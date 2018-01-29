Украина меняет СВД на UR-10

Сегодня Вооружённые силы Украины преимущественно оснащены СВД-7,62 мм, которая эффективно работает на расстоянии до 800 м. Впрочем, многие считают эту снайперскую винтовку морально и физически устаревшей, поэтому ей на замену и предложена отечественная винтовка UR-10

Особенностью конструкции украинской «снайперки» является монолитное соединение рукоятки взведения с затворной рамой. Это позволяет как вытянуть застрявший патрон, так и осуществить ручную досылку