"На ходу выпадают каски": в Киеве раскритиковали состояние санитарных машин ВСУ

Из 50 автомобилей, которые были поставлены на фронт (сейчас там 45 авто), уже 20 автомобилей были в ремонте. Это при том, что автомобилей, которые пробежали более 10 000 километров, единицы. 5 автомобилей были отремонтированы на месте выездной бригадой. Из тех 20 автомобилей, которые были в ремонте, три - это заводской брак, они возвращены. 17 авто прошли ремонт, 10 уже возвращены в военные части, 7 еще на обслуживании, из которых 2, как говорят, уже готовы

Во время одной из последних эвакуаций "Богданом" на ходу выпадали броники, каски, потому что открывались двери. Также есть огромные проблемы с топливной системой, которая должна иметь датчики вместимости воды, но их нет

Половину санитарных автомобилей "Богдан-2251", доставленных на позиции украинской армии в Донбассе, пришлось ремонтировать или возвращать на завод. Об этом в эфире "Общественного радио" сообщила член совета волонтеров при минобороны Украины Валентина Варава.Она пояснила, что из 50 поставленных машин пять автомобилей были отремонтированы на месте выездной бригадой, 17 отправлены в пункты ремонта и еще в трех обнаружили производственный брак- рассказала волонтер.Она также добавила, что медики не хотят использовать этот автомобиль, поскольку он слишком сильно трясется и очень неустойчив.– добавила волонтер.Согласно государственному оборонному заказу, Министерству обороны было передано 100 автомобилей. Сейчас ВСУ приняли половину.