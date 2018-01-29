22:25 29 января

Украина собирается до 2025 года покупать ядерное топливо у без пяти минут банкрота Westinghouse

Украинское государственное предприятие «Энергоатом» публикует заявление о том, что Украина отказывается от закупки российских топливных сборок для семи энергоблоков АЭС (из 15) и переходит на обеспечение реакторов ядерным топливом из США. Речь идёт о топливных сборках производства компании Westinghouse.

Из сообщения украинского «Энергоатома»:
Сегодня компания Westinghouse Electric сообщила о заключении соглашения о продлении срока действия договора с Государственным предприятием «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» о поставках ядерного топлива. Этим соглашением предусматривается поставка ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных энергоблоков в течение 2021-2025 годов, что означает расширение и продолжение действия текущего договора на шесть энергоблоков, срок действия которого заканчивается в 2020 году.


Сообщается, что Украина в 2017 году сократила объёмы поставок ядерного топлива из России до 49%.


Украина собирается до 2025 года покупать ядерное топливо у без пяти минут банкрота Westinghouse


При этом «Энергоатом» не делится с украинскими гражданами всеми подробностями по «диверсификации» поставок. Во-первых, нужно учесть, что американская компания до недавнего времени поставляла Украине топливо, которое производилось на заводе в Швеции. Во-вторых, компания Westinghouse сегодня проходит через процедуру банкротства. Заявление о банкротстве компания подала в марте 2017 года после отчётов о невозможности обслуживать гигантсткие долговые обязательства в размере почти 10 млрд долларов.

В этой связи украинский "Энергоатом" сам сообщает, что идёт фактически на откровенную авантюру – заключает контракты с компанией, банкротство которой может быть признано в любой момент. Деньги могут поступить на счета американского "партнёра" в ближайшее время, а вот кто поставит Украине ядерное топливо в случае признания этого партнёра банкротом - открытый вопрос.

Использованы фотографии: www.npp.zp.ua
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Комментарии 27

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  1. Комментарий был удален.
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:16
      Неудивлюсь если вестингауз купят китайцы или индусы . А "неродные" вставки для реакторов как контрафактные запчасти - только последствия другие
      КВУ-НСвД
      1. Geisenberg Сегодня, 13:54
        Цитата: КВУ-НСвД
        Неудивлюсь если вестингауз купят китайцы или индусы . А "неродные" вставки для реакторов как контрафактные запчасти - только последствия другие


        Вестингауз вроде как уже Тошибе принадлежит )))

        На то что ? РФ знает что делать, а вот европа вымрет если чё вдруг случится )))
        Geisenberg
        1. BNVSurgut Сегодня, 15:12
          Марцинкевич писал, что наиболее вероятным покупателем является корейская kepco, а он знает о чём пишет.
          BNVSurgut
    2. Гигант мысли Сегодня, 13:16
      Вашингтонский папа приказал покупать ядерное топливо у США, хохлобандеровский холоп Петя взял под козырёк.
      Гигант мысли
      1. Лелёк Сегодня, 17:21
        Цитата: Гигант мысли
        Вашингтонский папа приказал покупать ядерное топливо у США, хохлобандеровский холоп Петя взял под козырёк.

        hi
        Точно так. Со стреноженными ногами не напляшешься. Америкосы всерьёз взялись за Вальцмана и его "пацанов" и тут уж кто держит танцора за "фаберже", тот и ритм танца задаёт.
        Лелёк
    3. влад66 Сегодня, 13:22
      Не удивлюсь, если тот же Вестингхауз купит российские ТВЭЛ и перепродаст втридорого хохлам, дурни купят и радостно будут кричать о перемоге.
      влад66
      1. My_Log_In Сегодня, 13:45
        уже. соглашение подписали про наши (РФ) сборки в их (США) реакторах. Будет также, как и с углём.
        My_Log_In
        1. Лелёк Сегодня, 17:28
          Цитата: My_Log_In
          Будет также, как и с углём.

          hi
          Не только с углём, но и с СПГ. Молодцы америкосы - давят нас санкциями и имеют моржу с наших ресурсов и банковских депозитов. fool
          Лелёк
      2. МВГ Сегодня, 13:46
        Хто этому Вестингхауз эти ТВЭЛы бы еще продал )))
        Банкроту то...
        МВГ
      3. Geisenberg Сегодня, 13:55
        Цитата: влад66
        Не удивлюсь, если тот же Вестингхауз купит российские ТВЭЛ и перепродаст втридорого хохлам, дурни купят и радостно будут кричать о перемоге.


        Не купят. Это не семечки.
        Geisenberg
    4. сибиралт Сегодня, 13:35
      Европа может готовиться встречать сотни тысяч радиоактивных беженцев с Украины. belay
      сибиралт
    5. svp67 Сегодня, 14:15
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Неужели мы?

      Нет конечно, "Вестинхауз" или как он будет тогда называться и поставит. Это ведь не просто экономическая поставка, а конкретно политическая поставка.
      svp67
  2. Vard Сегодня, 13:11
    Наверное всё будет как уже было с газом... наши топливные сборки поставим в США... а оттуда уже на Украину...
    Vard
    1. volodya Сегодня, 13:19
      Цитата: Vard
      Наверное всё будет как уже было с газом... наши топливные сборки поставим в США... а оттуда уже на Украину...

      . Возможно и так!
      volodya
      1. BerBer Сегодня, 13:43
        Вот она украинская логика в примерах. Самое интересное - никто уже не удивляется этой глупости.
        BerBer
  3. Пытливый Сегодня, 13:39
    Все таки пора нам с Европой объединять усилия по принудительному закрытию АЭС на Украини. Обезьяна с ядерной гранатой у границ не нужна никому. Никто не может предсказать, на что способен «гений» с селюкским образованием, но атом от его рукоблудного притязания лучше убрать. Пусть домофоны на Навозец лейкопластырем приматывают и свой гвинтокрыл Лев учат летать, а АЭС заглушить, топливо вывезти
    Пытливый
  4. ul_vitalii Сегодня, 13:44
    С политиками всё ясно, а вот каково эксплуатантам терпеть всё это безобразие, своими руками подвергать смертельной опасности свои и чужие жизни.
    ul_vitalii
  5. МВГ Сегодня, 13:44
    "украинский "Энергоатом" сам сообщает, что идёт фактически на откровенную авантюру – заключает контракты с компанией, банкротство которой может быть признано в любой момент" - велика мощь темной стороны, да еще подкрепленная изрядной мздой...
    МВГ
    1. Пытливый Сегодня, 13:47
      Там не мзда а скорее кнут и люли, из за океана сказали не покупать у России, покупать наше и все спеклись «незалежные». Тут не забалуешь это не «агрессор», тут свобода и демократия — ответка сразу прилетит
      Пытливый
      1. МВГ Сегодня, 13:52
        Это вы плохо тамошний менталитет знаете, Без мзды никакие люли не сдвинут с места.
        Бо, шо мени с того?
        МВГ
  6. Captain Nemo Сегодня, 13:55
    Ужас не в том, что кто-то бабла реально наварит на этой сделке, а в проблемах, которые уже были и могут быть с контрафактными (по сути) топливными сборками Вестингауза...
    Captain Nemo
  7. Geisenberg Сегодня, 13:56
    "314здец уже очень близок" (с) группа Ноль.
    Geisenberg
    1. Paranoid50 Сегодня, 14:31
      Цитата: Geisenberg
      "314здец уже очень близок" (с) группа Ноль.

      ...Но кто покинет явь помойной ямы ради снов?
      Ради горстки безрассудства кто продаст Отчизну?
      Кто сдохнет первым?...
      Егор Летов(1987)
      Paranoid50
  8. Alex-a832 Сегодня, 15:32
    Если основным критерием сделки является размер отката, то клали они на перспективу рисков и гарантийных обязательств. Основное и "железное" оправдание для свидомых, что не у кормушки - главное, что в России закупать не станем.
    Alex-a832
  9. мыслитель Сегодня, 16:25
    Цитата: Geisenberg
    Цитата: КВУ-НСвД
    Неудивлюсь если вестингауз купят китайцы или индусы . А "неродные" вставки для реакторов как контрафактные запчасти - только последствия другие

    Вестингауз вроде как уже Тошибе принадлежит )))

    Здесь есть нюансик
    "Westinghouse Electric", являющаяся дочерней компанией японской корпорации "Toshiba", подала в суд в Нью- Йорке документы о банкротстве в марте прошлого года... "Westinghouse Electric" , работающая в сфере ядерной энергетики, достигла соглашения о своей продаже инвестфонду "Brookfield Business Partners".
    Сумма сделки составит 4,6 миллиардов долларов, сообщила в четверг в своей электронной версии газета "Уолл-стрит джорнэл".

    http://www.atomic-energy.ru/news/2018/01/10/82266
    мыслитель
  10. APASUS Сегодня, 19:53
    У украинских АЭС ресурса осталось на копейки и тут еще от собственной дури решили купить нестандартное топливо,ну что ? Закончиться ресурс быстрее и в 2025 году можно топливо будет не закупать совсем,некуда будет!
    APASUS
  11. ушкуйник Сегодня, 21:43
    Что "вкуснее", то и покупают! А "объедки", со всеми проблемами, оставят решать своим потомкам. Хотя, последнее, молча, не приветствуется международным сообществом.
    ушкуйник
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