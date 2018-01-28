СБ ООН осудил чудовищный теракт в Кабуле

Члены Совета Безопасности подчеркнули необходимость привлечения исполнителей, организаторов и спонсоров этих предосудительных террористических актов к правосудию, а также призвали все государства активно сотрудничать с правительством Афганистана и другими заинтересованными властями в соответствии с их обязательствами в рамках международного права и резолюций Совета Безопасности,

Совбез ООН судил теракт в центре Кабула, жертвами которого стали более 90 человек и выступил за привлечение виновных к ответственности, передает ТАСС В Совбезе назвали нападение «чудовищным» и «подлым», выразив соболезнование родственникам погибших и пострадавших, а также властям Афганистана. Члены СБ напомнили, что «акты терроризма являются преступлением и не могут быть оправданы никакими мотивами».говорится в заявлении.При этом в Совбезе подчеркнули, что при борьбе с терроризмом государства должны уважать международные нормы, касающиеся, в том числе, прав человека.Напомним, в субботу вблизи правительственного квартала в Кабуле прогремел взрыв. По данным СМИ, террорист-смертник подорвал загруженную взрывчаткой машину скорой помощи. В результате взрыва, по последним данным, погибли 95 человек, еще 163 получили ранения.Ответственность за взрыв взяло на себя движение «Талибан» (запрещено в РФ).Немногим ранее американский представитель при ООН Никки Хейли утверждала, что «политика США в отношении Афганистана работает», и даже допустила возможность проведения переговоров с талибами в ближайшем будущем.