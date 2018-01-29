МИД Австралии: Россия и Китай не представляют угрозы для страны
Россия и Китай не угрожают национальной безопасности Австралии, передает ТАСС заявление министра иностранных дел страны Джули Бишоп.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис представил обновленную Стратегию национальной обороны, согласно которой, Россия и Китай «подрывают существующий международный порядок» и угрожают Соединенным Штатам.
В свою очередь австралийский премьер Малколм Тернбулл, беседуя тем же днем с журналистами, заявил, что в настоящее время «ни одна страна региона, за исключением Северной Кореи, не проявляет никаких враждебных намерений в отношении Австралии».
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис представил обновленную Стратегию национальной обороны, согласно которой, Россия и Китай «подрывают существующий международный порядок» и угрожают Соединенным Штатам.
У нас явно другой взгляд на Россию и Китай. Мы не считаем, что Россия или Китай представляют военную угрозу для Австралии,подчеркнула Бишоп.
Мы продолжим тесно сотрудничать с Китаем,сообщила она.
Мы проводим с Китаем и другими странами региона совместные военные учения и продолжим это делать,добавила министр.
В свою очередь австралийский премьер Малколм Тернбулл, беседуя тем же днем с журналистами, заявил, что в настоящее время «ни одна страна региона, за исключением Северной Кореи, не проявляет никаких враждебных намерений в отношении Австралии».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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