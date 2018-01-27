В Самаре почтили память героев Советского Союза и России

2-я гвардейская Краснознаменная общевойсковая армия была сформирована на этапе завершения Сталинградской битвы как первая танковая армия нового типа. С учётом опыта боевых действий она была создана только из мобильных соединений и частей: танковых и механизированных корпусов, бригад и полков. Это старейшая гвардейская армия в Вооружённых Силах России. Более 103 тыс. её военнослужащих в годы Великой Отечественной войны были награждены орденами и медалями, а 221 человек – высшими наградами. Первый командарм - дважды Герой Советского Союза Семён Богданов в последующем стал маршалом бронетанковых войск. Вот уже 25 лет после вывода войск из Германии, армия дислоцируется в регионах Поволжья со штабом в Самаре. Мы продолжаем славные традиции

В Самаре прошла торжественная церемония возложения цветов и веков к мемориалу 236 Героев Советского Союза и Российской Федерации по случаю 75-й годовщины со Дня образования старейшей гвардейской армии Вооруженных Сил России, в которой они служили, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе ЦВОЦеремония прошла у штаба 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии. В нем приняли участие командующий Второй общевойсковой армией Герой России генерал-майор Рустам Мурадов, исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, бывший командующий общевойсковой армией Герой России генерал армии Александр Баранов, а также депутаты Государственной Думы, руководители правительства региона, силовых структур, ветеранских и общественных организаций, командиры всех воинских частей и соединений.- сказал генерал Мурадов. .После церемонии возложения цветов в Доме офицеров Самарского гарнизона состоялся концерт, который начался с вручения военнослужащим государственных, ведомственных и региональных наград.В рамках празднования юбилея армии на разных площадках Самары прошли статичные выставки раритетной и современной экипировки, вооружения и военной техники. В 18:00 ч. на набережной реки Волги состоялся праздничный салют, добавили в пресс-службе округа