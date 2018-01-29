22:26 29 января

"На ходу выпадают каски": в Киеве раскритиковали состояние санитарных машин ВСУ

Половину санитарных автомобилей "Богдан-2251", доставленных на позиции украинской армии в Донбассе, пришлось ремонтировать или возвращать на завод. Об этом в эфире "Общественного радио" сообщила член совета волонтеров при минобороны Украины Валентина Варава.

Она пояснила, что из 50 поставленных машин пять автомобилей были отремонтированы на месте выездной бригадой, 17 отправлены в пункты ремонта и еще в трех обнаружили производственный брак

"На ходу выпадают каски": в Киеве раскритиковали состояние санитарных машин ВСУ



Из 50 автомобилей, которые были поставлены на фронт (сейчас там 45 авто), уже 20 автомобилей были в ремонте. Это при том, что автомобилей, которые пробежали более 10 000 километров, единицы. 5 автомобилей были отремонтированы на месте выездной бригадой. Из тех 20 автомобилей, которые были в ремонте, три - это заводской брак, они возвращены. 17 авто прошли ремонт, 10 уже возвращены в военные части, 7 еще на обслуживании, из которых 2, как говорят, уже готовы
- рассказала волонтер.

Она также добавила, что медики не хотят использовать этот автомобиль, поскольку он слишком сильно трясется и очень неустойчив.

Во время одной из последних эвакуаций "Богданом" на ходу выпадали броники, каски, потому что открывались двери. Также есть огромные проблемы с топливной системой, которая должна иметь датчики вместимости воды, но их нет
– добавила волонтер.

Согласно государственному оборонному заказу, Министерству обороны было передано 100 автомобилей. Сейчас ВСУ приняли половину.

Использованы фотографии: http://feedcars.ru/
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Комментарии 38

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  1. svp67 Сегодня, 16:10
    Половину санитарных автомобилей "Богдан-2251", доставленных на позиции украинской армии в Донбассе, пришлось ремонтировать или возвращать на завод.
    Спасибо ЛИЧНО пану Порошенко, за столь "отличные" машины. Вот, что забыл добавить этот волонтер
    Во время одной из последних эвакуаций "Богданом" на ходу выпадали броники, каски, потому что открывались двери.
    Покупайте шпингалеты из Нижнего Тагила, методом САМОВЫВОЗА...и ваши шкафчики будут закрыты надежно.
    Также есть огромные проблемы с топливной системой, которая должна иметь датчики вместимости воды, но их нет
    Господи...а как же топливо продавать с такими датчиками....нет они точно не нужны.
    svp67
    1. Гигант мысли Сегодня, 16:24
      Такие машины даже ширпотребом назвать трудно, одним словом - хлам.
      Гигант мысли
      1. svp67 Сегодня, 16:33
        Цитата: Гигант мысли
        Такие машины даже ширпотребом назвать трудно, одним словом - хлам.

        Вообще то это вполне хороший "китаец" Great Wall Wingle 5, который инженеры из фирмы Порошенко взяли за основу. Ну, а дальше получилось - то, что получилось, хотели то как лучше...
        И вот честно, я так и не понял, где ж те шкафчики из которых на ходу вываливаются броники и каски
        svp67
        1. Серый брат Сегодня, 16:40
          Цитата: svp67
          И вот честно, я так и не понял, где ж те шкафчики из которых на ходу вываливаются броники и каски

          Сам пепелац и есть один большой шкафчик, из него и выпадали. Снаружи надо смотреть, а не внутри. laughing
          Серый брат
          1. Pharao7766 Сегодня, 16:59
            На фото машины в ГУДРИЧИ обуты....
            Интересно сколько та резина простояла до момента её экспроприации в честные руки хлопцев laughing
            Pharao7766
        2. svd-73 Сегодня, 20:51
          И вот честно, я так и не понял, где ж те шкафчики из которых на ходу вываливаются броники и каски
          Ну так на фото и версия авто для журналистов,а другие приспособлены для того чтобы подкрепление и боеприпасы на передовую под прикрытием Красного креста перебрасывать.Тут болезные даже в своих заявлениях спалились,умный бы сказал про лекарства или там носилки,а тут бронники и каски.Для нечеловеков ни чего святого нет(хотя по отношению к Красному кресту это преувеличение),санитарные вертолёты для боевых действий уже готовили
          Украинские хакеры разместили в социальных сетях документы, свидетельствующие об «эпикфэйле» пропагандистской машины ВСУ.

          28 декабря украинский телеканал ТСН выпустил сюжет об учениях армейской авиации ВСУ в зоне «АТО», в котором есть интересный момент — в учениях задействованы вертолёты, маркированные как санитарные.

          И вертолёты эти используются, в частности, для того чтобы в безопасности, под видом благородной врачебной миссии, перевозить командующего «АТО» Михаила Забродского и его заместителя, а также для нанесения ударов по территориям Республик Донбасса.

          Кстати, этот факт наглядно показывает отношение украинского военного руководства к своим собственным солдатам – этот санитарный вертолет мог понадобиться для срочной эвакуации раненых бойцов, но вместо этого был использован для проведения PR-акции Забродского. Очевидно, что «большим погонам» на это наплевать, – раненые как-нибудь перебьются.

          Военные, зная насколько нарушают международные конвенции, заставили журналистов скрыть значки Красного креста, но, как обычно это бывает на Украине, работники СМИ сделали это крайне некачественно.

          В результате вопиющий факт стал достоянием общественности и командующий «АТО» Забродский, поняв, что факт нарушения раскрылся, обратился к начальнику Генштаба ВСУ В. Муженко с предложением ужесточить порядок работы журналистов в зоне «АТО», виновных наказать, а также усилить цензуру репортажей из зоны боевых действий. [media=<iframe%20src=https://vk.com/video_ext.
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          svd-73
      2. влад66 Сегодня, 19:58
        Цитата: Гигант мысли
        Такие машины даже ширпотребом назвать трудно, одним словом - хлам.

        Зато Порошенко доволен.на пузырек заработал. laughing
        влад66
    2. сибиралт Сегодня, 17:19
      Если Украина решила зачищать Донбасс, то нужно больше труповозов для ВСУ делать. belay
      сибиралт
    3. sabakina Сегодня, 18:44
      Сергей, Вы про эти шпингалеты?

      Я про датчики вместимости воды понять не могу. Вместимость куда?
      sabakina
      1. svp67 Сегодня, 18:56
        Цитата: sabakina
        Сергей, Вы про эти шпингалеты?

        Ну, а про какие же... Тагил - Родина РУССКОГО шпингалета...
        Цитата: sabakina
        Я про датчики вместимости воды понять не могу. Вместимость куда?

        Тут вариантов МНОГО - датчик уровня ОЖ, датчик уровня воды в топливном баке, датчик уровня воды в топливе....
        svp67
        1. sabakina Сегодня, 19:00
          Спасибо Сергей, там чел ниже разъяснил, что за датчик. В статье название его сбило с толку.
          sabakina
  2. Геркулесыч Сегодня, 16:11
    Неправильная сборка! При правельной сборке машина должна на первом же ухабе полностью рассыпаться! lol Есть еще над чем работать! lol
    Геркулесыч
  3. taiga2018 Сегодня, 16:15
    даже по виду такие машины сложно назвать санитарными,скорее это похоже на катафалки...
    taiga2018
  4. bankirchik34 Сегодня, 16:27
    сепаратистка ей богу, чудо отечественного автопрома так хулить, гоньба ей)
    bankirchik34
    1. Серый брат Сегодня, 16:41
      Цитата: bankirchik34
      сепаратистка ей богу, чудо отечественного автопрома так хулить, гоньба ей)

      ЫЫЫЫ
      Серый брат
      1. sabakina Сегодня, 18:49
        И чё? Вы попробуйте в "Богдан" запихнуть зеков и конвой одновременно!
        sabakina
      2. svp67 Сегодня, 19:15
        Цитата: Серый брат
        ЫЫЫЫ

        Найдите 10 отличий...
        svp67
  5. Shaitan_by Сегодня, 16:42
    Свадьба в Малиновке. Папандопола рассказывает о пулеметах.
    Shaitan_by
  6. cniza Сегодня, 16:56
    Также есть огромные проблемы с топливной системой, которая должна иметь датчики вместимости воды, но их нет


    Я правильно понял , они на воде работают. wassat
    cniza
    1. Серый брат Сегодня, 17:12
      Цитата: cniza
      Я правильно понял , они на воде работают.

      Не, просто на некоторых двигателях (обычно дизельных) устанавливают фильтры сепараторного типа, т.е. в них есь такая колба в которой вода отделяется от топлива, вода тяжелее и опускается вниз, а топливо сверху остаётся и его оттуда забирает топливный насос.
      Вода там постепенно копится и поэтому туда ставят простейший датчик, достигнув определённого уровня вода замыкает контакты и на приборной панели загорается сигнальная лампа что означает что из колбы нужно слить воду.
      Если датчик не ставить - то нужно смотреть глазами.
      Серый брат
      1. старшина запаса Сегодня, 18:36
        фильтр -отстойник , только всё усложнили
        старшина запаса
      2. Nimitz Сегодня, 19:26
        Там стоит дизель Great Wall 4D20 (2,0 л, 143 л.с., 305 Нм).
        Nimitz
        1. Серый брат Сегодня, 19:33
          Цитата: Nimitz
          Там стоит дизель Great Wall 4D20 (2,0 л, 143 л.с., 305 Нм).

          Какой именно двигатель - это особого значения не имеет. Такие фильтры, на кронштейне, на любое свободное место присобачиваются.
          Серый брат
    2. sabakina Сегодня, 18:56
      Витя, hi , я всегда говорил, лучше "буханки" человечество ничего ещё не придумало.
      sabakina
      1. cniza Сегодня, 20:12
        Вячеслав, hi , не сомневаюсь , это признают и западные ценители техники.
        cniza
      2. renics Сегодня, 21:20
        Вы уверены? Там же санитарная машина Торос завода УАЗ.
        renics
  7. Runoway Сегодня, 17:27
    Чёт как ни инфа про технику ВСУ,так фото санитарных машин, совсем веры в победу нет?
    Runoway
  8. Дормидонт Сегодня, 17:48
    Идеальные труповозки
    Дормидонт
  9. faiver Сегодня, 18:15
    взять простейший китайский пикап и требовать от него качество вольво или мерседеса?
    faiver
  10. Dedall Сегодня, 18:32
    Перед моей пенсией мы получили наш УАЗ и у него почти сразу рукоятка КПП поломалась.
    Dedall
    1. sabakina Сегодня, 18:55
      Ну, Если при Путине ручка отвалилась двери....Я в 1993 году получал В Ульяновске 461. Там не был закручен флянец, на котором ходит выжимной подшибник. 1000 километров ехал с "музыкой".
      sabakina
  11. старшина запаса Сегодня, 18:33
    каска выпала пусть кастрюлю одевают !!!
    старшина запаса
  12. Керенский Сегодня, 18:53
    медики не хотят использовать этот автомобиль, поскольку он слишком сильно трясется и очень неустойчив.

    И 300-ые тоже: Фу! Что за ведро?! Я на таком не поеду!
    Керенский
    1. svp67 Сегодня, 18:57
      Цитата: Керенский
      И 300-ые тоже: Фу! Что за ведро?! Я на таком не поеду!

      Конечно, Вам такой и не предложат... Вам предложат НЕУБИВАЕМУЮ "Буханку"...
      svp67
  13. APASUS Сегодня, 19:03
    Нормальная ситуация я предполагал что все 100% отправят на доработку.
    Все очень просто,модернизация такой техники и ремонт опять гос заказ( гарантия это для пионеров сказки)Это там кому то денег не достанется ,а завод Порошенко будет всегда при финансах и заказах,так что БИНГО!
    APASUS
  14. Mavrikiy Сегодня, 19:21
    Она также добавила, что медики не хотят использовать этот автомобиль, поскольку он слишком сильно трясется и очень неустойчив.
    Во время одной из последних эвакуаций "Богданом" на ходу выпадали броники, каски, потому что открывались двери. Также есть огромные проблемы с топливной системой, которая должна иметь датчики вместимости воды, но их нет

    Все просто. Побольше асфальта на передовую и Богдан поведет себя как Бронислава.
    Mavrikiy
    1. helmi8 Сегодня, 22:14
      Цитата: Mavrikiy
      Во время одной из последних эвакуаций "Богданом" на ходу выпадали броники, каски, потому что открывались двери. Также есть огромные проблемы с топливной системой, которая должна иметь датчики вместимости воды, но их нет
      Все просто. Побольше асфальта на передовую и Богдан поведет себя как Бронислава.

      Просто сразу после загрузки нужно двери заварить - и нет проблем! Все в целости и сохранности.
      helmi8
  15. renics Сегодня, 21:09
    Бельгийская санитарная машина М-113 G-3, американского производства.

    http://putnikost.gorod.tomsk.ru/index-1277392038.
    php
    renics
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