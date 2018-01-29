МО РФ до 2027 года выделит 1 трлн рублей на инфраструктуру для ВС РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ публикует сведения о финансировании государственной программы вооружения на период до 2027 года. Отмечается, что впервые предусматривается выделение весьма внушительной суммы на синхронизацию поставок новых вооружений (военной техники) с развитием инфраструктуры в Вооружённых силах страны. Речь в первую очередь идёт о строительстве новых объектов, которые позволяли бы осуществлять хранение и эксплуатацию новой техники и боеприпасов. С наличием такой инфраструктуры многие в/ч испытывают серьёзные проблемы.Инфраструктура по хранению, к примеру, боеприпасов и их утилизации за последние годы в ряде округов существенным образом обветшала и требует комплексного подхода к разрешению проблемы.Нужно отметить, что речь в обновлённом варианте программы может пойти об инфраструктуре не только непосредственно для содержания военной техники, но и для быта самих военнослужащих. Обеспечение в этом направлении также является важной задачей, реализуемой сегодня министерством обороны страны.Госпрограмма вооружения 2018-2027 предусматривает выделение примерно 20 трлн рублей. Из этой суммы 1 трлн рублей будет выделен именно на создание новой инфраструктуры в интересах программы и непосредственно Вооружённых сил. Остальные финансы пойдут на закупку, ремонта, а также на разработку средств вооружения.