22:24 29 января

Украина меняет СВД на UR-10

Вооружённые силы Украины получат новые снайперские винтовки. Официальная газета Минобороны Украины «Народна Армія» сообщила о том, что на вооружение украинской армии приняты винтовки UR-10.

Сегодня Вооружённые силы Украины преимущественно оснащены СВД-7,62 мм, которая эффективно работает на расстоянии до 800 м. Впрочем, многие считают эту снайперскую винтовку морально и физически устаревшей, поэтому ей на замену и предложена отечественная винтовка UR-10
— сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Украина меняет СВД на UR-10



Самозарядная полуавтоматическая снайперская винтовка UR-10 калибра 7,62 мм создана на базе американской AR-10.

Особенностью конструкции украинской «снайперки» является монолитное соединение рукоятки взведения с затворной рамой. Это позволяет как вытянуть застрявший патрон, так и осуществить ручную досылку
— сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

UR-10 оснащается хромированным стволом с ресурсом до 7000 выстрелов. Заявленная дальность прицельной стрельбы составляет 1200 м, скорострельность — 21 выстрел в минуту. Длина винтовки составляет от 103 до 124 см (в зависимости от положения телескопического приклада), масса — порядка 5 кг. В Минобороны не указывают, кто является производителем UR-10, при этом ранее компания Zbroyar заявляла о готовности поставлять украинской армии свои винтовки Z-10, передает "Warspot"

В прошлом году украинская армия начала тестирование автоматов WAC-47, которые являются «клонами» американских штурмовых винтовок M4/M16. В перспективе новая модель должна заменить в ВСУ советский автомат АК.

Использованы фотографии: mil.gov.ua
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Комментарии 37

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  1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:41
    очередной мертворождённый проект для сотрясания воздуха
    КВУ-НСвД
    1. mihey Сегодня, 12:47
      Ну почему же? Таким образом можно отслеживать какое именно вооружение поступает украм от мерикатосов. Главное заявить, что это "свое, родное", а какова реальность - это на много важней.
      mihey
      1. фигвам Сегодня, 13:01
        На окраине будет только сборка, а делают янки.
        фигвам
        1. mihey Сегодня, 13:06
          Таки да. Поскольку от этого суть не меняется.
          mihey
          1. bulvas Сегодня, 13:13
            Цитата: фигвам
            На окраине будет только сборка, а делают янки.


            Но главное - название придумывают украинцы:
            UR-10 - Ukrainian Rifle
            bulvas
            1. Shurik70 Сегодня, 13:16
              В Минобороны не указывают, кто является производителем UR-10, при этом ранее компания Zbroyar заявляла о готовности поставлять украинской армии свои винтовки Z-10

              А теперь смотрим на фото UR-10 и сравниваем с Z-10
              Переклеили ярлыки? laughing
              Shurik70
            2. yehat Сегодня, 14:00
              UR-10 Ukrainian Rushpil yacheika 10
              yehat
        2. Orionvit Сегодня, 15:14
          Цитата: фигвам
          На окраине будет только сборка, а делают янки.

          На украине будет не столько сборка, сколько перепродажа. laughing
          Orionvit
    2. влад66 Сегодня, 12:51
      Украина меняет СВД на UR-10

      Лучше бы им мозги заменили, толку больше бы было. yes
      влад66
      1. Orionvit Сегодня, 15:16
        Как можно заменить то, чего нет. Хуже того, даже не предусмотрено "посадочное место" под мозги, так что и новые не вставишь.
        Orionvit
    3. сибиралт Сегодня, 12:55
      Попадут в ЛДНР тогда и посмотрим на эффективность этой штуки. winked
      сибиралт
    4. sgazeev Сегодня, 13:16
      Цитата: КВУ-НСвД
      очередной мертворождённый проект для сотрясания воздуха

      Вспоминается "модернизация" АК,после выстрела отлетает рамка lol
      sgazeev
      1. Northern warrior Сегодня, 13:21
        Здесь виден почерк рукожопа !
        Northern warrior
      2. Филиппов Юрий Сегодня, 13:45
        Скотчем то забыли перевязать.
        Филиппов Юрий
      3. Сергей Медведев Сегодня, 17:42
        Цитата: sgazeev
        Вспоминается "модернизация" АК,после выстрела отлетает рамка

        Не АК, а ПКМ. И не рамка, а крышка ствольной коробки. hi
        Сергей Медведев
  2. Siegen Сегодня, 12:43
    Лучшие места для просмотра майдана, как правило, достаются снайперам belay
    Siegen
  3. Ил-18 Сегодня, 12:44
    как-то вспоминается Германия 1944-45гг. Там тоже было столько предложено проектов всего всего, что, видимо, определиться не смогли с выбором, и ничего толком , кроме "хетцера" не произвели.
    Ил-18
    1. yehat Сегодня, 14:04
      немцы сделали довольно много эффективных штук в 44-45 годах. хетцер далеко не единственный.
      фаустпатроны, stg-44, реактивная авиация, управляемые боеприпасы (планирующая бомба, зенитные ракеты, дешевые радиовзрыватели на снаряды, РСЗО для городских боев и т.д.- сотни реализованных в сериях придумок). Было даже такое экзотическое изобретение, как истребительный комитет.
      yehat
      1. parma Сегодня, 15:01
        Попрошу не сравнивать Германию 1944-1945гг и нынешних соседей в плане разработок и промышлености, ганцы тогда очень сильно шагнули вперед по сравнению со своим временем, да даже с Украиной сегодняшней...Можно сказать, то что они придумали тогда, сейчас считается основой военного снаряжения (АК хоть конструктивно и был отличим от штурмгевеер, но концепцию взяли туже)...
        parma
        1. yehat Сегодня, 15:10
          гевер не придумка немцев. По сути, после полуавтоматических винтовок - логичный следующий шаг, который немцы, как самая воюющая страна сделала опираясь на свой опыт чуть раньше других
          yehat
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:45
    Стремление хоть как-то, но встроиться в НАТО к добру не приведет. Как я понимаю патрон тоже НАТОвский, а следовательно придется закупать. ТТХ лучших чем у СВД не увидел. Такое ощущение, что в сегодняшней Украине уже пацаны предпочитают самими сделанной рогатки американскую.
    rotmistr60
  5. Alexey-74 Сегодня, 12:46
    Эти штучные экземпляры они называют перевооружением армии? Ну время покажет....сами теперь ни на что не способны, оружие будете либо у американцев покупать, либо у России.
    Alexey-74
  6. Стройбат запаса Сегодня, 13:09
    Судя по фотке, патрон там 7,62х51 smile
    При более слабом патроне объявлять бОльшую дальность прицельной стрельбы? В полтора раза?
    Стройбат запаса
    1. PSih2097 Сегодня, 14:10
      Цитата: Стройбат запаса
      При более слабом патроне объявлять бОльшую дальность прицельной стрельбы? В полтора раза?

      у .308 Win энергетика выше чем у 7,62х54R -- 3695 vs 3214.
      PSih2097
      1. Ironets Сегодня, 14:24
        ВЫ ошибаетесь,наоборот :
        Патрон Масса пули, г Скорость пули, м/с Энергия пули, Дж

        7,62×54 мм R 9.6 860 3550
        7,62×51 мм 9,33 838 3275
        Ironets
    2. Korax71 Сегодня, 19:00
      М118LR.т от же натовский 7.62х51.более длинная и тяжелая пуля,энергетичнее порох,лучше БК.и таки да,предназначен для стрельбы до 1000м.причем техническая кучность патрона 1 моа.
      Korax71
  7. Berkut24 Сегодня, 13:25
    Воюет не оружие, а люди. А с качеством людей проблема - древние украинцы оказались неспособными к генетическому развитию.
    Berkut24
  8. Felix99 Сегодня, 13:37
    Особенностью конструкции украинской «снайперки» является монолитное соединение рукоятки взведения с затворной рамой. Это позволяет как вытянуть застрявший патрон, так и осуществить ручную досылку
    В системе АР это означает, что в лицо стрелку будет втыкаться рукоятка заряжания при каждом выстреле? Или авто что-то спутал.
    Felix99
  9. yehat Сегодня, 13:56
    кто мне объяснит один парадокс?
    многие про СВД говорят, что эффективный радиус у нее до 800м,
    я пользовался родным оптическим прицелом СВД, размеченным до 700. не знаю, как он называется
    а в армейских инструкциях обучения снайперов эффективный радиус указывают до 300м.

    получается 3 разных числа. могу добавить, что по ощущениям любителя, эффективный радиус для каждого стрелка свой. С непривычки я бы посоветовал дальше 250 не стрелять, через месяц практики, думаю, около 400 (по моим ощущениям).
    Думаю, если стоят задачи попасть в лоб террориста, прячущегося за заложником, или идет дождь, появится очередной эффективный радиус.
    Что же такое эффективный радиус СВД????
    yehat
    1. Doliva63 Сегодня, 14:39
      Термин радиус поражения применяется к инженерным и артиллерийским боеприпасам, но никак не к стрелковому оружию. А ТТХ СВД есть в интернете drinks
      Doliva63
      1. yehat Сегодня, 14:48
        может имеется ввиду дистанция, где энергия пули, достаточная, чтобы нанести опасное ранение?
        yehat
        1. Doliva63 Сегодня, 17:19
          Не знаю, что имеется в виду, но автор комментария к армии никакого отношения не имел никогда, и не надо. Пусть изучает интернет.
          А на счёт дистанции и опасного ранения laughing при мне был случай, когда пуля из ПМ после 3 рикошетов попала в руку и пробила её laughing drinks
          Doliva63
          1. yehat Сегодня, 17:23
            пуля... у меня был другой случай - на токарном станке банальная стружка после серии рикошетов упала на ладонь и прожгла не хилую вмятину.
            потом ее зазубренную доставать оттуда было похлеще чем рыболовный крючок. belay
            yehat
    2. Сергей Медведев Сегодня, 17:47
      Цитата: yehat
      Что же такое эффективный радиус СВД????

      Эффективная дальность стрельбы СВД составляет 600 м. Это означает, что на данной дистанции обученный снайпер гарантированно поразит цель. Не обязательно в лоб или глаз. Это уже для мастеров.
      Сергей Медведев
    3. Korax71 Сегодня, 19:11
      Эффективный радиус у весла около 400м.во первых более точно не позволит стрелять штатная оптика.во вторых траектория полета пули изменяется не линейно и после 400м начинает ниспадающая ветвь траектории полета пули,а для 7.62х54 она получается оченкрутой,что очень будет усложнять ввод поправок по дальносьти,но эта проблема не винтовки,а боеприпаса.н у и техническая кучность далека от идеала.если весло выдаст 2-2.5 моа,то можно радоваться.а с такой точностью стрельбы есть смысл стрельбы метров до 500.для 70х годов она была подходящая,в нынешних условиях-устарела дальше некуда.
      Korax71
  10. Шариков Полиграф Полиграфович Сегодня, 13:56
    Про рукоятку на затворной раме шумеры кажись 3,14здят...
    Ибо зачем же тогда нужен пресловутый ...досылатель на upper'е сбоку ???
    Да и сзади upper'а явно видна как раз рукоятка взведения.
    Неужели она отбрасывается после выстрела назад вместе с затворной рамой ???
    Ведь так только или глаз выбьет, или пальцы отобьёт :-)))
    Шариков Полиграф Полиграфович
  11. Пленник Сегодня, 18:45
    А с чего это 800 метров-то? Тут скорее физическая изношенность . winked
    Пленник
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