в/ч 23280 (г. Самара)
    Громобой
  6. Оверлок Сегодня, 21:07
    дело нужное. Меня вообще раздражает. что убрали из названий флотов "Краснознаменный" или "Дважды Краснознаменный" .. флот. Получается, что героизм моряков во время ВОВ не нужен, а это очень даже не так. Это- как "боевой путь части", он или есть или его нет. По нынешним мерилам- вроде как нет
    Оверлок
  7. perepilka Сегодня, 21:31
    Я чёт припозднился, но раз общевойсковая, тем более армия, продолжаю за здравие сапёров, с 21- е января. В третий раз пусть минует стороной, сапёр поймёт, а я выпью drinks
    perepilka
    1. Голован Джек Сегодня, 21:39
      Цитата: perepilka
      В третий раз пусть минует стороной, сапёр поймёт...

      Ни разу не сапер, но попробую угадать: первые два - это рождение и выбор профессии, нет? feel
      Голован Джек
      1. perepilka Сегодня, 21:53
        Иногда назначение, иногда аж зудит, а вторая ошибка, когда саперный лейтёха женится
        perepilka
  8. Симон Сегодня, 21:43
    Честь и слава Героям Гвардейцам, защитившим нашу Родину от фашизма! soldier
    Симон
Картина дня