"На ходу выпадают каски": в Киеве раскритиковали состояние санитарных машин ВСУ
Половину санитарных автомобилей "Богдан-2251", доставленных на позиции украинской армии в Донбассе, пришлось ремонтировать или возвращать на завод. Об этом в эфире "Общественного радио" сообщила член совета волонтеров при минобороны Украины Валентина Варава.
Она пояснила, что из 50 поставленных машин пять автомобилей были отремонтированы на месте выездной бригадой, 17 отправлены в пункты ремонта и еще в трех обнаружили производственный брак
Она также добавила, что медики не хотят использовать этот автомобиль, поскольку он слишком сильно трясется и очень неустойчив.
Согласно государственному оборонному заказу, Министерству обороны было передано 100 автомобилей. Сейчас ВСУ приняли половину.
Она пояснила, что из 50 поставленных машин пять автомобилей были отремонтированы на месте выездной бригадой, 17 отправлены в пункты ремонта и еще в трех обнаружили производственный брак
Из 50 автомобилей, которые были поставлены на фронт (сейчас там 45 авто), уже 20 автомобилей были в ремонте. Это при том, что автомобилей, которые пробежали более 10 000 километров, единицы. 5 автомобилей были отремонтированы на месте выездной бригадой. Из тех 20 автомобилей, которые были в ремонте, три - это заводской брак, они возвращены. 17 авто прошли ремонт, 10 уже возвращены в военные части, 7 еще на обслуживании, из которых 2, как говорят, уже готовы- рассказала волонтер.
Она также добавила, что медики не хотят использовать этот автомобиль, поскольку он слишком сильно трясется и очень неустойчив.
Во время одной из последних эвакуаций "Богданом" на ходу выпадали броники, каски, потому что открывались двери. Также есть огромные проблемы с топливной системой, которая должна иметь датчики вместимости воды, но их нет– добавила волонтер.
Согласно государственному оборонному заказу, Министерству обороны было передано 100 автомобилей. Сейчас ВСУ приняли половину.
Использованы фотографии: http://feedcars.ru/
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