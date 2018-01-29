22:28 29 января

МИД Австралии: Россия и Китай не представляют угрозы для страны

Россия и Китай не угрожают национальной безопасности Австралии, передает ТАСС заявление министра иностранных дел страны Джули Бишоп.



Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис представил обновленную Стратегию национальной обороны, согласно которой, Россия и Китай «подрывают существующий международный порядок» и угрожают Соединенным Штатам.


У нас явно другой взгляд на Россию и Китай. Мы не считаем, что Россия или Китай представляют военную угрозу для Австралии,
подчеркнула Бишоп.

Мы продолжим тесно сотрудничать с Китаем,
сообщила она.

Мы проводим с Китаем и другими странами региона совместные военные учения и продолжим это делать,
добавила министр.

В свою очередь австралийский премьер Малколм Тернбулл, беседуя тем же днем с журналистами, заявил, что в настоящее время «ни одна страна региона, за исключением Северной Кореи, не проявляет никаких враждебных намерений в отношении Австралии».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. Оверлок Сегодня, 13:56
    ну а вы-то нам , нафига?Прыгайте как кенгуру и радуйтесь
    Оверлок
    1. ul_vitalii Сегодня, 14:10
      Ну это она погорячилась, никто ещё нас с китайцами так не оскорблял.
      ul_vitalii
      1. volodya Сегодня, 14:16
        Цитата: ul_vitalii
        Ну это она погорячилась, никто ещё нас с китайцами так не оскорблял.

        Обязательно нападем, у нас же кенгуров нету,а нам надо! Зря не боятся!
        volodya
    2. влад66 Сегодня, 14:17
      Россия и Китай не угрожают национальной безопасности Австралии, передает ТАСС заявление министра иностранных дел страны Джули Бишоп.

      Довольно редкое на сегодняшний день заявление, с чего бы это. belay
      влад66
      1. cniza Сегодня, 14:24
        Сейчас поднимутся корифеи англо - саксонского мира и все станет на свои места.
        cniza
        1. влад66 Сегодня, 14:37
          Цитата: cniza
          Сейчас поднимутся корифеи англо - саксонского мира и все станет на свои места.

          Ну да в России и Китае кенгуру не водятся, а астралийцы не хотят делится, проказники этакие. fellow
          влад66
          1. cniza Сегодня, 14:48
            Они мечтают о российском и китайском рынке сбыта , особенно баранины.
            cniza
          2. Лелёк Сегодня, 16:55
            Цитата: влад66
            Ну да в России и Китае кенгуру не водятся, а астралийцы не хотят делится, проказники этакие.

            hi
            Россия (СССР) перестала есть кенгурятину (консервы) в 1944 году (поставки были прекращены из-за конкуренции поставок буйволятины из США). Мясо, как мясо только очень красное. Ел - вкусно. yes
            Лелёк
            1. влад66 Сегодня, 16:58
              Цитата: Лелёк
              Цитата: влад66
              Ну да в России и Китае кенгуру не водятся, а астралийцы не хотят делится, проказники этакие.

              hi
              Россия (СССР) перестала есть кенгурятину (консервы) в 1944 году (поставки были прекращены из-за конкуренции поставок буйволятины из США). Мясо, как мясо только очень красное. Ел - вкусно. yes

              Приветствую Лев! hi Тогда придеться кооперироваться с Китаем и завоевывать Австралию. bully Приходилось в молодости пробовать,понравилось тоже. yes hi
              влад66
              1. Лелёк Сегодня, 17:03
                Цитата: влад66
                Тогда придеться кооперироваться с Китаем и завоевывать Австралию.


                Ну, уж увольте. Если этот континент интересен Китаю, то пусть окучивает его в одиночку или в паре с Индией (миллиарды населения куда-то рассовывать надо, а на Африку положили глаз США, Франция и Бенилюксы). stop
                Лелёк
                1. влад66 Сегодня, 19:12
                  Цитата: Лелёк
                  Ну, уж увольте. Если этот континент интересен Китаю, то пусть окучивает его в одиночку или в паре с Индией (миллиарды населения куда-то рассовывать надо, а на Африку положили глаз США, Франция и Бенилюксы).

                  Ладно Лев согласен с вами Австралия нам не нужна и кенгуру пускай там прыгают laughing А вот Китай довольно интенсивно и окучивает Африку,вкладывается в Джибути,Нигерию и прочию африканию и теснит вовсю всяких бенилюксов с французами. hi
                  влад66
            2. Dedall Сегодня, 19:05
              Неа, дорогой, ещё в 1982 году, будучи студентом видел в нашем магазине у общаги кенгурятину пластами в картонной оболочке. Надписи соответствующие были на месте. Помнится, тогда ещё, что продавщица клала лезвием кверху топор и эпическим таким движением бросала на него коробку. Между прочим, с одного броска разламывала...
              Dedall
      2. sgazeev Сегодня, 14:42
        Цитата: влад66
        Россия и Китай не угрожают национальной безопасности Австралии, передает ТАСС заявление министра иностранных дел страны Джули Бишоп.

        Довольно редкое на сегодняшний день заявление, с чего бы это. belay

        Кенгурятина тухнет.Мы переключились на Аргентину и Бразилию. lol
        sgazeev
    3. Монос Сегодня, 14:18
      Россия и Китай не угрожают национальной безопасности Австралии, передает ТАСС заявление министра иностранных дел страны Джули Бишоп.

      Ну хоть для кого-то мы не опасны. smile
      Монос
  2. Геркулесыч Сегодня, 13:57
    А чего же лаете на Россию? Или это способ превлечь к себе внимание? Как же у них все глубоко запущено. .
    Геркулесыч
    1. Siegen Сегодня, 14:02
      Как же у них все глубоко запущено. .

      Они же думают по другому.
      У них даже географическая карта наоборот... belay

      Siegen
      1. RomanS Сегодня, 14:12
        Автомобильные карты для женщин тоже по направлению движения! Интересно, а карта звездного неба Австралии по этому же принципу нарисована?
        RomanS
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 14:04
      Австралия одна из пяти стран англосаксонского мира и лаять будет в унисон с этими странами по-любому
      КВУ-НСвД
      1. cniza Сегодня, 14:13
        Тётечку быстро поправят и не заметно заменят.
        cniza
  3. новичок Сегодня, 14:05
    ё моё! что ж на это ответит мелкобритская королева вместе со своими псями янки?
    новичок
    1. cniza Сегодня, 14:11
      Бунт в лагере исключительных. lol
      cniza
      1. новичок Сегодня, 14:18
        эт точно! видать экономика таки задавила политику.
        новичок
  4. ded100 Сегодня, 14:18
    Ну хоть кто то здраво мыслит а не истерит!
    ded100
  5. koshmarik Сегодня, 14:39
    Какие-то австралийцы непонятливые, сиди себе тихонько на отшибе Земли и живи в свое удовольствие - нет лезут в большую политику, да еще в одной упряжке с США. Ребята обдерут вас как липку и заставят таскать каштаны для америкосов. Всопмните меня, да поздно будет, если уже не поздно.
    koshmarik
    1. Труд Сегодня, 15:02
      Уже поздно, легли под китайцев! Теперь только пара эскадрилий F-35 на халяву могут исправить ситуацию wassat
      Труд
  6. aleksey.svalov Сегодня, 15:56
    Как так? Это что за оскорбления такие, во загнула! Нас тут понимаешь боятся все направо и налево, а они, да как посмели!
    aleksey.svalov
  7. taiga2018 Сегодня, 16:12
    зря вы так нас недооцениваете,вот запустим к вам "зелёных человечков",аборигенов ваших поднимем на борьбу...
    taiga2018
  8. ronnon Сегодня, 17:39
    Если на территории вашего государства, нет американских или НАТОвских военных баз,значить вы находитесь в безопасности.
    ronnon
  9. Волька Сегодня, 17:47
    сдурела тетка, российского интернету что ли начиталась, не по англицки все это, хотя действительно, где мы и где австралия...
    Волька
  10. gorenina91 Сегодня, 18:01
    -Это Россия не представляет .., а Китай ещё как представляет для Австралии...угрозу...
    -В Австралии китайцев в разы больше , чем в России... -И китайцы занимают очень серьёзные позиции в бизнесе , экономике и общественной жизни Австралии .
    -Китайцы проживают практически в любом городе Австралии и даже в сельских регионах.
    -Китайским общинам в Австралии разрешено создавать всевозможные ассоциации, управлять средствами массовой информации на китайском языке и сохранять национальные культурные традиции и обычаи....-Китайские власти контролируют некоторые организации гражданского общества в Австралии для расширения государственной власти Китая. -Китайское правительство организует фонды в университетских городках австралийских университетов. -И много ещё всякого... -Просто Австралия .., подобно австралийскому страусу засунула голову в песок и...и ничего не желает видеть и замечать...
    -Да и России следует остерегаться подобной "экспансии"...
    gorenina91
  11. APASUS Сегодня, 19:27
    Вот это даааа!
    Мы только для Австралии не представляем угрозы,это что американцы не успели посетить с визитом или не тот конспект взяла?
    APASUS
  12. Mavrikiy Сегодня, 20:41
    У нас явно другой взгляд на Россию и Китай. Мы не считаем, что Россия или Китай представляют военную угрозу для Австралии,

    У вас просто другая Россия и другой Китай. feel
    Mavrikiy
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