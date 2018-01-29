Украина собирается до 2025 года покупать ядерное топливо у без пяти минут банкрота Westinghouse

Сегодня компания Westinghouse Electric сообщила о заключении соглашения о продлении срока действия договора с Государственным предприятием «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» о поставках ядерного топлива. Этим соглашением предусматривается поставка ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных энергоблоков в течение 2021-2025 годов, что означает расширение и продолжение действия текущего договора на шесть энергоблоков, срок действия которого заканчивается в 2020 году.

Украинское государственное предприятие «Энергоатом» публикует заявление о том, что Украина отказывается от закупки российских топливных сборок для семи энергоблоков АЭС (из 15) и переходит на обеспечение реакторов ядерным топливом из США. Речь идёт о топливных сборках производства компании Westinghouse.Из сообщения украинского «Энергоатома»:Сообщается, что Украина в 2017 году сократила объёмы поставок ядерного топлива из России до 49%.При этом «Энергоатом» не делится с украинскими гражданами всеми подробностями по «диверсификации» поставок. Во-первых, нужно учесть, что американская компания до недавнего времени поставляла Украине топливо, которое производилось на заводе в Швеции. Во-вторых, компания Westinghouse сегодня проходит через процедуру банкротства. Заявление о банкротстве компания подала в марте 2017 года после отчётов о невозможности обслуживать гигантсткие долговые обязательства в размере почти 10 млрд долларов.В этой связи украинский "Энергоатом" сам сообщает, что идёт фактически на откровенную авантюру – заключает контракты с компанией, банкротство которой может быть признано в любой момент. Деньги могут поступить на счета американского "партнёра" в ближайшее время, а вот кто поставит Украине ядерное топливо в случае признания этого партнёра банкротом - открытый вопрос.