Украина меняет СВД на UR-10
Вооружённые силы Украины получат новые снайперские винтовки. Официальная газета Минобороны Украины «Народна Армія» сообщила о том, что на вооружение украинской армии приняты винтовки UR-10.
Самозарядная полуавтоматическая снайперская винтовка UR-10 калибра 7,62 мм создана на базе американской AR-10.
UR-10 оснащается хромированным стволом с ресурсом до 7000 выстрелов. Заявленная дальность прицельной стрельбы составляет 1200 м, скорострельность — 21 выстрел в минуту. Длина винтовки составляет от 103 до 124 см (в зависимости от положения телескопического приклада), масса — порядка 5 кг. В Минобороны не указывают, кто является производителем UR-10, при этом ранее компания Zbroyar заявляла о готовности поставлять украинской армии свои винтовки Z-10, передает "Warspot"
В прошлом году украинская армия начала тестирование автоматов WAC-47, которые являются «клонами» американских штурмовых винтовок M4/M16. В перспективе новая модель должна заменить в ВСУ советский автомат АК.
Сегодня Вооружённые силы Украины преимущественно оснащены СВД-7,62 мм, которая эффективно работает на расстоянии до 800 м. Впрочем, многие считают эту снайперскую винтовку морально и физически устаревшей, поэтому ей на замену и предложена отечественная винтовка UR-10— сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
Самозарядная полуавтоматическая снайперская винтовка UR-10 калибра 7,62 мм создана на базе американской AR-10.
Особенностью конструкции украинской «снайперки» является монолитное соединение рукоятки взведения с затворной рамой. Это позволяет как вытянуть застрявший патрон, так и осуществить ручную досылку— сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
UR-10 оснащается хромированным стволом с ресурсом до 7000 выстрелов. Заявленная дальность прицельной стрельбы составляет 1200 м, скорострельность — 21 выстрел в минуту. Длина винтовки составляет от 103 до 124 см (в зависимости от положения телескопического приклада), масса — порядка 5 кг. В Минобороны не указывают, кто является производителем UR-10, при этом ранее компания Zbroyar заявляла о готовности поставлять украинской армии свои винтовки Z-10, передает "Warspot"
В прошлом году украинская армия начала тестирование автоматов WAC-47, которые являются «клонами» американских штурмовых винтовок M4/M16. В перспективе новая модель должна заменить в ВСУ советский автомат АК.
Использованы фотографии: mil.gov.ua
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