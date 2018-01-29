МИД Австралии: Россия и Китай не представляют угрозы для страны

У нас явно другой взгляд на Россию и Китай. Мы не считаем, что Россия или Китай представляют военную угрозу для Австралии,

Мы продолжим тесно сотрудничать с Китаем,

Мы проводим с Китаем и другими странами региона совместные военные учения и продолжим это делать,