22:14 28 января

СБ ООН осудил чудовищный теракт в Кабуле

Совбез ООН судил теракт в центре Кабула, жертвами которого стали более 90 человек и выступил за привлечение виновных к ответственности, передает ТАСС.



В Совбезе назвали нападение «чудовищным» и «подлым», выразив соболезнование родственникам погибших и пострадавших, а также властям Афганистана. Члены СБ напомнили, что «акты терроризма являются преступлением и не могут быть оправданы никакими мотивами».


Члены Совета Безопасности подчеркнули необходимость привлечения исполнителей, организаторов и спонсоров этих предосудительных террористических актов к правосудию, а также призвали все государства активно сотрудничать с правительством Афганистана и другими заинтересованными властями в соответствии с их обязательствами в рамках международного права и резолюций Совета Безопасности,
говорится в заявлении.

При этом в Совбезе подчеркнули, что при борьбе с терроризмом государства должны уважать международные нормы, касающиеся, в том числе, прав человека.

Напомним, в субботу вблизи правительственного квартала в Кабуле прогремел взрыв. По данным СМИ, террорист-смертник подорвал загруженную взрывчаткой машину скорой помощи. В результате взрыва, по последним данным, погибли 95 человек, еще 163 получили ранения.

Ответственность за взрыв взяло на себя движение «Талибан» (запрещено в РФ).

Немногим ранее американский представитель при ООН Никки Хейли утверждала, что «политика США в отношении Афганистана работает», и даже допустила возможность проведения переговоров с талибами в ближайшем будущем.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 37

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  1. Chertt Сегодня, 11:24
    Бессмысленные болтуны
    Chertt
    1. Чёрный Сегодня, 11:30
      ...И пришла в Афган истинная демократия с цивилизацией. И уж больше 15 лет как. И кроме производства героина ничем не занимается.
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 12:58
        Немногим ранее американский представитель при ООН Никки Хейли утверждала, что «политика США в отношении Афганистана работает», и даже допустила возможность проведения переговоров с талибами в ближайшем будущем.


        Очень наглядно работает.
        cniza
    2. Pirogov Сегодня, 11:31
      Цитата: Chertt
      Бессмысленные болтуны

      Да нет когда выгодно США ООН очень всё осмысленно выполняет и резолюции нужные матрасам принимает .
      Pirogov
      1. МИХАН Сегодня, 11:47
        Немногим ранее американский представитель при ООН Никки Хейли утверждала, что «политика США в отношении Афганистана работает»

        Вообще то талибы , с наркотой не дружат и всячески пытаются с этим бороться..Может в этом все дело..?

        США там ,не спроста засели , охраняют и контролируют ..
        МИХАН
        1. Deniska999 Сегодня, 11:52
          Вообще-то основная часть производства опийного мака сосредоточена на территории талибов.
          Deniska999
          1. poquello Сегодня, 12:03
            Цитата: Deniska999
            Вообще-то основная часть производства опийного мака сосредоточена на территории талибов.

            в Афганистане кроме Карзая вменяемых особо и нет, ему бы движение гражданское раскручивать типа "Афганистан свободный от талибов, американцев и прочей гадости, пытающейся диктовать условия жизни". Может быть с границы с Пакистаном начинать и вглубь, шансы есть.
            poquello
            1. Гигант мысли Сегодня, 12:17
              Вот они американские выкормыши в действии, сколько ещё горя они доставят людям, эти отморозки.
              Гигант мысли
          2. Chertt Сегодня, 12:17
            Цитата: Deniska999
            Вообще-то основная часть производства опийного мака сосредоточена на территории талибов

            Это откуда такая интересная информация??. Талибы, вообще то , за выращивание мака, прямо на поле закапывают. Все опийные плантации на подконтрольной США территории
            Chertt
            1. Громобой Сегодня, 12:46
              Цитата: Chertt
              Талибы, вообще то , за выращивание мака, прямо на поле закапывают. Все опийные плантации на подконтрольной США территории

              Ничего подобного.Они закапывали,когда основной доход получали с транзитной контрабанды обычных коммерческих грузов из Пакистана через себя.Но когда международная коалиция начала свою операцию в Афганистане,то этот трафик им перекрыли и они переориентировались на выращивание мака(оправдывая это тем,что это оружие против неверных).Не беспокойтесь,на афганском героине не только ЦРУ наживается,но и китайская мафия,иранская,мафии южных республик СССР,российские наркокороли тоже хорошо живут и им всем глубоко начхать по большому счёту на войну в Афганистане.Наоборот радуются,что война,в стабильной стране "конторка" закрылась бы.
              Громобой
          3. МИХАН Сегодня, 13:14
            Цитата: Deniska999
            Вообще-то основная часть производства опийного мака сосредоточена на территории талибов.

            Откуда инфа ..? Из Эхо ..хе хе
            МИХАН
            1. Deniska999 Сегодня, 17:44
              А ты веришь только Первому каналу?
              Deniska999
    3. Starover_Z Сегодня, 14:13
      Цитата: Chertt
      Бессмысленные болтуны

      Обычный для них перевод стрелок на мифических
      Члены Совета Безопасности подчеркнули необходимость привлечения исполнителей, организаторов и спонсоров этих предосудительных террористических актов к правосудию

      хотя тут же приводятся слова
      американский представитель при ООН Никки Хейли утверждала, что «политика США в отношении Афганистана работает»

      И понятно что и как работает под руководством Штатов в других странах !
      Starover_Z
  2. taiga2018 Сегодня, 11:28
    это сколько же американцы там держат войск,что даже в Кабуле не могут обеспечить порядок?
    taiga2018
    1. Чёрный Сегодня, 11:31
      Цитата: taiga2018
      это сколько же американцы там держат войск,что даже в Кабуле не могут обеспечить порядок?

      Войска там они держат не для того что бы порядок обеспечивать, а для того что бы опийные поля охранять. бизнес у них там.. laughing
      Чёрный
      1. МИХАН Сегодня, 11:53
        Цитата: Чёрный
        Войска там они держат не для того что бы порядок обеспечивать, а для того что бы опийные поля охранять. бизнес у них там..

        Талибы мочканули наркодилеров съехавших туда со всего мира..Вот и паника в США началась!
        Еще раз повторюсь, движение талибан наркоту не уважает и мочит их постоянно..
        МИХАН
  3. капрал Сегодня, 11:29
    Афганистан .... зря мы вперлись туда в 79-м. До сих пор полыхает.
    Брежнев - старый маразматик.
    капрал
    1. влад66 Сегодня, 11:41
      Цитата: капрал
      Афганистан .... зря мы вперлись туда в 79-м. До сих пор полыхает.
      Брежнев - старый маразматик.

      А полосатые в 2001 значит не зря?То то героиновый и опиумный поток как река потек.Ну Ну
      Ковбой Буш точно маразматик.
      влад66
    2. МИХАН Сегодня, 11:55
      Цитата: капрал
      Афганистан .... зря мы вперлись туда в 79-м. До сих пор полыхает.
      Брежнев - старый маразматик.

      Помолчал бы уж , если не понимаешь ..Не хочу , таким как ты что то доказывать и объяснять, бесполезно.. hi
      МИХАН
      1. Lacoste Сегодня, 14:21
        Цитата: МИХАН
        Цитата: капрал
        Афганистан .... зря мы вперлись туда в 79-м. До сих пор полыхает.
        Брежнев - старый маразматик.

        Помолчал бы уж , если не понимаешь ..Не хочу , таким как ты что то доказывать и объяснять, бесполезно.. hi

        Что ты можешь объяснить, дурик, кроме комуняцких лозунгов, и придурковатого "хе-хе"?
        Lacoste
        1. МИХАН Сегодня, 14:58
          Цитата: Lacoste
          Что ты можешь объяснить, дурик, кроме комуняцких лозунгов, и придурковатого "хе-хе"?

          Ты мне Новодворскую(покойницу) напоминаешь ..У той лютая злоба была , с тем и умерла..хе хе..
          Макейни тоже присмерти уже laughing Акстись пока не поздно и повинись перед Русскими!
          МИХАН
    3. Вежливый Лось Сегодня, 12:11
      Цитата: капрал
      Афганистан .... зря мы вперлись туда в 79-м. До сих пор полыхает.

      Зря/не зря, сейчас трудно сказать. Одни источники утверждают, что наши войска вошли туда за пару дней до американских, другие говорят, что Брежнева развели, как осла морковкой. На тот момент времени, когда вводили войска, все (ну, или почти все) граждане СССР были уверены в правильности и необходимости такого решения.
      Теперь нас сменили п-сы. В результате в стране беспредел. Полагаю, что сейчас афганцы дорого бы дали, чтобы поменять обратно п-сов на шурави. Афганские старики те времена помнят и бывших врагов уважают, а на Востоке к их словам принято прислушиваться. Так, что не думаю, что все зря было. Дружеские отношения с Афганистаном у нас впереди. В самом ближайшем будущем. Лично мне так кажется.
      Вежливый Лось
      1. МИХАН Сегодня, 13:26
        Цитата: Вежливый Лось
        Зря/не зря, сейчас трудно сказать. Одни источники утверждают, что наши войска вошли туда за пару дней до американских, другие говорят, что Брежнева развели, как осла морковкой. На тот момент времени, когда вводили войска, все (ну, или почти все) граждане СССР были уверены в правильности и необходимости такого решения.

        Я уже давно писал здесь на сайте..(ссылки не помню..)
        Когда выводили наш контингент из Афгана к офицеру пристала журналистка с вопросом .."Вы рады , что наконец то прекратилась эта война в Афганистане и вы уходите..?
        Офицер зло сплюнул и коротко шепотом сказал " Они за нами следом идут.."
        Так и вышло потом..мужики!

        Мы вернемся ,но уже в другом формате ..
        МИХАН
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:32
    выступил за привлечение виновных к ответственности
    Это наверное в умах совбеза появилось после этого
    при борьбе с терроризмом государства должны уважать международные нормы, касающиеся, в том числе, прав человека.
    Выходит, что террористы могут убивать сотнями, а к ним необходимо относится в рамках права и защиты прав человека, чтобы привлечь к ответственности? Честно говоря дурдом какой-то на фоне западной либерализации. Так может дойти до того, что слово террорист заменят на витиеватое "человек желающий убить".
    rotmistr60
  5. Masya Masya Сегодня, 11:37
    Члены Совета Безопасности подчеркнули необходимость привлечения исполнителей, организаторов и спонсоров этих предосудительных террористических актов к правосудию

    и что? исполнять кто будет? бессмысленная организация...
    Masya Masya
  6. APASUS Сегодня, 11:42
    Вот такая загадочная ситуация с этими терактами в Афганистане.
    По сути там взрывают административные здания в Кабуле и не слышно вообще об взрывах во владениях нарко плантаторов ,которые охраняют американцы.Взрывают власть которую поддерживают американцы ,но самих американцев не трогают ?
    Взрывают своих и не взрывают пришлых ,как это так?Понятно что там разношерстные группировки ,но любой талиб всегда будет ближе.
    Очень похоже на управление процессом ,где основа всего противоречия ,а иначе их бы вышибли на следующий день после теракта.Вот по этому террористы проходят спокойно куда им надо,знают ,место ,дороги,обходят посты и добиваются своей цели.
    APASUS
    1. avt Сегодня, 12:36
      Цитата: APASUS
      Взрывают власть которую поддерживают американцы ,но самих американцев не трогают ?

      Вообще то рванули в квартале посольском и видать кого из общечеловеков зацепило не кисло , рас Совбез ООН перевозбудился
      «чудовищным» и «подлым»,
      Благо Российское посольство в другом районе.
      avt
      1. APASUS Сегодня, 13:11
        Цитата: avt
        Вообще то рванули в квартале посольском и видать кого из общечеловеков зацепило не кисло , рас Совбез ООН перевозбудился

        но взрывают не военные объекты ,что было бы более логично.Взрывают для внесения разногласий (как версия)
        APASUS
    2. Ныробский Сегодня, 18:42
      Цитата: APASUS
      Вот такая загадочная ситуация с этими терактами в Афганистане.
      По сути там взрывают административные здания в Кабуле и не слышно вообще об взрывах во владениях нарко плантаторов ,которые охраняют американцы.Взрывают власть которую поддерживают американцы ,но самих американцев не трогают ?
      Взрывают своих и не взрывают пришлых ,как это так?Понятно что там разношерстные группировки ,но любой талиб всегда будет ближе.
      Очень похоже на управление процессом ,где основа всего противоречия ,а иначе их бы вышибли на следующий день после теракта.Вот по этому террористы проходят спокойно куда им надо,знают ,место ,дороги,обходят посты и добиваются своей цели.

      Всё правильно вы рассуждаете. Дело не в наркоте, как тут многие отписались... Единственное что могут сделать такие взрывы, это оттолкнуть последователей и сочувствующих Талибану, который помимо борьбы с американцами, противодействует расширению присутствия и влияния ИГИЛ на территории Афганистана.Какой смысл Талибану подрывать мирных афганцев, если Талибан настойчиво противопоставляет себя официальному Кабулу и ставит задачу принять Афганистан под своё управление? Большей глупости сложно придумать. В последнее время наметилась тенденция к тому, что надо усадить за стол переговоров все политические силы Афганистана, о чём говорил Лавров, с целью прекращения вооружённого противостояния и перехода к политическому урегулированию конфликта. После этого заявления США уже неоднократно "попукивали" о том, что Россия поддерживает Талибан. Мирное решение вопроса(как и в Сирии) не устраивает лишь одну сторону - США. Скорее всего, матрасы задействовали свой филиал ИГИЛ на территории Афганистана, которые и подорвали смертника. Если оценивать последствия теракта, то результат взрыва делает представителей Талибана стороной, с которой вести переговоры невозможно и одновременно настраивает против Талибана местное население, что в сухом остатке выгодно только США.
      Ныробский
  7. Vard Сегодня, 11:49
    При этом в Совбезе подчеркнули, что при борьбе с терроризмом государства должны уважать международные нормы, касающиеся, в том числе, прав человека. То есть они на голубом глазу утверждают, что они там взрывают, а их со всем уважением...
    Vard
  8. donavi49 Сегодня, 12:08
    Кстати нападение на 5* отель - где 40+ человек погибло, взяло на себя местное ИГ. Они же запостили фотку исполнителей.
    donavi49
    1. donavi49 Сегодня, 12:10
      Этот взрыв - устроили Белые, талибан. Они нагрузили доверху бабахой скорую. Проехали с сиренами через внешние блокпосты, въехали в закрытую зону. Только внутри зоны (в 800 метрах от посольства Индии) их остановил блокпост - где попытались их досмотреть. Произошел взрыв. Больше сотни погибло.
      donavi49
  9. Злой 55 Сегодня, 12:25
    А зачем это "Талибану"?В последнее время из-за любой террористической акции выглядывают звёздно-полосатые флаги..
    Злой 55
  10. Kars Сегодня, 12:39
    Странно,надо возлажить ответственность на США.они же там хозяева.
    Kars
    1. cniza Сегодня, 13:01
      А обвиняют Россию в поставках оружия талибам.
      cniza
  11. Дормидонт Сегодня, 12:53
    Странно, что до сих пор оон не возложила вину на Россию
    Дормидонт
  12. NF68 Сегодня, 16:57
    Почему то совбез ООН так и на заметил что в одесском доме профсоюзов 2 мая был совершен ничуть не менее варварский террористический акт.
    NF68
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