22:31 30 января

Киеву может дорого обойтись заявление о готовности брать кредиты в обход МВФ

Власти Украины допустили высказывание о том, что если в ближайшее время не удастся договориться с Международным валютным фондом о предоставлении кредита, то Киев «будет подыскивать другие пути кредитования – в обход МВФ». Такое заявление появилось после очередного отказа МВФ предоставить кредитный транш Украине – в связи с невыполнением Киевом взятых на себя обязательств.

Сами же украинские экономические аналитики заявляют о том, что если правительство страны рискнёт проигнорировать требования МВФ и попытается брать кредитные средства в обход фонда, это нанесёт удар в первую очередь по самой Украине. Для инвесторов такой шаг Киева будет означать следующее: либо перестать вкладываться в украинскую экономику вообще, либо существенно повысить ставки по кредитам.

Киеву может дорого обойтись заявление о готовности брать кредиты в обход МВФ



«Апостроф» приводит заявление профессора кафедры Национального университета «Киево-Могилянская академия» Александра Мертенса:
Сотрудничество с МВФ для такой уязвимой экономики, как наша, с вовлеченностью в экспорт-импорт и нестабильностью валютного курса – конечно же, просто фактор стабильности. Это – психологический фактор, который других участников рынка тоже успокаивает. Украина может занять деньги на внешних рынках без сотрудничества с МВФ, но это будет сложнее и дороже.

"Ставки размещения евробондов для Украины станут более высокими", - отмечает другой украинский эксперт.

Звучат и более радикальные заявления. Отмечается, что при попытке обходить требования МВФ и брать в долг у других структур, Украине могут объявить дефолт по внешним обязательствам.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 25

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  1. Anarchist Сегодня, 11:49
    Усё, бандеры, ждите санкций! Рабы должны молчать... Где это видано, чтоб "сявка" на кормильца тявкала? Ещё и шантажировала...
    Успешная "путана" - молчаливая "путана"!
    Anarchist
    1. влад66 Сегодня, 11:56
      Цитата: Anarchist
      Усё, бандеры, ждите санкций! Рабы должны молчать... Где это видано, чтоб "сявка" на кормильца тявкала?

      Да Саня какие санкции request им дадут ровно столько, сколько надо что бы не окочурились раньше времени и продолжали исправно тявкать на нас yes А МВФ их из своих Объятий уж точно не выпустит, несмотря на всю их хитровыделанность. drinks
      влад66
      1. Anarchist Сегодня, 11:58
        Дружище, так они на второстепенных персонажей их наложат, как урок.
        Anarchist
        1. влад66 Сегодня, 12:03
          Цитата: Anarchist
          Дружище, так они на второстепенных персонажей их наложат, как урок.

          Саня, а даже и заморачиваться не станут, просто выпнут сапогом под зад, а Петруха пусть думает. laughing drinks
          влад66
          1. Shurik70 Сегодня, 14:32
            Зря вы Петрушу пугаете. Не будет санкций за кредиты вне МВФ
            Потому что кредитов не будет. Кто-ж им даст ...
            bully
            Shurik70
      2. роман66 Сегодня, 11:59
        говорят, итальянская мафия с удовольствием дает кредиты,
        роман66
        1. Anarchist Сегодня, 12:03
          Да, но она за них и спрашивает! Должники долго не живут...
          Почту посмотри! yes
          Anarchist
          1. роман66 Сегодня, 12:09
            найдет коса на камень! lol
            роман66
      3. kapitan92 Сегодня, 12:16
        Цитата: влад66
        Цитата: Anarchist
        Усё, бандеры, ждите санкций! Рабы должны молчать... Где это видано, чтоб "сявка" на кормильца тявкала?

        Да Саня какие санкции request им дадут ровно столько, сколько надо что бы не окочурились раньше времени и продолжали исправно тявкать на нас yes А МВФ их из своих Объятий уж точно не выпустит, несмотря на всю их хитровыделанность. drinks

        Приветствую, hi "Мертвому" припарка уже не поможет. В 2018г хунтята должны вернуть проценты по кредитам порядка 10 лярдов американских рублей, весной будет апелляционное решение Лондона по по 3 млрд, и Страсбург по транзиту (долг хохломанов уже выше 2 лярдов), набегает 15 - шка без наших процентов. ЗВР окраины около 18 лярдов. в 2019г они должны будут вернуть западу еще 11 млрд. Короче, картина маслом!
        Хунтят, и их предводителей ,в этой ситуации может спасти только война. К чему собственно дело и идет! Тьфу-тьфу. hi
        kapitan92
        1. влад66 Сегодня, 12:32
          Цитата: kapitan92
          Хунтят, и их предводителей ,в этой ситуации может спасти только война. К чему собственно дело и идет! Тьфу-тьфу.

          К чему их тот же Волкнер усиленно и подталкивает hi
          влад66
        2. BerBer Сегодня, 12:33
          Практически повторился за Вами.
          BerBer
      4. BerBer Сегодня, 12:32
        Дело в том, что с ростом долга растут и проценты по долгу. Поэтому подачки каждый раз должны быть больше и больше. В конце концов это становится очень дорого.
        BerBer
      5. частное лицо Сегодня, 20:03
        А вот кто платить их долги будет? Ка бы Россия не встала на защиту "своих загулявшихся братьев".
        частное лицо
    2. Shaitan_by Сегодня, 16:40
      Цитата: Anarchist
      Где это видано, чтоб "сявка" на кормильца тявкала?

      И угрожала, что будет кушать из другой миски.
      Shaitan_by
  2. MainSteering Сегодня, 11:55
    Так Европа и не поняла с кем связалась...
    MainSteering
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:02
    Киев «будет подыскивать другие пути кредитования – в обход МВФ»
    Судя по всему украинские ребятки совсем нюх потеряли "воюя с Россией". Вступать в конфликт с ММФ это не сохатить долг Украины по газу.
    rotmistr60
    1. pafegosoff Сегодня, 14:53
      МВФ - никто. Это - неодушевлённый инструмент в руках хозяе (которые и нашим Кремлём командуют). Вот Греф ни с того ни с его объявляет, что надо уничтожить 20 миллионов россиян - лишние. Хорошо, не как Матвиенко 25 лет назад в Римском клубе пообещала уничтожить 30 миллионов. И уж совсем борзел чубайс, не пожалевший 50 миллионов "соотечественников". А вот с Украиной - для хозяев - полный порядок - освобождение территории от населения идет полным ходом!. Какой тут конфликт?
      pafegosoff
  4. словак Сегодня, 12:31
    Не думаю, что Петю, или кого- то еще в руководстве ЗАО "Украина" волнуют процентные ставки. Кредиты и проценты погашать не им, последующие поколения жителей будут отдуваться.
    словак
    1. Orionvit Сегодня, 14:46
      Киев вообще ничего не волнует. Меня интересует другой вопрос, неужели найдётся такой кретин, который даст денег украине? Это же стопроцентный не возврат.
      Orionvit
  5. MainSteering Сегодня, 12:45
    Цитата: kapitan92
    Цитата: влад66
    Цитата: Anarchist
    Усё, бандеры, ждите санкций! Рабы должны молчать... Где это видано, чтоб "сявка" на кормильца тявкала?

    Да Саня какие санкции request им дадут ровно столько, сколько надо что бы не окочурились раньше времени и продолжали исправно тявкать на нас yes А МВФ их из своих Объятий уж точно не выпустит, несмотря на всю их хитровыделанность. drinks

    Приветствую, hi "Мертвому" припарка уже не поможет. В 2018г хунтята должны вернуть проценты по кредитам порядка 10 лярдов американских рублей, весной будет апелляционное решение Лондона по по 3 млрд, и Страсбург по транзиту (долг хохломанов уже выше 2 лярдов), набегает 15 - шка без наших процентов. ЗВР окраины около 18 лярдов. в 2019г они должны будут вернуть западу еще 11 млрд. Короче, картина маслом!
    Хунтят, и их предводителей ,в этой ситуации может спасти только война. К чему собственно дело и идет! Тьфу-тьфу. hi

    Что-то не вериться мне , что из-за войны кредиторы откажутся от своих денег...
    MainSteering
  6. prior Сегодня, 14:23
    Вопрос о кружевных трусиках уже не стоит вообще.
    Киев готов снять ради кредитов МВФ последние портки и стать позу "мама моет пол".
    prior
    1. Berkut24 Сегодня, 15:05
      Нет, эта поза называется "монетка закатилась под диван".
      Berkut24
  7. pafegosoff Сегодня, 14:44
    Крунда! Очередной блеф для всяких россиян и некоторых европейцев.
    Дадут, как миленькие. И кто эта такая - В 2015 году Кристин Лагард обвиняется в преступной растрате денежных средств и коррупции, но вскоре следствие по делу предпринимателя Бернара Тапи было закрыто. Как приструнили! А ведь по Forbs - входит в десятку самых влиятельных женщин мира....Да так же, как её предшественника Доминика Стросс-Кана, посмевшего без спроса балотироваться в президенты Франции!
    Ослушается хозяев - дело раскрутят по новой. Так что, транш будет. И Порошенко об этом знает.
    pafegosoff
  8. Berkut24 Сегодня, 15:03
    Т.е. на английском прозвучит русское "флаг в руки"?
    Berkut24
  9. фа2998 Сегодня, 17:24
    Цитата: Shurik70
    Зря вы Петрушу пугаете. Не будет санкций за кредиты вне МВФ
    Потому что кредитов не будет. Кто-ж им даст ...
    bully

    Ну Россия дала, аж 3 лярда. И без МВФ, и ничего, про отдачу ни гу-гу. Да мы особенно не настаиваем lol hi
    фа2998
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