10:14 29 января

МО РФ до 2027 года выделит 1 трлн рублей на инфраструктуру для ВС РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ публикует сведения о финансировании государственной программы вооружения на период до 2027 года. Отмечается, что впервые предусматривается выделение весьма внушительной суммы на синхронизацию поставок новых вооружений (военной техники) с развитием инфраструктуры в Вооружённых силах страны. Речь в первую очередь идёт о строительстве новых объектов, которые позволяли бы осуществлять хранение и эксплуатацию новой техники и боеприпасов. С наличием такой инфраструктуры многие в/ч испытывают серьёзные проблемы.

Инфраструктура по хранению, к примеру, боеприпасов и их утилизации за последние годы в ряде округов существенным образом обветшала и требует комплексного подхода к разрешению проблемы.

МО РФ до 2027 года выделит 1 трлн рублей на инфраструктуру для ВС РФ



Нужно отметить, что речь в обновлённом варианте программы может пойти об инфраструктуре не только непосредственно для содержания военной техники, но и для быта самих военнослужащих. Обеспечение в этом направлении также является важной задачей, реализуемой сегодня министерством обороны страны.

Госпрограмма вооружения 2018-2027 предусматривает выделение примерно 20 трлн рублей. Из этой суммы 1 трлн рублей будет выделен именно на создание новой инфраструктуры в интересах программы и непосредственно Вооружённых сил. Остальные финансы пойдут на закупку, ремонта, а также на разработку средств вооружения.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 14

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  1. Горный стрелок Сегодня, 07:05
    Логично. Обновлять такими темпами вооружения и не вкладываться в его хранение и ремонт - глупо. Да и быт Воинов должен быть обустроен. Служба - не сахар. Усиливать ее тяготы еще и бытовым неустройством...
    Горный стрелок
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:19
      Чего логично? Нужен контроль денег, а не раздаривание их! Тем более что и в армии коррупция нехилая, а контроля за средствами выделяемыми на те или иные цели почти что нету! Отсюда и хищения, и завышенные сметы!
      Геркулесыч
      1. просто экспл Сегодня, 07:41
        контроль нужен везде , но и строить тоже надо , при чем строить много .
        просто экспл
        1. rocket757 Сегодня, 07:49
          Гладко было на бумаге ... впрочем, можем посмотреть, подождать!
          Армия всё ж развивается и о служащих заботу стали проявлять, тож обнадёживающий факт.
          Похоже, наши власть придержащие не хотят таки кормить чуЗую армию.... а нам эт подавно не надо!
          rocket757
          1. Esoteric Сегодня, 09:04
            Цитата: rocket757
            Армия всё ж развивается и о служащих заботу стали проявлять, тож обнадёживающий факт.

            Вот интересно, на п/о-ве Рыбачий проявили заботу по утилизации техники и военных городков, что там остались или стоят - смотрят на мир и залив пустыми глазницами.
            Esoteric
  2. demo Сегодня, 07:29
    Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ публикует сведения о финансировании государственной программы вооружения на период до 2027 года.

    Один триллион за 10 лет!
    Круто?
    Нет.
    А 20 триллионов - круто?
    Как сказать и с чем сравнить.

    Москва, 15 августа 2017 года. Прибыль российских банков за январь-июль составила 927 млрд рублей. Эта сумма вплотную приблизилась к годовому результату 2016 года в 930 млрд рублей.

    Вот где на нашей шее сидят кровопийцы.
    Сбербанк, Альфа-Банк и прочие, прочие.
    И они открещиваются от тех программ, которые могут затронуть их с точки зрения наложенных на нас санкций.

    Государство у нас очень!!!! интересное.
    И народ у нас очень!!! интересный.

    100 миллиардов в год - на инфраструктуру и 1 триллион прибыли на нашей крови и здоровье.
    Класс!!!!!!!
    demo
    1. просто экспл Сегодня, 07:41
      ну сбер , втб и некоторые другие это вроде как государственные банки .
      просто экспл
      1. 1vlad19 Сегодня, 08:43
        Цитата: просто экспл
        вроде как государственные банки

        С чего бы это? Сбер и ВТБ - ПАО, если какой-то процент акций (не контрольный) находится у государства, не означает, что банк принадлежит ему.
        1vlad19
    2. влад66 Сегодня, 07:53
      Цитата: demo
      народ у нас очень!!! интересный.

      Нормальный у нас народ, жалеете что вам кусочек государственного пирога не перепадает. laughing
      влад66
      1. Esoteric Сегодня, 08:59
        Цитата: влад66
        Нормальный у нас народ, жалеете что вам кусочек государственного пирога не перепадает.

        Мы - нормальный народ, из тех, кто всю жизнь защищал государственный пирог от особливо озабоченных дегустаторов. Нам и надо всего-то, чтобы была конкретная смета, конкретный объект, ответственный за целевое использование средств и всё... yes А жалеем мы только об одном, что руки нельзя рубить тем, кто строит личные замки на крови и слезах...
        Esoteric
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 07:32
    Й-эх!Нам-бы,пенсионерам тыщ по триста! wassat Не плохо я пасть разинул,правда? cryingКрокодил и стенок не зметит,когда его проглочу...В зоопарке...Из безысходности.
    ВЕРЕСК
  4. лысова Сегодня, 08:00
    Вот как можно сосчитать деньги, на новую инфраструктуру, аж до 2027 года ! Не смешно, но как и обычно в России ( до сентября средства бережём, а потом просто уничтожаем их, лишь бы излишек не осталось.
    лысова
  5. Doliva63 Сегодня, 08:06
    "Отмечается, что впервые предусматривается выделение весьма внушительной суммы на синхронизацию поставок новых вооружений (военной техники) с развитием инфраструктуры в Вооружённых силах страны. "
    Наверное, Шойгу думает, что в Союзе где-нить в Гаджиево ракеты прямо на пирсе хранили? Ну, ему простительно, он - шпак laughing
    А так да, поблизости от меня начинают готовить к восстановлению почти заброшенный арсенал. Выходит, когда всё это рушили, подавали как единственно верное решение; теперь, отстраивая заново , опять молодцы! laughing А потом Медведев с телевизора - денег нет, но вы держитесь! drinks
    Doliva63
  6. Владимир Барановский Сегодня, 09:42
    Все верно. А, в н. в. вопросы ремонта техники решаются отцами командирами просто - нужна запчасть?мехводитель иди покупай и ремонтируй!
    Владимир Барановский
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