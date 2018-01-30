Западные СМИ отметили успешные действия российского спецназа в Сирии
Российские спецназовцы эффективно действовали в Сирии, сумев добиться хороших результатов при низких потерях, признал американский ресурс Strategy Page со ссылкой на западных военных обозревателей.
«Россия привезла в Сирию несколько тысяч своих спецназовцев, как действующих, так и отставных (последних – в составе ЧВК)», – приводит статью газета Взгляд.
Причем название российских сил спецопераций дается в транскрипции – Spetsnaz.
Ресурс отмечает, что российские спецподразделения «редко принимали непосредственное участие в боестолкновениях – в отличие от кампаний в Афганистане и на Кавказе». Причина тому – желание России избежать потерь.
«Официально участие российского спецназа в Сирии признается с 2015 года, но есть сведения, что ССО уже действовали там за год до этого. Россия мало сообщает о том, что спецназ делает в Сирии, что является обычной ситуацией», – говорится в материале.
Первой задачей специалистов было обучение сирийских коллег и оказание помощи в охоте на ключевых лидеров ИГ (группировка запрещена в РФ). «Какие-либо успехи также не афишировались, что, опять же, довольно стандартно для секретных операций с участием коммандос», – пишет автор.
По его словам, гораздо сложнее было скрыть роль спецназа (особенно ЧВК) «в оказании помощи в повышении безопасности вокруг высокопоставленных правительственных чиновников в Дамаске». Но и эта операция также имела успех, признает издание.
Россия также отправила в Сирию специалистов снайперского дела, многие из них были спецназовцами, говорится в публикации. По данным ресурса, они «в основном служили инструкторами для снайперов сирийской армии и создали программу отбора стрелков на эту роль».
Издание также отмечает, что после 2015 года в Сирии были замечены новые российские снайперские винтовки.
«Россия привезла в Сирию несколько тысяч своих спецназовцев, как действующих, так и отставных (последних – в составе ЧВК)», – приводит статью газета Взгляд.
Причем название российских сил спецопераций дается в транскрипции – Spetsnaz.
Ресурс отмечает, что российские спецподразделения «редко принимали непосредственное участие в боестолкновениях – в отличие от кампаний в Афганистане и на Кавказе». Причина тому – желание России избежать потерь.
«Официально участие российского спецназа в Сирии признается с 2015 года, но есть сведения, что ССО уже действовали там за год до этого. Россия мало сообщает о том, что спецназ делает в Сирии, что является обычной ситуацией», – говорится в материале.
Первой задачей специалистов было обучение сирийских коллег и оказание помощи в охоте на ключевых лидеров ИГ (группировка запрещена в РФ). «Какие-либо успехи также не афишировались, что, опять же, довольно стандартно для секретных операций с участием коммандос», – пишет автор.
По его словам, гораздо сложнее было скрыть роль спецназа (особенно ЧВК) «в оказании помощи в повышении безопасности вокруг высокопоставленных правительственных чиновников в Дамаске». Но и эта операция также имела успех, признает издание.
Россия также отправила в Сирию специалистов снайперского дела, многие из них были спецназовцами, говорится в публикации. По данным ресурса, они «в основном служили инструкторами для снайперов сирийской армии и создали программу отбора стрелков на эту роль».
Издание также отмечает, что после 2015 года в Сирии были замечены новые российские снайперские винтовки.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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