Киеву может дорого обойтись заявление о готовности брать кредиты в обход МВФ

Сотрудничество с МВФ для такой уязвимой экономики, как наша, с вовлеченностью в экспорт-импорт и нестабильностью валютного курса – конечно же, просто фактор стабильности. Это – психологический фактор, который других участников рынка тоже успокаивает. Украина может занять деньги на внешних рынках без сотрудничества с МВФ, но это будет сложнее и дороже.



Власти Украины допустили высказывание о том, что если в ближайшее время не удастся договориться с Международным валютным фондом о предоставлении кредита, то Киев «будет подыскивать другие пути кредитования – в обход МВФ». Такое заявление появилось после очередного отказа МВФ предоставить кредитный транш Украине – в связи с невыполнением Киевом взятых на себя обязательств.Сами же украинские экономические аналитики заявляют о том, что если правительство страны рискнёт проигнорировать требования МВФ и попытается брать кредитные средства в обход фонда, это нанесёт удар в первую очередь по самой Украине. Для инвесторов такой шаг Киева будет означать следующее: либо перестать вкладываться в украинскую экономику вообще, либо существенно повысить ставки по кредитам. «Апостроф» приводит заявление профессора кафедры Национального университета «Киево-Могилянская академия» Александра Мертенса:"Ставки размещения евробондов для Украины станут более высокими", - отмечает другой украинский эксперт.Звучат и более радикальные заявления. Отмечается, что при попытке обходить требования МВФ и брать в долг у других структур, Украине могут объявить дефолт по внешним обязательствам.