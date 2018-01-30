22:29 30 января

Западные СМИ отметили успешные действия российского спецназа в Сирии

Российские спецназовцы эффективно действовали в Сирии, сумев добиться хороших результатов при низких потерях, признал американский ресурс Strategy Page со ссылкой на западных военных обозревателей.

Западные СМИ отметили успешные действия российского спецназа в Сирии


«Россия привезла в Сирию несколько тысяч своих спецназовцев, как действующих, так и отставных (последних – в составе ЧВК)», – приводит статью газета Взгляд.


Причем название российских сил спецопераций дается в транскрипции – Spetsnaz.

Ресурс отмечает, что российские спецподразделения «редко принимали непосредственное участие в боестолкновениях – в отличие от кампаний в Афганистане и на Кавказе». Причина тому – желание России избежать потерь.

«Официально участие российского спецназа в Сирии признается с 2015 года, но есть сведения, что ССО уже действовали там за год до этого. Россия мало сообщает о том, что спецназ делает в Сирии, что является обычной ситуацией», – говорится в материале.

Первой задачей специалистов было обучение сирийских коллег и оказание помощи в охоте на ключевых лидеров ИГ (группировка запрещена в РФ). «Какие-либо успехи также не афишировались, что, опять же, довольно стандартно для секретных операций с участием коммандос», – пишет автор.

По его словам, гораздо сложнее было скрыть роль спецназа (особенно ЧВК) «в оказании помощи в повышении безопасности вокруг высокопоставленных правительственных чиновников в Дамаске». Но и эта операция также имела успех, признает издание.

Россия также отправила в Сирию специалистов снайперского дела, многие из них были спецназовцами, говорится в публикации. По данным ресурса, они «в основном служили инструкторами для снайперов сирийской армии и создали программу отбора стрелков на эту роль».

Издание также отмечает, что после 2015 года в Сирии были замечены новые российские снайперские винтовки.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 19

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  1. kapitan92 Сегодня, 12:00
    Спецназ России свое дело сделал и делает! Нельзя не замечать "работу" наших парней из ЧВК. ЧВК в России быть !!! : good
    kapitan92
    1. Чёрный Сегодня, 12:09
      Цитата: kapitan92
      Нельзя не замечать "работу" наших парней из ЧВК. ЧВК в России быть !!! :

      Ну там не только "наши" парни winked ...хотя по сути да, наши ( но это только сегодня)smile...
      Чёрный
      1. kapitan92 Сегодня, 12:25
        Цитата: Чёрный
        Цитата: kapitan92
        Нельзя не замечать "работу" наших парней из ЧВК. ЧВК в России быть !!! :

        Ну там не только "наши" парни winked ...хотя по сути да, наши ( но это только сегодня)smile...

        Вячеслав, hi Даже если в российских ЧВК будут "не наши", но на все 100 будут выполнять поставленные задачи и служить России, страшного ничего не вижу. Надо легализовать и де - юре оформить то, что уже существует де - факто. (ИМХО) drinks
        kapitan92
        1. cniza Сегодня, 13:32
          Странно было бы , если бы там не было нашего спецназа.
          cniza
  2. Чёрный Сегодня, 12:00
    Пусть завидуют молча.....ну а точто мало инфы, так это.... разведка любит тишину
    Чёрный
    1. Doliva63 Сегодня, 15:06
      Если ССО, то никакого отношения к разведке, вроде? А если СпН(в привычном понимании), то при чём тут ССО? laughing Словом, намешано в статье, шопипец! Другое дело, что там и ССО, и СпН были, но явно с разными задачами. Хотя кто их теперь разберёт? laughing drinks
      Doliva63
  3. BerBer Сегодня, 12:01
    Что называется - обкатали в боевой обстановке. Это конечно хорошо, только погибших жаль. Ну и нужно понимать, что они воюют за то, чтобы война не пришла на нашу землю.
    BerBer
    1. Чёрный Сегодня, 12:23
      Цитата: BerBer
      Что называется - обкатали в боевой обстановке. Это конечно хорошо

      Согласен.
      только погибших жаль
      Жаль. Но на войне это неизбежно
      они воюют за то, чтобы война не пришла на нашу землю

      Это вряд ли....воюют они за наши геополитические интересы, газ, нефть и т.д......
      Чёрный
      1. BerBer Сегодня, 12:56
        Лучше отстаивать интересы где-нибудь в Сирии, чем на нашей территории. Если не будем отстаивать там, то к нам обязательно придут.
        BerBer
  4. Теренин Сегодня, 12:03
    Реальные успехи сами за себя говорят, а мнимые даже через СМИ не протолкнуть
    Теренин
  5. кедр Сегодня, 12:08
    ЧВК и Спецназ - это разные военные структуры. Первые - частная военная компания, вторые - это спецподразделения ВС РФ, т.е государства. Хорошо, что эти два уникальных инструмента внешней политики государства у нас есть, а их эффективная деятельность замечена и признана нашими партнёрами по ближневосточному спаррингу...
    кедр
  6. san4es Сегодня, 12:21
    Какие-либо успехи также не афишировались, что, опять же, довольно стандартно для секретных операций

    ...Работа такая soldier
    san4es
  7. Egorovich Сегодня, 12:26
    Ребята Вагнера великолепно сработали по уничтожению ИГИЛовских лидеров. А особенно в этом преуспело интернациональное спецподразделение, собранное из бывших участников войны в Афгане. Где было тяжело там они и были. В таких спецгруппах насчитывалось около 3000 человек.
    Egorovich
  8. Хаос Сегодня, 12:38
    Вот она, элита ВС РФ, и в фонтанах не купаются в отличие от некоторых
    Хаос
    1. Doliva63 Сегодня, 15:08
      Это кто вам сказал? 2 августа СпН тоже отмечают. Другое дело, что не все холодную воду любят laughing drinks
      Doliva63
  9. Дедсаня Сегодня, 12:48
    Наш спецназ самый лучший в мире!
    Дедсаня
    1. Doliva63 Сегодня, 15:14
      Трудно сравнивать разведку(если мы о спецназе военном), т.к., как тут верно заметили, разведка любит тишину и не рекламирует свои успехи.
      Doliva63
  10. mihey Сегодня, 13:03
    А еще у нас есть DOSAAF, где готовили тех, кто потом приходит в Spetsnaz и был STROYBAT (ну эти-то вообще за гранью) feel
    mihey
  11. Soshnik63 Сегодня, 22:28
    "Генералы","майоры" и " младшие сержанты" - вы чо тут др*чите между собой?
    А,винтовочку в лапку,а, портяночку на ножку?
    У%оды.
    Soshnik63
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